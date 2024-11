Tugann tumadóirí longbhriseadh onóir do eitleoirí an Dara Cogadh Domhanda ar gach taobh de Cheanada

Tá dhá raic buamála ón Dara Cogadh Domhanda i gCeanada á gcomóradh ag foirne tumadóireachta. Buaileadh an dá aerárthach agus chuaigh siad go tóin poill i 1943, fuarthas arís iad in 2022 – agus i ngach cás níor thángthas ach ar chorp amháin as a gcuid foirne de cheathrar.

Ar chósta thiar Cheanada, tá tumadóirí ó na Cumann Seandálaíochta Faoi Uisce de British Columbia (UASBC) plaic choincréite 90kg a leagan ar an 9 Samhain chun suíomh 26m-doimhneacht aerárthach oiliúna RAF a bhuail san Aigéan Ciúin in aice le hOileán Vancouver a mharcáil. D'aisghabh siad compás an loingseora freisin, a bhí ina luí ar ghrinneall na farraige, le haghaidh caomhnú.

Compás an loingseoireachta (UASBC)

D’imigh meánbhuamadóir Handley Page Hampden P5433 d’Aonad Oiliúna Oibriúcháin 32 an RAF as aeradróm RCAF ag Cuan Patricia (ar a bhfuil Aerfort Idirnáisiúnta Victoria anois) go déanach tráthnóna an 14 Márta, 1943.

Bhí an t-aerchriú comhdhéanta de bheirt Astrálach, an píolótach P/O Allan Hunt agus an loingseoir P/O Reginald Manttan, agus oibreoirí gan sreang Ceanadach P/O Grant Hall agus Sáirsint Howard Piercy.

Buamadóir Handley Page Hampden (RAF)

Bhí a ngnátheitilt traenála beartaithe chun cleachtadh a chumasú chun eitilt íseal thar an Aigéan Ciúin, agus níos déanaí ag eitilt san oíche, ach ag thart ar 5.30pm chonacthas an t-aerárthach ag dul isteach i casadh ag airde 450m agus ag tumadóireacht go hingearach isteach i Saanich Inlet. Maraíodh an ceathrar eitleoir, cé nach bhfuarthas ach corp P/O Hunt riamh.

D’aimsigh an tumadóir Lyle Berzins na hiarsmaí a bhí scaipthe go forleathan in 2022 agus é amuigh ag scannánú ochtapas. Nuair a rinne tumadóirí UASBC tuilleadh fiosraithe fuair siad liáin, inneall, fearas tuirlingthe, an compás agus boinn na mbróg.

Roth tuirlingthe (UASBC)

Lián (UASBC)

Thóg sé go leor taighde ón bhfoireann chun an Handley-Page Hampden ar leith a laghdú ón 104 a bhí lonnaithe i gCuan Patricia le linn an Dara Cogadh Domhanda, mar go raibh 2 ar a laghad tar éis tuairteála.

Foireann tumadóireachta UASBC (UASBC)

Dúradh go raibh cáil bainte amach ag buamadóir meánach dúbailte Hampden as teipeanna innill. Bhí sé ag fónamh i gcéimeanna tosaigh an chogaidh san Eoraip, ag oibriú go príomha san oíche, ach chuaigh Ceannasaíocht Bhuamadóir an RAF ar scor go déanach sa bhliain 1942 nuair a bhí buamaí troma ceithre inneall mar rogha do ruathair. Féach a Múnla 3D de chuid den suíomh briste.

Bosca Bombardier

Tá an raic aerárthach ar an taobh thoir den tír, Fuascailteoir B-24 de chuid Aerfhórsa Ríoga Cheanada, 40m ar doimhneacht i Loch Gander 56km ar fhad, i lár oileán Thalamh an Éisc. Aisghabhadh “bosca buamadóir” le déanaí le taispeáint ag músaem eitlíochta i mbaile Gander.

Buamadóir B-24 marcáilte mar an gcéanna (Library & Archives Canada)

Bhuail an buamadóir, ainmnithe 589 D, go gairid tar éis éirí de thalamh an 4 Meán Fómhair, 1943, freisin mar thoradh ar chliseadh an innill, marú gach ceann de na ceithre criú: píolótach Ceannasaí Sciathán JM Young, Ceannaire Scuadrún John Grant MacKenzie, Oifigeach Eitilte Victor Bill agus Ceannaireacht. Aerárthaí Gordon Ward. Ní fhéadfaí ach corp MhicKenzie a fháil ar ais ón raic inbhéartaithe ag tumadóirí hardhat ag am na timpiste.

Fuarthas an t-aerárthach trí scanadh sonóra agus ROV in 2022, agus rinneadh iniúchadh ar scúba ina dhiaidh sin. Cumann Caomhnaithe Longbhriste Thalamh an Éisc & Labradar (SPSNL) tumadóirí in éineacht le criú scannán faisnéise. Ní fhéadfaí ach na sciatháin, an fuselage chun tosaigh agus an trealamh tuirlingthe a lonnú, agus lián amháin ina dhiaidh sin.

Ghlac Neil Burgess, uachtarán an chumainn, páirt sna tumadóireacht tosaigh agus sna tumadóirí le déanaí, ar chuir sé síos orthu do CBC mar an “tumadóireacht is measa a rinne mé riamh” mar gheall ar scála an eitleáin agus an infheictheacht ultra-íseal.

An bosca rialaithe eatraimh scaoileadh buama, le fáil sa srón oscailte (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bhí an bosca bombardier, ar a dtugtar an bosca rialaithe eatraimh scaoileadh buama, ceangailte le srón an eitleáin le sreanga amháin. Thit sé as nuair a ghearr Burgess saor é, rud a laghdaigh an t-infheictheacht níos mó fós nuair a cuireadh iallach air grope sa siolta chun é a aimsiú - rud a rinne sé ar deireadh.

Ach d’aibhsigh sé gur caitheadh ​​le “an meas is mó” ar an longbhriseadh, agus nach ndearnadh aon iarracht eile cur isteach air.

Bhí roinn seandálaíochta Ollscoil Cuimhneacháin Thalamh an Éisc ag glanadh agus ag caomhnú an bhosca le taispeáint ag Gander's Músaem Eitlíochta an Atlantaigh Thuaidh.

