Téann na mílte earraí longbhriste RA ar díol

Léireofar imní go luath an mhí seo chugainn, agus iad ag dul faoin casúr i Penzance, go bhfuil an bailiúchán stairiúil de na mílte míreanna cuimhneacháin mhuirí ó Mhúsaem Taisce Longbhriste Bhaile Chathail i gCorn na Breataine le díol.

Divernet tuairiscíodh i mí Lúnasa ar an dúnadh an músaem b'fhéidir i St Austell agus a bhfuil ann a scaipeadh mura bhféadfaí an réadmhaoin a dhíol mar ghnóthas leantach.

Tugann díol ábhar an mhúsaeim deis iontach do bhailitheoirí déantán – níos mó ná sin toisc go bhfuil sé á chomhcheangal le “The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE”.

Tá Larn, atá 93 bliain d’aois anois, ar cheann de na tumadóirí agus údair raic is mó sa RA san 20ú haois, agus mar chomhbhunaitheoir agus stiúrthóir ar an músaem bhí sé freagrach as a bhailiúchán tosaigh a chur le chéile sna 1960idí agus 70idí.

Údarás longbhriste na Breataine Bige Richard Larn

Áiríonn díolachán Larn a chartlann phearsanta de 1,630 leabhar, comhaid taighde fairsinge óna thionscadal suntasach 10 mbliana. Innéacs Longbhriste na Breataine Bige, cairteacha agus na céadta grianghraf a úsáideadh ina leabhair. San áireamh freisin tá rogha de dhéantúsáin raic a tharrtháil Larn féin.

Déanann Ceantálaithe Lay de Penzance cur síos ar na himeachtaí mar “b’fhéidir dhá cheann de na díolacháin is bisiúla ar iarradh orainn a láimhseáil riamh”, agus beidh siad á reáchtáil ar feadh ceithre lá as a chéile, agus cuirfear tús le hamhairc ar an 1 Samhain.

Tar éis díolachán aon lae Larn an 5 Samhain beidh díolachán Músaem Taisce Longbhriste Bhaile Chathail ar 6, 7 agus 8 Samhain.

Uathúla agus luachmhar

An músaem ina bhfuil thart ar 7,000 mír ó longbhriseadh lena n-áirítear an Mary Rose, Titanic, Lusitania agus Cairt Ríoga, agus tairgeadh iad go léir mar chuid de phraghas fiafraithe £1.95 milliún nuair a chuaigh an réadmhaoin iomlán ar an margadh – praghas is cosúil nár sásaíodh.

Bhí pleananna teagmhasacha déanta ag an úinéir reatha Sir Tim Smit, comhbhunaitheoir an Eden Project agus úinéir na nGairdíní Caillte in Heligan, chun na taispeántais a chur ar ceant ar eagla go mbeadh sé dodhéanta an músaem agus an t-ábhar a dhíol mar ghnóthas leantach.

Gearradh deireadh adhmaid ó HMS Eagle, scriosta amach ó Oileáin Scilly sa bhliain 1707 (Ceantálaithe Tuata)

Déanann Lay cur síos ar na déantáin mar “ceann de na bailiúcháin is suntasaí de sheandálaíocht mhuirí aon áit ar domhan” agus deir sé go bhfuil cuid acu “annamh agus luachmhar”.

Bhí sé thar a bheith suimiúil agus dúshlánach catalógú a dhéanamh ar bhailiúchán mór an mhúsaeim, atá briste suas ina 1,200 beart “agus á chomhaireamh” faoi láthair, a dúirt an teach ceant. “Fuair ​​​​muid amach i gcónaí nuair a thosaigh muid ag breathnú go géar, agus ag foghlaim an chúlra stairiúil, go ndeachaigh an bonn nó an t-arm nó cibé iarsma a bhí ann, clúdaithe i gcoincréit mhuirí a bhí inár lámha againn.”

“Tá muid ag foghlaim faoi stair gach loinge, conas a briseadh í, na beathaí a cailleadh, agus eispéiris na ndaoine sin le cúpla nóiméad uafásach anuas. Eispéireas oideachasúil agus humhal a bhí ann.”

Déantáin phráis ó lasta an ‘Mullion Pin Wreck’ 1667, an Santo Christo de Costello (Ceantálaithe Tuata)

Acmhainn eochair

Mhúin Richard Larn dó féin tumadóireacht a dhéanamh ar an Thames i 1947 ag baint úsáide as tacar éalaithe U-bhád Gearmánach Draeger. Tar éis dó fónamh sa Chabhlach Trádála i 1950 chuaigh sé isteach sa Chabhlach Ríoga, áit ar fhan sé ar feadh 22 bliain.

Bhí sé mar chuid den chéad fhoireann de thumadóirí scúba a oibriú ó héileacaptair Dragonfly, ag aisghabháil drones sprice gunnery as Málta. Thosaigh sé le Club Fo-Uisce na Breataine i 1957 agus stiúraigh sé Club Fo-Uisce an Chabhlaigh Ríoga trí roinnt turas tumadóireachta idirnáisiúnta a stiúradh.

Cloigín práis na loinge ó ss Grip, a chuaigh i 1897 in Church Cove, Corn na Breataine (Lay's Auctioneers)

Tar éis dó taighde a dhéanamh ar thubaiste cabhlaigh Scilly sa bhliain 1707 d’aimsigh agus d’fhiosraigh sé roinnt raiceanna stairiúla amach ó na hoileáin, HMS ina measc. Cumann. Bhunaigh sé an tumadóir tráchtála oiliúint ionad Prodive chomh maith le Ionad Longbhriste agus Oidhreachta Bhaile Chathail, a bhí ar siúl aige féin agus a bhean Bridget go dtí 1998.

Idir eatarthu scríobh an lánúin níos mó ná 65 leabhar, agus a sé imleabhar Innéacs Longbhriste na Breataine Bige fós mar phríomhacmhainn do thumadóirí raic, do staraithe muirí agus do sheandálaithe. D’aithin OBE 2009 Larn agus gradaim eile a chuid seirbhísí don oidhreacht mhuirí.

Bróg leathair agus adhmaid deireanach ó HMS Association, a thumadh agus a d’aimsigh Richard Larn i 1967 (Lay’s Auctioneers)

Is iad na hamanna féachana in Penzance do dhíolachán Larn ná: 1 agus 4 Samhain 9am-5pm, 2 Samhain ó 9am-1pm, agus le haghaidh díolachán Músaem Taisce Longbhriste Bhaile Chathail ag an músaem ar 2, 3, 4 agus 5 Samhain ó 9am-4pm.

An dá dhíolachán, a rinneadh i Penzance agus líne, tosú ag 10r.n. Faigh sonraí iomlána go leor agus socruithe ag suíomh Ceantálaithe na Tuata.

