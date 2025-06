Áirithint Anois: 10 smaoineamh do do chéad turas tumadóireachta eile

at 9: am 39

Tá liosta de dhátaí te á roinnt ag Four Seasons Resort Maldives ag Landaa Giraavaru le haghaidh cruinnithe iontacha de roic manta i gCúlchiste Bithsféir UNESCO Baa Atoll agus d'fhéadfadh sé seo cabhrú le tumadóirí agus le snorclálaithe a laethanta saoire a phleanáil agus a chur in áirithe.

Tá Clár Caomhnaithe Manta na Maldives, tionscadal bunaitheach na carthanachta Manta Trust atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, lonnaithe ar an oileán céanna, agus tá dhá scór bliain caite acu ag déanamh staidéir ar an daonra roic is mó doiciméadaithe ar domhan.

I séasúr na bliana seo caite (Bealtaine-Samhain) taifeadadh radharcanna ar 4,477 roic manta ag saineolaithe agus aíonna ag an ionaid saoire, a bhreathnaigh ar 26 siorc míolta móra agus naoi roic diabhal freisin.

Gathanna manta na Maildiví (Tchami)

Chaith na saineolaithe 469 uair an chloig ag snorcláil agus ag tumadóireacht saor chun 1,168 suirbhé manta a dhéanamh, agus tá a gcuid tuartha don bhliain seo bunaithe ar mheascán de chéimeanna gealaí, eolas taoide agus réamhaisnéisí planctóin.

Deirtear gurb iad na dátaí te atá fágtha do 2025 ná, 9-13 & 23-27 Meitheamh, 8-12 & 22-26 Iúil, 7-11 & 21-25 Lúnasa, 5-9 & 19-23 Meán Fómhair, 5-9 & 19-23 Deireadh Fómhair agus 3-7 & 18 Samhain (ag brath ar athróga amhail an aimsir agus giúmar na manta).

Seiceáil an ionad saoire Faire Manta tairiscintí, atá ar fáil do bheirt le haghaidh fanacht ceithre oíche nó níos mó agus a chuimsíonn Manta-on-Call (fógra pearsanta gutháin nuair a fheictear mantáin), safari báid luais agus turas deilfeanna.

Turais nua DW go Meicsiceo agus na Maildiví

Tá an t-oibreoir turas Dive Worldwide, a bhfuil níos mó ná 200 ceann scríbe aige cheana féin, ag tabhairt isteach turais nua go Meicsiceo agus na hOileáin Mhaildíve don bhliain seo, a 25ú comóradh.

Tugann Bá Magdalena, idir Oileáin Magdalena agus Oileáin Santa Margarita i Meicsiceo, deis do thumadóirí scúba agus do dhaoine a bhfuil dúil acu i snorcláil féachaint ar rith sairdíní, agus iad ag mealladh éin mhara, leoin mhara Californian, marlin stríocach, míolta móra liatha agus míolta móra Bryde agus creachadóirí eile idir Deireadh Fómhair agus Nollaig.

Marlin stríocach i mBá Magdalena (Dive Worldwide)

Tá praghas an turais seachtaine seo ar bord ó £4,095 an duine (beirt ag roinnt), agus clúdaíonn sé seacht n-oíche ar bord agus oíche amháin in óstán, sé thumadóireacht móide snorcláil, aistrithe agus eitiltí ar ais ón Ríocht Aontaithe.

Sna hOileáin Mhaildíve, tá tairiscintí nua saoire agus cónaithe ar bord ag Dive Worldwide. Cuireann Makunudu Resort 36 bungaló tuí, spá, bialann, sceir tí agus ionad tumadóireachta Dive Ocean PADI 5* ar fáil. Cosnaíonn seacht n-oíche lánbhord i mbungaló trá le naoi dtumadóireacht threoraithe, eitiltí idirnáisiúnta fillte agus aistrithe báid luais £4,195 an duine (beirt ag roinnt), agus i gcás áirithintí a dhéantar faoin 30 Meitheamh le haghaidh taistil i mí Mheán Fómhair seo, tá lascaine 30% i bhfeidhm (£2,936 an duine).

Saoire Makunudu (Dive Worldwide)

Tá an rogha maireachtála ar bord ar an gceithre dheic Spiorad na Maildiví, le turais in uiscí iargúlta, ó Atoll Addu idir Eanáir agus Aibreán go dtí na hatail thuaidh nach dtugtar cuairt orthu chomh minic agus is dócha go bhfeicfidh tú manta agus siorcanna ag scoil. Léim ar fud an domhain cuireann sé turas farraige seacht n-oíche le bord iomlán ar fáil le suas le 17 tumadóireacht, eitiltí idirnáisiúnta fillte agus aistrithe ar £2,875 an duine.

Tumadh saor in aisce i nGalápagos

Tá taithí chónaithe ar bord Galapagos Aggressor ar fiú $7,300 í le buachan i gcomórtas tumadóireachta atá seolta ag an monaróir trealaimh Mares agus Eachtraí Aggressor.

Tugann an “Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” deis d’aon tumadóir sna Stáit Aontaithe nó i gCeanada a cheannaíonn ceann nua Mares Quad Ci tumadóireacht-ríomhaire an deis chun taithí a fháil ar an domhan faoi uisce Saor in Aisce ó na Galapagos Ionsaoir III beochlár.

Má tá an ríomhaire a fhaightear ó mhiondíoltóir údaraithe Mares idir seo agus deireadh 2025, níl le déanamh ag an úinéir ach an aip Mares nó SSI a íoslódáil, próifíl a chruthú agus a gceannach a chlárú sa rannán Trealamh. Cuirtear a n-ainm isteach sa chrannchur go huathoibríoch, agus tarraingítear buaiteoir ar an 15 Eanáir.

Is é an duais turas seachtaine do dhuine amháin i seomra comhroinnte sómasach – níl táillí aeir, aistrithe agus nítrix san áireamh.

Go Infiniti agus níos faide anonn le Adventurer

Tá bord beo Infiniti ceangailte le Atlantis Philippines

Fuair ​​Atlantis Philippines an chuideachta atá seanbhunaithe Infiniti cónaí ar bord go déanach anuraidh agus tá sé beartaithe uasghrádú a dhéanamh i mí Iúil sula dtosóidh sé ar oibríochtaí ar a dhá chlár taistil – Visayas Thuaidh agus Visayas Theas – le 30% de laghdú ar na rátaí caighdeánacha do sheolta samhraidh roghnaithe.

Clúdaíonn Visayas Thuaidh Malapascua, Southern Leyte agus Bohol, agus clúdaíonn an bealach theas Cebu, Bohol agus Negros.

Bord cónaithe atá ag an gcuideachta cheana féin Atlantis Azores athainmníodh Eachtránaí Atlantis chun cur chuige níos taiscéalaíche a léiriú a chuimsíonn “cinn scríbe iargúlta, nach mbíonn chomh minic sin á dtaisteal”. Bealach amháin den sórt sin a thosaíonn i mí an Mheithimh ná Camiguin ar bhealach Anda a chuimsíonn Bohol, Silinog, Aliguay agus Siquijor freisin.

Ar ais san ionaid saoire, tá Atlantis ag leanúint lena sheachtainí “Itheann, Codlann agus Tumaíonn Leanaí Saor in Aisce”, agus é mar sprioc acu 500 leanbh a chóireáil gach bliain agus “cabhrú le cuid óg ár bpobal tumadóireachta a fhás”. Seiceáil na rátaí is déanaí ag suíomh Atlantis.

Breisiú gréine i Zanzibar

Seomra le linn snámha ar an trá (Sunshine Group Zanzibar)

Is é Sunshine Azure, óstán búitíc nua ar Thrá Matemwe i Zanzibar, an breis is déanaí i bpunann Sunshine Group sa Tansáin.

Tá 16 sheomra ann, dhá linn snámha, bialann, “trá bán gan teorainn” agus, an rud is tábhachtaí, ionad tumadóireachta Dive Point Zanzibar, atá mar chuid den Sunshine Group freisin. Is Saoire PADI 5* Réalta é Dive Point agus cuireann a shuíomh ar chósta thoir thuaidh an oileáin é os comhair Atoll Mnemba a deirtear a chuireann cuid den tumadóireacht is fearr i Zanzibar ar fáil. Sunshine Azure

Eispéireas na Meideach

Les Illes bád tumadóireachta

Tugann Óstán & Tumadóireacht Les Illes in L'Estartit i ndeisceart na Spáinne rochtain do thumadóirí ar pháirc mhuirí Oileáin Medes, áit a bhfuil teochtaí taitneamhacha san uisce agus lasmuigh de agus neart le feiceáil i radharc maith faoin uisce an samhradh seo.

Cuireann a phacáiste fanachta-agus-tumadóireachta ocht lá seacht n-oíche lánbhord ar fáil le 12 thumadóireacht báid ó 923 euro (£780) idir 2 Lúnasa agus 6 Meán Fómhair. Óstán & Tumadóireacht Les Illes

Ag tumadh le fathaigh ó Champa Doiminice

Teagmháil le míolta móra speirm i nDoiminice (EYOS Expditions)

Tá Doiminice ar cheann den bheagán áiteanna ina bhfuil míolta móra speirme ina gcónaí, agus tugann an taithí Diving With Giants deis do chuairteoirí snorcláil leo sa Mhuir Chairib. Bíonn turais á reáchtáil ag EYOS Expeditions agus Camp Dominica idir mí na Samhna agus Aibreán gach bliain, nuair a théann tairbh imirceacha isteach i bpóilíní míolta móra cónaitheacha chun pórú.

Tá na taiscéalaithe á stiúradh ag an tumadóir saor agus grianghrafadóir Adam Slama agus ag an gcaomhnúch Jackson Mawhinney in éineacht leis an “míoltóir mór áitiúil” Wendell Ettienne, agus tá ranníocaíocht le taighde leanúnach ar theanga na míolta móra san áireamh sa phraghas.

Fanann aíonna i villas ar bharr aille ag an ionaid saoire 6* atá deimhnithe ag an Green Globe i Secret Bay, déanann siad ióga agus teagasc anála agus féachann siad leis na míolta móra ó chompord soitheach seoltóireachta Lagoon 55.

Ní gá ach snorcláil, ach tá turais taobh ar fáil do thumadóirí scúba agus do thumadóirí saora freisin. Tá Camp Dominica ar fáil do ghrúpaí príobháideacha le praghsanna ag tosú ag US $180,000 (£133,500) do sheisear aíonna, cé gur féidir saincheaptha a dhéanamh.

Tá dhá imeacht sceidealaithe ar fáil freisin i séasúr 2025/26, agus is féidir le daoine aonair clárú ar $25,000 an duine (£18,750). Tuilleadh eolais le fáil ó Eyos Expeditions.

Mantas grá ar Yin & Yang

Ceann agus Yang

Tá Manta Expeditions, a reáchtálann turais eolaíochta do shaoránaigh, sa tríú bliain dá chomhpháirtíocht sna Maildiví le ScubaSpa don rud a thugann siad “Seachtain Grá na Mantas” air, a bhaineann le tumadóireacht a dhéanamh i spotaí manta cáiliúla chomh maith le stáisiúin ghlantacháin nach bhfuil chomh cáiliúil.

Chomh maith leis sin, beidh cainteanna agus ceardlanna laethúla ó eolaithe de chuid Manta Trust, ag míniú conas is fearr cabhrú leis na speicis atá faoi bhagairt a chosaint.

Is iad na luamháin ScubaSpa Yang (19-26 Iúil) agus Ceann (18-25 Deireadh Fómhair), agus tosaíonn praghsanna le haghaidh seachtaine ar bord ó US $2,950 an duine (thart ar £2,330) do bheirt a roinnt.

Is é an rud atá á chur in áirithe don bhliain seo chugainn ná The 500 Miles, turas 14 oíche ar an Conte Max bord maireachtála a thugann aíonna an bealach ar fad ó Fuvahmulah i ndeisceart domhain na Maildiví suas go Malé. I measc na gcairéal tá mantaí sceireacha agus aigéanacha agus breis is 10 speiceas siorc, lena n-áirítear tíogair agus casúr cinn.

Dátaí don seo Turais Manta Tá an turas ón 22 Márta go dtí an 5 Aibreán 2026 agus tosaíonn na praghsanna ag US $4,590 an duine (£3,460).

Téann Aurora isteach i Shack in Anguilla

Iasc Geal Regal (Saoire & Club Gailf Aurora Anguilla)

Tá comhpháirtíocht déanta ag Aurora Anguilla Resort & Golf Club le Scuba Shack chun a bhfuil á rá acu gur eispéiris tumadóireachta sómasacha iad a chur ar fáil dá n-aíonna, le cúig shuíomh tumadóireachta balla ag eochracha amach ón gcósta do thumadóirí níos airde, seacht sceir shaorga (soithí lasta le cabhail chruach den chuid is mó) agus 20 tumadóireacht sceire idir 6 agus 30m ar doimhne ar an roghchlár.

Tá ceithre pháirc mhuirí faoi chosaint agus bithéagsúlachta in Anguilla agus, a deir an t-ionad saoire, níl aon longa móra cúrsála ann chun an comhshaol a thruailliú. Geallann sé sceireacha coiréil atá lán d’iasc, turtair ghlasa agus turtair sheabhaic, leapacha féir mhara, siorcanna altra, siorcanna sceireacha agus uaireanta siorcanna tíogair, roic ghealacha agus eascanna móra agus núdibraincigh.

An t-ionad tumadóireachta, achar gearr tiomána ón Aurora Anguilla Tá an t-ionad saoire seo á reáchtáil ag Matthew Billington, a bhfuil breis agus 33 bliain de thaithí tumadóireachta aige.

Saol páirce sa Chréit

Ombrosgialos, suíomh do pháirc tumadóireachta nua (Google Earth)

An bhfuil tú ag smaoineamh ar laethanta saoire tumadóireachta sa Chréit? Bhí cláir ama na dtionscadal tumadóireachta a fógraíodh sa Ghréig solúbtha roimhe seo ach tá súil ag an oileán is mó sa tír tumadóirí scúba a mhealladh trí pháirc tumadóireachta a thabhairt isteach in Ombrosgialos in aice le calafort Chania an samhradh seo. Cuireadh tús leis an obair thógála i mí Dheireadh Fómhair seo caite agus gealladh go mbeadh an oscailt críochnaithe go luath.

Tuairiscítear go bhfuil sceir shaorga á tógáil thar achar 60,000 méadar cearnach (méid ocht bpáirc peile), ina mbeidh 37 struchtúr atá deartha go speisialta agus dhá long chogaidh chabhlaigh díchoimisiúnaithe atá réidh le go bhféadfadh beatha mhara coilíniú a dhéanamh. Tá an doimhneacht socraithe idir 8.5 agus 25m chun freastal ar thosaitheoirí agus ar thumadóirí a bhfuil taithí acu araon, agus iad treoraithe feadh trí bhealach atá marcáilte le comharthaí bóthair.

Deirtear go bhfuil na sceireacha saorga tógtha agus ag fanacht le suiteáil. Pléadh an pháirc faoi uisce seo den chéad uair timpeall 2018 ach níor thug an rialtas cead glas don tionscadal ach i mí Mheán Fómhair seo caite agus go dtí seo deirtear gur chosain sé beagnach leathmhilliún euro. bord turasóireachta oifigiúil ba chóir go mbeadh an ceann is déanaí aige.

D’fhógair Aireacht Cultúir agus Spóirt na tíre freisin go bhfuil sí ag bunú comhlacht nua darb ainm Dive in Greece chun an tír a chlaochlú ina ceann scríbe mór idirnáisiúnta don tumadóireacht shaor. Fan go bog.

Chomh maith leis sin ar Divernet: ÁIRITHINT ANOIS: 6 THURAS TUMDÁLA EILE LE BREITHNIÚ, Á Áirithint ANOIS: 6 BHEALACH LE Léim, Á Áirithint ANOIS: 8 Smaointe Léim Saoire, Á Áirithint ANOIS: 6 SMAOINTE TUILLEADH FIADHÚLRA, Léim cosúil le OCP: GEARAS PACÁISTIÚ DO TURAS tumadóireachta