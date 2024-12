Seolann Komodo Aggressor ó mhí na Bealtaine – le lascainí

Tá an t-oibreoir clár beo domhanda Aggressor Adventures réidh chun fáilte a chur roimh thumadóirí chuig a soitheach is déanaí le lascainí tosaigh speisialta suas le US $1,000 an bhliain seo chugainn ó thús mhí na Bealtaine. An 16-paisinéir Ionsaitheoir Komodo traidisiúnta phinisi Soitheach seoltóireachta adhmaid Indinéisis le bheith ag iniúchadh sé chlár taistil i gcroílár an Triantán Coiréil.

Clúdóidh na turais seacht, naoi, 10 agus 11-oíche Pháirc Náisiúnta Komodo (Thuaidh), Páirc Náisiúnta Komodo (Thuaidh agus Theas), Komodo & Sumbawa, Sulawesi Thuaidh agus Theas, an Mhuir Banda agus oileánra Alor. Tá cáil ar an réigiún mar gheall ar a bhallaí coiréil boga áille, a ghníomhaíocht pheiligeach torthúil agus na créatúir bheaga eile ar domhan a fhaightear ar “tumthaí gainimh dhubh”.

Chun ceiliúradh a dhéanamh, Eachtraí Aggressor ag tairiscint Coigiltis $500, $600 agus $1,000 in aghaidh an duine le haghaidh turais nua Komodo Aggressor idir 1 Bealtaine 1 agus 25 Nollaig, 2025. Ní mór d’aíonna a n-áirithintí a dhéanamh roimh an 31 Nollaig, 2024 chun leas a bhaint as na tairiscintí.

“Tá an réigiún saibhir seo chomh aoibhinn os cionn an uisce agus atá sé thíos,” a deir Cathaoirleach & POF Aggressor Adventures Wayne Brown. “Cruthaíonn dragain Maorga Komodo, tránna gainimh bándearga agus bolcáin mhóra cúlra iontach d'uiscí na hIndinéise ina bhfuil siorcanna míolta móra, mantas, cinn casúir agus sceireacha coiréil bog agus crua iontacha.

“Mar ghrianghrafadóir faoi uisce, is aoibhinn liom an raon gan teorainn de macra-critters, cosúil le sceana mara lasracha, ochtapas gormfháinní agus píbiasc taibhseach ornáideach. Tá an teorainn seo gan mhilleadh, in éineacht le só agus taitneamhachtaí den scoth an Ionsaitheoir Komodo, cruthaíonn sé eachtra dho-dhearmadta dár n-aíonna Aggressor.”

Komodo Aggressor (Eachtraí Aggressor)

Deartha do thumadóirí, tá ocht gcinn de sheomraí stáit aeroiriúnaithe sa luamh trí leibhéal, gach ceann acu le seomra folctha príobháideach, agus rogha de leapacha dúbailte nó cúpla.

Tairgeann dhá sheomra ardleibhéil balcóiní príobháideacha a deirtear a bheith foirfe chun taitneamh a bhaint as seirbhís caife na maidine agus luí na gréine anála. Cruthaíonn an cócaire ar bord milseáin úr-ullmhaithe Indinéisis agus Eorpacha, a deir an t-oibreoir, a sheirbheáil i seomra bia mór príomh-deic déanta as teak, iarann-adhmad agus ábhair Indinéisis dúchasacha eile. Tá gach tumadóireacht déanta as dhá mhór-thairiscintí tumadóireachta.

An Ionsaitheoir Komodo soláthraíonn sé líonta nitrox, táblaí ceamara, stáisiúin luchtaithe, umair sruthlaithe agus codanna fearas fliuch agus tirim ar leithligh do thumadóirí. Is féidir áirithintí tumadóireachta scúba a dhéanamh ar líne ag Eachtraí Aggressor.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Flores, geata go Komodo, Komodo saor in aisce,, Alor leis féin