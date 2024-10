Léim domhain le Kostas Thoctarides

Cad a thógann sé chun fomhuireán a cailleadh le breis agus ocht mbliana anuas a aimsiú? Trí thaighde mionchruinn agus paisean don stair d’fhógair Kostas Thoctarides le déanaí an t-ochtú fo-bhriseadh fionnachtana aige, HMS Trooper, mar a tuairiscíodh ar Divernet. Roinneann sé cuid dá thaithí ar thaiscéalaíocht faoi uisce i gcomhrá le ROSS J ROBERTSON, le taighde breise ón Dr KONSTANTINOS GIANNAKOS

Líonadh gach cúinne de gach seomra le stoic ard, mí-ordúil leabhar, agus seilfeanna groaned faoi mheáchan an t-eolas carntha. Chuir saothar ealaíne mara maisiú ar na ballaí, agus corrcheann nó compás tumadóireachta práis – iarsmaí ciúine an domhain mhóir.

Bhíothas ag iarraidh dul isteach san árasán fo-uirbeach seo san Aithin, áit a raibh tú ag trasnú isteach i saol eile, spás naofa ina raibh stair, taiscéalaíocht agus an fharraige le chéile. Ba chosúil go raibh an t-aer ag cogar le rúndiamhra na farraige.

Sealbhóir raic Kostas Thoctarides

Chuir m’óstach fáilte romham le nod gracious, ag bogadh i dtreo tábla fada a bhí go soiléir mar chroílár le haghaidh cruinnithe gan líon agus díospóireachtaí domhain. Chuir a chuid iompraíochta te, éasca mé ar mo shuaimhneas láithreach, agus is gearr gur thosaigh ár gcomhrá ag sileadh.

Agus leabhair á n-aisghabháil aige go deas ó na seilfeanna nó ag táirgeadh fillteáin dhea-chaite chun pointe a aibhsiú, ba léir: bhí mé i láthair duine éigin a raibh a chuid eolais ró-mhór ag dul i ngleic leis an paisean gan teorainn a bhí aige do gach rud muirí.

Níor cheart gur ábhar iontais é. Tar éis an tsaoil, bhí mé ag labhairt le Kostas Thoctarides - finscéal sa phobal tumadóireachta idirnáisiúnta, a bhfuil a ainm le sonrú ar nós na doimhneachta atá taiscéalaithe aige.

Logleabhar tumadóireachta

Tá logleabhar tumadóireachta pearsanta Kostas tuillte mar thaisce náisiúnta. Ón gcéad tumadh scúba a rinne sé i 1986, rinne sé iniúchadh ar líon mór long báite, lena n-áirítear líon mór fomhuirí. Go háirithe, i 1997 fuair sé amach HMS perseus, a bhuail mianach Iodálach i mí na Nollag 1941 agus atá suite anois ag 52m idir na hoileáin Ghréagacha Zakynthos agus Kefalonia.

Trí thaighde íon, bhí sé ar an gcéad duine a d'aithin U-133, a bhuail mianach Gréagach an 14 Márta, 1942, go gairid tar éis dó bunáit na mbád U Gearmánach a fhágáil ag Salamis, gar don Aithin. Tá sé suite anois 72m ar doimhneacht amach ó oileán Aegina i Murascaill na Sarónach.

Thosaigh turas Kostas isteach sa domhain tar éis dó oiliúint speisialaithe a chríochnú sa tumadóireacht dhomhain gháis mheasctha i 1987, nuair a cuireadh é isteach i ndomhan dúshlánach na tumadóireachta gairmiúla. Arna oiliúint ag scoileanna stáit mór le rá sa RA (FSS) agus sa Fhrainc (INPP & COMEX), chuaigh sé chun cinn go tapa chuig na leibhéil is airde.

Thoctarides ina laethanta tosaigh mar thumadóir tráchtála (Kostas Thoctarides)

Ag glacadh le teicneolaíochtaí ceannródaíocha, ghnóthaigh sé deimhniú ón gcuideachta cháiliúil Francach COMEX mar phíolóta ar an intumtha Thetis don Lárionad Náisiúnta um Thaighde Mara, agus mar phríomh-phíolóta ROV.

De bharr a shaineolais, rinne sé iniúchadh agus doiciméadú ar na céadta long báite ón 20ú haois, lena n-áirítear soithí stairiúla mar na scriostóirí Heilléanacha. Vasilissa Olga agus Hydra, an fomhuirí Katsonis, agus an sean-línéar aigéin HMHS Britannic, deirfiúr-long chuig an Titanic.

Tá iniúchadh déanta aige freisin ar longbhriseadh an bháid toirpéid mear-ionsaí de chuid an Chabhlaigh Heilléanaigh P-25 Costas, a chuaigh go tóin poill i mí na Samhna 1996 le linn cleachtaí cabhlaigh tar éis imbhualadh leis an mbád farantóireachta paisinéirí Samaina amach ó oileán Samos, agus cailleadh ceathrar ball den chriú.

“Tharla ceann de na tumthaí gáis mheasctha is dúshlánaí de mo ghairm bheatha i 1996, agus an ghéarchéim Ghréagach-na Tuirce in airde ar Oileáin Imia,” a mheabhraigh Kostas. “I measc an teannais mhéadaithe, bhuail héileacaptar Gréagach AB 212 de chuid Chabhlach na Gréige go tragóideach ó thuaidh de na hoileáiníní, agus cailleadh a chriú triúr fear ar muir.

“Mar chuid den oibríocht aisghabhála, thum mé go doimhneacht 96m, ag seoladh uiscí a raibh aimsir pholaitiúil agus corraitheach fisiciúil orm chun an héileacaptar PN21 báite a aimsiú agus a aisghabháil,” a dúirt sé, ag cur béime ar mhéid a thaithí in oibríochtaí faoi uisce ard-gheallta.

Gradaim

Is iomaí uair a tugadh ómós do Kostas as a chuid seirbhísí don Ghréig. Mhol an t-iar-Aire Cosanta Náisiúnta Gerasimos Arsenis é go pearsanta as a chuid oibre, mar a rinne an Leifteanant-Ghinearál Kapravelos, Ceann Foirne Ginearálta an Airm Heilléanaigh, as dhá shaighdiúir a bhí ar iarraidh a ghnóthú ó Lake Vouliagmeni i 1993.

Radharc ROV (Kostas Thoctarides)

I 1996 d’aithin Foireann Ghinearálta an Chabhlaigh Heilléanaigh agus an Príomh-Leas-Aimiréal Palioogiorgos é as an ról ríthábhachtach a bhí aige i téarnamh an Chabhlaigh. PN21 héileacaptar. An bhliain chéanna sin, thug an Leas-Aimiréal Palioogiorgos onóir arís dó as a bheith i gceannas ar chuardach agus ar aisghabháil P-25 Costas' criú ar iarraidh.

Tá ardmholadh tuillte ag a shaineolas freisin thar an arm. Sa bhliain 2003, bhronn an Aireacht Heilléanach Iompair & Cumarsáide, mar aon leis an mBord um Imscrúdú Aerthionóiscí agus Sábháilteacht Eitlíochta, gradam oinigh air as an méid a chuir sé le haerárthaí a bhí thíos le haisghabháil in uiscí na Gréige.

I 1997 bhronn Acadamh Idirnáisiúnta na Litreacha & na nEalaíon an bonn óir agus an Duais iomráiteach de Bhua agus Misneach air. Ina theannta sin, sa bhliain 2000 thug Cumann Sean-Chomrádaithe Fomhuirí na Breataine onóir dó as a fhionnachtain perseus.

Tóir gan staonadh

Is údar cumasach agus léiritheoir scannán agus clár faisnéise teilifíse é Kostas, ag speisialú i dtaiscéaladh longbhriste stairiúla an 20ú haois.

Le blianta beaga anuas tá sé ag leanúint ar aghaidh ag glacadh le teicneolaíocht chun teorainneacha na bhfionnachtana raic níos doimhne a bhrú, ag baint úsáide as ROVanna atá in ann brúnna agus coinníollacha an-mhóra a sheasamh i bhfad níos fearr ná tumadóirí daonna.

“Is fada ó bheith éasca píolótú a dhéanamh ar ROV, mar is féidir le m’iníon Agapi a rá leat,” ar sé. “Is í an chéad oibreoir ROV baineann deimhnithe sa Ghréig í. Ní hamháin go bhfuil sainscileanna ag teastáil ach freisin 'séú ciall' chun é a dhéanamh go maith,” a dúirt sé go bródúil.

Téann Kostas Thoctarides agus a iníon Agapi amach chuig láthair raic (Kostas Thoctarides)

É sin ráite, is éard atá ina threalamh scanála den chuid is mó ná sonóra aimsithe éisc as an tseilf seachas fearas speisialaithe, rud a leagann béim ar an scil agus an taithí sin ná an gá atá le giuirléidí costasacha.

Is é an rud a chuireann Kostas as a chéile ná paisean gan staonadh a thiomáineann é chun taighde ilshraitheach a dhéanamh, ag cur le chéile go cúramach taifid stairiúla agus cuntais fhinné súl. Le gach raic a aimsíonn sé, deir Kostas go bhfuil deifir spleodrach air – an sult a bhaineann le scéalta a nochtadh nach féidir ach leis an bhfianaise fhisiceach a sholáthar go hiomlán.

“I mí na Samhna 2021, fuair mé amach fomhuireán Iodálach WW2 Jantina, toirpéid ag fomhuireán na Breataine HMS Torbaigh ar 5 Iúil, 1941. Bhí sé suite ag doimhneacht 103m ó dheas ó Mykonos, ach bhí casadh ann – an alt bogha ar fad bhí ar iarraidh. Ní raibh sé in áit ar bith le fáil, agus chuir sé sin an-mhír orm. Thóg sé trí bliana eile orm é a aimsiú.”

Gearrthóir líonta frith-fomhuirí ar bhogha Jantina (Kostas Thoctarides) atá suite sa deireadh

“Chuardaigh tú trí bliana?”

“Aon uair a d’fhéadfainn, sea. Tharla sé go raibh an bogha imithe láithreach, ach lean an chuid eile den soitheach ar aghaidh i gcumhacht sula ndeachaigh sé síos ar deireadh.

“Bhí sé ríthábhachtach an bogha a aimsiú – ní hamháin gur dheimhnigh sé céannacht an raic, toisc go raibh meicníocht uathúil glanghearrtha aige, ach thug sé le fios freisin go raibh na hataí toirpéid dúnta. Chiallaigh sé sin gur chuir an HMS iontas ar an bhfoireann go hiomlán Torbaigh. "

Cuireann an ROV ciorcal timpeall ar longbhriseadh (Kostas Thoctarides)

“Caithfidh marthanacht a bheith mar eochair do do rathúlacht,” a dúirt mé.

“Go deimhin,” a d'fhreagair sé go fonnmhar. “Níor thóg sé ach 25 bliain orm an HMS fomhuirí a aimsiú Triumph i 2023!"

Bhí an scéal ar eolas agam go maith – fuair Kostas toirpéid caite ar ghrinneall na farraige sa deireadh, rud a chabhraigh leis an long raic a bhí tábhachtach go stairiúil a fháil amach.

Tar éis ionradh na nGearmánach ar an nGréig i mí Aibreáin 1941 agus aslonnú fórsaí na Breataine agus an Chomhlathais ina dhiaidh sin, bhí scramble ann chun saighdiúirí a bhí sáinnithe a aslonnú agus ag an am céanna bunú gréasán ceilte de spiairí agus faisnéiseoirí áitiúla chun sabotage a dhéanamh ar fhorghabháil Axis.

An cailleadh Triumph go luath i 1942 le linn misin rúnda MI9/SOE ar a dtugtar Oibríocht Isinglass dhéileáil sé le buille mór d'oibríochtaí faisnéise na Breataine sa réigiún, go háirithe mar gheall ar an introid pholaitiúil a tharla sé.

Hatseomra inneall dúnta ar HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Cuardach ar líne

N'fheadar an raibh an tIdirlíon cabhrach i dtaighde Kostas. “Ar bhealach teoranta amháin, toisc go bhfuil an chuid is mó de bhunábhair fós i gcartlann ar pháipéar amháin,” a dúirt sé.

“Lig dom sampla a thabhairt duit: Ar 22 Deireadh Fómhair, 1943, le linn oibríochtaí in aice le hoileán Kalymnos, an scriostóir Gréagach RHN Adrias bhuail mianach a scar a bhogha go léir, ach níor chuaigh sé.

“Chuir an scriostóir isteach le haghaidh tarrthála, HMS Hurworth, bhuail an minefield céanna agus go tóin poill, ag fágáil an damáiste go holc Adrias chun a mharthanóirí chomh maith lena chriú féin a tharrtháil.

“In aghaidh gach cosúlachta, Adrias D’éirigh le clú agus cáil filleadh ar Alexandria na hÉigipte, fad is a sheachain ionsaithe an Luftwaffe, ag teacht ar deireadh thiar ar an 6 Nollaig chun fáilte a chur roimh laoch – intuigthe.”

Radharc ROV eile (Kostas Thoctarides)

Shroich Kostas comhad mór, ag tarraingt amach seanchairt a d'oscail sé go cúramach ar an mbord os mo chomhair. Thaispeáin sé sraith línte comhthreomhara breactha go cúramach, gach ceann díobh ceangailte le cas 180°.

“Tar éis an chogaidh, rinne captaen an Adrias, Ioannis Toumbas, as an bpáirc mianach céanna a bhí thíos lena long a ghlanadh,” chuaigh sé ar aghaidh. “Is é seo an chairt ón oibríocht scuabtha mianaigh sin, agus chabhraigh sé liom sa deireadh bogha a bhí ar iarraidh a aimsiú Adrias.” Óna ton, ní bua stairiúil amháin a bhí sa fhionnachtain ach bua thar a bheith pearsanta.

“Ní bhíonn a leithéid de chairteacha ar an Idirlíon – ní bhíonn eolas fúthu ar líne fiú – mar sin caithfidh fíorthaighdeoir a lámh a chur salach go fóill, mar a déarfá,” a dúirt sé le gáire.

Foireann athar agus iníon (Kostas Thoctarides)

An 8ú Fomhuireán: HMS Trooper

“Agus do fhionnachtain is déanaí? An féidir leat beagán níos mó a insint dom faoi HMS Trooper?" Chuir mé ceist ar.

“Bhuel, tar éis 81 bliain tá sé aimsithe - cé gur éacht beag a bhí ann agus rinne sé go leor iarrachtaí agus uaireanta iomadúla taighde mionchúiseach.”

Hata oscailte de thúr cúinne HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Tá an fomhuirí suite ag doimhneacht 253m idir na hoileáin Ikaria agus Donousa. “Tá sé roinnte ina thrí chuid ar leith: an bogha, an lár agus an deireadh. Léiríonn riocht na loinge go ndeachaigh siad go foréigneach mar gheall ar mhadhmadh mianaigh.”

Raistín twisted (Kostas Thoctarides)

“Is cosúil go raibh mianaigh ina mbac ar na fomhuireáin,” a dúirt mé.

“Sea, go deimhin. Bhí siad beagnach dodhéanta a bhrath, go háirithe ó fomhuirí. Ní bheadh ​​​​a fhios agat go raibh siad ann ach amháin má shábhálann tú cábla nó gur bhuail sé an chabhail - faoin am sin, bhí sé ró-dhéanach cheana féin. D'éiligh siad saol an oiread sin.

“Na 64 ball foirne ar fad ar bord an Trooper chaill siad a mbeatha, agus cuid ríthábhachtach den fhionnachtain is ea a chinntiú nach gcuirfear isteach ar a n-ionad scíthe. Lorg Trooper ní hamháin rúndiamhair ocht mbliana d’aois a réiteach, ach feidhmíonn sé freisin mar mheabhrúchán sollúnta ar na híobairtí a rinne na fir chróga sin.”

Sracairí machnaimh

Ag smaoineamh ar an gcéad raic eile atá le fáil (Kostas Thoctarides)

Do Kostas, ní bhaineann a chuid fionnachtana le rúndiamhra a réiteach amháin – baineann siad le caomhnú a dhéanamh ar scéalta a d’fhéadfaí a chur amú murach sin. Feidhmíonn a shaothar mar dhroichead idir an stair agus an lá atá inniu ann, ag meabhrú dúinn na naisc dhomhain a roinneann muid leo siúd a tháinig roimhe, agus an tábhacht a bhaineann lena n-oidhreachtaí a urramú trí thaiscéalaíocht agus eolas.

Ligeann scúba agus ciantumadóireacht dúinn iniúchadh a dhéanamh ar na ríochtaí seo faoi uisce, rud a chuireann ar ár gcumas stair shaibhir a d’fhanfadh i bhfolach uainn go deo a ghnóthú agus a chosaint.

Reáchtálann Kostas Thoctarides na cuideachtaí Seirbhísí ROV agus an Pláinéad Gorm ionad tumadóireachta ag Lavrio in aice leis an Aithin.

Is údar agus oideachasóir é ROSS J ROBERTSON, Ard-Thumadóir Uisce Oscailte agus Nitrox, a bhfuil spéis mhór aige i longbhriseadh Aeigéach agus i stair an Dara Cogadh Domhanda. Agus na gnéithe seo á dtabhairt le chéile in iliomad alt irises agus nuachtáin, tá sé ina choimeádaí ar an suíomh Gréasáin freisin ww2scéalta.org Scríobhann an DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, mórshiúlóir coisithe ar scor, ar son Stair Mhíleata iris (Foilseacháin Govostis), an suíomh Gréasáin slpress.gr, agus ww2stories.org, ag díriú ar thopaicí Angla-Ghréigis le linn an Dara Cogadh Domhanda.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Chaith guth misheard HMS Trooper sealgairí fo-raice ar feadh 25 bliain, Faigheann fo-shealadóir na Gréige bogha ar iarraidh, Tóir gan toradh: Cinneadh fho-HMS WW2 Triumph, Rianta fo-sealgair síos HMS Triumph as an nGréig, Raic tragóideach WW2 suite ag 153m ó Hydra, Ráig rúndiamhra aimsithe amach ó oileán na Gréige, Réitíonn sealgair raic na Gréige rúndiamhair 1959