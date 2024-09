Réitíonn sealgairí raic rúndiamhair eile de chuid Great Lakes

Ó na 1980idí i leith tá go leor tumadóirí scúba tar éis dul i ngleic leis an dúshlán chun raic a aimsiú Seán Mac Eoin i Loch Michigan, tá club tumadóireachta amháin fiú ag postáil luach saothair $500 - ach go dtí seo tá an tugbhád gaile a cailleadh i 1895 aimsithe - i díreach 13m uisce.

D’oibrigh na staraithe muirí Brendon Baillod agus Robert Jaeck, a bhfuil cáil orthu cheana féin mar gheall ar dhá longbhriseadh stairiúla de chuid na Locha Móire a aimsiú le dhá bhliain anuas, go dlúth le chéile. Cumann Staire Wisconsin agus chúngaigh siad an limistéar cuardaigh trí úsáid a bhaint as nuachtáin chomhaimseartha agus as cuntais an chaptaen féin sular chuir siad a sonóra ardtaifigh i bhfeidhm ar an tasc.

Bhí trí lá curtha i leataobh acu ón 13 Meán Fómhair don tóraíocht ach bhí a gcuid taighde chomh cruinn sin nár thóg sé ach cúig nóiméad an marc a aimsiú, ceithre mhíle soir ó thuaidh ón Algoma in aice le Green Bay.

Sealgairí raic Baillod agus Jaeck in aice le bád an iar-bhád (Brendon Baillod)

An Seán Mac Eoin sheas an coire amach ar an scan (Brendon Baillod)

Ba choire mór é an méid a bhí le feiceáil ar scáileán sonóra DeepVision Little Eye, agus nuair a d’imscar an péire a ROV nocht siad freisin an leaba chabhail le lián ollmhór, inneall gaile agus píosaí éagsúla eile innealra.

An coire gaile ollmhór (Tamara Thomsen / Cumann Staire Wisconsin)

Tháinig an seandálaí faoi uisce ó stát Wisconsin, Tamara Thomsen, an lá dár gcionn leis an tumadóir Zach Whitrock chun suirbhé a dhéanamh, doiciméadú agus dearbhú a dhéanamh ar chéannacht an longbhriseadh a thuairiscigh Baillod agus Jaeck. As 2,000+ íomhá ard-réiteach a ghabh na tumadóirí, chruthaigh Whitrock samhail fótagraiméadracht 3D.

Íomhá fós de mhúnla fótagraiméadracht an Seán Mac Eoin (Zach Whitrock)

Ainmnithe i ndiaidh an tógálaí

Tógadh an tuga adhmaid gaile 16m de chuid John Evenson i Milwaukee in 1884 agus ainmníodh é féin ina dhiaidh. Baineadh úsáid as go príomha chun longa a tharraingt isteach agus trí Chanáil Loinge Chuan Sturgeon, chomh maith le longbhriseadh a shábháil, agus ina dhiaidh sin tharraing sé báirsí cloiche ó chairéal na mBráithre Laurie i Sturgeon Bay go calafoirt locha Wisconsin.

An Seán Mac Eoin timpeall 1890 (Brendon Baillod le caoinchead teaghlach Harold J Benash)

Ar 5 Meitheamh, 1895, tháinig an Seán Mac Eoin a bhí díreach tar éis an choire a dheisiú nuair a chinn a chaptaen John Laurie freagra a thabhairt ar iarratas agus soitheach i bhfad níos mó, an báirse gaile, a tharraingt tríd an gcanáil. Mé Watson Stephenson agus a dhá fhochuideachta scúnóir-báirsí. Bhí an loch garbh faoi ghaotha troma.

An Mé Watson Stephenson, a chuaigh i léig ar an Seán Mac Eoin (Bailiúchán C Patrick Labadie)

Agus iarracht á déanamh an líne a ghlacadh tá an Seán Mac Eoin thrasnaigh bogha an bháirse a bhí ag gluaiseacht go tapa, rud a rug ar an deireadh é. Tá an Seán Mac Eoin luascadh trasna bhogha an tsoithigh eile agus iompaíodh é, go tóin poill laistigh de thrí nóiméad.

Cuireadh an Captaen Laurie agus ceathrar den chriú isteach san uisce agus tarrtháil níos déanaí iad ach níorbh fhéidir an fear dóiteáin Martin ‘Baldy’ Boswell, a bhí ina chodladh faoi na deiceanna, a shábháil.

Shíl níos fearr é

In 1897 chinn na deartháireacha Laurie an bád tuga a tharrtháil agus d’fhostaigh siad bád don tasc, ach toisc go raibh íocaíocht árachais faighte acu cheana féin bhí siad in ann aighneas díobhálach a bheith ann leis an árachóir, agus sa deireadh d’fhág siad an longbhriseadh san áit a raibh sé, a innealra slán.

An lián (Tamara Thomsen / Cumann Staire Wisconsin)

Tuairiscíodh go raibh an dul faoi uisce go forleathan ag an am ach is cosúil go raibh éagsúlacht mhór idir sonraí doimhneacht an uisce, idir 15m agus 90m, rud a chuir mearbhall ar lucht cuardaigh le blianta anuas.

Tá sé beartaithe anois an raic a ainmniú do SAM Clár Náisiúnta na nÁiteanna Stairiúla agus curtha ar fáil do thumadóirí spóirt cuairt a thabhairt orthu.

Tá Baillod agus Jaeck ina mbaill de Chumann Seandálaíochta Faoi Uisce Wisconsin, a spreagann fionnachtana longbhriste a roinnt leis an bpobal.

Bhí na sealgairí raic freagrach as teacht ar na hiarsmaí slán den scúnóir Oileán na Tríonóide i Loch Michigan i mí an Mheithimh 2023, mar a tuairiscíodh Divernet, chomh maith leis an scúnóir Margaret A Muir bliain ina dhiaidh sin.

Déan iniúchadh ar an samhail fótagraiméadracht de na Seán Mac Eoin.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tá AN TRÍNÍOD ag taitneamh fiú i measc na lochanna móra, BHFUIL LEAT NUA AR RAIBH TRÉIGE GHEAMAIRE 108m-domhain, LUATH SCÓNAIR A FHÁIL I LUACH MHIC CHIGAN, NÍ FÉIDIR LIOM IOMPAR NEAMHCHAPTAINE A MHÍNIÚ A DHÉANAMH AR IOMPAR NEAMHCHUR CHAPTAINE