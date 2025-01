'Meaisín ama' Faigheann Oileáin Marshall an chéad MPA

Fógraíodh an chéad limistéar cosanta muirí nua (MPA) de 2025 i bPoblacht an Aigéin Chiúin Oileáin Marshall chun an méid a deirtear a bheith ina dhaonra ollmhór siorcanna agus an choilíneacht neadaithe turtar glas is mó sa náisiún a chosaint.

Clúdóidh an MPA nó an tearmann mara náisiúnta dhá atoll iargúlta a chuimsíonn achar 48,000 km cearnach timpeall ar na hoileáin is faide ó thuaidh den tír, Bikar agus Bokak.

Turtar glas ag gor ag snámh don chéad uair i murlach Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Níl daoine ina gcónaí ar na hoileáin agus cuireann an National Geographic Pristine Seas, a raibh baint mhór aige le soláthar na sonraí ar a bhfuil an MPA bunaithe, síos mar “dhá cheann de na héiceachórais is luachmhaire san Aigéan Ciúin”. Tá na hatoll le cosaint iomlán ón iascaireacht.

Tá na hOileáin Marshall ag cur an chosaint ar fáil mar chuid de chur chuige caomhnaithe ar a dtugtar “féachaint ar an todhchaí” nó Réimeanloch, bunaithe ar léargais chultúrtha agus eolas traidisiúnta. Is é an smaoineamh atá ann go n-oibríonn pobail chósta le chéile chun a gcuid pleananna bainistíochta acmhainní féin a dhearadh le haghaidh úsáid inbhuanaithe agus cothrom na n-acmhainní áitiúla talún agus mara.

Sampla de choiréil shláintiúil: Fore reef of Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

“Mar a bhí a fhios ag ár sinsir tá an t-aigéan ag dul as oifig,” a dúirt Uachtarán Oileáin Marshall, an Dr Hilda Heine. “Gan éiceachórais aigéin inbhuanaithe, tiocfaidh meath ar ár ngeilleagar, ár gcobhsaíocht agus ár bhféiniúlacht chultúrtha.

“Is é an t-aon bhealach le leanúint ar aghaidh ag baint tairbhe as seoda na farraige ná é a chosaint. Táim bródúil as an gcéad tearmann muirí dár dtír, agus is cinnte nach mbeidh an tearmann deireanach aige.”

Scoil mhórshúileach trevally ar thaobh na gaoithe de Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Enric Sala, bunaitheoir Pristine Seas, ar tumadóireacht (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

“Is beatha é an t-aigéan,” a dúirt Glen Joseph, stiúrthóir ar Údarás Acmhainní Mara Oileáin Marshall (MIMRA). “Tá aigéan an domhain á dhíghrádú, ach táimid in ann cuid de a thabhairt ar ais trína aithint nach bhfuil cosaint agus táirgeadh bia comheisiatach.

“Cuireann cosaint limistéir ard-bhithéagsúlachta buntáistí ar fáil do phobail áitiúla a bhíonn ag brath ar iasc agus ar ghnéithe eile de thimpeallacht shláintiúil. Braitheann ár dtodhchaí ar ár n-aigéan a chosaint."

Le linn turas chuig Bikar agus Bokak in 2023, bhailigh Pristine Seas agus MIMRA sonraí faoi saol muirí ón dromchla chomh domhain le 2,340m, ó murlaigh agus sceireacha coiréil go dtí i bhfad amach ón gcósta, mar a tuairiscíodh ag an am Divernet.

Scoil Barracuda amach ó Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Bhain an fhoireann eolaithe agus scannánóirí úsáid as suirbhéanna amhairc scúba ar sceireacha coiréil agus timpeallachtaí uisce oscailte; ceamaraí a ísliú go grinneall na farraige; éin mhara a chomhaireamh agus a shainaithint; ábhar géiniteach a fuarthas san uisce a thástáil; agus rinne sé iniúchadh ar réimsí níos doimhne ar bheagán eolais ag baint úsáide as báite.

“Is meaisín ama iad sceireacha coiréil Bikar agus Bokak, cosúil le tumadóireacht san aigéan 1,000 bliain ó shin,” a dúirt Enric Sala, taiscéalaí cónaithe National Geographic agus bunaitheoir Pristine Seas. “Sna hatoll iargúlta seo, chonaiceamar na pobail éisc choiréil, bhreallaigh mhóra agus sceireacha is sláintiúla i lár agus iarthar an Aigéin Chiúin. Is iad na bunlínte is fearr atá againn maidir le cuma an aigéin dá ligfimid dó a bheith i ndáiríre.”

Iasc parrot ceann géar ag Bikar Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ag obair le taighdeoirí áitiúla agus oifigigh rialtais, rinne an fhoireann 452 tumadóireacht ar fud Bikar agus Bokak chomh maith le Bikini agus Rongerik atolls, a roinnt a dtuarascáil eolaíoch le cinnteoirí chun eolas a Réimeanloch.

Thug siad faoi deara go raibh na coilíneachtaí neadaithe turtar glas agus éan mara is mó sna hOileáin Marshall ag Bikar agus Bokak; go raibh an clúdach coiréil is airde agus an dlús clam ollmhór i lár agus san Aigéan Ciúin thiar; léirigh siad athléimneacht ard coiréil maidir le téamh domhanda; agus bhí an bhithmhais éisc sceireacha ab airde san Aigéan Ciúin trópaiceach.

Breallaigh ollmhóra i lagoon Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Bhí flúirse speiceas soghonta sa cheantar chomh maith ar nós grúpaire mór, fleasc Napoleon agus parrotfish; comhiomláin sceite éisc neamhchoitianta agus siorcanna cúplála; agus pobail domhainfharraige le speicis nua éisc agus inveirteabraigh agus go leor siorcanna.

Fáinleog Napoleon (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Scoil mhór de shiorcanna sceireacha liatha amach ó chainéal fána Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Deir Pristine Seas go seasann Bikar agus Bokak i gcodarsnacht le Bikini Atoll, a úsáidtear mar shuíomh tástála núicléach tar éis WW2. Ar iarratas MIMRA, rinne Pristine Seas staidéar ar an atoll chun cabhrú leis na hOileáin Marshall a gcéad láithreacha monatóireachta fadtéarmacha a bhunú, ag baint úsáide as modheolaíochtaí caighdeánacha bailithe sonraí le Rongerik Atoll mar shuíomh tagartha gan bhuamáil.

Ós rud é 2008, National Geographic Farraigí Pristine deir sé gur chuidigh sé le 29 de na MPAanna is mó ar domhan a bhunú, a chlúdaíonn 6.8 milliún km cearnach san iomlán – níos mó ná dhá oiread na hIndia.

