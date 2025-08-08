Ag tumadh isteach i ndomhan rúnda uaimheanna Biak

I bhfad as an ngnáthbhealach, mar is minic a bhíonn sé, lorgaíonn an tumadóir-taiscéalaí PIERRE CONSTANT uaimheanna ar oileán in Iarthar Phapua áit ar thochail fórsaí na Seapáine i líonraí faoi thalamh le linn an Dara Cogadh Domhanda.
Tá príomhoileán oileánra Biak suite i mBá Cenderawasih, gar do chósta thuaidh chúige Iarthar Phapua na hIndinéise. Cé gur Críostaithe 90% de mhórthír Phapua, is Moslamach 50% de Biak, cé gur animistigh a bhí ann ar dtús, toisc gur cultúr Meileanseach é cultúr Numfor Biak.
Chonaic an loingseoir Portaingéalach Jorge de Meneses an t-oileán den chéad uair sa bhliain 1526, agus sheol an loingseoir Spáinneach Alvaro de Saavedra tharainn dhá bhliain ina dhiaidh sin.
Le linn an Dara Cogadh Domhanda, ba dhaingean d'Arm Impiriúil na Seapáine é Biak. I dtreo dheireadh an chogaidh, bhí 11,000 trúpa IJN i bhfolach ina uaimheanna dufaire le neart armlóin agus naoi dtanc éadrom HaGo Cineál 95, ag fanacht le fórsaí SAM an Ghinearáil McArthur.
Ba chuid de chóras a shín 5km i dtreo Thrá Parai é Gua Jepang (Uaimh na Seapáine), 3km ó Chathair Biak, agus a chuir tearmann ar fáil do 3,000 saighdiúir Seapánach. Mar sin féin, tar éis diúracán a scaoileadh as sin d’eitleán SAM a lámhach anuas, thosaigh na Meiriceánaigh ag buamáil an tsuímh, ag marú na ndaoine istigh ann.
Faoi dheireadh Chath Biak, a mhair ó thuirlingt na Stát Aontaithe ar an 27 Bealtaine go dtí an 17 Lúnasa, 1944, bhí 3,000 taismeach agus 474 marbh ag na Stáit Aontaithe, agus bhí 6,100 marbh agus 450 gafa ag fórsaí na Seapáine. Rinne a gceannasaí, an Coirnéal Kizume Naoyuki, an... hara kiri.
Bá na Seapáine
Tar éis turas dhá lá ón bhFrainc trí Jakarta, tuirlingíonn m’eitleán i mBiak ag 5.30am. Tá mé i mo shuíochán mar gheall ar an jetlag, agus tógfaidh sé dhá lá orm téarnamh.
Téim i dtreo Gua Jepang (Bá na Seapáine) ar chúl gluaisrothair de chuid Jake, an Óstán Asana Biakfáilteoir. Clúdaithe le caonach glas, treoraíonn cosán stroighnithe chuig staighre a imíonn faoi thalamh i gciorcal zigzag.
Fliuch go leor, tá bealach isteach an áirse cosúil le bealach isteach ardeaglaise, agus uisce ag sileadh ón tsíleáil. Nochtann an seomra ollmhór bealach amach ar dheis agus ceann ollmhór eile ar chlé. Tá buidéil briste i ngach áit.
Faighim cnámh órga-donn leabaithe i urlár na huaimhe. Ritheann cuirtín suntasach fíniúnacha agus fréamhacha síos an balla ar chlé, a osclaíonn isteach i bpoll mór. Tá atmaisféar ag baint leis an suíomh.
Seasann crainn pandanus caola lena gcoróin de dhuilleoga fada dealgacha ina seasamh i lár an phoill shlogtha, ag cur teagmháil de Pháirc Jurassic leis an timpeallacht scanrúil seo. Is féidir seanbhairillí Seapánacha meirgeacha a fháil ag bun na bhfíniúnacha crochta.
Lúbann an cosán timpeall an taobh istigh, ag dreapadh go mall go hardán a bhfuil radharc aige ar chroílár an phoill. Go tobann, tugann Jake le fios dom nathair donn-chopair, thart ar 1m ar fhad, ina luí gan corraí díreach romham.Mangabasio!”, a deir sé rabhadh, ag glacadh céim siar. “Nimhiúil!”
Tógaim cúpla pictiúr sula dtéann an nathair suas taobh na haille le háiseanna iontacha. Taispeánann an músaem lasmuigh gunnaí meaisín, moirtéir, sliogáin, buamaí, roicéid, bailiúchán de chantíní Seapánacha, clogaid, buidéil agus fiú seanfheithiclí 4x4 agus lián.
Lá margaidh atá ann i mBosnik, áit ar tháinig an t-amfaibiach Meiriceánach i dtír ar an 27 Bealtaine. Díolann na stallaí bia tipiciúil Papua ar nós cnónna areca, cassava, prátaí milse agus cácaí sáig, chomh maith le bia deataithe. ochtapas agus coirníní sliogán deataithe, iasc úr, duilleoga papaya, pónairí agus bananaí.
Bíonn gach duine ag cogaint cnó areca i rith an lae agus ag beannú dom le gáire geal dearg agus mé ag siúl thart, strainséir i dtír aisteach: “Haigh, a dhuine uasail!” Is é Bosnik pointe imeachta na mbád poiblí chuig Oileáin Padaido in aice láimhe, atá aitheanta as láithreacha tumadóireachta tarraingteacha a thairiscint.
Clúdaithe le dufair, ritheann iomaire aolchloiche 40m ar airde cosúil le droim feadh an chósta theas, an bealach ar fad go Tanjung Barari, oirthear Biak. Is sceir imeallach sean í a d'fhorbair ina timpeallacht charstach, le huaimheanna agus aibhneacha faoi thalamh. Tá sé i gceist agam iniúchadh a dhéanamh uirthi sna laethanta amach romhainn.
Uaimh Opiaref
Agus mé fós faoi bhrú ó bhéal, éirím ag 3 a.m. Tagann an Máistir Tumadóireachta Yulius anall níos déanaí ar a ghluaisrothar, ag déanamh gruaim nuair a fheiceann sé mo charn uisce. málaíTéimid i dtreo shráidbhaile Opiaref, taobh amuigh de Bosnik. Chuala mé trácht ar uaimh mhór le linnte uisce, clós súgartha do na páistí scoile, agus táim ag súil le roinnt tumadóireacht uaimhe, cé nach tumadóir uaimhe é Yulius.
Le bheith ceart ó thaobh na polaitíochta de, tugaimid cuairt ar an 'fhear mór', nach bhfuil aon agóid aige i gcoinne mo chuairte. Tá sé fonnmhar a fháil amach an bhfaighidh mé aon rud amach.
Taobh thiar den bhunscoil, tá cosán ag dul chuig oscailt ollmhór san aill aolchloiche, mór go leor le haghaidh tollán fobhealach. Tá cuma abhainn faoi thalamh ar Gua Serumi (Uaimh Opiaref). Taobh thiar den charn carraige ag an mbealach isteach, tá na linnte uisce thar a bheith soiléir. Seo é taiscumair fionnuisce an tsráidbhaile.
Agus mo threalamh á chur orm ar charraig shleamhain atá clúdaithe le guanó ialtóg, léimeann mé isteach.
Tá an chéad linn 2-3m ar doimhne, ach faighim pasáiste ar dheis faoin gcarraig a théann isteach i dtollán caol. Tagann roinnt éisc chun bualadh liom – tá siad liathghlas le droim dhúbailte. eite, súile gorma cóbalt teimhneacha agus giall íochtarach ag gobadh amach. Mealltar ribí róibéis mhóra fiosracha le bioráin fhada gorma ag léas an tóirse.
Déanaim mo bhealach chuig an dara linn snámha. Tá sé 10m ar airde go héasca, agus críochnaíonn an príomhthollán le balla carraige, thart ar 60m ón mbealach isteach. Agus mé ag dreapadh thar na carraigeacha i lár na huaimhe, tugaim faoi deara go méadaíonn an doimhneacht ar an taobh eile. Osclaítear pasáiste eile ar dheis, níos cúinge agus níos nathrach.
Agus an balla carraige fós os mo chomhair, tugaim faoi deara an codarsnacht ghéar idir an aolchloch bhán agus roinnt carraige dríodair atá donn dorcha go soiléir. Osclaíonn conair chúng ubhchruthach ingearach ar mo thaobh clé agus treoraíonn sé chuig seomra taobh, dronuilleogach agus comhthreomhar leis an bpríomhthollán.
Tá an bun clúdaithe le silt mín, an-so-ghalaithe a eite-féadann cic cur isteach i soicind. Is buntáiste é an infheictheacht den scoth. Tá Gua Serumi beag agus tá doimhneacht uasta beagán faoi bhun 9m aige.
Tugann Yulius isteach mé do Salmon, feirmeoir Papuanach féasógach, meidhreach. Is tumadóir é freisin, agus tá aithne aige ar loch fionnuisce in aice le Trá Samares ar an gcósta thuaidh: “A ligean orainn imeacht!”
Lúbann an bóthar ar feadh tamaill, ansin éiríonn sé ina chosán salachair atá snoite le claiseanna ag an mbáisteach. Is limistéar sléibhtiúil é de dhúiche thiubh le crainn mhóra.
Ag fágáil an chairr inár ndiaidh, leanfaimid orainn ag dul suas an cnoc ar shiúl na gcos, ansin ag dul síos cnoc go géar ar feadh na 45 nóiméad eile. Deimhníonn fuaim uafásach na sábh slabhrach go bhfuil logáil ar siúl sa cheantar, agus cuireann sé tost ar scread lúcháireach na gcacatú cíorach sulfair, na bpeacaí Eclectus agus na loraí dubhchaipíneacha.
Trá tréigthe san Aigéan Ciúin is ea Pantai Samares. Dreapann cosán suas isteach sa dufair idir crainn mhóra fréamhacha taca agus pailme nipa. Feictear Loch Opsnundi (Fear Léimneach) i nglanadh, linn uisce draíochta, gorm-uaine. Tá logaí móra tite isteach ann, ach tá an t-uisce soiléir mar ghin agus is draíocht amhairc í.
Deir mo bhraiteoirí liom go bhfuil poll sa lár, ach ní bheidh a fhios agam go cinnte go dtí go rachaidh mé faoin dromchla.
Uaimh Air Biru
I sráidbhaile Anggraidi, déanaimid seiceáil ar uaimh Air Biru. Breathnaíonn an oscailt mhór cosúil le béal ollmhór le crúba – stalactites bolgamacha, cruinne. Is linn uisce soiléir í. Breathnaíonn iasc mór orm le linn mo thumadh 15 nóiméad ach ní bhfaighim aon leideanna.
Ón uisce, spreagann na stalactites móra cruthaitheacht grianghrafadóireachtFaighim an t-iasc liathdhorcha lena imeall buí eití i gcúinne – is é an speiceas céanna é agus atá in Opiaref, cé go bhfuil an ceann seo 25cm ar fhad. Tagann eascann amach as an dorchadas isteach sa solas, ach imíonn sí as radharc i splanc.
Lochanna Snermus & Snermas
Ceanglaíonn bóthar tear Cathair Biak le Korem ar an gcósta thuaidh. Tugann trí loch fionnuisce an chuma ar phoill shlogtha, ach baintear aon dóchas díobh a ndath glas úll.
Tá linnte snámha maithe ar fáil i Lochanna Snermus agus Snermas do pháistí na háite, lena raftaí agus a logaí ar snámh, ach is ar éigean atá an radharc 50cm faoin uisce, agus is é 12m an doimhneacht uasta go dtí an silt. Díomách.
Suite i mbá U-chruthach, ba láthair tubaiste é Trá Korem tsunami i 1996. Is ceann tíre é Tanjung Saruri, ar an gcósta thuaidh, le hardáin coiréil ardaithe. Is seilf an-fhótaigineach í, le linnte uisce ag lag trá.
Níos faide siar tá sráidbhaile Warsa, agus taobh thiar de tá an droichead a sholáthraíonn an geata chuig oileán Supiori, atá níos sléibhtiúla ná Biak. Ansin roinneann an bóthar idir thuaidh agus deisceart, ag dul an bealach ar fad go Korido.
Thart ar 45 nóiméad ó dheas ón droichead tá uaimh spéisiúil Mankruro, a d'úsáid saighdiúirí Seapánacha freisin.
Loch Opsnundi
Le borradh misnigh, fillim ar Opsnundi le mo threalamh go léir. Deonaíonn Bradán an umar a iompar: “Gan fadhb, is fir láidre iad na Papuánaigh!”. Tá go leor agam le hiompar liom. backpack, an fearas i mogalra mála agus an ceamara ar fad láimhe.
In ainneoin easpa na gréine, is eispéireas corraitheach é an tumadóireacht. In uisce gorm, bíonn iontas orm faoin meascán logaí atá clúdaithe le caonach agus algaí crochta, agus iasc nár chonaic tumadóir riamh cheana.
Le huasdoimhneacht 13m, aimsím uaimh bheag aolchloiche freisin, ach faoin am a chríochnaím an tumadh 52 nóiméad tá crith orm.
Uaimh Simpson
Tá áit spéisiúil suite i sráidbhaile Ruar, áit a sreabhann sruthán amach as uaimh i gcúl na haille. Chuir mé mo shrón isteach ann agus, tar éis dom dul ar aghaidh 10m sa tollán faoi thalamh, fuair mé amach go dtagann an t-uisce amach i bpoll domhain ingearach le haolchloch ghéar timpeall air.
Tumfaidh mé isteach le mo thóirse agus líne láidir ceangailte de charraig os cionn an phoill. Ag doimhneacht 3.5m tá an conair cothrom ach táim os comhair ceann dall, gan áit ar bith le dul tríd.
Ceapann Simpson, an 'fear mór', go mbeidh fonn orm roinnt uaimheanna Seapánacha a fheiceáil sa dufair taobh thiar de shráidbhaile Ruar. Féachann sé go hamhrasach ar mo chuid flip-flops ach deir sé go dearfach: “Níl ann ach 200m uainn!”
Casadh amach gur turas géar suas an cnoc a bhí ann, sleamhain tríd an dufair agus uair an chloig ann agus ar ais. Shroicheamar giall fairsing na huaimhe, ag bun grúpa géar carraigeacha, ach níl aon bhealach isteach ann le flip-flops.
Maidin Dé Domhnaigh dar gcionn, agus é gléasta i léine bhán agus i gcarabhat dubh, bhí Simpsons réidh don eaglais. “Beidh mé ar ais i gceann uair an chloig,” a deir sé. Bhí mé i mo chodladh sámh ar chathaoir ar a bhalcóin nuair a fhilleann sé – cúig uair an chloig go leith ina dhiaidh sin.
Ar ais ar an láthair. Gearrann Simpson cúpla crann caol díreach go gasta agus déanann sé dréimire díobh a ligfidh dúinn dul tríd an uaimh.
Tá an uaimh ollmhór, le seomraí ceilte, stalactites, seálta (foirmíochtaí criostail cailcíte), colúin ollmhóra agus piléir tanaí.
Tá an t-urlár lán le buidéil briste, cannaí meirgeacha agus stáin bhiscít chearnacha. Is ar éigean is féidir liom a shamhlú na dálaí uafásacha inar chónaigh na saighdiúirí Seapánacha seo sa dorchadas, cosúil le francaigh. Caithfidh sé a bheith trua agus brónach go meabhrach.
Roinnt iarsmaí gáis mascTá spéaclaí cruinne 's ina luí ar an talamh lasmuigh den bhealach isteach. Tugann mé Uaimh Simpson ar an suíomh.
Lima Kamar
I bhfolach síos an cnoc ar thaobh na láimhe clé den bhóthar tá séadchomhartha Seapánach beag le seancholún adhmaid snoite le hinscríbhinní Kanji. In aice láimhe tá Lima Kamar, uaimh faoi thalamh le cúig sheomra. “Ba ospidéal Seapánach a bhí ann le linn an chogaidh,” a mhíníonn Simpson.
Is grúpa seomraí beaga é atá ceangailte le chéile le pasáistí cúnga, agus fleascáin leighis agus buidéil fholmha scaipthe i gcúinne. Tugann an poll francach seo gné scanrúil do uafáis an ama atá thart.
Oileán Owi
Oíche amháin casaim leis an Bupati, Yusuf Melianus Maryen, a bhí ina cheannaire polaitiúil ar Réime Biak ar feadh níos mó ná 10 mbliana. Fear te, cairdiúil é, agus chuir sé fáilte chroíúil romham le pláta ceirmeach traidisiúnta a thaispeánann éan paradais Cenderawasih.
Míním dom cén cineál oibre atá i gceist agus tairgeann Bupati mé a thabhairt go hOileán Owi ina bhád. Tá sé nochtaithe ag Salmon go bhfuil uaimheanna ann ina bhfuil “uisce gorm”.
Tógann an trasnú ar fharraige réidh leathuair an chloig. Tá crainn cnó cócó ag luascadh ar imeall thrá gainimh bhán Oileán Owi; tá páiste ag rámhaíocht a chanú dug-amach.
Taispeánann eaglais Chaitliceach comhartha greanta Rarama slán: “Tá fáilte romhat”. Tugaimid cuairt dheasghnáthach ar an ‘fhear mór’ Pete Demaras, fear le féasóg bhán agus fáinne dearg sú cnó areca timpeall a smig.
Dreapaimid suas ar bharr droma agus osclaítear uaimh nua síos fána sleamhain. “Is é seo Funfundei, rud a chiallaíonn 'Mothú go maith'… Le linn an chogaidh, tháinig na saighdiúirí Meiriceánacha anseo chun uisce a bhailiú”. Bhí aerpháirc SAM ar an oileán.
Agus mo cheannlampa á lasadh agam, sleamhnaím isteach. Caithfidh mé a bheith aclaíochta trí na pasáistí cúnga le stalactites os mo chionn. Tagann mé trasna ar lochán uisce soiléir agus smaoiním: Seiceálfaidh mé an ceann seo! Go luath beidh mé ag déanamh iontais de dhá sheomra faoi uisce fíorálainn le stalactites, stalagmítí, seálta agus tuí (stalactites feadánacha).
Fuaireas cúpla iontaise freisin. Tá sliogán círe le cúig mhéar ann, roinnt sliogán turban Trochus agus clamáin. Is é 5.5m an doimhneacht uasta agus níl ann ach tumadh 20 nóiméad, rud nach gceadaíonn iniúchadh a dhéanamh ar aon phasáistí eile. Cruthaíodh Uaimh Feelgood os cionn an uisce, agus tuilte uisce báistí a bhí ag sileadh tríd an díon í níos déanaí.
Sula bhfágann sé an t-oileán, ceapann Salmon go mbeadh suim agam i roinnt bristeacha aerárthaí. “Ní fada liom!” a gheallann sé. Treoraíonn an siúlóid 25 nóiméad trí gharrán cnó cócó isteach i dtorann Oileán Owi go dtí mórbhealach teir atá fiáin – aerpháirc na Stát Aontaithe.
Cuimilim an allas de mo mhullach le cúl mo láimhe. “Cad faoi na longa briste?” a fhiafraím, agus fonn orm fós ar an bhfíor-ábhar.
“Na heitleáin? Ó… tá siad imithe cheana féin!”
