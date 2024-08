Long taisce: Labhraíonn an Cholóim ar ingne, ní ar ór

Tá ráiteas nua eisithe ag rialtas na Colóime faoin iniúchadh a bhfuiltear ag súil leis go mór ar an doimhneacht 600m-móide. San José, ceapadh go raibh an long taisce Spáinneach ag iompar an lasta is luachmhaire a seoladh riamh ón Domhan Nua go dtí an sean.

Deir sé gur léirigh turas le déanaí “léarscáil d’fhianaise seandálaíochta nach bhfacthas riamh cheana, a mhéadaigh go suntasach an méid a bhí ar eolas go dtí seo”, cé gur dealraitheach go bhfuil a fhógra ag réiteach an bhealaigh le haghaidh oibríocht a d’fhéadfadh a bheith fada.

Gan trácht ar bith ar an ór caillte agus ar na emeralds a rinne an longbhriseadh mar ábhar tuairimíochta leis na céadta bliain, díríonn an ráiteas ar na dúshláin seandálaíochta a bhaineann le fáil amach conas a chuaigh an long ag dul go tóin poill.

An San José ba é príomhthionscadal cabhlach na Spáinneach Tierra Firme a chuaigh i ngleic, ar 8 Meitheamh, 1708, le scuadrún Sasanach amach ó chósta Mhuir Chairib na Colóime ag Cath Barú. Ag an am measadh go raibh sé ag iompar thart ar 11 milliún bonn óir, 116 cófra airgid iomlán emeralds, seacht milliún pesos agus seodra.

Chuir dul faoi na loinge súil ar an gCumadóir Charles Wager an galún agus a saibhreas a ghabháil. Ar ais sa bhaile cuireadh na ceannasaithe Sasanacha ar a dtriail as ligean dó é a chailleadh, agus ceistíodh na Spáinnigh a tháinig slán as an gcath chomh dlúth céanna faoin gcaoi ar chuaigh an lasta luachmhar sin ar iarraidh.

I gcáipéisí atá i gcartlann sa Bhreatain agus sa Spáinn, d'áitigh na Sasanaigh go raibh an San José go tóin poill tar éis pléascadh inmheánach, rud a chuirfeadh an milleán orthu as a chailliúint, agus thug teistiméireachtaí Spáinneacha nach raibh chomh soiléir sin le fios gur dócha go ndeachaigh tine airtléire Shasana ar an bpríomhthionscadal.

Tar éis blianta de streachailt dlí idirnáisiúnta ró-úinéireacht, ar tuairiscíodh roimhe seo Divernet, agus fiú ráflaí go raibh rialtas na Colóime tar éis comhordanáidí na loinge a chur amú, tugadh an t-ainm “I dTreo Chroílár na Colóime” ar an turas eolaíoch San José Tuairiscítear anois gur thosaigh Galleon” thar thréimhse seachtaine ag deireadh mhí na Bealtaine.

Ba iad an Aireacht Cultúir (Minculturas), Institiúid Antraipeolaíochta & Stair na Colóime (ICANH), Cabhlach na Colóime agus an Ard-Stiúrthóireacht Mhuirí (DIMAR).

Chlúdaigh sé achar de 461,300m cearnach timpeall ar phríomhchuid chabhail an galleon, arb ionann é agus níos mó ná 40 páirc peile gairmiúla. Níor tugadh aon sonraí faoin gcineál feithiclí faoi uisce a úsáideadh.

“Cé gur braitheadh ​​comhchruinnithe d’iarsmaí seandálaíochta i limistéar na loinge in 2022, d’fhág an taiscéalaíocht a rinneadh le déanaí gur féidir na carnuithe seo a shainiú níos mine agus gnéithe nua scoite a aimsiú,” a thuairiscigh an tArd-Stiúrthóir um Ghnóthaí Muirí Leas-Aimiréal John. Fabio Giraldo Gallo.

I measc na bhfionnachtana a luann sé tá ancaire, comhpháirteanna struchtúracha na loinge lena n-áirítear fáinní agus ingne féideartha, chomh maith le rudaí laethúla mar chrúiscíní, buidéil ghloine agus báisín.

“Fionnachtain tiúchain nua d'ábhar seandálaíochta i longbhriseadh an San José Nochtann galleon an chastacht atá le hanailís a dhéanamh ar an imeacht stairiúil seo ó chuaigh go tóin poill é,” a dúirt Gallo. “Tá staidéar á dhéanamh ar gach gné den long, ón deireadh go dtí na sonraí is lú.

“Osclaítear cásanna taighde le gach fionnachtain nua a cheadaíonn hipitéisí níos cruinne a cheapadh maidir lena dul faoi uisce.”

Saol ar bord

“Creidimid go bhfuil féidearthacht ann iarsmaí nua a aimsiú a mhéadóidh an fhaisnéis a bhí faighte againn go dtí seo in 2022,” a dúirt stiúrthóir ICANH Alhena Caicedo.

“Bheadh ​​sé seo an-ábhartha chun gnéithe tábhachtacha dá raibh laistigh den ghailearaí a aithint agus nochtfadh sé gnéithe bunúsacha faoin saol ar bord, an bealach a eagraíodh an criú, an cineál déantán a úsáideadh ar an long agus conas a bhí earraí á dtabhairt ó áit amháin. go ceann eile.

“Is féidir an t-eolas a bheith an-éagsúil agus tabharfaidh aon cheann de na torthaí seo eolas fíorluachmhar dúinn maidir le teicníc, ailtireacht agus úsáidí na n-ábhar atá ag bun na farraige faoi láthair.”

Seachas dul chun cinn seandálaíochta, dúradh freisin gur léirigh an turas “éiceachóras dinimiciúil” a bunaíodh timpeall na loinge a mheall speicis lena n-áirítear siorc gan eite droma agus colgán domhainuisce.

“Bunaithe ar na tuairimí nua i mbliana, déanfaimid cinntí maidir le conas leanúint leis an misean in 2025 agus 2026,” a dúirt an tAire Cultúir Juan David Correa. “I mí Dheireadh Fómhair fógróimid na chéad chéimeanna eile in 2025 ar an aistear seo go croí na San José galún.”

