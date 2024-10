Faigheann eolaithe amach coiréil teasfhulangacha i bhfolach go soiléir

An bhféadfadh ár bhfáil cuidiú leis an Mhórsceir Bhacainneach a chosaint? fiafraigh de MELISSA NAUGLE agus EMILY HOWELLS ó Ollscoil Southern Cross agus LINE K BAY d’Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIMS)

Díreach mar a láimhseálann daoine aonair strus ar bhealach difriúil, déanann coiréil freisin. Ní hionann fiú coilíneachtaí coiréil den speiceas céanna, a fhásann taobh le taobh, maidir le brúnna mar thonnta teasa.

In taighde foilsithe ar 23 Meán Fómhair, fuair muid amach fianaise iontasach nua caoinfhulaingt teasa inathraithe i coiréil. De réir mar a bhíonn aigéin an domhain te, tá na difríochtaí seo tábhachtach.

Níos luaithe i mbliana, an domhan ceathrú imeacht domhanda olltuartha dearbhaíodh. D'fhulaing an Great Barrier Reef (GBR). cúig tuaradh mais ó 2016 – an samhradh seo caite le déanaí. Lean na dearbhuithe ar fud an domhain bliain is teo ar thaifead.

Chun sceireacha coiréil an domhain a choinneáil sláintiúil agus ag feidhmiú, ní mór astuithe carbóin domhanda cuachta go mór chun ráta téimh aigéin a laghdú. De réir mar a oibríonn an chine daonna i dtreo na sprice sin, féadfaidh idirghabhálacha am a cheannach do choiréil chun maireachtáil ina dtimpeallachtaí téimh.

Cad a rinneamar

Is féidir lamháltas teasa coiréil a thomhas trí anailís a dhéanamh ar a gcuid freagraí ar theocht ardaithe uisce. Is éard a bhí i gceist lenár dtaighde ná tairseacha tuaradh breis agus 500 coilíneacht den choiréil tháblach a thomhas Acropora hyacinthus.

Acropora hyacinthus Is coiréal coitianta é a fhoirmíonn “táblaí” de bhrainsí beaga bídeacha. Tá an speiceas seo an dá tábhachtach ó thaobh na héiceolaíochta de agus an-leochaileach i leith tonnta teasa, rud a fhágann go bhfuil sé ina phríomh-iarrthóir caomhnaithe.

Soláthraíonn algaí atá ina gcónaí taobh istigh dá fíocháin dath tréith choiréil. Soláthraíonn na algaí an chuid is mó de chothú an choiréil freisin. Nuair a éiríonn teocht an uisce ró-ard ar feadh ró-fhada, díbirt an coiréil na algaí, rud a fhágann go mbíonn sé ag tuar agus ag ocras.

Agus muid ar muir, thugamar cuairt ar 17 sceir chun tumadóireacht a dhéanamh agus cuardach a dhéanamh orthu Acropora hyacinthus. Thugamar samplaí de na coiréil seo ansin ar bord soitheach taighde chun turgnaimh a dhéanamh.

Bhí 12 umar leagtha amach do cheithre theocht dhifriúla inár gcóras trialach iniompartha deartha go speisialta. Cuireadh blúirí coiréil i ngach umar agus cuireadh faoi strus teasa gearrthéarmach ag teochtaí éagsúla.

Ina dhiaidh sin, thomhaiseamar an méid lí atá fágtha sna blúirí coiréil, a ailíníonn go díreach leis an méid algaí atá fágtha i gcealla an choiréil.

Baineadh úsáid as córas turgnamhach chun tairseacha tuaradh de níos mó ná 500 coilíneacht choiréil a thástáil agus iad ar muir (AIMS / Joanna Hurford)

Chinneamar ansin tairseacha tuaradh gach coiréil – i bhfocail eile, an teocht ag a titeann lí an choiréil go 50% dá leibhéal sláintiúil. Thug sé seo deis dúinn tuiscint a fháil ar an méid éagsúlachta atá ann agus cá bhfuil na coilíneachtaí is teasfhulangacha ina gcónaí.

Mar sin, cad a fuair muid? Faoinár dturgnaimh, bhí an méid lí a coinníodh faoi theocht ard éagsúil ó 3% go 95%. Ciallaíonn sé seo go raibh tuartha go hiomlán ag teochtaí arda roinnt coilíneachtaí coiréil agus gur ar éigean a chuaigh cuid eile i bhfeidhm.

As na 17 sceir a ndearnamar staidéar orthu, bhí coilíneachtaí i 12 acu le tairseacha tuaradh sa 25% ab airde. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaí coiréil teasfhulangacha a fháil ag an gcuid is mó de na sceireacha a rinneamar sampláil.

Nádúr i gcoinne chothú

Láimhseálann coiréil strus go difriúil ar dhá chúis: nádúr agus cothú.

Tá "nádúr" nó comhdhéanamh géiniteach uathúil ag gach coiréil a d'fhéadfadh cur isteach ar a lamháltas teasa. Tugann ár dtorthaí le fios go bhféadfadh go mbeadh acmhainní géiniteacha uathúla ag coiréil a fhaightear ar fud an Mhórsceir Bhacainneach ar fad atá tábhachtach le haghaidh téarnaimh agus oiriúnú.

Mar sin féin, d’fhéadfadh gnéithe den chomhshaol muirí freagairt strus-teasa choiréil a chothú, nó bac a chur air. Ina measc seo tá teocht an uisce, coinníollacha cothaitheach agus na algaí siombóiseacha a chónaíonn laistigh d'fhíochán coiréil.

Fuair ​​​​muid amach gur féidir le coiréil a chónaíonn i réigiúin níos teo, mar an Great Barrier Reef thuaidh, teochtaí uisce níos airde a láimhseáil. Mar sin féin, toisc go bhfuil an t-uisce chomh te sna ceantair seo, tá na coiréil á bhrú cheana féin gar dá dteorainneacha teochta.

Ní féidir le coiréil sa Mhórsceir Bhacainneach theas teochtaí a láimhseáil chomh hard lena gcomharsana thuaidh. Tugann ár dtorthaí le tuiscint gur féidir leis na coiréil seo níos mó téimh os cionn a dteocht áitiúil a fhulaingt ná coiréil ó thuaidh.

D’fhéadfadh tionchar a bheith ag na patrúin lamháltais seo ar na coiréil a mhaireann tonnta teasa muirí.

Céimeanna éagsúla tuaradh i Acropora hyacinthus coiréil in aice lena chéile ag Lizard Island ar an Mhórsceir Bhacainneach (AIMS / Melissa Naugle)

Ag tabhairt todhchaí dár sceireacha

D’fhéadfadh impleachtaí tábhachtacha a bheith ag ár dtorthaí maidir le cumas coiréil dul in oiriúint do fharraigí níos teo faoi athrú aeráide.

D'fhéadfadh na torthaí treoir a thabhairt d'iarrachtaí athchóirithe agus caomhnaithe freisin. Mar shampla, d'fhéadfadh coiréil tuismitheora teas-fhulangach phóraítear go roghnach sliocht a tháirgeadh a oireann níos fearr d'uiscí teo.

Braitheann rathúlacht clár den sórt sin ar a mhéid a rialaíonn comhdhéanamh géiniteach coiréil a lamháltas i leith teasa. Mar sin, is é an chéad chéim eile sa taighde seo ná na difríochtaí géiniteacha seo a fhiosrú.

Tá trialacha pórúcháin roghnacha ann cheana féin ar siúl, ag baint úsáide as na coiréil is teasfhulangacha a aithníodh sa staidéar seo.

Nuair a thagann sé chun ár sceireacha coiréil a chosaint, tá sé ríthábhachtach astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú. Mar sin féin, d'fhéadfadh idirghabhálacha cosúil le pórú roghnach a bheith ina forlíontaí úsáideacha chun an todhchaí is fearr is féidir a thabhairt do sceireacha coiréil.

