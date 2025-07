Is í áilleacht na sceireacha coiréil an eochair dá marthanacht

Sin é an fáth ar thángamar ar bhealach chun an áilleacht sin a thomhas, a mhíníonn TIM LAMONT ó Ollscoil Lancaster agus GITA ALISA agus TRIES BLANDINE RAZAK, beirt ó Ollscoil IPB san Indinéis.

Cén fáth a bhfuil cúram ar dhaoine faoi sceireacha coiréil? Cén fáth a mbíonn an oiread sin damáiste mar thoradh ar a n-ionsaí imní agus feargCad a spreagann daoine chun dul go faid mhóra chun chosaint agus athchóiriú iad?

Ar ndóigh, tá sé sin go páirteach mar gheall ar a gcuid tábhacht éiceolaíoch agus luach eacnamaíoch – ach is amhlaidh freisin toisc go bhfuil siad álainn. Tá sceireacha coiréil sláintiúla i measc na n-éiceachóras is iontaí ó thaobh amhairc de ar an phláinéid – agus níl an áilleacht seo dromchlach ar chor ar bith.

Cuireann sé taca faoi luach na hoidhreachta cultúrtha, tacaíonn sé le tionscail na turasóireachta, spreagann sé maoirseacht aigéin agus doimhníonn sé naisc mhothúchánach daoine leis an bhfarraige.

Ach conas is féidir áilleacht den sórt sin a thomhas? Agus nuair a scriostar í, an féidir í a atógáil?

Go traidisiúnta, déanann go leor clár monatóireachta agus athchóirithe sceireacha coiréil neamhaird ar a n-áilleacht, agus measann siad go bhfuil sé róshuibiachtúil le tomhas. Agus mar fhoireann eolaithe, chuir sin frustrachas orainn. Bhí a fhios againn, chun an príomhspreagadh seo le haghaidh caomhnú coiréil a úsáid ar an mbealach is éifeachtaí, go gcaithfimid a bheith in ann áilleacht a thomhas.

Ar bhealaí áirithe, is tasc dodhéanta é. Ach ár staidéar nua ag dul i ngleic leis an dúshlán seo, ag soláthar bealach chun luach aeistéitiúil sceireacha coiréil a chainníochtú, chomh maith le a téarnamh a thomhas nuair a athchóirítear sceireacha a ndearnadh damáiste dóibh roimhe seo.

Meastar gur cuid de na héiceachórais is iontaí ó thaobh amhairc de ar Domhan iad sceireacha coiréil sláintiúla atá lán de dhathanna, cruthanna agus uigeachtaí éagsúla (Gearr Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Clár Mars

Tá ár bhfoireann idirnáisiúnta eolaithe mara ag obair ag clár athchóirithe coiréil Mhars (an tionscadal is mó dá leithéid) i lár na hIndinéise. Anseo, tá pobail áitiúla agus gnólachtaí idirnáisiúnta ag comhoibriú le breis agus deich mbliana, ag atógáil sceireacha a scriosadh tráth ag iascaireacht dinamíte.

Úsáideann an modh iascaireachta mídhleathach seo pléascáin chun iasc a mharú agus a tholladh le go mbeidh sé éasca iad a bhailiú, agus ag an am céanna scriostar sceireacha coiréil ina smionagar – ag scriosadh pobail sceireacha iomlána i soicindí.

Tá an tionscadal Indinéiseach seo cheana féin sceireacha coiréil athfhásta go rathúilAch theastaigh uainn a fhiosrú an raibh an clár seo in ann achomharc amhairc éiceachóras sceireacha nádúrtha a athchruthú.

Oibríonn tumadóirí le chéile chun sceir a athchóiriú ag an tionscadal athchóirithe coiréil is mó ar domhan. Tacaíonn na frámaí miotail le blúirí coiréil aonair, a fhásann le himeacht ama ina sceir coiréil athchóirithe (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Thógamar grianghraif chaighdeánaithe de ghrinneall na farraige ag baint úsáide as socruithe a choigeartaíonn cothromaíocht bán agus dath go huathoibríoch chun cúiteamh a dhéanamh as dálaí solais faoi uisce. Chuir sé seo ar ár gcumas dathanna cruinne a ghabháil faoi dhálaí uisce éadomhain comhsheasmhacha ar fud suíomhanna sceireacha sláintiúla, díghrádaithe agus athchóirithe.

Ansin rinneamar líne suirbhéanna le breis is 3,000 rannpháirtí, ag iarraidh orthu péirí grianghraf a chur i gcomparáid agus a roghnú cé acu ceann a mheas siad a bheith is áille – rud a chuir ar ár gcumas rátáil a bhaint amach do gach grianghraf. Léirigh ár dtorthaí go raibh tuairimí comhchosúla ag daoine ó chúlraí an-difriúla i gcónaí maidir le cé na sceireacha a bhí álainn.

Cibé acu óg nó sean a bhí na freagróirí, ó thíortha le sceireacha coiréil nó gan iad, nó a raibh leibhéil éagsúla oideachais agus eolais acu ar an aigéan, ba ghnách leo íomhánna a raibh clúdach ard coiréil, dathanna beoga agus struchtúir chasta coiréil iontu a roghnú. Tugann sé seo le fios go bhfuil meas comhroinnte daonna ann ar áilleacht sceireacha rathúla.

D'úsáideamar na rátálacha seo freisin chun algartam foghlama meaisín bunaithe ar shaorga intleachta a oiliúint chun roghanna amhairc daoine a thuar go hiontaofa maidir le grianghraif de ghnáthóga coiréil éagsúla.

Sceir choiréil shláintiúil i Sulawesi, lár na hIndinéise (Gearr Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Bhí torthaí fhreagraí suirbhé daoine agus an algartam foghlama meaisín mar a chéile. Rinneadh rátáil chomhsheasmhach ar íomhánna de sceireacha athchóirithe mar chomh hálainn le híomhánna de sceireacha sláintiúla, agus i bhfad níos taitneamhaí ó thaobh aeistéitice de ná sceireacha díghrádaithe.

Tá sé seo spreagúil agus tábhachtach. Léiríonn sé gur féidir leis na hiarrachtaí chun na héiceachórais charismatacha seo a atógáil an áilleacht a athchruthú a fhágann go bhfuil siad chomh luachmhar sin.

Aisghabháil rianaithe

Fuaireamar amach go raibh nasc láidir idir áilleacht agus líon na ndathanna a bhí i láthair sa phictiúr, an cion den íomhá a bhí tógtha suas ag coiréil bheo, agus castacht na gcruthanna a léirigh na coiréil. Idir an dá linn, bhí na híomhánna a thaispeánann réimsí liatha de choiréil mharbha le beagán beatha ar na rátaí is ísle i gcónaí.

Tugann ár dtorthaí le fios nach amháin go gcuideoidh cur chun cinn raon dathanna agus cruthanna éagsúla coiréil leis an saol mara, ach go n-athbhunóidh sé luach amhairc, cultúrtha agus turasóireachta sceireacha coiréil rathúla.

Is féidir le saineolaithe athchóirithe sceireacha é seo a bhaint amach trí choiréil deontóra a roghnú – coiréil shláintiúla a thrasphlandaítear chuig láithreáin dhíghrádaithe chun cabhrú le téarnamh – chun dath agus éagsúlacht a chur leis na sceireacha a chuireann siad.

Ciallaíonn sé seo freisin gur féidir téarnamh sceireacha coiréil a rianú ag baint úsáide as rudaí simplí grianghrafmonatóireacht bunaithe ar , cosúil leis an gceann a úsáideadh inár staidéar.

Teastaíonn cúram fadtéarmach ó sceireacha coiréil chun cabhrú leo maireachtáil, fás agus a n-áilleacht agus a bhfeidhm éiceolaíoch a choinneáil. Chun a chinntiú nach gcailltear na chéad ghnóthachain athchóirithe go gasta, ní mór na hiarrachtaí sin a chomhcheangal le monatóireacht agus cothabháil leanúnach.

Caithfear aon fhorbairt turasóireachta timpeall ar sceireacha athchóirithe a bhainistiú go cúramach agus go hinbhuanaithe freisin.

Is féidir le cleachtais athchóirithe agus turasóireachta inbhuanaithe cabhrú le buntáistí éiceolaíocha agus sóisialta sceireacha áille, sláintiúla a chosaint agus a chothabháil. Sa deireadh thiar, beidh athchóiriú sceireacha áille ríthábhachtach do phobail a bhraitheann ar thurasóireacht mhuirí, agus chun daoine a spreagadh chun aire a thabhairt don aigéan.

