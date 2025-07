Athscríobhann fionnachtain longbhriste Seapánach sa Dara Cogadh Domhanda stair

I ndroch-chéim eile i stair mhuirí, longbhriseadh an scriosóra de chuid Chabhlach Impiriúil na Seapáine Teruzuki, a cailleadh le linn fheachtas brúidiúil Guadalcanal sa Dara Cogadh Domhanda, a thángthas air ar an 2 Iúil in Iron Bottom Sound ag foireann faoi cheannas an Ocean Exploration Trust ar bord an tsoithigh taiscéalaíochta. Nautilus.

Fuarthas an longbhriseadh níos mó ná 800m domhain amach ó Rinn Esperance ar oileán Guadalcanal, ag baint úsáide as mapáil chun cinn ó fheithicil dromchla gan chriú Ollscoil New Hampshire. DriX sula ndéantar iniúchadh orthu ag na ROVanna Earcail agus Atalanta.

IJN Teruzuki (Gealach Lonrach), an AizukiScriostóir den scoth, ní raibh ach trí mhí i seirbhís aici nuair a tháinig deireadh léi. Armtha le gunnaí cumhachtacha déchuspóireacha 100mm, ba í an soitheach 134m príomhlong nua an Aimiréalaigh Raizo Tanaka le linn a thurais soláthair “Tokyo Express”. Dearadh í ar dtús chun longa a chosaint ó ionsaí aerárthaí.

deirfiúr-long Teruzuki IJN Akizuki (Kure Maritime Museum)

Go moch an 12 Nollaig, 1942, agus IJN Teruzuki ag cosaint longa soláthair amach ó chósta thuaidh Guadalcanal, báid patróil na Stát Aontaithe PT-37 agus PT-40 ghabh siad an conbhua.

Bhuail na soithí beaga Teruzuki ar gcúl le péire toirpéad Mk-8, rud a bhris a stiúir, a chuir as do chumas na loinge agus a chuir trí thine í. Uaireanta ina dhiaidh sin, bhain pléascadh ollmhór an scriosóir báite.

Maraíodh naonúr den chriú ach tarrtháladh 197 acu ag scriosóirí tionlacain, agus d’éirigh le 156 eile snámh go Guadalcanal.

Radharc ar IJN Teruzuki (Ocean Exploration Trust)

Tá an longbhriseadh 800m ar doimhne (Iontaobhas Taiscéalaíochta an Aigéin)

Léim-phreab

Rinneadh tumadóireacht phreabtha tosaigh chun neamhghnáchaíocht a sainaithníodh le linn oibríochtaí mapála in uisce éadomhain a sheiceáil, sular chuaigh na ROVanna síos chun suirbhé a dhéanamh ar shuíomh na loinge briste agus íomhánna den long a ghabháil.

"Coinníodh pleananna soitheach cabhlaigh na Seapáine faoi rún le linn an chogaidh, a oiread sin nár cuireadh aon íomhánna stairiúla de" Teruzuki “atá ann inniu,” a dúirt an Ocean Exploration Trust. “Is é an suirbhé seo an chéad uair riamh a fheictear an soitheach don ghlúin seo.”

Thug na saineolaithe faoi deara ar dtús an bogha tite agus cothrom, ag claonadh ar chlé. Bhí na túir ghunna “sár-lámhach” chun tosaigh slán ach dírithe sa treo mícheart – i dtreo na spéire – agus níos faide siar bhí cuid mhór den fhorstruchtúr tite amach go dtí an taobh.

An bogha, claonta ar a thaobh (Ocean Exploration Trust)

Léiríonn an ROV Hercules gunnaí-tuirlí tosaigh atá os comhair na spéire (Ocean Exploration Trust)

Go suntasach, chonacthas muirir doimhneachta neamhphléasctha ag an gcuid deiridh 18m a bhí scartha agus tite, a bhí suite níos mó ná 200m ón bpríomhláthair briste.

Léirigh sé seo nach raibh na gléasanna pléascacha freagrach as deireadh an loinge a shéideadh de, mar a ceapadh roimhe seo, ach gur bhris sé as a chéile mar thoradh ar bhuilleanna na dtoirpéadó nó nuair a bhí an long ag dul faoi.

Soilseann ROV Hercules an deireadh scoite (Ocean Exploration Trust)

Muirir dhoimhne ar ráille deic an deireadh shláin (Ocean Exploration Trust)

D’éirigh le saineolaithe Seapánacha, lena n-áirítear an Dr Jun Kimura ó Ollscoil Tokai agus Hiroshi Ishii ó Ollscoil Kyoto, céannacht na loinge briste a dheimhniú trí anailís struchtúrach agus comhghaol stairiúil.

Fuaim Bun Iarainn

Ba é Iron Bottom Sound an áit ar tharla cúig chath mhóra cabhlaigh inar cailleadh níos mó ná 20,000 duine, 111 soitheach cabhlaigh agus 1,450 aerárthach idir Lúnasa agus Nollaig 1942. Ainmníodh é i ndiaidh na n-iarsmaí a bhí scaipthe ar fud ghrinneall na farraige, atá fós á bhfionnadh.

Níl ach níos lú ná 100 de na longa agus na haerárthaí míleata seo ó SAM, ón tSeapáin, ón Astráil agus ón Nua-Shéalainn aimsithe go dtí seo, ach meastar go bhfuil siad uile suite laistigh de limistéar 46 x 74km, suas le 1,400m ar doimhne.

Ba chuid den turas 21 lá chuig Iron Bottom Sound, a ndearna NOAA Ocean Exploration, rialtas Oileáin Sholomón agus institiúidí ón tSeapáin, ón Astráil, ón Nua-Shéalainn agus ó SAM, an fhionnachtain seo.

Teruzuki ba í an 12ú longbhriseadh a ndearnadh iniúchadh uirthi le linn an turais, a craolann sé a thumadh beoSeachas an fionnachtain shuntasach ar an bogha scoilte de USS New Orleans (d’éirigh leis an gcuid eile den long chúrsála filleadh slán sábháilte ar SAM!), tuairisc le déanaí ar Divernet, rinne an fhoireann iniúchadh freisin ar longbhriste lena n-áirítear USS Northampton agus USS Vincennes.

