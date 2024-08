Nochtann coiréil 600 bliain d'aois athruithe san Aigéan Ciúin ó 1370 i leith

Bhí an coiréal meala ollmhór i bhFidsí ag coinneáil súil ar an aeráid, tuairiscigh JUAN PABLO D'OLIVO ó Universidad Nacional Autónoma de Meicsiceo, ARIAAN PURICH ó Ollscoil Monash agus JENS ZINKE ó Ollscoil Leicester

Taifeadadh coiréal amháin i bhFidsí atá níos mó ná 600 bliain d'aois mar a d'athraigh teocht an Aigéin Chiúin le linn a shaolré fada.

Tá a fhios ag eolaithe go bhfuil an tAigéan Ciúin ag éirí níos teo de ghnáth thar na céadta bliain, le tonnta teasa mara agus coiréil-thuaradh forleathan le blianta beaga anuas mar gheall ar athrú aeráide antrapaigineach. Ach ceaptar go raibh blianta níos fuaire agus níos teo – agus fiú fiche nó tríocha bliain – ar an mbealach.

Ar ndóigh, tá sé deacair mórán eolais a fháil faoin inathraitheacht seo, mar is fíorbheagán taifead leanúnach a shíneann siar na céadta bliain.

Ár dtaighde, foilsithe anois i Airleacain Eolaíochta, cuidíonn sé leis na bearnaí seo a líonadh. D’úsáideamar sampla ó shingil, ollmhór Diploastrea heliopora coiréil, uaireanta ar a dtugtar coiréil meala. Thángthas ar an eiseamal neamhghnách sean seo i 1998 agus bhailigh eolaithe sampla uaidh trí dhruileáil isteach ann. Tá anailís déanta againn anois ar an sampla seo ag baint úsáide as teicnící eolaíocha nua-aimseartha.

Chuireamar an taifead fada coiréil seo le chéile le taifead coiréil eile san oileánra Fidsí chun máistir croineolaíocht teochta in uiscí Fidsí a chruthú. Don tréimhse ó na 1990idí, tá neart sonraí againn ó bhaoithe aimsire, ó shatailítí agus ó ionstraimí eile le cur leis seo.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil an taifead coiréil ar siúl go teicniúil ar feadh 627 bliain, agus is féidir a insint dúinn cad a bhí an teocht farraige timpeall Fidsí idir na blianta 1370 agus 1997. Is é an taifead teocht leanúnach is faide dá chineál ó áit ar bith san aigéan trópaiceach.

Tá sé chéad bliain de stair an chomhshaoil ​​sa choiréal seo (Joel Orempuller / IRD)

Is féidir le coiréal a bheith ina fhuinneog isteach san am atá thart

Is féidir le coiréil ollmhóra maireachtáil ar feadh blianta fada, ag cruthú creatlach de charbónáit chailciam go leanúnach a fhabhraíonn i sraitheanna ar bharr an tseanchnámharlaigh. Níl sa chuid bheo den choiréil ach an cúpla milliméadar is airde. De réir mar a chuirtear sraitheanna nua leis, fágtar an seanchnámharlach ag an choiréil, rud a fhágann taifead ar choinníollacha san am atá caite.

Go háirithe, d'fhéachamar ar an gcóimheas idir dhá eilimint a fuarthas sa chnámharlach coiréil: strointiam agus cailciam, a fheidhmíonn mar sheachfhreastalaí do theocht an uisce farraige.

Nuair a bhíonn níos lú strointiam i gcoibhneas le cailciam ionsuite i gcnámharlaigh choiréil, ciallaíonn sé go raibh an t-uisce te nuair a bhí an coiréil beo, agus vice versa. Rinneamar anailís ar na gnéithe seo ag baint úsáide as meaisíní mais-speictriméadrachta, a dhéanann comhdhéanamh eiliminteach ábhar a chainníochtú ag tiúchan an-íseal fiú.

Léiríonn sonraí teochta san am atá caite ón choiréil conas a patrúin aeráide ar nós an ascalaithe an Aigéin Chiúin idirthréimhseach tagtha chun cinn thar na céadta bliain, ag tairiscint comhthéacs ríthábhachtach chun treochtaí reatha agus todhchaí san aeráid a thuiscint.

Is mór-thiománaí é an tAigéan Ciúin maidir le héagsúlacht aeráide ar fud an domhain. Is é an rud is cáiliúla ná go n-aistríonn an tAigéan Ciúin ó El Niño go stát La Niña gach cúpla bliain, nuair a bhíonn athruithe móra sa bháisteach agus forbairt cioclóin mar thoradh ar athruithe teochta san aigéan.

Ach tá fiú an timthriall seo coinnithe faoi sheic ag an ascalaithe idirchéad bliain, a bhaineann le hathrú ar an teocht idir an Aigéin Chiúin thuaidh, theas agus trópaiceach gach 15 go 30 bliain.

Téamh nua-aimseartha i gcomhthéacs

Is féidir le coiréil bholláin ollmhóra scéalta na gcéadta bliain d'aois a shealbhú laistigh dá stair fáis nó de chomhdhéanamh ceimiceach a gcnámharlach. Mar shampla, tugann an coiréal le fios go raibh tréimhse shuntasach te idir 1370 agus 1553, nuair a bhí an fharraige timpeall Fidsí beagnach chomh te agus atá sé inniu. Cuireann sé seo béim ar an gcaoi a n-athraíonn córas aeráide an Aigéin Chiúin go nádúrtha.

Mar sin féin, is féidir linn ár gcoiréal a chomhcheangal le taifid phaleoceanagrafaíochta eile ó ar fud an Aigéin Chiúin chun an pictiúr níos mó a fháil. Nuair a dhéanaimid é seo, feicimid go bhfuil an téamh ar fud an Aigéin Chiúin le céad bliain anuas, den chuid is mó curtha i leith téamh domhanda de bharr an duine, imeacht suntasach ón inathraitheacht nádúrtha a taifeadadh sna céadta bliain roimhe sin.

Luí na gréine Fidsí – is cosúil go bhfuil gach réigiún den aigéan is mó ar domhan ag éirí níos teo (Alex Kehr)

Cé go raibh codanna áirithe den Aigéan Ciúin níos teo tráth agus bhí deich mbliana nó dhó níos fuaire ag cuid eile, agus vice versa, tá an caidreamh sin ag briseadh síos. Tá níos mó sioncronaithe ag téamh ar fud an Aigéin Chiúin trópaiceach agus fothrópaiceach.

Ciallaíonn sé seo ar a seal athruithe móra i báisteach agus timthriallta triomach agus tuilte, mar is minic a ghintear báisteach trí ghal uisce a ghalú thar farraigí níos teo.

Ach níl an téamh seo, arb é is sainairíonna é difríocht réasúnta beag i dteocht an aigéin trasna an Aigéin Chiúin, tipiciúil le sé chéad bliain anuas. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh athruithe nach bhfacthas a leithéid a dhéanamh san ascalaithe idirchéad bliain mar gheall ar théamh an Aigéin Chiúin ó thús an 20ú haois.

Impleachtaí don aeráid amach anseo

Tá sé ríthábhachtach iompraíocht fhadtéarmach ascalaithe an Aigéin Chiúin idirthréimhseach a thuiscint chun athruithe aeráide amach anseo a thuar.

Le déanaí, staidéar eile ar choiréil i Mórsceir Bhacainneach na hAstráile agus sa Mhuir Choiréil atá timpeall uirthi thaispeáin sé go raibh teocht na sceireacha le linn cúig imeacht tuartha coiréil is airde le 407 bliain anuas. Tá an sceir is mó ar domhan i mbaol mór.

Léiríonn ár gcuid oibre féin go bhfuil an t-aigéan timpeall Fidsí ar an gceann is teo le 653 bliain anuas ar a laghad. D’fhéadfadh aimsir níos foircneacha a bheith mar thoradh ar na hathruithe seo, amhail triomaigh fhada nó cioclóin thrópaiceacha níos déine, agus impleachtaí suntasacha aige do na milliúin duine atá ina gcónaí sa réigiún.

Léiríonn ár staidéar an fáth a bhfuil coiréil ollmhóra fadsaoil chomh tábhachtach le cartlanna na n-athruithe aeráide san am atá caite, ach go bhfuil a dtodhchaí á chur i gcontúirt ag téamh aigéin. Tá sé ríthábhachtach na coiréil ollmhóra seo a chaomhnú.

