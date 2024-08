Tógann braiteadh sceireacha lasnairde obair tomhais as athchóiriú coiréil

De réir mar a éiríonn imeachtaí tuartha coiréil níos minice agus níos déine, tá laghdú domhanda ar chlúdach coiréil ag tarlú. Is féidir le hathchóiriú coiréil cabhrú, ach fanann na teicníochtaí turgnamhacha den chuid is mó, dúshlánach go loighisticiúil agus costasach.

Mar sin, abair taighdeoirí san Astráil atá díreach tar éis a fhógairt go bhfuil siad ag forbairt samhail cianbhraite chun cinn atá deartha chun na dúshláin a bhaineann le sceireacha coiréil damáiste a bhainistiú agus a athchóiriú.

An fhoireann ó Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIDHMEANNA) agus Ollscoil Iarthar na hAstráile (U.W.A.) a rá go gcabhraíonn a n-intinn le mapáil níos cruinne a dhéanamh ar ghnáthóga ghrinneall na farraige. Aithníonn sé go huathoibríoch na láithreacha sin ina bhfuil an seans is fearr ag coiréil óga cos a fháil agus a bheith rathúil.

Le haghaidh a dtionscadal bhain na taighdeoirí úsáid as sonraí a bhí ar fáil go poiblí ó shatailít Sentinel-2, arna bhailíochtú le grianghraif dhigiteacha ló-theicneolaíochta a tógadh ag baint úsáide as ceamaraí anuas, chun sonraí a bhailiú faoi airde agus foirm na ngnéithe sceireacha ar Scott Reef amach ó chósta thiar thuaidh na hAstráile. .

Scott Reef le feiceáil ón satailít Sentinel-2 (AIMS)

“Comhchorpraíonn an tsamhail go leor de na príomhghnéithe gnáthóige a theastaíonn ó choiréil le haghaidh earcaíochta agus marthanachta,” a deir an Dr Ben Radford, príomhúdar an staidéir.

“Is féidir linn an tsamhail a úsáid ansin chun cabhrú le cinneadh a dhéanamh ar na réimsí sceireacha atá le cosaint nó a bhainistiú go gníomhach chun a chinntiú go leanann saolré coiréil ar aghaidh, agus mar sin cabhrú le sceireacha a atógáil tar éis imeachtaí mar thuaradh coiréil.

“Ba mhaith linn marthanacht coiréil a uasmhéadú, mar go bhfuil sé chomh costasach iarrachtaí athchóirithe a dhéanamh ar an gcéad dul síos.”

Comhcheangal foirfe

Téann meascán fachtóirí chun an suíomh idéalach sceireacha-athchóiriú a dhéanamh, a deir na heolaithe. Chun an seans is fearr a bhaint amach, tá gá le foshraith chrua atá suite i raon doimhneachta sách cúng. Níor cheart go n-éireodh leis an iomarca fuinneamh tonnta, an iomarca – nó róbheag – teasa nó solais, ná go mbeadh sé nochta le linn lag trá.

Tá an cineál tsubstráit ríthábhachtach, agus is príomhfhachtóir é láithreacht algaí corailíneach crústach (CCA). Trí chnámharlach carbónáit chailciam a fhoirmiú a chuireann le stroighin agus cobhsú sceireacha, feabhsaíonn CCA an seans go socróidh larbhaí coiréil ach ní théann sé san iomaíocht leis, mar a dhéanfadh algaí móna. Ba cheart limistéir le spallaí coiréil díchobhsaithe nó gaineamh a sheachaint.

Murab ionann agus samhlacha roimhe seo, deirtear go ndéanann an ceann a d’fhorbair na heolaithe réimsí CCA, algaí móna, brablach coiréil agus gaineamh a thuar go cruinn ar scálaí de dheich go dtí na céadta méadar.

“Ní féidir leat coiréil a bhainistiú mura bhfuil a fhios agat cá bhfuil siad scaipthe ar an sceir agus na timpeallachtaí atá, nó nach bhfuil, oiriúnach do mharthanas agus atáirgeadh fadtéarmach,” a deir comhúdar an staidéir, an Dr James Gilmour.

“Cabhróidh samhlacha gnáthóige ar deireadh le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-athróidh sceireacha sa todhchaí de bharr athrú aeráide agus suaitheadh ​​eile. Is féidir linn a fhiosrú ansin conas a d’fhéadfadh nó nach bhféadfadh idirghabhálacha áirithe nó gníomhaíochtaí bainistíochta, cosúil le hathchóiriú sceireacha, cuidiú lena mbealach amach anseo.”

An staidéar a dhéanamh ar atá foilsithe san iris Cianbhraiteacht ar an Timpeallacht.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Timpiste coiréil: an féidir ár sceireacha a shábháil?, Cad a ghlacfaidh sé le maireachtáil choiréil?, An Tógáil Mhór: Léimeann réalta sceireacha i ró-thiomáint, Feirmeoirí coiréil ag athmhúnlú an todhchaí