D’fhéadfadh ár samhlacha digiteacha 3D cabhrú le sceireacha coiréil ollmhóra a athbheochan

D’fhoireann bitheolaithe mara, d’fhéadfadh sé a bheith scanrúil measúnú a dhéanamh ar shláinte na mílte méadar cearnach de sceireacha coiréil - ach tá réabhlóid dhigiteach ag athrú é sin, a deir na tumadóirí TIM LAMONT agus RINDAH TALITHA VIDA ó Ollscoil Lancaster agus TRES BLANDINE RAZAK de chuid Ollscoil IPB san Indinéis

Is minic go gcaithfimid monatóireacht a dhéanamh ar chuid de na cinn is mó éiceachórais bhithéagsúlachta ar an bpláinéad, agus tá teorainn ama dhian ann mar gheall ar na rialacháin sábháilteachta a bhaineann le tumadóireacht scúba.

Is féidir go leor uaireanta an chloig a chaitheamh faoi uisce le tomhas agus rangú cruinn a dhéanamh ar limistéir bheaga de sceireacha. Agus leis na milliúin sceireacha ar fud an domhain ar gá monatóireacht a dhéanamh orthu i bhfianaise na looming bagairtí ar a bheith ann, tá luas ríthábhachtach.

Ach anois, d’fhéadfadh réabhlóid dhigiteach a bheith ar bun maidir le monatóireacht ar sceir choiréil, rud a chuirfeadh ar aghaidh le déanaí i dteicneolaíocht ceamara agus ríomhaireachta ar chostas íseal. Ár staidéar nua léiríonn sé conas is féidir le samhlacha ríomhaireachta 3D de sceireacha iomlána a chruthú – ar a dtugtar cúpla digiteach uaireanta – cabhrú linn monatóireacht a dhéanamh ar na héiceachórais luachmhara seo níos tapúla, níos cruinne agus níos mine ná mar a bhí riamh.

D'oibríomar ag 17 láthair staidéir i lár na hIndinéise - díghrádaíodh roinnt sceireacha, bhí cuid eile sláintiúil nó athchóiríodh iad. Leanamar an prótacal céanna ag limistéir dhronuilleogacha 1,000m cearnach i ngach láthair, ag baint úsáide as an teicníc ar a dtugtar “fótagrammetry” chun samhlacha 3D de gach gnáthóg sceireacha a chruthú.

Rinne duine againn tumadh scúba agus shnámh muid 2m os cionn an choiréil anonn is anall i bpatrún “lomaire faiche” trasna gach méadar cearnach den sceir seo, agus sinn ag iompar dhá cheamara faoi uisce a bhí cláraithe chun grianghraif a ghlacadh de ghrinneall na farraige faoi dhó sa soicind. Laistigh de leathuair an chloig, ghlacamar 10,000 pictiúr ardtaifigh, forluiteach a chlúdaigh an limistéar ar fad.

Ríomhaire ardfheidhmíochta

Níos déanaí, bhunaigh muid ríomhaire ardfheidhmíochta, agus le cabhair ó shaineolaithe ó chuideachta teicneolaíochta eolaíochta faoi uisce ar a dtugtar Tritonia Eolaíoch, phróiseáileamar na híomhánna seo ina léiriúcháin 3D cruinne do gach ceann de na 17 suíomh. Sáraíonn na samhlacha dá bharr modhanna monatóireachta traidisiúnta maidir le luas, costas agus an cumas tomhais chruinne a atáirgeadh go comhsheasmhach.

Cuireann ár bpáipéar taighde an teicníc seo i bhfeidhm chun measúnú a dhéanamh ar rath an tionscadail athchóirithe coiréil is mó ar domhan. Mars Coral Reef Tionscadal Athchóirithe suite ar Oileán Bontosua ar oileánra Spermonde i Sulawesi Theas, an Indinéis.

Léiríonn ár dtorthaí, nuair a dhéantar dea-bhainistiú orthu, gur féidir le hiarrachtaí athchóirithe coiréil go leor gnéithe a thabhairt ar ais, lena n-áirítear castacht struchtúr sceireacha thar limistéir mhóra.

Trí na samhlacha 3D a chur i gcomparáid, is féidir linn a fheiceáil cé chomh casta is atá struchtúr dromchla an sceir choiréil agus a sonraí a thomhas ar scálaí éagsúla - bheadh ​​​​na gnéithe seo i bhfad ró-deacair do thumadóirí tomhas cruinn a dhéanamh faoi uisce.

Amharcléiriú físe samhail 3D de limistéar athchóirithe sceireacha 50 × 20m

I gceann níos luaithe 2024 study, chuir ár bhfoireann fótagraiméadracht i bhfeidhm chun rátaí fáis coiréil a thomhas ag leibhéal na gcoilíneachtaí aonair. Trí mhionsamhlacha 3D a ghabháil roimh agus tar éis bliana fáis, nocht muid é sin is féidir le sceireacha athchóirithe rátaí fáis a bhaint amach atá inchomparáide le héiceachórais nádúrtha shláintiúla.

Tá an toradh seo thar a bheith suntasach, mar leagann sé béim ar an bhféidearthacht go n-athshlánóidh sceireacha agus go bhfeidhmeoidh siad ar an gcaoi chéanna le timpeallachtaí sceireacha gan teagmháil.

Taobh amuigh de sceireacha coiréil

Glactar go forleathan le fótagraiméadracht thar réimsí éagsúla, an dá rud ar talamh agus san aigéan. Taobh amuigh de sceireacha coiréil, úsáidtear é chun monatóireacht a dhéanamh ar fhoraoisí le drones, samhlacha mionsonraithe pleanála ailtireachta agus uirbeacha a fhorbairt, agus monatóireacht a dhéanamh ar chreimeadh ithreach agus athruithe tírdhreacha.

I dtimpeallachtaí mara, is uirlis chumhachtach é fótagraiméadracht chun monatóireacht agus tomhas a dhéanamh athruithe comhshaoil cosúil le héagsúlachtaí i gclúdach coiréil, athruithe ar éagsúlacht speiceas agus athruithe ar struchtúr sceireacha. Baineadh úsáid as freisin chun modhanna cost-éifeachtacha a fhorbairt chun garbhúlacht sceireacha coiréil a thomhas (bumpiness nó uigeacht dhromchla na sceireacha).

Is gnách go léiríonn garbhtacht níos mó gnáthóga níos casta, ar féidir leo tacú le héagsúlacht níos leithne de shaol na mara agus a léiríonn córais sceireacha níos sláintiúla.

Ina theannta sin, tomhaiseann sé castacht cruthanna agus struchtúir éagsúla laistigh den sceir. Soláthraíonn na modhanna seo bonnlínte ríthábhachtacha a chabhraíonn le heolaithe cosúil linne athruithe a rianú le himeacht ama agus straitéisí éifeachtacha caomhnaithe a dhearadh.

Cé go bhfuil an modh seo níos saoire agus níos gasta ná an obair thraidisiúnta allamuigh, tá bacainní suntasacha airgeadais ann fós.

Costais agus oiliúint

Féadfaidh an trealamh agus na bogearraí riachtanacha a bheith idir na mílte agus na mílte dollar, ag brath ar an trealamh sonrach agus na bogearraí a úsáidtear, agus tógann sé am máistreacht a fháil ar na teicnící seo. B’fhéidir go dtógfaidh sé tamall sula n-éireoidh na modhanna seo caighdeánach don chuid is mó de bhitheolaithe allamuigh.

Taobh amuigh de mhonatóireacht sceireacha coiréil, tá fótagraiméadracht á n-úsáid níos mó i réaltacht fhíorúil agus forbairt réaltachta méadaithe, rud a chumasaíonn cruthú timpeallachtaí tumtha, saolta don oideachas, don tsiamsaíocht agus don taighde.

Mar shampla, an ghníomhaireacht US National Oceanic & Atmospheric Administration's réaltacht fhíorúil sceir choiréil bealach tarraingteach a thairiscint chun sceireacha coiréil a iniúchadh trí réaltacht fhíorúil.

Sa todhchaí, d'fhéadfadh fótagraiméadracht monatóireacht comhshaoil ​​​​a réabhlóidiú trí bhonnlínte agus measúnuithe níos tapúla agus níos cruinne a thairiscint ar athruithe éiceachórais amhail tuaradh coiréil agus athruithe sa bhithéagsúlacht.

Táthar ag súil go ndéanfaidh dul chun cinn san fhoghlaim meaisín agus sa néalríomhaireacht níos mó uathoibrithe agus feabhsaithe fótagraiméadracht, ag méadú a inrochtaineachta agus inscálaithe, agus ag bunú a ról mar uirlis riachtanach san eolaíocht chaomhnaithe.

D'fhéadfadh ár samhlacha digiteacha 3D cabhrú le sceireacha coiréil ollmhóra 2 a athbheochan

