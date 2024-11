44% de choiréil tógála sceireacha i mbaol anois

Tá líon nach lú ná 44% de speicis choiréil tógála sceireacha i mbaol díothaithe domhanda, de réir an IUCN Liosta Dearg de Speicis faoi Bhagairt, a d’fhógair torthaí a mheasúnaithe domhanda ag comhdháil aeráide COP29 na NA san Asarbaiseáin.

Tá measúnú déanta ag an Aontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra agus Acmhainní Nádúrtha ar stádas caomhantais 892 speiceas coiréil a thógann sceireacha uisce te dá chuid. Liosta Dearg, atá ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód faoi láthair. Rinneadh an measúnú deireanach den sórt sin 16 bliana ó shin, nuair a measadh go raibh thart ar 33% de choiréil faoi bhagairt.

“Agus ceannairí domhanda ag bailiú le chéile ag comhdháil aeráide na Náisiún Aontaithe i Baku, léiríonn an measúnú domhanda coiréil seo go beoga na tionchair thromchúiseacha atá ag ár n-aeráid atá ag athrú go tapa ar an saol ar an Domhan agus cuireann sé abhaile ar dhéine na n-iarmhairtí,” a dúirt Ard-Stiúrthóir an IUCN, an Dr Grethel Aguilar.

“Tá éiceachórais shláintiúla cosúil le sceireacha coiréil riachtanach do slite beatha daonna – ag soláthar bia, ag cobhsú línte cósta agus ag stóráil carbóin. Ní hamháin go bhfuil cosaint ár mbithéagsúlacht ríthábhachtach dár bhfolláine ach tá sé ríthábhachtach dár marthanacht.

“Is é an t-athrú aeráide an bhagairt is mó i gcónaí do choiréil tógála sceireacha agus tá sé ag déanamh scrios ar na córais nádúrtha a mbímid ag brath orthu. Ní mór dúinn beart dána, cinntitheach a dhéanamh chun astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú má táimid chun todhchaí inbhuanaithe a chinntiú don chine daonna.”

Reef i Raja Ampat (Leabharlann Pictiúr IUCN / Jason Suwandy)

Bhí na torthaí bunaithe ar an nuashonrú stádais is déanaí ó Líonra Monatóireachta Global Coral Reef (GCRMN) taobh le bagairtí reatha agus bagairtí sa todhchaí amhail an méadú réamh-mheasta ar theagmhais téimh agus mór-theagmhais thuartha, ag baint úsáide as sonraí an Phainéil Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC).

I dteannta le hathrú aeráide agus teagmhais thuartha thromchúiseacha gaolmhara, áirítear ar bhagairtí eile do shláinte choiréil truailliú, rith chun srutha talmhaíochta, galair agus iascaireacht neamh-inbhuanaithe.

Staghorn agus elkhorn

Tairgeadh an IUCN mar shamplaí staghorn (Cervicornis Acropora) agus coiréil elkhorn (A pailme), Speicis sa Mhuir Chairib atá i mBaol go criticiúil ar tháinig laghdú suntasach orthu mar gheall ar an méadú ar théamh, ar thruailliú uisce, ar hairicín agus ar dhrochthionchar galair choiréil.

Coral Elkhorn - i mBaol Criticiúil sa Mhuir Chairib (MSC)

Is iad na príomhréitigh chun coiréil a shábháil ó dhul in éag ná astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus gníomhaíochtaí chun athléimneacht speiceas a neartú. Molann na measúnóirí freisin níos mó taighde maidir le cé acu an féidir agus conas is féidir coiréil oiriúnú d'uiscí teo, le fianaise ar oiriúnú teoranta go dtí seo.

“Tá a fhios againn le blianta fada anuas go bhfuil sceireacha coiréil ar thús cadhnaíochta na géarchéime domhanda aeráide agus bithéagsúlachta, agus ní athdheimhníonn an toradh nua seo ach é seo,” a dúirt an Dr David Obura, comhchathaoirleach Ghrúpa Speisialtóirí Coiréil IUCN SSC.

“Gan cinntí ábhartha uathu siúd a bhfuil an chumhacht acu an ruthag seo a athrú, feicfimid tuilleadh sceireacha a chailleadh agus speicis choiréil a dhul ar iarraidh de réir a chéile ar scálaí níos mó agus níos mó.”

Coiréil fuaruisce

Faightear an chuid is mó de na coiréil ar fud an Ind-Aigéan Ciúin ach áirítear sa mheasúnú domhanda ar choiréil tógála sceireacha freisin 85 speiceas Atlantach a aibhsíodh le déanaí in a. PLoS ONE alt irise, agus iad seo faoi bhagairt mhór ag teagmhais thuartha, truaillithe agus galair.

Tá measúnuithe ar an Liosta Dearg ar choiréil fuaruisce ag leanúint ar aghaidh, agus níl ach 22 speiceas as iomlán de 4,000+ measúnú déanta go dtí seo. I measc na bpríomhbhagairtí do na speicis seo tá trálaer grinnill, mianadóireacht domhainfharraige, druileáil ola agus gáis agus leagan cáblaí domhainfharraige, le coiréal bán (Desmophyllum pertusum) sampla amháin de speiceas a measúnaíodh a bheith Leochaileach.

“Tugann an measúnú domhanda is déanaí nuacht trioblóideacha do choiréil, agus meastar anois go bhfuil níos mó ná 340 speiceas i mbaol díothaithe,” a dúirt Fondúireacht MSC príomhchomhairleoir eolaíochta an tOllamh David Smith.

“Réaltacht gruama a bheadh ​​in aigéan gan sceireacha coiréil ag feidhmiú, ag cur béime ar an ngá práinneach le teacht ar réitigh ar an ngéarchéim aeráide agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar ghéarchéim choiréil an lae inniu.”

