Titim taifead i gclúdach coiréil chrua Bhreataine

Is féidir le tumadóirí neart coiréil chrua tarraingteach a fháil fós ar Mhór-Sceir Bhacainneach na hAstráile i gcomparáid le go leor codanna den domhan, ach is iad na treochtaí bunúsacha is cúis imní d'eolaithe.
Tá clúdach coiréil chrua ar fud GBR laghdaithe go suntasach ó leibhéil arda na mblianta beaga anuas agus tá sé ar ais go dtí leibhéil mheánacha fadtéarmacha – rud a chuireann béim ar cé chomh luaineach is atá an scéal, de réir na tuarascála suirbhé bliantúla is déanaí arna dtáirgeadh ag Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIMS).
Bhí an laghdú bliantúil ba mhó i gclúdach coiréil i ndá cheann dá thrí réigiún (thuaidh, lár agus deisceart) sa Bhreatain Bheag ó shin. AIDHMEANNA thosaigh siad ag monatóireacht 39 bliain ó shin.
Ba é an strus teasa de bharr an athraithe aeráide, rud a d’fhág bás coiréil mar thoradh ar an eachtra oll-thruaillithe in 2024, ba chúis leis seo den chuid is mó, ach freisin de bharr thionchar cioclón agus ráigeanna réaltaí mara corónach dealga.
I réigiún an tuaiscirt, thit clúdach coiréil i rith na bliana faoi bheagnach 25% go 30%; chonaic an réigiún lárnach titim níos lú de 13.9% go 28.6% agus thit clúdach réigiún an deiscirt faoi 31% go 26.9%.
As bonn ard
“Tháinig caillteanais taifead na bliana seo i gclúdach coiréil chrua ó bhonn ard, a bhuíochas leis an mbuaic taifead le blianta beaga anuas,” a deir ceannaire Chlár Monatóireachta Fadtéarmach AIMS, an Dr Mike Emslie. “Táimid ag feiceáil méadú ar luaineacht i leibhéil chlúdaigh coiréil chrua anois.
“Is feiniméan é seo a tháinig chun cinn le 15 bliana anuas agus tugann sé le fios go bhfuil éiceachóras faoi strus. Chonaiceamar clúdach coiréil ag luainiú idir leibhéil ísle agus airde taifead i dtréimhse réasúnta gearr ama, áit a raibh luaineachtaí measartha roimhe seo.”
“Tá clúdach coiréil gar don mheán fadtéarmach i ngach réigiún anois. Cé go bhfuil an Mhór-Sceir Bhacainneach i riocht níos fearr ná go leor sceireacha coiréil eile ar domhan i ndiaidh an eachtra dhomhanda bánúcháin coiréil, bhí na tionchair tromchúiseach.”
As na 124 sceireacha coiréil a ndearnadh suirbhé orthu, thaifead 77 acu clúdach coiréil chrua idir 10-30%, 33 sceireacha idir 30-50% agus ní raibh ach dhá cheann acu níos mó ná 75% de chlúdach. Bhí níos lú ná 10% de chlúdach ag dhá sceireacha.
Sceireacha coiréil faoi cheannas an Acropora Bhí na speicis i measc na ndaoine ba mhó a ndearnadh damáiste dóibh ag bánú coiréil ar scála mór agus ag an dá chioclón, a deir Emslie.
“Dúirt muid roimhe seo gurb iad na coiréil seo is tapúla a fhásann agus gurb iad na chéad daoine a imíonn, toisc go bhfuil siad so-ghabhálach i leith strus teasa, cioclóin agus is bia is fearr le réaltaí mara coróin dealga iad, agus léiríonn torthaí na bliana seo é sin.
“Is í seo an chéad uair freisin a chonaiceamar tionchair shuntasacha bánúcháin i réigiún an deiscirt, rud a fhágann go bhfuil an meath bliantúil is mó ann ó thosaigh an monatóireacht.”
An lorg coise is mó fós
Ba é tuaradh mais na bliana seo caite, cuid d'imeacht domhanda a thosaigh i Leathsféar Thuaidh in 2023, an cúigiú ceann ar an mBreatain Mhór ó 2016 agus ba é a lorg ba mhó go dtí seo, le tuaradh ard go foircneach ar fud na dtrí réigiún.
“I mbliana, bhí an strus teasa is measa riamh ar sceireacha Iarthar na hAstráile freisin,” a dúirt Príomhfheidhmeannach AIMS, an tOllamh Selina Stead. “Is í seo an chéad uair a chonaiceamar imeacht bánúcháin aonair ag dul i bhfeidhm ar bheagnach gach sceireacha coiréil san Astráil.”
Dúirt sí go raibh imeachtaí den chineál seo ag éirí níos déine agus níos minice, mar is léir ó imeachtaí 2024 agus 2025, an dara huair i ndeich mbliana a raibh bánú ollmhór tar éis tarlú sa sceir i dhá bhliain as a chéile.
“Tugann na torthaí seo fianaise láidir go leanann téamh na farraige, de bharr an athraithe aeráide, de thionchar suntasach agus tapa a imirt ar phobail choiréil sceireacha.”
“Braitheann todhchaí sceireacha coiréil an domhain ar laghdú láidir ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar bhainistiú brúnna áitiúla agus réigiúnacha, agus ar fhorbairt cur chuige chun cabhrú le sceireacha oiriúnú do thionchair an athraithe aeráide agus brúnna eile agus téarnamh uathu.”
AIMS' 2025 Clár Faireacháin Fadtéarmach déanann sé cainníochtú ar threochtaí i stádas phobail choiréil GBR, agus an ceann is déanaí achoimre bhliantúil tuairiscítear torthaí suirbhéanna sceireacha ó Lúnasa 2024 go Bealtaine 2025, agus déantar measúnú ar thionchar imeacht bánúcháin mais 2024.