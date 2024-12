20 nóiméad leis an saoirseoir is mó ar domhan

Bhain sé sult as an stádas sin le fada an lá ach anois tá ALEXEY MOLCHANOV ag sroicheadh ​​lucht féachana domhanda níos leithne, tríd an gclár faisnéise nua 90 nóiméad tumadóir. Chuir a thionscadal chun gach ceann de na cúig thaifid dhoimhne sa spórt a bhriseadh in 2023 duán láidir plota ar fáil - ach, lena fhreagrachtaí go léir, an bhfuil sé ag tosú ar an imirt níos sábháilte? Pléann sé é sin le Steve Weinman – chomh maith leis an bhféidearthacht doimhneacht 10m eile a chur leis na taifid dhomhanda sin

Ar bhain tú sult as féachaint ar Freediver?

“Thaitin an scannán go mór liom. Sílim go dtaispeánann sé an t-atmaisféar go han-mhaith, go han-mhaith, taispeánann sé áilleacht an spóirt, roinnt contúirtí a bhaineann leis an spórt ionas go dtuigeann daoine cad is féidir leo a dhéanamh má thagann siad chun bheith ina saorthiománaí - is féidir leo eachtraí a bheith acu, is féidir leo foghlaim conas fanacht socair. agus do scíth a ligean níos fearr, ach léiríonn sé freisin go bhfuil roinnt contúirtí ann agus cén fáth gur spórt foirne é – ba chóir go mbeadh duine éigin ann i gcónaí chun sábháilteacht a sholáthar duit agus tú faoi uisce.

“Sílim gur scannán a rinneadh go han-mhaith é – thaitin sé liom.”

An léiriú cruinn é ar do shaol?

“Déarfainn go bhfuil, is léiriú cruinn é ar mo shaol. Ar ndóigh, níl ann ach cuid de mo shaol, níl go leor ama i scannán amháin chun saol iomlán a léiriú, ach is cuid mhór de mo shaol iad comórtais. Ní théann sé isteach go domhain i mo réimse oibre – gach rud a dhéanaim chun an pobal saoirse a mhéadú, rud a dhéanaim taobh amuigh den spórt.

“Is cuid mhór de mo shaol é an spórt, ag taisteal agus ag iomaíocht, ach ag an am céanna, bunaithe ar oidhreacht mo mháthair [Natalia Molchanova], a córas oideachais, a modh oideachais, dírím go mór ar fhás an phobail saoirse, an gluaiseacht.

“Tá sé seo beagán lasmuigh den scannán ach is é mo fhócas, mo phaisean. Is breá liom a chinntiú go bhfuil níos mó agus níos mó scoileanna gairmiúla ar fud an domhain atá in ann daoine a mhúineadh chun saoirse go sábháilte.”

An bhfaca tú an scannán le do theaghlach [bean chéile Elena agus mac Max] fós?

“Ní go fóill. Bhreathnaigh mé air i Los Angeles agus ba ghrúpa saor-tumadóireachta a bhí ann – bhí 200 duine againn le teacht chun an scannán a thaispeáint iata agus ní raibh ann ach saorthumadóirí agus cairde ó gach cearn de SAM. Tháinig roinnt daoine ó Nua Eabhrac, tháinig roinnt daoine ó Miami agus mo dheirfiúr atá i Londain anois. Sea, tá sé scaipthe go maith ar fud an domhain agus táim ag taisteal an t-am ar fad - táim i Dubai anois, áit a bhfuil pobal áitiúil saor-thiománaithe againn a chonaic é.

“Chomh maith leis sin, toisc go bhfuil sé á scaoileadh sna Stáit anois agus nach bhfuil na cearta ar fud an domhain tá go leor de bhaill an phobail fós ag fanacht leis an scannán seo a scaoileadh i gcodanna den Eoraip nó san Áise srl.”

N’fheadar cad a cheapfadh do mhac air?

Molchanov agus a mhac Max (Pictiúir ríthábhachtach)

“Max, a mhic, is breá leis uisce agus tá sé ceithre bliana d'aois i gceann míosa. Táimid ag snámh le chéile agus ag tumadh le chéile. Uaireanta breathnaíonn sé ar thaifeadtaí den chomórtas agus déarfaidh sé: ‘Beidh mé ag tumadóireacht le daidí, tá masc agam freisin’ – tá masc agus smeacháin aige agus táim ag fanacht air éirí beagán níos sine le gur féidir linn tumadóireacht a dhéanamh. níos faide le chéile, agus táim cinnte go mbeidh grá aige dó.”

Ar mhaith leat an cineál gairme céanna a fheiceáil agus a bhí agat?

“Ní dóigh liom go gcuirfinn brú air an slí bheatha chéanna a bheith aige liomsa, ní ar chor ar bith. Níl le déanamh agam ach an spórt seo a thaispeáint dó agus é a mhúineadh ionas go mbeidh na scileanna aige. Is féidir liom é seo a roinnt go han-mhaith agus a chinntiú go bhfoghlaimíonn sé uaidh agus is féidir leis a bheith ina cheacht a d'fhéadfadh sé a úsáid le haghaidh aon réimse eile dá shaol amach anseo.

“Ba é an cur chuige a bhí ag mo mháthair liom ná go raibh sí ag taispeáint go leor gníomhaíochtaí éagsúla dom a d’fhéadfainn a thástáil agus thug sí deis dom na rudaí ba mhaith liom a roghnú.

“Ag am éigin nuair a bhí mé 11 nó 12 bhí mé ag snámh ó bhí mé trí bliana d'aois agus ag seinm veidhlín ó bhí mé ceithre bliana d'aois, agus bhí mé ag déanamh an dá rud go han-mhaith. Mar sin dúirt mo mháthair breathnú, cad ba mhaith leat leanúint ar aghaidh? Anois an t-am le roghnú cé acu spórt uisce nó ceol a bheidh ann.

“Roghnaigh mé spórt uisce ansin, ceart go leor, ach tá an sampla seo agam do mo mháthair a thug sí chuig na ranganna seo go léir mé – agus ba ranganna fichille agus leadóg boird agus leadóg srl agus roinnt healaíona comhraic a bhí ann freisin. Mar sin is féidir leat a cheadú do na páistí a dhéanamh go léir na rudaí seo agus a roghnú chun teacht ar a paisean.

“Mar sin fuair mé an paisean atá agam sa tsaoirseacht ach níl a fhios agam cad a dhéanfaidh mo mhac. Ní dhéanfaidh mé ach a lán rudaí a thaispeáint dó agus ligfidh mé dó cinneadh a dhéanamh.”

Ar smaoinigh an scannán ort féin ar bhealach difriúil ar bith?

“Sea, is dóigh liom gur léargasach i gcónaí é féachaint ort féin ón taobh. Maidir liom féin tá sé an-nádúrtha na teorainneacha a bhrú agus riosca a dhéanamh, agus le linn dom a bheith ag déanamh mo dhíchill chun níos mó taifead domhanda a bhriseadh uaireanta táim ag brú beagán rófhada.

“Agus é in ann é seo a fheiceáil ón taobh agus éisteacht leis an scéal de réir thuairim an stiúrthóra, agus an chaoi a míníonn sé é, sílim go mbíonn sé sin léargasach i gcónaí. Tá sé cosúil go bhfeicim conas a bhíonn sé nuair a chuirtear le chéile go mór é, an pictiúr seo agus ansin píosaí scannáin ó mo chuid blackouts. Díreach mar thaifeadadh simplí ón gcomórtas níl sé chomh drámatúil agus má dhéantar é ar a laghad sa tráchtaireacht, rud a fhágann go bhfuil sé i bhfad níos drámatúla.

“Cuireann sé orm smaoineamh arís, an bhfuil mé ag iarraidh an oiread céanna a bhrú? B'fhéidir go ndéanfaidh mé iarracht a bheith beagán níos sábháilte agus gan strus a chur ar mo chairde agus mo theaghlach leis na tumthaí teipthe seo! Mar sin cuireann sé orm smaoineamh faoi sin ach níl a fhios agam an dtiocfaidh aon athrú mór orm. Chun taifid dhomhanda a dhéanamh caithfidh mé a bhrú, caithfidh mé mo theorainneacha a iniúchadh, foghlaim uaidh agus coigeartú dá réir trí na heasnaimh seo a aimsiú.

“Mar sin, tá, tá sé suimiúil agus sílim go gcuireann sé orm smaoineamh ar na rudaí seo.”

Is cinnte go bhfuair mé an teachtaireacht ón scannán go raibh tú ag tosú ag smaoineamh ar do chur chuige a mhaolú, leis an teaghlach i gcuimhne, i dtéarmaí b'fhéidir a bheith níos airdeallaí ar shábháilteacht ná mar a bhí roimhe. An bhfuil sin cothrom?

Alexey Molchanov ina chulaith óir shainiúil (Paramount Pictures)

“Tá sé sin cothrom, sea. Chomh maith leis sin mar gheall ar mo mhac. Nuair a bhí mé ag tumadóireacht roimhe seo ní raibh mé ag smaoineamh chomh mór sin ar an gcuid sábháilteachta. Bhí mé cúramach i gcónaí ar ndóigh agus ní rachainn i mbaol ach amháin dá mbeadh foireann tacaíochta iontach agam – dochtúirí leighis, tumadóirí sábháilteachta srl. an mairfidh an tumadóireacht seo agus an ndéanfaidh sé ar ais go sábháilte?

“Mar sin cinnte le blianta beaga anuas thosaigh mé ag smaoineamh ar thumadóirí ar bhealach difriúil, agus tá sé deacair. Tá roinnt cairde agam a stop san iomaíocht agus nach raibh siad in ann oibriú leis an smaoineamh seo, nuair a bhíonn páistí acu, conas a leanann siad ag cur a saol i mbaol?

“Agus sa tsaoirseacht, mura tumann tú go dtí an teorainn tá sé sábháilte, is spórt sábháilte é leis an bhfoireann sábháilteachta cuí timpeall ort, ach nuair a bhrúnn tú isteach ar thaifid an domhain tá sé beagán níos riosca. Mar sin de ghnáth déarfainn go bhfuil, táim níos cúramaí faoi láthair agus ach ní déarfainn go gcuireann sé faitíos orm brú a chur ar thaifid an domhain – mothaím go fóill go bhfuil an fonn seo orm é sin a dhéanamh.”

An bhfuil sé fós ar an taifead CNF [Meáchan Leantach Gan Eití] atá céimnithe i ndáiríre - ní mór duit taifead 102m William Trubridge a bhriseadh?

“Is cinnte go bhfuil taifead an CNF amuigh ansin agus ó chríochnaigh muid an clár faisnéise bhí mé i gcónaí ag obair ar an teicníc. Tá mé cinnte go mbeidh mé in ann an taifead seo a dhéanamh sa chéad sé mhí eile, déarfainn. Táim réidh agus chomh luath agus a thosóidh an séasúr nua an bhliain seo chugainn, Márta/Aibreán seo chugainn, beidh mé ag dul i ndiaidh an taifead seo.”

Mar sin bheifeá ag súil go fóill ag am éigin go mbeadh na cúig thaifead doimhneachta ar fad agat ag aon am amháin?

“Sílim gurb é príomhphointe an scannáin, na cúig thaifead ar fad a choinneáil in aon bhliain amháin, go príomha ná nach raibh cead agam dul san iomaíocht in 2022 [mar náisiúnach de chuid na Rúise, mar gheall ar ionradh na tíre ar an Úcráin] agus ansin bhí mé ar ais go dtí comórtais in 2023 agus ba é an sprioc ná na taifid dhomhanda a chaill mé a fháil ar ais toisc nach raibh mé san iomaíocht. Sin an fáth a bhí an smaoineamh seo na taifid go léir a fháil ag an am céanna

“Go ginearálta, is dóigh liom nach bhfuil an oiread sin suime agam sna cúig thaifead go léir ag an am céanna do na séasúir seo chugainn – bheadh ​​sé go deas agus déanfaidh mé iarracht é sin a dhéanamh, ach is dóigh liom fiú taifid aonair a fháil, cosúil le sin a fháil Uimh. Taifeadann eití i séasúr amháin agus b’fhéidir taifead eile i ndisciplín eile – is leor taifead domhanda nó dhó i séasúr. Cúig thaifid dhomhanda i mbliain, bhí sé thar a bheith dian.

“Bhí an oiread sin taistil ag baint leis an gclár faisnéise seo, an oiread sin comórtas. Sílim go mbraitheann mé go bhfuil mé ag cothromú m’iarrachtaí idir spóirt ach freisin ag fás sa phobal, is maith liom níos lú taifead domhanda a dhéanamh. Ba mhór an iarracht a bhí sna cúig thaifead seo agus sílim sa chéad séasúr eile go mbeidh mé ag tabhairt faoi ar bhealach níos cothroime agus gan ach cúpla iarracht a dhéanamh.

Ach uillinn an-néata a bhí ann chun críocha an scannáin. Ag caint ar gan a bheith in ann dul san iomaíocht in 2022, bhí mé ag smaoineamh conas a bhraith sé a bheith san iomaíocht faoi bhratach neodrach in 2023? Ar chuir sé sin isteach ort ar aon nós?

“Is spórt an-aonair í saorbhaireacht, ní bhaineann sé níos lú leis an bhfoireann agus níos mó faoi dhaoine aonair, mar sin bhraith sé go breá mar go raibh muid ar fad san iomaíocht mar dhaoine aonair agus tá an pobal iontach agus tacúil. Ní raibh sé deacair nó ró-dhiúltach, mar sin ceapaim le tacaíocht an phobail go raibh sé go maith.”

D’fhéadfadh go bhfeicfeadh duine atá ag breathnú ar Freediver nach bhfuil cur amach aige ar an spórt, b’fhéidir, go bhféadfadh sé a bheith ina shaol uaigneach nó iargúlta, cé go bhfuil daoine timpeall ort. An gceapann tú go bhfuil sé sin cothrom?

“Déarfainn gur pobal beag é nuair a leanann tú na taifid sin. Tá pobal ollmhór saor-thiomadóirí ann a bhaineann taitneamh as mar spórt, mar ghníomhaíocht stíl mhaireachtála le haghaidh eachtraíochta, chun taitneamh a bhaint as an uisce, ach cé nach bhfuil ann ach grúpa an-bheag daoine atá ag iarraidh na taifid, is pobal an-chairdiúil fós é, agus is dóigh liom go bhfuil go leor tacaíochta.

“Ní déarfainn go mbraithim i m’aonair nó ina n-aonar – déarfainn go mothaíonn sé mar theaghlach i gcomórtais le mo chomh-shaoirseoirí ar fad.”

Ar éirigh leat go maith le Michael John Warren, stiúrthóir Freediver?

“Sea bhí comhráite iontacha agam leis agus sílim ón tús gur ceimic mhaith a bhí ann agus go rabhamar in ann aon rud a phlé go hoscailte faoin scannán. Bhí mé in ann mo chuid smaointe a chur leis agus is dóigh liom gur próiseas an-deas agus comhoibríoch a bhí ann. Mar sin bhí caidreamh maith againn le linn an scannáin agus anois tar éis an scannáin táimid i dteagmháil, mar sin sea!"

Cad é an scannán is fearr leat faoi shaoirse - nó b'fhéidir gurb é seo an ceann seo?

“Go dtí seo tá príomhscannán na saoirse fós ann An Gorm Mór le Luc Besson, agus tá sé ó 1988 ach tá sé déanta go han-mhaith, tá sé go hálainn, tá an cineamatagrafaíocht iontach. Fiú amháin anois, má fhéachann tú air is rud é a thugann an léargas seo duit ar an tsaoirse.

Freediver (Pictiúir ríthábhachtach)

“Sílim gurb é ceann de na tráthanna is fearr sa scannán ná nuair a bhíonn an príomhlaoch Jacques Mayol [a bhí á sheinm ag Jean-Marc Barr] ag siúl chun a chuid tumadóireachta a dhéanamh agus an ceamara ag bogadh siar. Is féidir leat a fheiceáil conas atá an tumadóir saor seo ag druidim leis an ardán ina mbeidh sé ag déanamh an tumadóireachta agus an chaoi a bhfuil sé sa chrios machnamhach seo cheana féin. Mar sin tá an lámhaigh seo uathúil, sílim go raibh aon duine eile in ann a thaispeáint ar an staid inmheánach an freetumadóir druidim leis an tumadóireacht.

“Ní raibh ann ach lámhaigh iontach. Bhreathnaigh mé air le déanaí cúpla mí ó shin - An Gorm Mór Is cinnte an ceann agus sílim go bhfuil sé in am gnéscannán eile a dhéanamh gan mhoill!”

Ar mhaith leat a bheith páirteach leis sin?

“Ba bhreá liom a bheith páirteach sa chéad ghnéscannán eile go cinnte, sea.”

Conas a fheiceann tú do thodhchaí féin tar éis na hiomaíochta – mar theagascóir?

“Cheana féin anois déanaim roinnt rudaí ag an am céanna. Cuid mhór de m’fhócas faoi láthair is ea an tsaoirse iomaíoch Molchanovs, bunaithe ar mhodheolaíocht agus ar fhealsúnacht mo mháthar agus ar na huirlisí oiliúna chun saorthumadóirí a oiliúint. Cuirimid oiliúint ar ghairmithe ionas go mbeidh níos mó teagascóirí agus níos mó scoileanna ar fud an domhain.

“Mar sin, tá ciall mhór ag baint le fás an phobail domsa agus ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil níos mó áiteanna ar fud an domhain inar féidir leat saoirse a fhoghlaim go sábháilte. Sin é an fócas atá agam faoi láthair. Tá mé cinnte go mbeidh muid ag déanamh é ar feadh go leor, blianta fada agus ag cur leis an spórt ag leibhéil éagsúla agus freisin imeachtaí a eagrú, mar sin sílim go bhfuil táirgeadh ábhar, b'fhéidir ag dul isteach tráchtaireachtaí agus ag déanamh roinnt tionscadal sa réimse seo de freediving rud éigin I. tá suim agam i.

“D'fhéadfadh go mbainfidh cláir fhaisnéise amach anseo le spórt iomaíoch ach is féidir leo an taobh comhshaoil ​​den spórt a chlúdach freisin – conas is féidir le saor-thiománaithe cuidiú le fadhbanna comhshaoil ​​a réiteach, cabhrú le glantacháin, breathnuithe ar ainmhithe srl. i ról an táirgeora sa todhchaí, sin rud a bhfuil suim agam ann.

Ar deireadh, an gceapann tú go bhfuil an fhéidearthacht ann go dtarlóidh ceannródaíocht fiseolaíoch a chuirfeadh ar chumas na saoirseoirí dul i bhfad níos doimhne amach anseo?

“Is féidir liom a fheiceáil go mbeinn in ann tumadóireacht níos doimhne a dhéanamh – déarfainn, tuigim conas tumadóireacht 10m níos doimhne a dhéanamh. Ba ghá dom a ullmhú, fiú mar a chaitheamh ar feadh cúpla mí níos ullmhú do na taifid, agus b'fhéidir fanacht ach áit éigin áit a bhfuil doimhneacht inrochtana níos fearr. Níl sé éasca, tógfaidh sé roinnt blianta dom, b'fhéidir cúpla bliain, b'fhéidir cúig bliana, ach is féidir liom na 10m sin a fheiceáil.

“Agus ansin gach uair a bhrúimid an teorainn tá an tuiscint seo agam: An féidir liom beagán níos mó a bhrú nó nach féidir? Bhí an taifead No Fins seo thart le seacht nó ocht mbliana agus níor tháinig feabhas air agus mar sin taispeánann sé go bhfuil sé fíordheacair, ceart go leor, gan eití ar bith - b'fhéidir go mbeimid in ann feabhas a chur ar 2m, 3m ach tá 10m ar mire.

“Ach le monaifíní, le dé-eití, is féidir liom é seo a fheiceáil - agus tá a fhios agam go mbeidh muid ag dul níos doimhne.”

Taifid dhomhanda reatha an AIDA de chuid Alexey Molchanov: Meáchan Athraitheach (VWT) 156m (28 Márta, 2024) Meáchan Tairiseach (CWT) 136m (29 Meán Fómhair, 2023) Dé-Eirea Meáchan Seasmhach (CWTB) 125m (10 Meán Fómhair, 2024) Tá taifead domhanda apnea statach de 9 nóiméad 2 sec ag ​​Natalia Molchanova le 11 bliain anuas. Tá 33 taifead domhanda de chuid AIDA agus CMAS agus 1 Guinness socraithe ag Alexey Molchanov agus bhuaigh sé 34 bonn óir, airgid agus cré-umha aonair agus foirne ag imeachtaí chraobh an domhain.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Freediver: Níos doimhne isteach i ndomhan Molchanov (léirmheas scannáin). tumadóir ar fáil anois ar Prime Video nó le ceannach nó le ligean ar cíos ar digiteach.