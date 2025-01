Tumadóireacht i Pemuteran

Is tumadóir an-taithí é ARNE HODALIC, ach ba rud nua ar fad é an pléisiúir macra a bhaineann le tumadóireacht critter in iarthuaisceart Bali san Indinéis. Is é an t-áthas ar fad a bhaineann le bailiú, a deir an tiontú nua seo, a ghlac na grianghraif

Thosaigh sé cosúil leis an chuid is mó droch-smaointe: thar caife agus comhrá ócáideach. Tar éis blianta ag iniúchadh sceireacha coiréil ar fud an domhain, shíl mé go bhfaca mé é go léir.

“Ní bhaineann sé le dathanna geala ná le sceirdhreacha sprawling; tá sé sách suaite i ndáiríre,” a dúirt mo lucht aitheantais nua. Bhí mé intrigued.

Pemuteran i Bali thiar thuaidh

Go tapa ar aghaidh in aghaidh na míosa, agus bhí mé ar an mbealach go Iarthuaisceart Bali, le culaith ró-pacáilte fearas ceamara, réidh a fheiceáil cad a bhí ar fad an fuss.

Ar an gcéad amharc, tá an chuma ar an scéal go scriosann tumadóireacht bhacach glamour na láithreacha tumadóireachta traidisiúnta agus go gcuirtear ardán ina áit don rud aisteach. Pictiúr de ghrinneall na farraige de ghaineamh bolcánach dorcha, siolta bréige agus, sea, corrcheann meirgeach nó dhó. Ní go díreach stuif na gcártaí poist. Ach tá cuid de na créatúir is suntasaí san aigéan sa chúlra seo d’aonghnó.

Ó fad: ar dtús caithfidh tú áit a bhfuil tuar dóchais inti a phiocadh

Ba é an tumadóir Bob Halstead a chum an téarma “tumadóireacht bhacach” sna 1980í, agus is í Oirdheisceart na hÁise a bhunaigh ó shin. Do ghrianghrafadóirí, tá sé cosúil le margadh seandachtaí a iniúchadh - geallann gach tumadóir fionnachtana neamhghnácha neamhchoitianta.

Déanann na timpeallachtaí díghrádaithe seo níos éasca créatúir a fheiceáil nach gcónaíonn ar sceireacha coiréil nó atá i bhfad níos deacra iad a fháil ann. Gan struchtúir choiréil sprawling le haghaidh clúdach, tá siad níos sofheicthe, agus a saol laethúil a bheith níos éasca a fheiceáil agus grianghraf.

Is fiú feithicil dumpáilte a fhiosrú féachaint cad atá ina cónaí uirthi

Cé go mb’fhéidir nach dtaitneodh tumadóireacht bhacach le gach duine ar an gcéad amharc, tá lucht leanúna díograiseach aici i measc tumadóirí scúba agus grianghrafadóirí faoi uisce atá ag lorg sos ó na gnáthamhrastaigh. Seo deis chun tumadóireacht a dhéanamh isteach i ndomhan atá iomlán difriúil – agus é lán de chritéir fíorspeisialta.

De réir mar a tháinig an tráth a raibh mo chéad tumadh braiche ag druidim níos gaire, thosaigh smaoineamh uafásach ag tumadóireacht i gclós cúil dearmadta duine éigin. Nuair a shíolraigh mé go dtí an bun murky den chéad uair, ní raibh mé tógtha. Bhí cuma lom ar ghrinneall na farraige – ní raibh ann ach siolta, gaineamh agus cupán plaisteach anseo agus ansiúd.

Ní críoch leathan-uillinn é seo i ndáiríre - ní mór duit a bheith gar

Ach ansin, mar a hovered mé agus ag fanacht, thosaigh an radharc a athrú. Gluaiseacht beag bídeach anseo, splanc datha ann, agus go tobann bhí an 'junkyard' beo.

Le cabhair ó mo threoraí Rafi, a raibh an chuma air go raibh an séú chiall aige as an dofheicthe a fheiceáil, bhí sé ann: iasc froig reoite mar chomharsa grumpy ag meascadh isteach sa chúlra, taibhse-iasc ag déanamh aithrise ar dhuilleog ag sruthlú, agus ochtapas ag imeacht isteach sa siolta gan stró.

Frogiasc

Is é seo a bhfearann, agus a bheith ina aoi ann, idir humhal agus exhilarating. Níl sé flashy, ach tá sé thrilling ina bhealach féin.

Agus toisc go ndéantar tumadóireacht bhacach de ghnáth in uiscí te éadomhain, ní bhíonn tú ag rásaíocht i gcoinne teorainneacha dí-chomhbhrú nó tomhaltais aeir. Tá saoirse ag na tumadóirí seo a ligeann duit díriú go hiomlán ar ghrianghraif a bhreathnú agus a thógáil.

Is í foighne an tsócmhainn is mó atá agat. Dá fhad a fhanann tú, is ea is mó a thagann grinneall na farraige beo. Snámhann na núdibránacha ar nós seoda bídeacha datha. Sciob portáin agus ribí róibéis go dícheallach, ag tógáil tithe agus ag scavening le haghaidh bia.

Agus ansin tá na príomhghníomhartha: péisteanna bobbit, lena ngialla coimhthíocha, agus ochtapas gormfháinní, a bhfuil a áilleacht i bhfolach rún marfach.

goniobranchus nudibranch reticulated

Portán poircealláin

ribí róibéis bandáilte coiréil

Cuireann cuairteoirí séasúracha leis an sult. Ritheann leamhain dhragonacha trasna an ghainimh cosúil le créatúir ón mbéaloideas. ochtapas mimic a chur ar léirithe, morphing isteach ainmhithe eile le ham beagnach greann. Agus gurnards ag eitilt lena n- sciathán-Mhaith eití sleamhnaigh go galánta amhail is dá mbeadh fonn ort gan féachaint. Ní hamháin iad seo grianghraf-deiseanna; is scéalta iad a iompraíonn tú leat i bhfad i ndiaidh an tumadóireachta.

Éisc anemone clown

Portán maisitheoir atá imithe go dtí an baile i ndáiríre

Bó longhorn

Is é an cineál tumadóireachta a athraíonn tú. Aistríonn sé d'aird ar an beag, an subtle agus an aisteach. Is cleachtas foighne é, áit a dtagann an luach saothair dóibh siúd a thógann an t-am chun breathnú go géar. Tagann tú ar ais ag smaoineamh cé mhéad uair a rinne tú neamhaird ar rud éigin speisialta toisc nach raibh sé glórach nó soiléir.

Anseo thíos, is iad na rudaí ciúine a fhágann an tuiscint is mó - má tá tú sásta aird a thabhairt agus b'fhéidir beagán a shúileáil.

5 LÁITHREÁN MUIC-TUIME IS FEARR I mBALI THUAIDH

1. BHA MUCK

Cé nach bhfuil grá ag tumadh braiche maith? Tá radharc difriúil ag Cuan na Muc ó na gnáth sceireacha coiréil ach ná lig dó sin a bheith amú. Tá sé ag cur thar maoil leis an saol – agus cén saol fíor choimhthíoch atá ann!

Doimhneacht: 2-12m

COITCHEANNÓIRÍ: Nudibranchs, gurnards ag eitilt, ribí róibéis, portáin, eascann, capaill mhara, cugall

aíonna SPEISIALTA: Frogfish, mimic ochtapas, ornáideach píbiasc taibhse

Iasc taibhse ornáideach

2. Bá Rúnda

Is eispéireas uathúil é Iniúchadh Secret Bay i Gilimanuk. Cuireann an chuan éadomhain tumadóireacht láibe ar a ndícheall, codarsnacht bheoga le sceireacha Menjagan nó Pemuteran. Suíomh tumadóireachta a bhfuil an-tóir air le haghaidh grianghrafadóirí faoi uisce agus macra-leannán, a bhfuil cáil air mar gheall ar chritéir bheaga choimhthíocha agus an phéist bobbit.

Doimhneacht: 2-12m

COITCHEANNÓIRÍ: Eascanna nathair, nathracha farraige olóige, iasc frog, nudibranchs, ribí róibéis, diabhaléisc, taibhse iasc

aíonna SPEISIALTA: péisteanna Bobbit, nathracha farraige bandáilte, dragain, ochtapas aithrise, gurnards eitilte

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Suíomh eile den scoth muck-tumaidh le héagsúlacht shaibhir critters farraige agus speicis éagsúla de ochtapas, iontach do shots macra. Is éard atá sa bhun ná gaineamh bolcánach dubh, rud a fhágann go bhfuil sé ina chúlra foirfe do dhlúthchodanna ardchodarsnachta. Toisc gur láthair tumadóireachta éadomhain é seo, de ghnáth déanaimid an chuid is fearr de agus tumaimid níos faide.

Doimhneacht: 2-18m

COITCHEANNÓIRÍ: ochtapais mhacúla, ribí róibéisí harlequin, eascanna nathair, scairpéisc Ambon, dragain, réaltgazers

aíonna SPEISIALTA: Iasc fionnuisce, ochtapas gormfháinní, ochtapas cnó cócó, nudibranchs Shaun the Sheep

Iasc dearg sceireacha

4. MATAHARI

Is suíomh tumadóireachta macrai nua-aimsithe é Matahari i mBá Pemuteran. Is é an rud a chuireann as a chéile é ná gurb é an t-aon láthair tumadóireachta atá díreach amach ó chladach Pemuteran ina bhfuil an mimic iontach ochtapas. Má tá an t-ádh leat go háirithe, b'fhéidir go bhfeicfeá fiú dugong nó dhó!

Doimhneacht: 4-20m

COITCHEANNÓIRÍ: ochtapas mimic, eascanna gairdín, ribí róibéis chnámharlaigh

aíonna SPEISIALTA: Dugongs, gathanna gorma spota

Péire ribí róibéis anemone

5. TRÁ NUDI

Is bealach iontach é Trá Nudi don tumadóireacht macra. Is é a fhána ghainmheach bán agus paistí coiréil scaipthe ina gcónaí ann go leor de na nudibranchs, lena n-áirítear roinnt fionnachtana neamhchoitianta a pop suas le beagnach gach tumadóireacht.

Doimhneacht: 5-25m

CÓNAITHEOIRÍ: Nudibranchs go leor!

aíonna SPEISIALTA: Seamoths, píbiasc taibhse, ribí róibéis rince, capaill mara, gathanna gorm-spotaí

Flathead crogall

Éasca Tumadóirí Bali Éasca Tumadóirí Bali tá sé ina bhunchloch ag tumadóireacht in Iarthuaisceart Bali ó 1998 i leith. Mar Ionad Tumadóireachta PADI 5* agus Gold Green Eití comhalta, nascann sé inbhuanaitheacht le seirbhís den scoth. Coinnítear grúpaí tumadóireachta beag, mar sin mothaíonn tú i gcónaí go dtugtar aire mhaith duit. Tá aithne ag an bhfoireann ar a ngnó, tá an trealamh i riocht den scoth agus baineann siad go léir le sábháilteacht. Is féidir leat láithreacha móra láibe a iniúchadh nó dul go hOileán Menjangan le haghaidh ballaí coiréil ingearacha sa pháirc náisiúnta amháin i Bali. Cibé an bhfuil tú nua le tumadóireacht nó má tá neart tumadóireachta agat faoi do chrios, deir an fhoireann go gcinnteoidh sé go mbainfidh tú an chuid is fearr de do chuid ama i Pemuteran.

