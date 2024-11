Flores, geata go Komodo

Tá dragain, gathanna manta, critters neamhchoitianta agus iarsmaí Hobbit Men's ag fanacht leis an tumadóir scúba ag tabhairt cuairte ar Pháirc Náisiúnta Komodo, cúlchiste draíochta ach ceann a bhfuil dúshláin le sárú aige freisin. Soláthraíonn PIERRE CONSTANT a fhorbhreathnú i bhfocail agus i bpictiúir

Tá oileánra na hIndinéise suite ag crosbhóthar trí phríomhphláta teicteonacha: an Ind-Astráil, an Eoráiseach agus an tAigéan Ciúin. Is cuid d’Arc Banda Thiar iad na hOileáin Neamhfhorleathana Sunda, idir Iáá agus Oileáin Banda, arb é a bhunadh bolcánach Treasach.

Tá Oileán Flores mar chuid den stua istigh seo d’oileáin bholcánacha óga, comhdhéanta ó iarthar go hoirthear Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo agus Rinca, ag leanúint ar aghaidh ansin go Solor, Pantar, Alor, Kambing agus Wetar.

Fomhuireán ab ea an bolcánachas tosaigh a bhunaigh Flores. Le linn na tréimhse lár-Miocene, sil-leagan gaineamhchloch agus aolchloch faoi uisce laistigh de imchuacha timpeall ar dhromlach bholcánach Flores.

Thángthas ar shé shuíomh iontaise déag ar an oileán, ina bhfuil turtaráin ollmhóra agus an eilifint phíogach 900,000 bliain d'aois Stegodon sondaari. I measc na n-iontaisí veirteabracha tá an dragan Komodo (Comodoensis Varanus), crogall agus an eilifintid Stegodon floresensis. Scriosadh an fána an-indéimeach seo de bharr brúchtadh mór.

Sa bhliain 2003 d'aimsigh Theodore Verhoeven déantáin chloiche agus cnámha Flo, baineann 25 bliain d'aois díreach os cionn 1m ar airde ó 18,000 bliain ó shin. Léirigh sí speiceas nua, Homo floresensis, ar a dtugtar Hobbit Man, a shíl a leithéid a bheith ina gcónaí san uaimh áit a bhfuarthas í ar feadh 100,000 bliain.

Skull of Flo, an 'bean Hobbit' bunaidh

Fuarthas iontaisí de 47 stegodon aonair ar an suíomh freisin. Ba phríomhfhoinse bia iad na hóg den speiceas Homo floresensis.

In 2014 thángthas ar iarsmaí daonna i bhfad níos sine ar Flores, níos gaire dóibh siúd a bhí ag ár sinsear Erectus Homo agus ag teacht ón Afraic timpeall milliún bliain ó shin. Le himeacht ama, bhí an dwarfism oileánach mar thoradh ar an bpróiseas éabhlóideach.

An Bád Dearg

Tháinig innealtóir leictreonach Iodálach Cinzia Mariolini chun bheith ina tumadóir tiomnaithe i 1990. Bhí sí ina teagascóir tumadóireachta san Astráil agus sna Oileáin Mhaildíve, agus thosaigh sí ag bainistiú oibríochtaí tumadóireachta ar deireadh thiar, ag ceannach 75% de Ionad Tumadóireachta Flores i 2015.

Feidhmíonn Cinzia turais lae as Labuan Bajo, taobh thiar Flores, chuig oileáin Pháirc Náisiúnta Komodo ar adhmad traidisiúnta Indinéisis. kapal kayu.

Ainmnithe Mutiara Permata or Péarla ag taitneamh tá an “Bád Dearg”, mar a thugtar air freisin, 21m ar fad, 3.6m ar leithead agus tá inneall díosail Mitsubishi 180hp sé sorcóir aige. Tá foireann de sheachtar ann agus toilleadh do 13 tumadóir.

Bow of the Red Boat

Labuan Bajo cuan ag éirí gréine

Clúdaíonn Páirc Náisiúnta Komodo 2,200 km cearnach, comhdhéanta de chuid cois cósta de Flores thiar, na trí oileán is mó de Komodo, Rinca agus Padar, chomh maith le 26 oileán níos lú agus na huiscí mórthimpeall ar an Caolas Sape.

Cruthaíodh é i 1980 ar dtús chun an laghairt is mó ar domhan, an dragan Komodo (Comodoensis Varanus), agus d'fhógair UNESCO mar Shuíomh Oidhreachta Domhanda, ansin Cúlchiste Fear & Bithsféar.

Tá cuid de na bithéagsúlachta mara is saibhre ar domhan sa chuid seo den Triantán Coiréil, le 1,000 speiceas éisc, 385 coiréil chrua, 70 spúinsí, 10 deilf, seacht míolta móra chomh maith le gathanna manta, turtair agus dugongs.

Tá daonra de 1,200 mantas sceireacha cónaithe aitheanta sa pháirc. Cuireadh toirmeasc oifigiúil ar iascaigh Manta san Indinéis in 2014.

Manta ray cónaitheach cúrsála ag Cauldron

Tosaíonn an lá tumadóireachta go luath. Buaileann tumadóirí le chéile ag Ionad Tumadóireachta Flores ag 7am. Téann siúlóid cúig nóiméad ar feadh phríomhshráid ghnóthach Labuan Bajo chuig an Pelabuhan, cuan an bhaile a bhfuil cuma muiríne an-ghníomhach iascaireachta agus bád turasóireachta ann. I séasúr tirim Labuan Bajo áit dusty, noisy, áit a ardaíonn an teocht go tapa i rith an lae.

Tugann gaotha na farraige faoiseamh fáilteach le linn an chúrsála 90 nóiméad go dtí na hoileáin, atá den chuid is mó lom, buí agus liath, le savannah féarach dóite agus tuartha faoin ghrian scorching. Ní haon ionadh é, nuair a shroicheann an teocht 40°C ar an meán i rith an lae.

Tugann Darmin, an treoraí tumadóireachta Indinéisis 30 bliain d'aois, mionteagasc an-mhionsonraithe ar an deic, faoinár gcéad suíomh, Siaba Besar, i dtuaisceart na páirce os cionn Rinca agus Komodo.

Darmin, máistir tumadóireachta ag Ionad Tumadóireachta Flores

Oileán Siaba Besar

Tá cáithníní san uisce ach tá gáirdín an choiréil go hiontach agus tá iascach flúirseach. Feicimid scoileanna na bhfiúsailéirí stríocacha, súile móra dearga nó airgid ag brath ar a n-giúmar, milseáin trasnánacha (Plectothinchus lineatus), iasc geal maisc bhuí (Pomacanthus xanthometopon), sé-banda aingeal agus scamaill anthias.

Scoil na bigeyes agus tumadóir

Turtair glas saor in aisce,

Le háthas, tugaim faoi deara bonanza turtair glasa taomacha ag sos go leisciúil ar bharr coiréil boird. Go neamhghnách, ní raibh aon duine acu in aghaidh mo shumáil isteach le haghaidh seat gar agus portráid. Ag cur isteach ar ghrinneall na farraige, bhí duine mór eile suas le 1.5m ar fad.

Cúthail ó nádúr, scoil aonbheannaigh humpback (Naso bachycentron) a rinneadh le haghaidh bhíonn taitneamhach. Fáinleog ghluaisteán carraige (Novacullichthys taeniourous) a bhí ag obair ar an brablach coiréil.

Treoraí tumadóireachta Indiach den scoth Navneet, teagascóir sna hOileáin Andaman, a thug an cruinniú faisnéise do shuíomh Mawan. Cuireadh chun cinn é mar stáisiún glantacháin le haghaidh mantas, rud a chuir fonn orainn, ach ní raibh aon ghathanna le feiceáil. “Dé Sathairn seo caite, bhí teagmháil againn le siorc míol mór!” beamed aoi Gearmánach. Ádh mór ort.

Chuaigh an sruth anonn is anall go buile. Ní raibh mórán ag tarlú ach amháin i gcás anemonefish trátaí álainn (Amphiprion frenatus) hovering os cionn a anemóin.

Anemonefish trátaí

Ba ghnách bosca lóin ar an deic, faoi scáth an chanbhás. Don tumadóireacht tráthnóna chuamar go Loh Buaya ar chósta thiar thuaidh Rinca, suíomh stáisiún maoirseoirí Pháirc Náisiúnta Komodo. Thabharfadh sé seo deis do theagmháil dhlúth le dragan Komodo.

Thángamar ar phontún adhmaid agus thug cosán stroighne isteach go stáisiún na páirce, áit ar bhuail an saoiste orainn a threoródh timpeall orainn. Go luath sa tráthnóna, bhí an teas dian. Bhí seisear dragan Komodo dea-mhéid ag snoozing go soiléir faoi scáth na beairice, ag fanacht go héighníomhach lena gcuairteoirí le stare fionnuar.

Armtha le bata adhmaid fada, rinne an treoraí cinnte nach raibh muid ró-ghar do na lizards. Ina dhiaidh sin bhí siúlóid go barr an chnoic chun radharc lánléargais a fháil ar an mbá agus ar na cnoic mórthimpeall, agus ar shiúlóid fillte 45 nóiméad nár bhuail muid le dragain ar bith. An gaiste booby foirfe do thurasóirí.

Dragon ag druidim le poll uisce ag Loh Liang, Oileán Komodo

Ar ais sa bhliain 2005, bhain mé sult as teagmháil bharántúil i ndeisceart Rinca. Thit an bád ar ancaire amach ó thrá thréigthe i gCuan an Chapaill agus bhí solas órga déanach an tráthnóna iontach. Bhí an t-am foirfe do ghrianghraif den luamh, agus mar sin bhí cead iarrtha agam ar an gcaptaen dul ar tír.

“Ní gan ball foirne, ar son na slándála,” a dúirt sé. Fadhb ar bith. Ní raibh mé ar an trá ar feadh cúig nóiméad nuair a tháinig dragan Komodo 2.5m amach as na toir timpeall 40m uaidh.

Ceann íseal, bhog sé le gait cosúil le cat, an teanga bifid ag gobadh isteach agus amach as an smuit chun boladh réasúnta a fháil orm, chuaigh sé, ag luascadh a lámha cumhachtacha ar aghaidh ó chlé go deas. Radharc suimiúil ach scanrúil a bhí ann.

Go tobann shos sé 20m uaim agus mé á chumadh le mo lionsa telephoto, glúine amháin ar an talamh. Le súl diabhal dearg, d'fhan sé orm ar feadh tamaill, a cheann ar an taobh. Sheas an domhan go fóill. Ansin, amhail is dá mbeadh a fiosracht sásta, bhí sé imithe ar ais isteach sna toir.

Láithreáin Komodo Thuaidh

Is iomaí suíomh tumadóireachta is fearr a oireann do thosaitheoirí, le huiscí ciúine agus le gníomhaíocht éisc bheaga. Déanann tumadóireacht i Komodo idirdhealú idir “taoide ag titim”, nuair a shreabhann uiscí an Aigéin Chiúin ó dheas isteach san Aigéan Indiach, agus “taoide ag ardú”, nuair a shreabhann uiscí an Aigéin Indiaigh ó thuaidh isteach san Aigéan Ciúin.

Tá titim fheiceálach 2-3° i dteocht an uisce ón ngnáth 28°C ar thiomána ardaithe, mar gheall ar ardú sa trinse theas. D'fhéadfá a bhainistiú gan culaith fhliuch ach caitheann an chuid is mó daoine 3mm ar aon nós agus caitheann cuid acu fiú 5mm!

Toisc go bhfuil siad nochta do na teochtaí seo go laethúil, caitheann máistrí tumadóireachta culaith fhliuch lena n-áirítear cochall i gcónaí. Chun tumadóireacht a dhéanamh ar chladach theas Komodo agus Rinca, tá culaith fliuch 5mm éigeantach.

Feictear Mantas, buaicphointe íocónach Komodo, ag Mawan, Manta Point agus Cauldron ar an taobh thoir agus ó thuaidh d’Oileán Komodo. Ar an tríú lá, ba é an plean a bhí ann ná láithreacha Komodo thuaidh a thumadh: “Is é an ceann is fearr atá ar Komodo maidir le gníomhaíocht éisc,” dheimhnigh Cinzia. Ní bheadh ​​díomá orm.

Ar oileán Mawan

Milseáin ollmhóra, Mawan

Siorcanna barr geal i bhfolach faoi choiréil, Pengah Kecil

Tumtha ar taoide ag titim, is lomán creagach é Carraig an Chaisleáin ag léim amach as an bhfarraige. Ritheann an sruth ón iarthar go dtí an taobh thoir, agus chonaiceamar an t-iasc buíeite ag dul ar scoil (Acanthurus xanthopterus), seac ollmhór agus mórshúileach, barr geal agus siorcanna sceireacha liatha, ialtóg Teira scolaíocht, snapper dearg agus fleasc Napoleon an-tame. Tháinig ga iolair chonaic mhór chun cinn, fráma iomlán, ag deireadh an tumadóireachta.

Scoil Ialtóg Teira, Carraig an Chaisleáin

Siorc bán ag iompar clainne ag Carraig an Chaisleáin

Scoil na máinlia iasc buí

Gathach spota gorm ar spallaí coiréil, Crystal Rock

Is cainéal glanuisce é coire idir Gili Lawa Laut agus Gili Lawa Darat, gan ach sruth beag. Aoi Katrina ó Shasana, ag obair ar thionscadal taighde don Fondúireacht Megafauna Mara, tháinig sé ar bord chun caint bheag a thabhairt ar mantas roimh an tumadóireacht.

D'oscail an eagraíocht, a thosaigh in 2008 i Mósaimbíc leis na Dr Simon Pierce agus Andrea Marshall, bunáit ag Nusa Lebongan ar Bali in 2011 agus bunaíodh níos déanaí i Labuan Bajo, áit a thairg Katrina cainteanna seachtainiúla faoin taighde is déanaí.

Mionteagasc Katrina ar mantas

Le linn an tumadóireachta d'éirigh le manta sceireacha dubh agus bán ógánach, fiosrach faoi na tumadóirí, a bheith ina mhúnla comhoibritheach, timpeall orainn cúpla uair thar an ngrinneall bán gainimh.

Manta cónaitheach os comhair tumadóirí, Cauldron

Scoil an snapper dearg (Lutjanus bohar) le seac mórshúile os a chionn, Cauldron

Caolaíonn coire isteach i dtonnadóir agus cainéal ar a dtugtar an gunna gráin, áit ar phioc an sruth suas. Cruinníonn scoileanna de snapper dearg agus dubh agus seaicéad bigeye ag an mbealach isteach. Rinneadh an stop sábháilteachta ar an taobh eile de Shotgun, áit ar chuir coilíneacht eascann gairdín an bun ghainmheach i láthair.

Tá Mantas 5 milliún bliain d'aois ach tá sinsear elasmobranch acu a théann siar 415 milliún bliain. Tá na Fothairí bun seo freisin scagaire- Fothairí le cúig gills, agus tá an cruth Diamond déanta le haghaidh luas.

Marcálacha aitheantais agus remoras faoi manta sceireacha ag Caoldron

Bosca-iasc breac-ghorm le tumadóirí, Manta Point

Níl níos mó Manta ghéineas anois - tá sé curtha ina ionad Mobula, agus aithnítear dhá speiceas ar leith: an fathach peiligeach manta (birostris soghluaiste( ) agus manta an sceir chónaithigh (Mobula alfredi). Ní speiceas ar leith iad mantas melanistic, ach tá tríú speiceas féideartha sa Mhuir Chairib.

Bíonn baineannaigh le feiceáil i gcónaí agus na fireannaigh níos lú ina dhiaidh sin ar thóir te le linn an tséasúir cúplála. Úsáideann an fear a fhiacla chun greim a choinneáil ar eite pectoral na mná. Ag tabhairt aghaidh ar a chéile go haer, maireann an copulation ó 30 soicind go dhá nóiméad.

Tar éis toirchis 12 mhí, tá manta leanbh fillte taobh istigh den baineann roimh bhreith, cosúil le cob arbhar. Nuair a rugadh é, nochtar fad sciatháin 2m.

Tá an inchinn is mó d'aon iasc ag Mantas, agus ionchas saoil de 40-70 bliain. Itheann siad planctón, b'fhéidir plaisteach, rolla bairille, agus is féidir leo tumadh go doimhneacht 1,400m le haghaidh bia. Breathnaíodh imirce manta ó Komodo go Bali.

Tá Mantas ar Liosta Dearg an IUCN mar atá Leochaileach ó dhul in éag agus tá a ndaonra domhanda ag laghdú, ach tá siad faoi chosaint anois san Indinéis, áit a meastar go dtabharfaidh siad isteach 15 milliún dollar turasóireachta in aghaidh na bliana.

Poll sa Charraig

Batu Bolong, an 'Poll sa Charraig'

Suíomh tumadóireachta fiúntach eile is ea Batu Bolong nó “Hole in the Rock”. Aimsíodh lastuaidh de Manta Point siar ó thuaidh ó Oileán Komodo, tagann an charraig iargúlta seo chun cinn lom agus go cothrománach, agus áirse fheiceálach ar a bharr.

Faoi uisce, tá sé ina titim amach fórsa. Ar an taoide ag titim, luachra an sruth go fiáin ó thuaidh go theas ar an dá thaobh den charraig, agus tumadóirí a zigzag ó thaobh go taobh sa limistéar cosanta.

Napoleon agus an seac gorm, Batu Bolong

Tábla agus coiréil staghorn ag Batu Bolong

Tagann go leor iasc le chéile ann, ó aonbheannaigh caol, aonbheannaigh Vlaminck agus seac gorm go milseáin ollmhóra (Plectorhinchus albovittatus), le turtair seabhac ag beathú ar an choiréil. Tá coiréil boird mhóra sna héadomhain ina n-óstach ar scamaill anthias, damsels, parrotfish agus fleasc.

Is radharc coitianta iad lapaí Napoleon, agus bíonn iontas air ó am go chéile go mbíonn nathair mara mór bandáilte ar thóir. Ar an taoide ag ardú, nuair a aisiompaíonn sreabhadh an tsrutha, titfidh an teocht ó 28°C go 25°C.

Nathair mhara bandáilte ar thóir coiréil cupán oráiste, Batu Bolong

Ba athrú fáilte roimh North Tatawa. Bhí an t-oileán tirim, cnocach agus donn le haillte bolcánacha bána agus tránna bána gainimh tréigthe.

Ba é an radharcra faoi uisce ná fána ildaite agus gairdín coiréil, le carraigeacha agus buamaí clúdaithe le coiréil bhog oráiste agus bán, Dendronephthya corcra agus Tobairtrea coiréil ghlasa agus spúinsí móra feadán donn.

Coiréil bhoga, iasc geal sé-bhanda agus milseáin trasnánacha ag Oileán Tatawa Thuaidh

Ialtóg imeallach oráiste (Platax pinnatus) ag stáisiún glantacháin Tatawa

Coiréil bhog oráiste agus bán agus stéaróid ghorm, Tatawa Thuaidh

Agus neart iasc sceireacha, corr-bhuille na n-each ag innilt ar an sceir agus deiseanna le haghaidh grianghraif leathan-uillinn i gcoinne na gréine, ba dhraíocht a bhí sa timpeallacht spreagúil.

Uafás agus draíocht

Díreach cosúil le Galapagos, tá ainm ag Komodo fillte i aura de iontas agus draíocht. Mar sin féin, d'fhéadfadh Páirc Náisiúnta Komodo (KNP) a bheith ina íospartach de cháil a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le titim ar deireadh.

Shrimp níos glaine ar choiréil mboilgeog

Ar mo thumtaí deireanacha ag Castle Rock agus Crystal Rock sa tuaisceart, bhí ionadh orm nuair a bhí 15 bhád tumadóireachta ar an láthair, agus iad ag aistriú isteach i slua tumadóirí faoin uisce. Ní hé an rud a shaineofá mar eispéireas barántúil pristine.

I ndeireadh na 1990idí, thug 30,000 duine cuairt ar Pháirc Náisiúnta Komodo. Mhéadaigh sé seo go 36,000 in 2009, faoi 2015 ba é 95,410 agus in 2018, 176,000, le réamh-mheastacháin ollmhóra do na blianta atá le teacht.

Sráidbhaile traidisiúnta Manggarai, Bealaraghi

Leanaí sráidbhaile Gelakoko

Bhí an scéal ag dul in olcas agus bhí roinnt oibreoirí tumadóireachta i Labuan Bajo, lena n-áirítear Ionad Tumadóireachta Flores, ag ardú a nguthanna in easaontas. Ag cur san áireamh na táillí arda a bhí á ngearradh ar chuairteoirí agus ar thumadóirí, an raibh bainistíocht an KNP sách mífhreagrach?

D’fhógair Measúnú Ionchais Chaomhnaithe Oidhreachta Domhanda an IUCN 2017 don KNP cleachtais iascaireachta maslacha agus mídhleathacha agus méaduithe neamhrialaithe ar líon na dturasóirí. Tháinig bagairtí tromchúiseacha freisin ón daonra daonna i dtéarmaí truaillithe agus bruscair, agus rinneadh “imní shuntasach” ar liostú Shuíomh Oidhreachta Domhanda an KNP.

Goby ar gas hidrigine

Tumadóirí ag scíth a ligean ar an dromchla ag deireadh tumadóireachta

Ní raibh meas ag iascairí ar na criosanna neamh-ghlacadh agus bhí an líon gabhálacha siorcanna ag ardú; Ní dhearna maoir pháirce forghníomhú nó smachtbhannaí éifeachtach ar éagóiritheoirí, bhí méadú as cuimse ar thurais báid tumadóireachta – d’éiligh sé seo go léir rochtain báid ar láithreacha tumadóireachta a rialáil.

Ba ghá áiseanna múrála a chur i bhfeidhm chun damáiste ancaire do sceireacha coiréil a sheachaint. Bhí gá le criosú ina raibh gníomhaíochtaí sonracha ceadaithe nó toirmiscthe.

Tháinig paindéim Covid ansin, agus faoi 2022 bhí an turasóireacht tite siar go dtí thart ar 50,000 in aghaidh na bliana. Sa bhliain 2023 chuir an pháirc fáilte roimh 300,488 cuairteoir, méadú suntasach ar an mbliain roimhe sin. Cé gur tháinig méadú faoi cheathair ar chuairteoirí ar Labuan Bajo idir 2019-2024, táthar ag tuar go sroichfidh siad milliún i mbliana.

Oileáin Labuan Bajo

Léirigh staidéar roimhe seo gur cheart líon na gcuairteoirí chuig Komodo go bliantúil a theorannú go dtí uasmhéid de 219,000 mar gheall ar thionchar na sluaite móra ar iompar dragain Komodo. Tá bealaí á lorg le fada ag na húdaráis le huimhreacha a theorannú trí tháillí páirce a ardú.

Dá bhrí sin tá sé beartaithe ag bainistíocht na páirce, an BTNK, é a dhúnadh ar laethanta áirithe den tseachtain chun an t-éiceachóras a athnuachan, agus turasóirí a atreorú chuig nithe eile sa réigiún. Táthar ag súil go gcuirfear an polasaí seo i bhfeidhm ó 2025. Tá cónaitheoirí Oileán Komodo i gcoinne an phlean, toisc go mbraitheann a n-ioncam agus a slí bheatha ar thurasóireacht.

Is é an táille iontrála laethúil d'Oileán Phadar faoi láthair ná 150,000 rupiah (£7.40) i rith na seachtaine agus 250,000 rupiah (£12.40) ag an deireadh seachtaine. I gcás daoine a chuaigh ar thuras mara, rinneadh an táille iontrála chuig an KNP a nuashonrú i mí Aibreáin 2024 go 400,000 rupiah do náisiúnaigh agus 700,000 rupiah (£34.70) d’eachtrannaigh.

Radharc lánléargais, oileán Padar

Muc-tumadóireacht

Ní bheadh ​​aon turas go Flores críochnaithe gan roinnt tumadóireachta i Maumere, ar an taobh thoir den oileán. Scriosadh Maumere go mór i 1992 ag crith talún 6.8 lena chroílár i Muir Flores, agus ina dhiaidh súnámaí millteach a mharaigh 2500 duine.

Dul amach ag tumadóireacht i Maumere

Gobies comharthaí, Signigobius biocellatus

Lochanna crater Kelimutu, Moni, Flores lárnach

Rinneadh damáiste dá bharr do sceireacha coiréil agus cé go bhfuil roinnt athghiniúna déanta ó shin, ní féidir leis an gceantar a mheaitseáil leis an tumadóireacht i bPáirc Náisiúnta Komodo.

Agus é sin ráite, ba cheart smaoineamh ar an tumadóireacht bhaca an-mhaith atá ar fáil. Meascann sé spallaí coiréil agus paistí de ghaineamh bolcánach, siolta mín agus fiú leapacha féir mhara, a chothaíonn capall mara Flores i measc cinn eile.

Bhí teagmhálacha Nudibranch thar a bheith aoibhinn agus chuimsigh siad speicis mar: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui le leideanna gorm cerata agus oráiste, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum agus roinnt Phyllodesmium speicis lena n-áirítear P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Hikuerensis glossodoris

Jorunna funebris nudibranch

Ba é an buaicphointe acu ar fad dom ná an t-ollmhór Niamira alainn sean-Ceratosma sp nudibranch, radharc an-annamh agus mo chéad uair riamh! Péarlach bán, tá sé clúdaithe le snaidhmeanna agus tá cros iontach aguisíní ar a dhroim, agus na geolbhaigh airgeadacha péarúla cosúil le bláth sa lár.

Níos suntasaí fós bhí an síneadh aguisín cosúil le taiscéalaí ag ardú go hard ó bharr a chinn, agus é clúdaithe le snaidhmeanna freisin. Créatúr iontach, a d'fhág mé ag pancaireacht amhail is dá mba rud é go raibh fís bréagchéadfaíochta agam…

An nudibranch ollmhór Niamira alleni an-annamh

Cén fáth a bhfuil dragain Komodo chomh mór sin? Dragúin Komodo Mínítear méid ollmhór dragan Komodo toisc gur “daonra reiligiúin” de lizards mór varanid a bhí ina gcónaí ar fud na hIndinéise agus na hAstráile uair amháin sa ré Pleistocene. Bhí dáta 3.8 milliún bliain d'aois ar iontaisí a fuarthas san Astráil. 900,000 bliain ó shin ar Oileán Flores, chothaigh dragain Komodo dwarf elephants (Stegodon sondaari). Sa lá atá inniu ann, is fia Timor den chuid is mó a gcuid bia, cé go n-itheann siad carrion, inveirteabraigh, éin agus fiú iasc. Ceapadh uair amháin gur baictéir chumhachtacha sa bhéal ba chúis leis a gcuid bite venomous, ach tarlaíonn sé anois go bhfuil faireoga venom sa jaw íochtair a secrete roinnt próitéiní tocsaineacha agus anticoagulant i measc nithe eile. Cothaíonn sé seo brú fola a ísliú, pairilis matán agus cailliúint comhfheasa. Maraíonn na dragain trí úsáid a bhaint as a gcuid fiacla chun turraing agus tráma a chruthú. Ionadh, tá siad sláinteachas béil maith. Tar éis beathú, caitheann siad suas le 15 nóiméad ag licking liopaí agus ag cuimilt a gceann sna duilleoga. Tarlaíonn cúpláil idir Bealtaine agus Lúnasa agus leagtar uibheacha i mí Mheán Fómhair. Bíonn fir ag troid thar mhná. Féadfaidh dragain a bheith aonghamamach agus cruthaíonn siad “péire-bhannaí”, iompraíocht annamh do na lizards. Cuirtear seasca faoin gcéad de na huibheacha i nead an mheigeabóid chos oráiste, 20% ag leibhéal na talún agus 20% i gceantair chnoic. Leagann siad gearrthóga suas le 20 uibheacha ar an meán, le tréimhse goir de 7-8 mí. Briseann dragain nua-hatched an ubh le fiacail ubh. Tá siad soghonta nuair a rugadh iad, tomhaiseann siad 46cm agus lorgaíonn siad tearmann sna crainn don chéad chúpla bliain dá saol chun creachadóireacht ó dhaoine fásta cannibalistic a sheachaint. Tógann sé 8-9 mbliana ar dhragon aibíocht, agus féadann sé maireachtáil suas le 30 bliain. Is iad fianna Timor príomhchreach na dragain Breathnaíodh feiniméan iontach amháin ag Zú Chester i Sasana in 2005. Bhí 11 ubh ag baint le bean faoi chuing darbh ainm Flora, nach raibh teagmháil aici le fireannach le breis agus dhá bhliain, XNUMX ubh. Sheas seachtar agus fir a bhí iontu go léir. Ghlac na heolaithe leis ar dtús go mb'fhéidir gur stóráladh Flora speirm ó theagmháil roimhe sin le fear, ach cruthaíodh go raibh sé seo mícheart. Ba é an chéad sampla parthenogenesis i dragain Komodo. Breathnaíodh cás eile ag Zú Chontae Sedgwick i Kansas in 2008 nuair a thug dhá ubh neamhthoirchithe goir fireann freisin. Ligeann an t-oiriúnú atáirgthe seo do bhan ina aonar – is é sin, nideoige oileánda – sliocht fireann a tháirgeadh trí parthenogenesis, agus cúpláil leo siúd chun árachú a dhéanamh ar dhaonra atáirgeadh gnéasach de shleachta fireanna agus baineanna araon. Tuairiscíodh ceithre ionsaí is fiche ar dhaoine idir 1974 agus 2012. Sa bhliain 2008, rinne dragain Komodo ionsaí ar ghrúpa de chúigear tumadóirí scúba a bhí sáinnithe ar thrá Oileán Rinca. Phioc bád tarrthála Indinéisis iad dhá lá ina dhiaidh sin. Luí na gréine ar Pháirc Náisiúnta Komodo, le feiceáil ó Labuan Bajo In 2009, luadh treoraí páirce náisiúnta a bhí lonnaithe ar Rinca agus rinne dragan a bhí i bhfolach faoina dheasc é a luíochán agus a bhréagadh. I mí na Bealtaine 2017, d'éirigh le turasóir Singeapór 50 bliain d'aois a bhí ag siúl ina n-aonar ar oileán Komodo in ainneoin gach comhairle, ionsaí ach de bharr cos a gortaíodh go mór. In 2015, measadh gur 3,014 duine aonair an daonra atá ag dul i laghad. Bhí an dragan Komodo imithe in éag ar Oileán Padar i 1975. Speiceas leochaileach ar liosta an IUCN, tá an dragan Komodo cosanta go hoifigiúil ó 1980 i leith.

