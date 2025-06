Tumadóirí i Sydney ag titim 160m ar longbhriseadh Nemesis

Tá tumadóirí teicniúla na hAstráile tar éis dul síos go domhain go 160m chun suirbhé a dhéanamh ar longbhriste na gaile a tógadh sa Bhreatain. Nemesis, atá suite 26km amach ó Wollongong i New South Wales.

Bhí an long ag dul ó dheas lán le gual ó Newcastle go Melbourne sa bhliain 1904 nuair a bhuail stoirm throm gheimhridh í agus d’imigh sí as radharc. Cailleadh tríocha beirt, agus tháinig coirp agus píosaí smionagar i dtír ag Trá Cronulla sna laethanta ina dhiaidh sin, ach níor aimsíodh an rud a mheastar a bheith ina smionagar go dtí 2022.

An Nemesis (Oidhreacht NSW)

Thóg sé naoi nóiméad ar na ceathrar tumadóirí ath-análaithe, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski agus John Wooden, an longbhriseadh a bhaint amach. Bhí siad ag tumadh mar chuid den Tionscadal Sydney (Tá Wollongong suite ó dheas de Sydney) agus tá cur síos déanta acu ar an longbhriseadh mar “ceann de na rúndiamhra deireanacha in uiscí New South Wales”.

Bhí an tumadóireacht sceidealaithe ar dtús don 7 Meitheamh, ach chiallaigh na dálaí “nach bhfuil ró-dhifriúil le hoíche an bháite” gur ghá an iarracht a chur ar ceal.

Tháinig an fhoireann le chéile arís ar an 18 Meitheamh, ag fágáil Chuan Wollongong roimh éirí na gréine ar an mbád cairte. Aquila don turas 90 nóiméad amach go dtí an láthair longbhriste.

Bhí an fharraige ag éirí garbh agus tharla cúlchéim nuair a tharraing an sruth an líne urchair den long bháite, rud a chuir moill ar an méid a bhí á thabhairt suas go dtí an dromchla le haghaidh an dara braon a d’fhan go daingean, ar ámharaí an tsaoil.

Ag imscaradh an líne lámhaigh (Tionscadal Sydney)

Na tumadóirí ag teacht anuas ag 112m (Tionscadal Sydney)

Feistithe le DPVanna, ceamaraí agus soilse, chuaigh na tumadóirí síos an líne agus, le radharc soiléir ag doimhneacht, bhí siad in ann smionagar a bhí ina long 73m ar fhad a fheiceáil ó achar 30m.

Bhí naoi nóiméad tugtha ag an bhfoireann tumadóireachta dóibh féin chun a suirbhé a dhéanamh. Thuirling siad ag an tosach, a bhí brúite nuair a bhuail sé grinneall na farraige, agus bhog siad go lár na loinge agus ar ais.

Derrick (Tionscadal Sydney)

Gual scaipthe (Tionscadal Sydney)

Winch (Tionscadal Sydney)

An droichead (Tionscadal Sydney)

Thug sé seo am dóibh féachaint ar an áit a raibh an droichead ina sheasamh agus físeán a thógáil den tonnadóir, coirí asail, tonnadóir, iarsmaí deice agus an lasta guail scaipthe.

Chaith na tumadóirí sé huaire an chloig eile ag dreapadh agus ag crochadh ar a stáisiún dí-chomhbhrú sular tháinig siad chun dromchla i ndorchadas an gheimhridh ag thart ar 6pm.

Tumadóir Thionscadal Sydney, Rus Pnevski, le DPV (Tionscadal Sydney)

Comhlaí sábháilteachta gaile (Tionscadal Sydney)

Funail (Tionscadal Sydney)

Barra carraig os cionn na deice (Tionscadal Sydney)

Cliabhán báid tarrthála (Tionscadal Sydney)

Beagnach mar an gcéanna

An corp iarainn Nemesis Tógadh í i Whitby sa bhliain 1881 agus le linn ruaig óir na 1890idí d’oibrigh sí go dtí Iarthar na hAstráile ag iompar lasta agus paisinéirí, cé gur úsáideadh í chun gual agus cóic a iompar amháin ina blianta deiridh.

Aimsíodh an long bhriste ina seasamh trí sheans le linn cuardaigh sonáir ghrinneall na farraige le haghaidh coimeádáin ar iarraidh, agus léirigh píosaí scannáin tosaigh ó cheamara ROV damáiste do lár na loinge agus do na codanna tosaigh, ach níor éirigh leo céannacht na loinge briste a dheimhniú.

Scanadh an longbhriseadh Nemesis (NSW Heritage)

Suirbhé níos déanaí ag Heritage NSW, Thuairiscigh on Divernet anuraidh, léirigh sé go raibh sé “an-dócha” gurbh í longbhriseadh an NemesisBhí an sainaithint casta mar gheall ar an bhfíric go raibh an oiread sin long a tógadh lena n-úsáid ag a céad úinéir, an Huddart Parker Line, beagnach mar a chéile ó thaobh deartha de.

Bheadh ​​súil ag na tumadóirí ag pointe éigin ainmchlár cinntitheach nó fiú clog na loinge a aimsiú – dúshlán suntasach i bhfianaise an ama gearr a bhí ar fáil.

Ar an Aquila (Tionscadal Sydney)

“Ba mhaith linn filleadh arís, sula dtiocfaidh deireadh leis an ngeimhreadh agus sula dtiocfaidh feabhas ar na sruthanna,” a dúirt tumadóirí Thionscadal Sydney. Divernet“Is cleachtadh costasach é agus táimid ag féachaint ar fhótagrafaíocht a dhéanamh ar an longbhriseadh, ach déanfaimid iarracht roinnt tacaíochta maoinithe a fháil ón rialtas nó ó chorparáidí.”

Tá sé i gceist ag na tumadóirí gearrchlár faisnéise a chur le chéile chun cabhrú leo an uaillmhian seo a bhaint amach. “Is é seo an chéad iarracht a dhéanfaidh tumadóirí fótagraiméadracht ag doimhneacht den sórt sin, ach is féidir linn é a dhéanamh – níl le déanamh againn ach na tumadóireachtaí a dhéanamh,” a dúirt an fhoireann mhuiníneach.

