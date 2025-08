Lorgaíonn sealgairí longbhriste gaile amháin, faigheann siad ceann eile

Fuarthas longbhriseadh ón 19ú haois in Abhainn Fox ag Oshkosh in Wisconsin – ní an bád a raibh súil ag an bhfoireann scanadh a fháil ach ceann a tógadh sna clóis chéanna.

Comhaltaí an Cumann Seandálaíochta Faoi Uisce Wisconsin (WUAA)) ag déanamh suirbhé sónár ardtaifigh cúig uair an chloig mar chuid de Chumann Staire Wisconsin Clár Caomhnaithe Muirí.

Bhí suirbhéanna roimhe seo beag agus áitiúil, mar sin bhí an fhoireann ag iarraidh gach láthair longbhriste féideartha a mhapáil sa stráice 4km den abhainn a shreabhann isteach i Loch Winnebago.

A bhuíochas dá sonar DeepVision, bheadh sé indéanta leithead 150m den abhainn a chlúdach in aon phas amháin, agus íomháú a dhéanamh de rudaí spéisiúla ag réiteach thar a bheith ard.

LW Crane i measc báid gaile eile ar abhainn Mississippi timpeall 1872 (Bailiúcháin Speisialta Leabharlann Murphy)

Bhí súil ag na himscrúdaitheoirí go bhfaighfidís long gaile ar iarraidh darb ainm Cathair Bheirlín, tógtha sa bhliain 1856 agus is eol ó thaifid stairiúla gur chuaigh sé go tóin poill sa chuid sin den abhainn. Baineadh úsáid as an soitheach chun paisinéirí agus lastas a iompar idir Beirlín agus Oshkosh, agus bhí sé 30m ar fhad le 5.5m ar leithead.

I mí na Samhna 1870, bhí sé ar ancaire in aice le clós báid Oshkosh le haghaidh athchóirithe geimhridh nuair a phléasc tine amach ar bord. B'éigean an slabhra ancaire a ghearradh, rud a d'fhág an Cathair Bheirlín le dul síos an abhainn agus é ag dó go dtí an líne uisce sula ndeachaigh sé go tóin poill.

Lasmuigh den limistéar cuardaigh a bhí beartaithe, fuair an fhoireann cabhail a bhí curtha go páirteach, ach bhí sé thart ar 27m ar fhad agus 7m ar leithead, agus bogha a dúradh a bheith cosúil le bogha schooner scow de chuid na Lochanna Móra – soitheach le cabhail bun cothrom agus rig chun tosaigh agus cúil le dhá chrann ar a laghad.

Creideann siad gurb é an Craein LW, galbhád adhmaid eile a tógadh sna clóis bhád céanna i mBeirlín leis an Cathair Bheirlín ach sa bhliain 1865. Is eol freisin gur dódh go dtí an líne uisce í agus gur chuaigh sí go tóin poill, ag slipbhealach Iarnróid Naomh Pól in Oshkosh sa bhliain 1880.

Smionagar féideartha LW Crane

Fuarthas an slip beagnach díreach trasna na habhann ó shuíomh na loinge briste, agus ní raibh caissons cloiche ó dhroichead Iarnróid Naomh Pól ach thart ar 100m uaidh.

Tá súil ag an bhfoireann tumadóireacht scúba a dhéanamh ag an suíomh, cé go ndeir siad go bhfuil an radharc chomh dona sin gur féidir níos mó sonraí agus scála a bhaint as suirbhéanna sónáir ardtaifigh.

Tá méideanna móra smionagar nádúrtha san abhainn ar nós crainn, logaí agus carraigeacha móra chomh maith le codanna de dhuganna bád, caissons agus báid bheaga iascaireachta. D’fhéadfadh gur cuid de sheandroichead a bhí i réad eile a aimsíodh le linn an tsuirbhé – nó cuid bogha an ghalbhád luath-ráile. Menasha, tréigthe sa bhliain 1861.

Rinne an fhoireann imscrúdú freisin ar shuíomh longbhriste éadomhain a fuarthas in 2016 agus thug siad Longbhriste Kevin i ndiaidh duine de na daoine a fuair í, Kevin Cullen. Ós rud é go bhfuil sí creimthe tuilleadh, níl sí aitheanta fós ach ní chreidtear gurbh í an longbhriste í. Cathair Bheirlín mar bhí a fhios gur imigh an galtán sin síos an abhainn.

