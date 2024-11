Nochtann bleachtairí raic le toirpéid galtán armtha WW1

Tá taighdeoirí tar éis teacht ar an rud a chreideann siad gur raic an HMS é Stephen Furness, galtán bordála armtha den Dara Cogadh Domhanda a chuaigh faoi i 1 i Muir Éireann.

Tá an fhionnachtain mar chuid den tionscadal “I dTreo Bailiúchán Náisiúnta” ó Chomhairle Taighde na nEalaíon agus na nDaonnachtaí (AHRC) an UKRI, tionscnamh atá deartha chun bailiúcháin ar leith i músaeim, gailearaithe, leabharlanna agus cartlanna na RA a nascadh le líonra buan.

Rianú síos Stephen Furness le feiceáil i gceann de chúig fho-thionscadal: na trí bliana, £2.9 milliún Uiscí Unpath'd comhoibriú 25 eagraíocht RA faoi stiúir Historic England (HE).

Cárta poist grianghraf le Gibson ag taispeáint an Stephen Furness

Tógadh an galtán 88m in West Hartlepool mar árthach paisinéirí don Tyne Tees Steam Shipping Co, a ainmníodh i ndiaidh a chathaoirleach agus a seoladh i 1910 chun suas le 370 paisinéir a iompar idir an Caisleán Nua agus Londain.

An Stephen Furness tháinig chun bheith ina ghaltán bordála armtha de chuid an Chabhlaigh Ríoga nuair a bhris an Dara Cogadh Domhanda amach, ag freastal ar an mbealach go Murmansk sa Rúis. Ba é tasc na long sin imshuí a fhorfheidhmiú trí idircheapadh agus dul ar bord soithí eachtracha.

Bhí sí ag dul ó Lerwick go Learpholl le haghaidh deisiúcháin ar 13 Nollaig, 1917, nuair a chonaic fomhuireán Gearmánach í. UB-64 sa Mhuir nIocht Thuaidh, 16km soir ón mbealach isteach go Loch Cuan agus siar ó Oileán Mhanann.

Rug torpedo aonair uirthi idir droichead agus tonnadóir, rud a d’fhág pléascadh coire. Chuaigh an soitheach go tóin poill i dtrí nóiméad, sula bhféadfaí a bád tarrthála a sheoladh, agus maraíodh 95 criú agus seisear oifigeach dá bharr. Níor mhair ach 12 fear.

90m domhain

Sonraí scanta sonóra multibeam a bhailigh soitheach taighde Ollscoil Bangor Prionsa Madog Baineadh úsáid as chun anailís a dhéanamh ar thoisí roinnt láithreán raic sa réigiún, agus cuireadh an fhaisnéis seo le chéile le hacmhainní cartlainne mar logaí cogaidh U-bháid na Gearmáine.

Árthach taighde 35m Prince Madog (Ollscoil Bangor)

Rinne an fhoireann staidéar freisin ar ionsamhlúcháin ar choinníollacha gaoithe agus taoide ag an am go tóin poill chun chuimhneacháin dheireanacha na loinge a rianú, bunaithe ar scaipeadh ceithre chorp a fuarthas i bhfad ar shiúl feadh chósta Thuaisceart na Breataine Bige.

Thug na torthaí le tuiscint go bhféadfaí úsáid a bhaint as taifid mheitéareolaíochta agus samhlacha hinchraoltaí níos minice chun soithí a bhí ar iarraidh a aimsiú nuair a bhí teorainn le heolas suímh eile.

Tá an raic 90m ar doimhneacht agus measadh roimhe seo gurbh é soitheach lastais na Sualainne a bhí ann Maja, torpedoed agus cailleadh naoi mbeatha sa mhí sular tháinig deireadh leis an gcogadh. Creideann na taighdeoirí anois go bhfuil siad lonnaithe Majaiarsmaí cúpla míle níos faide ó dheas.

“Aitheantas dóchúil HMS Stephen Furness Is sampla iontach spreagúil é den acmhainn atá ag sonraí oidhreachta muirí na Ríochta Aontaithe agus is fianaise é ar chomhoibriú fhoireann Unpath'd Waters agus ar obair bleachtaireachta den scoth,” a dúirt Barney Sloane de chuid HE, príomh-imscrúdaitheoir Unpath'd Waters.

“Tá oidhreacht mhuirí na RA thar a bheith saibhir, agus bhí sé mar aidhm ag ár dtionscadal iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir linn an oidhreacht seo a rochtain, a nascadh agus a chuardach ar bhealaí nua chun eolas agus scéalta nua a chruthú. Is sampla iontach é an toradh seo ar cé chomh tábhachtach agus a bheidh a leithéid d’iarracht.”

Léarscáil a thaispeánann suíomh an longbhriste, suíomh taifeadta an U-bháid tráth an ionsaithe agus an áit ar roghnaíodh na mairnéalaigh a tháinig slán (Ollscoil Bangor)

Bacainní tuaslagtha

“Léiríonn an fionnachtain iontach seo an méid is féidir a bhaint amach nuair a thagann eagraíochtaí oidhreachta cultúrtha le chéile chun forbairt a dhéanamh ar bhailiúchán digiteach na RA atá cuimsitheach, aontaithe, inrochtana, idir-inoibritheach agus inbhuanaithe,” a dúirt I dTreo Bailiúcháin Náisiúntastiúrthóir an chláir Rebecca Bailey.

“Is éard atá i gceist le I dTreo Cnuasach Náisiúnta ná rochtain ar oidhreacht na RA a nascadh agus a oscailt – do gach duine, ní taighdeoirí acadúla amháin. Is mian linn na bacainní idir daoine, bailiúcháin agus taighde a dhíscaoileadh – idir bheag agus mhór, eolaíoch agus chultúrtha, náisiúnta agus réigiúnach.

“Thug an ceathrar mairnéalach a d’éirigh suas ar chósta Thuaisceart na Breataine Bige deis anailís eolaíoch nuálach a úsáid chun ár dteoiric faoin longbhriseadh a chur in iúl. Mar sin féin, tá sé tábhachtach breathnú ar an bpictiúr níos mó anseo; is cuma cá bhfuil an raic HMS Stephen Furness dar críoch suas, bhí ceathrar fear as gach céad a chaill a mbeatha nuair a chuaigh an long go tóin poill.

“Tá sé éasca a bheith fillte suas leis an spleodar a bhaineann le cuardach a dhéanamh ar longbhriseadh caillte, ach tá sé tábhachtach freisin cuimhneamh ar an tragóid dhaonna a bhfuil dlúthbhaint aici leis.”

Radharc múnlaithe eile ar an longbhriseadh (Ollscoil Bangor)

Deireadh seachtaine cuimhneacháin le PADI

Tá an ghníomhaireacht oiliúna PADI ag tabhairt cuireadh do thumadóirí iniúchadh a dhéanamh ar na raiceanna WW1 agus WW2 ar thumadóirí treoraithe le hionaid tumadóireachta comhpháirtíochta ar fud na RA an deireadh seachtaine seo, le Domhnach an Chuimhneacháin ar 10 Samhain agus Lá an Chuimhneacháin ar an Luan.

Tá geallta ag ionaid rannpháirteacha lena n-áirítear Aquanaut Scuba & Snorcalling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Tumadóireacht, Gatwick Scúba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Tumadóireacht, Old Harbour Dive Centre, Acadamh Tumadóireachta ORCA, Oyster Tumadóireacht agus Ionad Tumadóireachta Teign tacú leis an gcruthú. eispéiris a “cheanglaíonn tumadóirí leis an am atá thart agus le todhchaí an aigéin”, a deir PADI.

Tá geallta ag na tumadóirí “cuimhneachán measúil a chomhcheangal leis an deis na suíomhanna stairiúla seo a thuiscint ó pheirspictíocht nua”. Déan teagmháil leis an duine is gaire duit Ionad tumadóireachta PADI le tuilleadh eolais.

