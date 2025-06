Ceangailte le tumadóireacht a dhéanamh sna hOileáin Vitu

Tugann PIERRE CONSTANT cuairt ar shlabhra oileán bolcánach i Nua-Ghuine Phapua ar an long fhada FeBrina le haghaidh tumadóireacht thar a bheith gan smál. Thóg sé na grianghraif.

Bhuail mé le Alan den chéad uair 35 bliain ó shin ag beár coimhthíoch Óstán Kavieng i Kavieng, Éire Nua, agus bhí comhrá bríomhar againn agus cúpla deoch againn.

Inniu, táim ag dul ar bord an bháid ar leis é agus is é a chaptaen air, an FeBrinaTá sé beagnach 68 bliain d'aois agus, ina léine marlin ildaite, bhí cuma air go raibh sé dúbailte ina imlíne! Is cuimhin leis mé mar an Francach a bhunaigh ionad tumadóireachta i Manus sna hOileáin Aimiréaltachta iargúlta i bhfad i dtuaisceart thiar na tíre. Bhí sin ceathrú céid ó shin.

FeBrina ag Walindi

Ag tosú ó Walindi i mBá Kimbe i gcúige West New Britain, tá an turas tumadóireachta naoi lá ag dul go dtí an Vitu (aka Oileáin Witu) i Muir Bismarck. Is meascán ilnáisiúnta iad na paisinéirí - ceathrar Astrálach, triúr Meiriceánach, iar-mharaí Ollainnis agus mé féin.

Tá Francis, an t-innealtóir, ar an bhfoireann ó PNG; an príomhchócaire agus teagascóir tumadóireachta Josie lena triúr cúntóirí, na treoraithe tumadóireachta Lucas, Michael agus Freddy; agus an oibrí deic Vincent, a shníonn an deic go cúramach an lá ar fad!

Tógtha san Astráil i 1973, FeBrina Tá sé 25m ar fhad agus tá seacht gcábán ann a fhreastalaíonn ar suas le 10 paisinéir. Cheannaigh an captaen Astrálach, Alan Raabe, é i 1990.

An Captaen Alan Raabe

An stáisiún tumadóireachta

An tolglann deic

Tá seacht lá tumadóireachta beartaithe le 4-5 thumadh in aghaidh an lae – trí thumadh ar maidin, ceann amháin san iarnóin agus tumadh amháin san oíche. Tagann na paisinéirí ó Port Moresby le Air Niugini, agus tá sceideal eitilte na heitilte athraithe trí huaire ar a laghad le cúpla mí anuas.

Caitheann mé an chéad oíche ceangailte ag an gcé i Walindi. Luíonn an t-inneall ag béicíl ag 5am, agus léimim as an leaba don chéad tumadh ag 6.30. Tá Nitrox ar fáil mar phacáiste do gach tumadh.

Ar a dtugtaí Oileáin na Fraince orthu roimhe seo, agus clúdaíonn siad 96 ciliméadar cearnach, tá Oileáin bholcánacha Vitu suite siar ó thuaidh ó Bhá Kimbe. Is iad na ceithre oileán mhóra ná Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) agus Nareoa (Naragé).

Is iarsma de bhrúchtadh a tharla timpeall 1892 agus a chruthaigh tonn tsunami 100m ar airde a scrios gach duine a bhí ina gcónaí ar Ningau in aice láimhe seachas beirt é an t-oileán deireanach sin.

As oileán uile Phng, is í an Bhreatain Nua an ceann is gníomhaí ó thaobh bolcánach de. Ag 520km ar fhad agus 146km ar leithead, is í an t-oileán is mó in Oileánra Bismarck í. Ritheann a slabhraí de 27 bolcán ar a fad ach den chuid is mó feadh chósta thuaidh (timpeall Rabaul) san oirthear agus feadh Leithinis Willaumez (timpeall Kimbe) san iarthar.

Is féidir muintir dhúchasacha na Breataine Nua a roinnt ina dhá phríomhghrúpa: Papuans, atá ann le na mílte bliain, agus Austronesians, a tháinig ann 3,000 bliain ó shin. Labhraítear 50 teanga éagsúil ar a laghad ar an oileán.

Sceir Inglis

Innealtóir Francis

Is ag sliabh farraige i mBá Kimbe a dhéantar an chéad tumadh. Tá an radharc iontach, agus tá an saol éisc ceart go leor ach tá bánú coiréil an-soiléir i dteocht ard an uisce os cionn 31°C. Téann barr na sceire ag 11m síos go 28m agus níos faide anonn.

Anemone bándearg, Inglis Shoal

Feicimid siorc beag bánbhán, scoileanna d’éisc aonbheannaigh shleamha (Naso hexacanthus), Aonbheannaigh ag Vlaming (Naso vlamingii), máinliaéisc, grúpaire coiréil agus snapper dubh (Macolor an Nígir), le spúinsí móra oráiste cruth-chluasa ag cur dath beoga leis an radharcra. Na bundúin bána le bundúin bándearg skunk (Amphiprion perideraion) tá siad taitneamhach.

Is sliabh mara eile é Sceir Joelle, ainmnithe i ndiaidh iníon Alan, le huisce glan, agus gan aon sruth ar bith.

Vlaming unicornfish, Joelle's Reef

Scoil bheag de sheac súile móra (Caranx gnéas fasciatus) ag crochadh ar bharr na sceire. Grúpaí barramundi (Cromileptes altivelis), an máinliaiasc buí-masc (Acanthurius dussumieri), roinnt iasc ialtóg Teira (Platax teira), scamall d'éisc féileacán pirimide (Hemitaurichthys polylepis) agus roinnt grúpaire coiréil ard-eite móra (Plectropomus oligacanthus) is buaicphointí iad inniu.

Spúinse mór oráiste agus tumadóir, Sceir Anne Sophie

Rithóirí bogha ceatha ag Sceir Anne Sophie

Tar éis an tríú tumadóireacht ag Sceir Anne-Sophie, imeoidh muid i lár an tráthnóna go dtí Oileáin Vitu. Meastar go dtógfaidh an trasnú thar an bhfarraige oscailte seacht n-uaire an chloig.

Éiríonn cón foirfe bholcáin Mt. Wangore ag 1,155m ar airde ar dheis faoi sholas te na gréine. Chomh luath agus a shroicheann muid Rinn Hollmann, barr thuaidh Leithinis Willaumez, éiríonn an fharraige garbh. Bíonn an dinnéar corraithe, agus imíonn cuid de na haíonna go gasta chuig a gcábáin.

Sliabh Wangore, 1.155m ar airde

FeBrina Scaoileann sé ancaire i mbá faoi chosaint ó dheas d'Oileán Garove, agus bíonn codladh maith ag gach duine faoi dheireadh. Is é Garove, nó Big Vitu, an ceann is mó de na hOileáin Vitu agus tá sé suntasach mar gheall ar a caldera istigh. Tá sé seo briste ar an taobh theas, rud a ligeann d'uisce na farraige cráitéar a thuilte atá 3km ar trastomhas is dócha.

Tar éis dóibh a bheith faoi fhorghabháil ag na Gearmánaigh roimh an gCéad Chogadh Domhanda, fuair an grúpa trádála Burns Philp seilbh ar Oileáin Vitu le haghaidh plandálacha. Le linn an Dara Cogadh Domhanda, bhí siad faoi fhorghabháil ag na Seapánaigh. Sa bhliain 1, bunaíodh misean Caitliceach taobh istigh de mhórchaldra Vitu.

Ag dul ag tumadh

Go moch ar maidin, tá an spéir scamallach agus tá sé ag cur báistí beagáinín. Beidh ár gcéad dá thumadh ag Sceir Vitu, amach ó chósta thiar Garove. Ní fheictear mórán éisc sa tumadh balla dorcha seachas scoil de fhiúsailéirí gorma agus buí (Caesio teres) ag lámhach díreach suas feadh an bhalla.

Tumadh go moch ar maidin ag an áit titim amach, Sceir Vitu

Corallimorphian, Sceir Vitu

Scoil na bhfiúsailéirí gorma agus buí, Sceir Vitu

Tagann mé trasna ar chúpla oráiste-eite iasc anemone le heireabaill bhána (Amphiprion chrysopterusAg snámh timpeall an phointe, cuirtear beocht i rudaí le scoil de snapper meán oíche (Macolor macularis), seac gorm, snapper dearg, roinnt seac ollmhór (Caranx ignobilis) agus scamall d'éisc féileacán pirimide (Hemitaurichthys polylepis).

Tagann an ghrian amach faoi dheireadh agus an bád ag bogadh soir isteach i gCuan Vitu le haghaidh ancaire. Tá sé beartaithe tumadóireacht tráthnóna a dhéanamh ar ghaineamh dubh bolcánach.

Bá Wirey

Tumadh salachair, Bá Wirey

Ligeann an tumadh salachair dom ribí róibéis impire a fheiceáil (Impireoir Periclimenesag obair ar chúcamar mara iasc gainimh (Holothuria scabraAg gobadh amach as a pholl, eascann ribín gorm fiosrach (Rhinomuraena quaesita) cuma shuaimhneach ar intinn an ghrianghrafadóra seo maidir le macra-ghrianghraif.

Séaclaí Impire ar chúcamar mara iasc gainimh, Bá Wirey

Eascann ribín gorm, Bá Wirey

Iasc anamóin spinecheek, Bá Wirey

Coiréil vása deasa (Turbinaria peltata) ina bhfuil bailiúchán de snapper gormlíneach óg (Lutjanus Kasmira). Tá spúinsí bairille ingearacha suntasach, agus coiréil-mhorfairí Tarraingíonn sé m’aird. Agus é ag cuardach bia go ionsaitheach isteach sa ghaineamh, ardaíonn gath mór sting scamall de shlat liath agus, agus mé ag druidim leis, casann sé ar eitilt gan stad.

Tumadóir ag fágáil an uisce, Calafort Vitu

Cósta Bhá Wirey

Ní rud mór é an tumadóireacht oíche ag Bá Wirey, ach faighim neart portán díthreabhach, roic gorm-bhreacach cúthail agus bó-iasc adharcach fada (Lactoria cornuta) meallta chuig mo sholas tóirse le haghaidh macra-ghrianghraf. Crúiscín vomer (Strombus vomerSleamhnaíonn ) sa láib faoin mbád, ag féachaint orm go greannmhar lena shúile gluaisteacha.

Iasc gabhair óg breac feicthe ag tumadóireacht oíche i mBá Wirey

Iasc bó Longhorn, Bá Wirey

Crúiscín Vomer, Bá Wirey

Tá Oileán Ningau mar chuid de na hOileáin Mundua siar ó thuaidh. Tá sé beartaithe ag Alan tumadóireacht a dhéanamh in Áirsí Goru, sceir iargúlta amach ón gcósta, ach iarrann muintir an oileáin go hoscailte táille milliún. cineanna (£261,000) chun an suíomh a úsáid! Mire.

Faoi dheireadh, insíonn Josie dúinn go bhfuilimid chun tumadóireacht a dhéanamh i gCnob Dicky siar ó Sceir Vitu. Tá iasc flúirseach ann: scoil d’éisc spreagtha aigéanacha (Canthidermis maculata), scoileanna fiúsailéirí, seac gorm agus seac ollmhór, seac dubh (Caranx lugubris) ó am go ham, agus tuinnín fiacail chon (Gymnosarda aondhathach).

Fiúsailéirí gorma agus buí ag Dicky's Knob

Jack ollmhór

Seac gorm

Timpeall an tsléibhe farraige, cuireann scoil de ritheoirí tuar ceatha iontas orm. Breathnaíonn gorgonians agus coiréal dearg-fhiopaí go maith agus tá an cruinneachán clúdaithe le bundúin leice, le roinnt spúinsí bioracha sféarúla (Oceanapia sp).

Go moch ar maidin, is tumadóireacht balla i gcainéal é Sceir Ningau ina dtagann sruth láidir ón tuaisceart. Síos go 28m go tobann, tagaim ar cheithre iasc seileite den scoth (Symphorichthys spilurus), ceann de na speicis is fearr liom.

Snapper seol-eite, Sceir Ningau

Agus mé ag casadh chun aghaidh a thabhairt ar an sruth, tagann siorc sceire liath isteach orm gan choinne. Éiríonn liom é a chur i bhfráma i gceart, rud atá an-ádhúil mar is é seo an t-aon uair a chasfaidh mé ar shiorc ar an turas farraige.

Siorc sceire liath ag 25m, Sceir Ningau

FeBrina Bogann sé isteach i gcainéal 200m domhain de chaldra Garove agus muid ag ithe lóin, agus scaoileann sé ancaire taobh thiar d'Oileán beag Peel. Tá an fásra flúirseach agus glas, le crainn pandanus agus cnó cócó.

Foirmiú scamall in aice le hOileán Garove

Deilfeanna sníomhacha ag éirí na gréine, Oileán Garove

Lonraíonn an eaglais Chaitliceach bán faoi ghrian meán lae ar leithinis atá ag gobadh amach siar. Tagann roinnt cailíní óga agus páistí chun torthaí agus glasraí a thrádáil ina gcuid canú, agus bláthanna bándearga frangipani á n-iompar acu mar ofrálacha freisin.

Tagann páistí chun torthaí agus glasraí a thrádáil ina gcanú, Garove Isle

Canú ó thíos

Oileán Peel

Is é 15m an meándoimhneacht a bhíonn i gceist leis an tumadh láibe tráthnóna, ar ghrinneall bolcánach, agus tá seanstampaí crann ann atá tite anuas in aice na cladach agus neart spúinsí bairille, bíodh siad i gcruth cruinn nó arda agus fusiform.

Oileán Peel, taobh istigh de chráitéar Oileán Garove

Stampaí crann isteach sa ghorm, Oileán Peel

Nudibranchs risbecia Tryon, Oileán Peel

Buailimid le cúpla nudibranch risbecia Tryon (Risbecia tryoni), dath uachtar le spotaí gorma dorcha agus aura bán agus crios gorm. Tá siad ann freisin Phyllidia coelestis agus pustulosa, dubh le boilgeoga bána, agus braislí de choiréil nóiníní (Alveopora gigas) ag foirmiú carnán suntasacha gar don chladach.

Oisrí zigzag agus coiréal Porites, Oileán Peel

Corail Nóiníní

Spúinsí buí sa chráitéar

Seasann cuirtíní spúinsí buí-oráiste ina seasamh faoi aill bheag, áit mhaith le haghaidh grianghraif atmaisféir agus gathanna na gréine ag sceitheadh ​​tríd.

Spúinse bairille dronuilleogach

Ar an gcéad tumadh eile aimsím longbhriste meirgeach seanbháid iascaireachta, carn cruinn cosúil le hinchinn de Euphyllia parancora coiréal agus cúcamar mara bán annamh le spící beaga bídeacha agus blots dubha timpeallaithe i gciorcal bán nach bhfaca mé riamh cheana.

Longbhriseadh báid iascaireachta

Cnocán coiréil bláthanna, Oileán Peel

Ar thaobh thoir Oileán Garove, measaim gurb iad na sceireacha is fearr i measc Oileáin Vitu iad, agus is dócha gurb iad rúin is fearr atá coinnithe ag Alan. Déanann sé iniúchadh orm ina dhiaidh sin le súil ghlic agus fiafraíonn sé díom: “Cén chaoi a raibh tú faoin tumadh sin?”

Lama Shoal

Taobh amuigh de Rinn Watuwabuna, agus amach ón gcósta ó ancaireacht den ainm céanna, níl mórán srutha ag an sceir seo. Tá sé díreach i ndiaidh éirí na gréine agus úsáidimid tóirsí chun an balla a iniúchadh.

Tá fadhb agam le mo cheamara faoi uisce. Reoiteann an lionsa súmála agus fiú an comhla gan rabhadh, agus tá mearbhall orm conas an fhadhb a réiteach. Ar ais sa chábán is cosúil go bhfuil an ceamara ag obair, ach ansin tarlaíonn sé arís.

Smaoiním ar WD40 a spraeáil i bhfuinneog cnaipe an tithíochta agus, go draíochtúil, an eisiúint réitithe. Leanfaidh mé ar aghaidh ag lámhach gan eachtra ar an gcéad tumadh eile – le scoil d’iasc ialtóg Teira (Platax teira), aonbheannaigh shleamhna, reathaithe tuar ceatha, scoil snapper dubh, scamaill d'éisc truicear aigéanacha, seac mórshúileach, snapper paddletail (Lutjanus gibbus) agus grúpaire coiréil ard-eite.

Iasc ialtóg Teira ag Lama Shoal

Grúpaí coiréil

Seac mórshúileach

Tá fiú scoil mhór barracuda dubh-eite ann (Sphyraena qenie) ag casadh isteach sa ghorm – is neamh do ghrianghrafadóirí é.

Baracúda dubh-eite, Lama Shoal

Snapper dubh

Impire buí-eite

Puifín léarscáile

Sceir Barney

Coral Dendronephthya, Sceir Barney

Is é an scéal céanna atá ann an mhaidin dár gcionn, le cúpla tumadóireacht ag an sceir chearnógach seo níos faide ó thuaidh de Lama Shoal, le ballaí ar gach taobh, síos go 45m ar ghaineamh.

Scoileanna de sheac mórshúileach, snapper dearg (Lutjanus bohar), snapper dubh agus meán oíche ag meascadh le chéile agus scoil drumadóirí eite fhada (Kyphosus vaigensis) le feiceáil ar imeall an tsráide titime.

Snapper dearg

Scoil na ndruiméirí eite fada

Spúinse mór oráiste ar an mballa ag Sceir Barney

Ar bharr na sceire, banna de bhéilíní milse trasnánacha (Plectorhinchus lineatus) coinnigh súil ghéar orm agus mé ag druidim go rúnda. Crómadóir álainn Kunie (Chromodoris kuniei), agus portán orangútáin (Oncinopus sp.) i gcoiréal mboilgeog comhlánaigh mo grianghraf seisiún go hálainn – tumadóireacht den scoth ar fad!

Béilí milse trasnánacha

Crómadóir Kunie

Portán orangútáin i gcorail mboilgeogach, Sceir Barney

Anemone agus spúinsí, Sceir Barney

Machnaimh ar iasc máinlia

Tagann deireadh na seachtaine tumadóireachta nuair a chinneann an Captaen Alan filleadh ar Bhá Kimbe i lár an tráthnóna. Beidh ár dtumadóireachtaí deireanacha againn an lá dár gcionn. Ag 9 i.n. FeBrina scaoileann sé ancaire i mbá faoi chosaint ar chósta thoir thuaidh Leithinis Willaumez.

Ag dúiseacht ag 5.15, seiceálaim mo umar agus mo threalamh ag an stáisiún tumadóireachta. Tá sé dorcha amuigh agus tá sé ag ceobhrán. Tá ealta éan beag cosúil le peitril stoirme ag eitilt timpeall an bháid. Insíonn Lucas, atá lán le lúthchleasaíocht, dom go bhfuilimid ag tumadh i mbriseadh eitleáin Seapánach ar maidin.

Treoraí tumadóireachta Lucas

Seapánach nialas

Tumadóirí ar longbhriseadh na Seapáine Zero

Ón deireadh eireabaill

Radharc tosaigh le prop

Lonnaithe i mbá faoi chosaint ag bun Sliabh Wangore, tá aerárthach íocónach a thángthas air sa bhliain 2000 ag iascairí áitiúla ina luí ar leaba so-ghalaithe de shilte donn ag 15-17m.

I mí Lúnasa 1942, ba chuid d'Aerghrúpa 204 an trodaire Seapánach Zero, a d'fhág Rabaul ar an 27 Nollaig, 1943, agus an 1ú Rannán Mara de chuid na Stát Aontaithe ag teacht i dtír ag Cape Gloucester ar bharr thiar theas na Breataine Nua.

Mar gheall ar fhadhb theicniúil, thuirling an píolóta Tomi Haru Honda in uisce éadomhain in aice le leithinis Willaumez. Níl aon mharcanna ar an Zero ach tá sé slán fós.

Tá spúinsí liatha clúdaithe timpeall an fhiúsaige cosúil le clúdach. Ina sheasamh díreach, tá spúinsí dearga suntasacha ar cheann de na lanna liáin, agus trí chnuasach coiréil bholgánach ag a bhun.

Lián an Zero le spúinsí dearga agus coiréal boilgeogach

Léiríonn Freddie an gunna meaisín ar chlé sciathán

Tá bundán bán suntasach, maille le bundán bándearg, tar éis a theach a dhéanamh taobh thiar den chócpit oscailte. Léiríonn Freddie an gunna meaisín ag barr na láimhe clé. sciathán mar bhéilí milse péinteáilte (Léaráid pictiúr) ag sleamhnú thart, fiosrach faoi chuairteoirí an lae.

Conclúid

Lá maisiúcháin – Pierre i gcráitéar an bholcáin Mt Garbuna

Parrot baineann Eclectus i bhforaois Mt Garbuna

Dhá adharcach Blyth

Tá tionchar níos mó ag téamh domhanda agus teochtaí uisce ar Bhá Kimbe atá faoi iamh ná mar atá ag Oileáin Vitu, atá oscailte do Mhuir Bismarck, agus tá tionchar suntasach ag an téamh domhanda agus ag teochtaí uisce ar roinnt coiréil chrua.

Mar sin féin, ní fíor é seo maidir le gach speiceas, agus tá coiréil bhoga, coiréil rua agus coiréil rua chomh hiontach agus a bhí siad riamh. Má thiteann an teocht le himeacht ama agus má fhilleann na coinníollacha ar an ngnáth, beidh coiréil in ann athnuachan – guímid ár méara.

Is é Pierre Constant údar an leabhair caife-bord a foilsíodh sa bhliain 1998. Manus, Oileáin Aimiréalachta – Domhan Caillte na dTitán (PNG) agus ritheann Taithí Saoil CalaoTéigh i dteagmháil leis ag calaolife@yahoo.com. Faigh tuilleadh eolais faoin mbord beo FeBrina.

