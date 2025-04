Ag íoc iascairí as siorcanna a scaoileadh - tá gabháil ann

Is féidir le spreagadh a thabhairt do phobail iascaireachta siorcanna agus gathanna a ghabhtar de thaisme ina gcuid líonta a bheith ina bheart dearfach maidir le caomhnú, ach is féidir iarmhairtí neamhbheartaithe a bheith ag an gcur chuige, a mhíníonn HOLLIE BOOTH ó Ollscoil Oxford.

Tá siorcanna agus gathanna i measc na speiceas is mó atá i mbaol ar domhan, go príomha mar gheall ar ró-iascaireacht. Uaireanta dírítear orthu le haghaidh a gcuid eití agus feola, ach is minice a ghabhtar iad mar sheachghabháil i líonta atá dírithe ar iasc eile a ghabháil. Laghduithe sna creachadóirí aigéan is féidir cur isteach ar gréasáin bia, dochar a dhéanamh ioncam turasóireachta agus worsen athrú aeráide trí dhul an bonn d'athléimneacht éiceachórais aigéin.

Mar sin féin, tá sé deacair stop a chur le ró-iascaireacht siorcanna agus gathanna mar go bhfuil an dinimic shóisialta thart timpeall air casta. Gabhtar go leor speiceas faoi bhagairt in iascach mionscála de speicis mheasctha i limistéir chósta trópaiceacha, áit a mbraitheann teaghlaigh ar na héisc a ghlacann siad – lena n-áirítear siorcanna agus gathanna atá i mbaol – le haghaidh bia agus ioncaim.

Le cúig bliana anuas, tá mé ag fiosrú conas tacú le saol na mara agus leis na daoine atá ag brath ar iasc a ghabháil. Tá mé mar chuid d'fhoireann dhomhanda taighdeoirí idirdhisciplíneacha a dhíríonn ar chaomhnú siorcanna agus gathanna in iascaigh ar scála beag san Indinéis.

Is cuid lárnach d’aon chlár caomhnaithe rathúil é comhoibriú idir taighdeoirí agus iascairí (© Francesca Page)

ár staidéar nua, díreach foilsithe i Airleacain Eolaíochta, molann sé gur féidir dreasacht a thabhairt d’iompar caomhnaithe agus leas na n-iascairí a íoc trí speicis atá i mbaol a scaoileadh.

Mar sin féin, féadfaidh iarmhairtí neamhbheartaithe a bheith ag íocaíochtaí den sórt sin, a d’fhéadfadh an bonn a bhaint de spriocanna caomhnaithe, agus mar sin tá sé fíorthábhachtach dreasachtaí a dhearadh go cúramach agus go dian meastóireacht a dhéanamh ar thionscnaimh de réir mar a théann siad ar aghaidh.

Bronntanas ó Dhia

Cé nach gá gur iascairí mionscála a dhírítear ar shiorcanna agus ar roic, is minic a ghabhtar speicis atá faoi bhagairt amhail an dinge éisc agus na siorcanna casúr.

Maraítear na milliúin siorcanna atá i mBaol Crit mar an t-iasc seo gach bliain trí dhul i bhfostú i líonta iascaireachta neamhroghnúla (© Francesca Page)

In ár 2020 study, is minic a dúirt iascairí linn gur “foghabháil” atá i gceist le dingeacha agus cinn casúr. Mar sin féin, léirigh imscrúdú breise go bhfuil drogall ar iascairí i gcónaí gabhálacha na speiceas seo a laghdú mar go mbeadh bia agus ioncam a chailleadh.

“Tugann sé níos mó airgid cé nach é an sprioc é” a dúirt iascaire amháin linn. “Tá cothú” (bronntanas ó Dhia) “Má thugaim ar ais chun na farraige é, is ea mubazir” (amú agus beidh Dia míshásta).

Agus é seo ar eolas againn, rinneamar iniúchadh ar na dreasachtaí dearfacha agus diúltacha éagsúla a d'fhéadfadh spreagadh a thabhairt iascairí a n-iompar a athrú. Fuaireamar amach go bhféadfadh íocaíochtaí coinníollach airgid, a thugann cúiteamh d’iascairí as dingeacha agus cinn casúr a scaoileadh go sábháilte ar ais san fharraige, a bheith ina bealach éifeachtach ó thaobh costais na speicis seo a chaomhnú gan dochar a dhéanamh do shlí bheatha na n-iascairí.

Arna spreagadh ag ár dtorthaí, d’oibrigh mé le mic léinn agus le comhoibrithe chun eagraíocht bheag charthanachta áitiúil a bhunú chun ár dtorthaí a chur i bhfeidhm – Beannachtaí le haghaidh Lautan (abairt Indinéisis a chiallaíonn “céile don aigéan”).

D’aontaíomar íocaíochtaí airgid thirim a chúiteamh d’iascairí – go hiondúil US$2-7 (£1.50-5) in aghaidh an éisc – má chuireann siad isteach físeáin dingeoga agus cinn casúr á scaoileadh go sábháilte.

An dreasacht a thástáil

Mar sin féin, is féidir le dreasachtaí iompar iascaireachta a athrú ar bhealaí gan choinne. Mar shampla, d’fhéadfadh iascairí a ngabhálacha a mhéadú chun níos mó íocaíochtaí a fháil ar chostas spriocanna caomhnaithe. D’fhéadfadh sé go rachadh íocaíochtaí faoi dheireadh freisin chuig daoine a laghdódh gabhálacha ar aon nós, nó a d’fhéadfadh srianta buiséid a scaoileadh chun ligean d’iascairí níos mó líonta a cheannach.

Le fáil amach ar oibrigh agus conas a d'oibrigh na híocaíochtaí caomhnaithe go praiticiúil, rinneamar a turgnamh rialaithe, ag roinnt go randamach 87 soitheach ó Aceh agus West Nusa Tenggara san Indinéis ina dhá ghrúpa.

Soithí iascaireachta mionscála sa chuan, Aceh, an Indinéis (© Francesca Page)

Tairgeadh cúiteamh do ghrúpa amháin as eisiúintí beo, agus níor rinneadh cúiteamh don ghrúpa eile. Bhailíomar sonraí ar eisiúintí beo tuairiscithe agus ar ghabhálacha dingeacha agus cinn casúr, agus ar leibhéil sástachta na n-iascairí leis an gclár agus leis an saol i gcoitinne. Ansin rinneamar comparáid idir an dá ghrúpa.

Ó sheol muid an clár íoc-le-scaoileadh i mí na Bealtaine 2022, tá níos mó ná 1,200 dingeacha agus cinn casúr scaoileadh go sábháilte. Mhothaigh na hiascairí rannpháirteacha go léir agus a dteaghlaigh sásta.

“Úsáidimid an t-airgead cúitimh chun ár riachtanais laethúla a chlúdach. Tá súil againn go leanfar leis an gclár amach anseo,” a dúirt bean chéile iascaire amháin a bheidh páirteach ann.

Tríd an tionscadal KUL nascann sé caomhnú agus leas an phobail trí iascairí a spreagadh chun siorcanna agus gathanna atá i mbaol criticiúil a scaoileadh (© Francesca Page)

Casadh plota

Mar sin féin, ár sonraí turgnamhacha ó na chéad 16 mhí den chlár (Bealtaine 2022 - Iúil 2023) nochtadh casadh plota. Cé gur spreag an cúiteamh scaoileadh saor beo, thug na torthaí le fios go raibh roinnt iascairí tar éis a ngabhálacha a mhéadú d'aon ghnó chun níos mó íocaíochtaí a fháil.

Bhí m’fhoireann agus mé féin i bponc ar dtús faoin toradh. Mar sin féin, gan an turgnamh rialaithe dian ní bheadh ​​na hiarmhairtí neamhbheartaithe seo aimsithe againn.

Bunaithe ar ár dtorthaí, rinneamar athbhreithniú ar an bpraghsáil cúitimh agus chuireamar teorainn leis an líon eisiúintí cúitimh is féidir le gach soitheach a éileamh in aghaidh na seachtaine. Táimid ag píolótú freisin ar scéim nua babhtála trealaimh, ina ndéanann iascairí a gcuid líonta a thrádáil le haghaidh gaistí éisc, a bhfuil rátaí foghabhálacha i bhfad níos ísle acu. Tugann réamhshonraí le tuiscint gur chuir na hathruithe seo le héifeachtúlacht an chláir.

Léimeann Rusdi, iascaire áitiúil KUL, síos le cigireacht a dhéanamh ar cheann de na gaistí éisc nua (© Francesca Page)

Oibríonn ár bhfoireann in Oxford go dlúth le taighdeoirí áitiúla eile agus le heagraíochtaí caomhnaithe chun cabhrú leo a gcláir dhreasachta áitiúla féin a dhearadh agus a mheasúnú.

Staidéar eile le déanaí ó charthanacht caomhnaithe Siorcanna Thresher Indinéis léiríonn gur laghdaigh a chlár slí bheatha mhalartach gabhálacha na siorcanna buailte i mbaol trí níos mó ná 90%.

Comhoibriú Hollie Booth le hiascairí san Indinéis chun seachghabháil siorcanna a laghdú – scannán le Liam Webb

Is ionstraim thábhachtach iad dreasachtaí dearfacha chun géarchéim na bithéagsúlachta a réiteach ar bhealach cothromasach. Tá sé éagórach agus éagórach a bheith ag súil go n-íocfaidh úsáideoirí acmhainní ar scála beag i dtíortha i mbéal forbartha an chuid is mó de na costais chaomhnaithe, go háirithe nuair a bhíonn úsáideoirí aigéin níos saibhre agus níos cumhachtaí – mar chuideachtaí tráchtála bia mara – ina gcúis mhór imní. tionchair dhiúltacha trí ró-iascaireacht agus brabúis ollmhóra á mbaint amach.

Mar sin féin, ní mór dreasachtaí caomhnaithe a dhearadh go maith agus a mheas go tréan lena chinntiú go spreagfaidh siad na gníomhaíochtaí cearta agus go seachadann siad na torthaí atá beartaithe.

Iascaire Aceh (© Francesca Page)

Hollie Booth is Comhlach Taighde, Eolaíocht Caomhnaithe ag an Ollscoil Oxford. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

