Ráig tragóideach na loinge 'is sábháilte' a fuarthas i Loch Superior

Is é an t-árthach is déanaí atá caillte le fada a thángthas air ag Cumann Stairiúil Longbhriste Great Lakes (GLSHS). Cúltaca an Iarthair – measadh ar feadh tamaill sa 19ú haois a bheith ar cheann de na longa is sábháilte sna lochanna.

Chuaigh sí ar iarraidh leis an úinéir agus baill dá teaghlach amach ó “Shipwreck Coast” Lake Superior i 1892. Cailleadh gach duine seachas duine amháin den 28 duine a bhí ar bord.

Fuarthas an galtán cruach 90m timpeall 96km siar ó thuaidh ó bhunáit GLSHS ag an Músaem Longbhriste na Lochanna Mór, Whitefish Point i Michigan.

Bhain baill den tsochaí úsáid as sonóra taobhscanta óna soitheach taighde David Boyd chun an Cúltaca an Iarthair go déanach sa samhradh seo caite, cé nár fógraíodh an toradh ach le déanaí.

Tá an raic suite i bhfad ón gcladach agus briste ina dhá leath, agus cuid an bhogha ina luí ar an deireadh níos faide ná gnáthdoimhneacht scúba-tumadóireachta ag thart ar 180m.

Íomhá sonar Cúlchiste an Iarthair

Nuair a tugadh an “Con Intíre” uirthi, éilíodh í sna Lochanna Móra a bheith ar cheann de na longa is sábháilte ar snámh.

Ag dul isteach sa tseirbhís i 1890 bhí sí ar cheann de na chéad árthaigh uile-chruach sa réigiún, agus í feistithe le hualaí níos troime a iompar ar luasanna níos airde ná mar a bhí ag iomaitheoirí le cabhlach adhmaid – agus cuireadh de chúram uirthi taifid a bhriseadh.

Cruise pléisiúir

Íomhá stairiúil den Chúltaca Thiar (GLSHS)

Ba leis an maor loingseoireachta an Captaen Peter G Minch an t-árthach, agus bheartaigh sé gnó a mheascadh le pléisiúir agus a bhean chéile, a mbeirt leanaí óga agus a dheirfiúr-chéile a thabhairt leis lena iníon chun taitneamh a bhaint as turas mara déanach sa samhradh suas trí Loch Huron go Two Harbours i Minnesota. Bhí ballasta ar an long ach bhaileodh sí ualach iarainn don turas fillte.

Tar éis dó Cuan an Éisc Gheal a bhaint amach ar an 30 Lúnasa tháinig feabhas ar an aimsir, áfach, agus thit an Captaen Albert Myer, a thug a mhac féin 19 mbliana d’aois leis, ancaire chun na coinníollacha is measa a shuí sula ndeachaigh sé isteach i Loch Superior.

Ag an bpointe seo tá an Cúltaca an Iarthair gafa i gála agus thosaigh sé ag briseadh suas ag thart ar 9pm.

Post stiúrtha (GLSHS)

Solas ag rith an chalafoirt (GLSHS)

Bhí na baill teaghlaigh agus an criú in ann dul ar bord agus seoladh an dá bhád tarrthála, ach chuaigh ceann amháin acu seo, déanta as miotal, go tapaigh agus ní raibh an bád adhmaid eile in ann ach beirt den chriú a chuaigh ar iarraidh a fháil ar ais.

Deich nóiméad ina dhiaidh sin an Cúltaca an Iarthair go tóin poill, ag fágáil áititheoirí an bháid tarrthála ina n-aonar sa dorchadas agus an gála fós ann.

Chuaigh soitheach gaile in aice le linn na 10 n-uaire an chloig eile, ach níor éirigh leis an bhfoireann an bád tarrthála a fheiceáil, nach raibh bladhmanna feistithe air. Ag thart ar 7.30rn bhí sé sroichte laistigh de mhíle ó chladach thoir theas Loch Superior ach ar an drochuair d'iompaigh sé ar ais sna scoradáin ansin. Níor tháinig ach an rothaí Harry Stewart slán as an gcruachás chun an scéal a insint

Crann tosaigh briste (GLSHS)

Foraois ina luí trasna gloine gaoithe bogha (GLSHS)

Thug fiosrúchán ina dhiaidh sin le fios go raibh an tógálaí long tógtha Cúltaca an Iarthair ag baint úsáide as cruach éillithe a bhí brittle, rud a fhágann go bhfuil sé leochaileach do thuirse miotail. Bheadh ​​​​caighdeáin níos déine mar thoradh ar an tragóid maidir le húsáid pláta cruach i longthógáil na SA.

Íomhá i bhfad i gcéin

Bhí stiúrthóir oibríochtaí mara GLSHS Darryl Ertel agus a dheartháir agus a chéad chara Dan sa tóir ar an Cúltaca an Iarthair le dhá bhliain anuas, agus ar deireadh phioc suas marc ar thaobh an chalafoirt an David Boyd.

Bhí siad ag scanadh amach go timpeall 800m ar gach taobh den bhád agus bhí an íomhá i bhfad i gcéin beag, ach nuair a thomhais Darryl an scáth leathnaigh sé go dtí thart ar 12m.

Raca cuaille capstan ar ghunna an chalafoirt i limistéar an bhogha (GLSHS)

Bogha agus slabhraí ancaire (GLSHS)

“Chuamar ar ais thar bharr na loinge mar sin agus chonaiceamar go raibh lastais inti, agus bhí an chuma ar an scéal go raibh sé briste ina dhá leath, leath ar bharr an leath eile agus gach leath tomhaiste leis an taobhscann 150 troigh [45m] ar fad,” a dúirt Darryl Ertel. “Ansin thomhaiseamar an leithead agus bhí sé díreach ar aghaidh, agus mar sin bhí a fhios againn go raibh an Cúltaca an Iarthair. "

Imscaradh ROV, ag aimsiú gnéithe cosúil le cloigín na loinge chun sainaithint tosaigh na ndeartháireacha Ertel a dhearbhú.

An Cúltaca Thiar go tóin poill (Robert McGreevy / GLSHS)

“Tá a scéal féin ag gach longbhriseadh, ach tá cuid acu i bhfad níos tragóideacha,” a dúirt an GLSHSstiúrthóir feidhmiúcháin Bruce Lynn. “Dreisíonn sé cé chomh dainséarach is féidir leis na Lochanna Móra a bheith… aon tráth den bhliain.”

