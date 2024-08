Tacaíonn na NA le tionscadal WreckLife Mhálta 

Tá an tionscadal WreckLife, a bhfuil sé mar aidhm aige longbhriste timpeall na n-oileán Máltais a chaomhnú agus teicneolaíocht a úsáid chun iad a thabhairt os comhair an phobail níos leithne ná tumadóirí scúba, formhuinithe ag na Náisiúin Aontaithe Aigéan Deich mBliana, an tionscnamh muirí-chaomhnaithe roimh 2030.

Tá WreckLife á reáchtáil ag Aonad Oidhreachta Cultúrtha Faoi Uisce Heritage Málta (UCHU), a deir gurb é an aidhm atá aige ná “an caidreamh casta idir longa briste stairiúla in uiscí cósta Mháltais agus na timpeallachtaí muirí mórthimpeall orthu a dhoimhniú”.

Buamadóir Maryland in uiscí na Máltais (John Wood / Heritage Malta)

Tá sé i gceist ag WreckLife aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le díghrádú raic agus a thionchar ar orgánaigh mhara agus éiceachórais, a deir UCHU. Tá foireann saineolaithe trasdisciplíneacha i gceist leis an gclár, lena n-áirítear go leor atá lonnaithe ag an Ollscoil Mhálta, modheolaíochtaí nua taighde raic a fhorbairt agus ailt rochtana oscailte a fhoilsiú faoina gcuid torthaí.

Ag baint úsáide as cur chuige “Taiscéal, Taifead agus Comhroinn”, déantar éifeachtaí an athraithe aeráide a scrúdú ionas gur féidir díghrádú láithreacha oidhreachta cultúrtha faoi uisce a thuar agus a chosc nó a shárú.

Deir Oidhreacht Mhálta go bhfuil raon tionscnamh forbartha acu chun a thorthaí faoi uisce a roinnt leis an bpobal. A Músaem Fíorúil tugann sé cuireadh do dhaoine iniúchadh a dhéanamh ar shuímh stairiúla atá le fáil in uiscí cósta na Máltais agus a rindreáil líne, cé go n-úsáideann an clár Dive Into History 360 eispéiris réaltachta fíorúla ardleibhéil chun teacht ar lucht féachana i scoileanna agus in ionaid oideachais eile, ag comhdhálacha agus trí imeachtaí áitiúla agus idirnáisiúnta araon.

Fás spúinse ar an scriostóir HMS Southwold (Oidhreacht Málta)

“Léiríonn formhuiniú na Náisiún Aontaithe don tionscadal an tábhacht a bhaineann le caomhnú na hoidhreachta cultúrtha faoi uisce ar fud an domhain,” a deir Oidhreacht Mhálta. “Déantar staidéar ar na longa báite inár bhfarraigí mar oileáin éiceolaíocha, ag meascadh modheolaíochtaí seandálaíochta le taighde bitheolaíoch a chuimsíonn sampláil dríodar, mapáil teochta agus tomhais solais.

“Úsáidtear oibríochtaí tumadóireachta eolaíochta chomh maith le teicneolaíochtaí eile faoin bhfarraige le haghaidh monatóireachta agus bailiú sonraí, ag soláthar sonraí ardtaifigh le haghaidh léargais nach bhfacthas riamh roimhe ar dhinimic éiceolaíochta na suíomhanna seandálaíochta faoi uisce seo.”

Ráig aerárthaigh Junkers Ju88 (John Wood / Heritage Málta)

5 sceir shaorga

Idir an dá linn, má shíl tú go raibh an chuma air go raibh leithdháileadh flaithiúil ag Málta cheana féin de shuíomhanna ráibeanna a thacaíonn le tumadóirí i gcomparáid leis an gcuid is mó den Mheánmhuir, is cosúil go bhfuil i bhfad níos mó sceireacha saorga fós ag teastáil.

Tá saineolaithe ag oibriú amach cé na cúig shuíomh is oiriúnaí chun sraith d’iasc agus d’áiteanna tumadóirí dá leithéid a chur, dar le Málta Inniu.

Málta Comhthimpeallach, an comhlacht rialtais atá freagrach as acmhainní nádúrtha Mhálta a chaomhnú agus a fheabhsú ar bharr an uisce agus faoin uisce araon, ag ceapadh plean gníomhaíochta cúig bliana chun na sceireacha a thabhairt isteach ag cúig shuíomh laistigh de Limistéir Chosanta Mhuirí, chomh maith le plean 10 mbliana chun an t-imscaradh a leathnú. .

Is é an aidhm atá leis ná bithéagsúlacht mhuirí Mhálta a fheabhsú agus tumadóirí agus snorcóirí a atreorú chuig ceantair nua mar bhealach chun brú ar láithreáin atá ann cheana a mhaolú.

Cé go ndearnadh go leor sceallóga soithí d’aon ghnó chun sceireacha saorga a dhéanamh thar na blianta, deirtear nach raibh ach struchtúr sceireacha saintógtha amháin imlonnaithe sna hoileáin Mháltais go dtí seo – 20 bliain ó shin ag St Julian’s, díreach lastuaidh den phríomhchathair Valletta. .

Deirtear gur tharla méadú suntasach ar éagsúlacht speiceas ar an suíomh agus timpeall air laistigh de cheithre bliana.

