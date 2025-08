Fuair an tumadóir longbhriste Mazraani bás ar thuras taiscéalaíochta san Atlantach.

Tá an tumadóir teicniúil cáiliúil Meiriceánach Joe Mazraani básaithe i ndiaidh dó tumadh i longbhriste san Atlantach níos mó ná 300km amach ó chósta thoir thuaidh na Stát Aontaithe.

Bhí Mazraani, 48 bliain d'aois agus lonnaithe i New Jersey, ag tumadóireacht le grúpa óna bhád. daingean ar an 29 Iúil nuair a tuairiscíodh gur bhuail géarchéim leighis é. Chuidigh tumadóirí eile leis ar ais go dtí an bád agus rinne siad iarracht bearta tarrthála, ach níor éirigh leo é a athbheochan.

Shroich an bád New Bedford, Massachusetts go moch an mhaidin dár gcionn, agus bhí póilíní stáit agus áitiúla agus Garda Cósta na Stát Aontaithe i mbun imscrúdaithe.

“Cé go bhfuilimid ag roghnú na sonraí a choinneáil faoi rún, níl aon chúis againn faoi láthair le bheith in amhras faoi earráid tumadóra nó teip trealaimh,” a dúirt comhpháirtí Mazraani, Jennifer Sellitti, thar ceann a gcuideachta Atlantic Wreck Salvage atá lonnaithe i New Jersey. daingean“Léiríonn gach comhartha go bhfuil éigeandáil leighis ann.”

Bhí an grúpa ag tumadóireacht ar imeall thoir Bhanc Georges, áit a bhfuil cáil mhór i measc tumadóirí teicniúla sna Stáit Aontaithe, ag iniúchadh longbhriste anaithnid ar a dtug siad “an Big Engine Steamer”.

Turais longbhriste

Bhí Mazraani aitheanta mar staraí muirí chomh maith le taiscéalaí tumadóireachta teicniúla. Rugadh sa Liobáin é, d’imigh sé go dtí na Stáit Aontaithe nuair a bhí sé 15 bliana d’aois agus chuaigh sé ar aghaidh chun bheith ina dhlíodóir cosanta coiriúil. Bhí sé ina thumadóir scúba ó lár na 1990idí freisin, ag tumadóireacht longbhriste amach ó chósta Nua-Eabhrac, New Jersey agus Massachusetts ag gach deis a fuair sé.

Tumadóir trimix agus ath-análaithe ciorcaid oscailte ab ea é, agus bhí sé ina chaptaen báid ceadúnaithe freisin, agus bhí an 14m feistithe aige. daingean le haghaidh taiscéalaíochta domhain longbhriste.

Bhí sé i gceannas ar thurais chun tumadóireacht a dhéanamh sa U-550, an longbhriseadh deireanach inar féidir tumadh faoi uisce ag an U-bhád Gearmánach san Atlantach Thuaidh, agus an Andrea Doria chomh maith le páirt a ghlacadh i dturais eile chuig longbhriste dhomhain íocónacha ar nós an Lusitania agus an Britannic, ar tugadh creidiúint dó as an gclog a aimsiú in 2019.

Seachtainí amháin roimh bhás Mazraani, an daingean Rinne an fhoireann fionnachtain shuntasach ar an doimhneacht 70m Andrea Doria, an líneálaí Iodálach a chuaigh go tóin poill i 1956, agus í ag iarraidh athráiteoir compáis gyro 1.5m ar airde a aisghabháil ó cheantar an droichid.

Bhí an rud a bhí sáinnithe aimsithe ag Mazraani le linn an chéad tumadóireacht den turas taiscéalaíochta ón 11-14 Iúil, agus bhí ceithre thumadóireacht ag teastáil air féin agus ar a chomh-tumadóir Chris Ogden ag obair i spás faoi dhíon chun é a bhaint amach agus a ardú.

“Bheadh sé dodhéanta an déantán seo a thabhairt chun solais gan obair foirne agus diongbháilteacht Maz agus Chris,” a dúirt Tarrthálas Raic an AtlantaighBhí porthole, solas agus criadóireacht dea-chaomhnaithe aimsithe ag na tumadóirí ar an turas freisin.

'Níos mó ná an saol'

daingean Tá turais longbhriste curtha síos sna leabhair An áit a dtugann tumadóirí misneach: An fiach don fho-bhád deireanach le Randall Peffer agus Éadoimhin Contúirteacha, Ag Cuardach Longa Taibhse Rinn Cod le Peffer agus Eric Takakjian.

Joe Mazraani le Jennifer Sellitti (Oifig an Chosantóra Phoiblí i New Jersey)

“Bhí Joe Mazraani níos mó ná an saol,” a dúirt Sellitti. “Bhí sé cineálta, lán trua agus flaithiúil. Meantóir agus mac léinn, cara, deartháir, mac agus comhpháirtí.”

"Cibé acu atá tú ag tiomáint ar bord D/V daingean, ag tumadh isteach in uisce domhain agus contúirteach, nó ag cosaint a chliaint sa chúirt, d’éiligh Joe an rud is fearr ó gach duine timpeall air. Uaireanta d’éiligh sé go gruama é – ach d’éiligh sé i gcónaí trí shampla.”

"Mhair sé gach nóiméad go hiomlán, gan comhréiteach. Ní raibh sé ag iarraidh bás a fháil agus é ag déanamh an rud a thaitin leis - níl aon duine againn ag iarraidh. Bhí sé ag iarraidh maireachtáil tríd, dul in aois agus é á dhéanamh. Ach nuair a mhaireann tú ar an imeall, uaireanta bíonn an imeall ag brú siar."