Áirithint Anois: 6 thuras tumadóireachta eile le smaoineamh

Bealach aonair na mban 'deireadh'

Agus a 270 seomra, tá Kandima Oileáin Mhaildíve ar cheann de na hoileáin Oileáin Mhaildíve is mó, suíomh "stíl mhaireachtála gníomhach" a thairgeann raon leathan de nithe is díol spéise, tumadóireacht scúba san áireamh, ach i measc na n-éileamh go bhfuil sé ar an oileán aonair deiridh. bealach saoire do mhná taistil”.

Saoire Kandima sna Oileáin Mhaildíve

Nuair nach bhfuil tú ag tumadóireacht geallann Kandima scíthe, cóireálacha spá iomlánaíoch, seisiúin yoga, snorcallú, parasailing, jetskiing, iascaireacht, caomhnú coiréil, ranganna ealaíne agus turasanna luí na gréine chomh maith le caitheamh aimsire níos fuinniúla cosúil le clársheoltóireacht, cadhcáil, leadóg agus eitpheil, ní “10 rogha bia uathúla” a lua.

“Do thaistealaithe aonair, go háirithe baineannaigh, tá sábháilteacht mar phríomhthosaíocht,” a deir sé. Ar aghaidh na scúba gheobhaidh aíonna ní hamháin an t-ionad tumadóireachta Aquaholics ach oifigeach sábháilteachta tumadóireachta tiomnaithe agus seomra dí-chomhbhrúite ar an láthair.

Iniúchadh ar an sceir

Fanacht seacht n-oíche i mí na Samhna le haghaidh áitíochta aonair i Villa trá le radharc murlaigh agus costais rochtana díreacha trá ó US $575 (£440) oíche ar bord iomlán, lena n-áirítear creidmheas saoire $100. Úsáid trealamh spóirt uisce uair amháin sa lá, 20% de thalamh ag an a la carte bialanna, dinnéar trí chúrsa ag an Grill Flames agus photoshoot 30-nóiméad caite isteach freisin.

Tá roinnt margaí ar il-tumthaí ann freisin: tá praghas 6-11 ar $60 an ceann agus 12 nó níos mó $55, cé go gcaithfidh tú táille fruilithe bád $15 ar cheann amháin agus $25 ar dhá cheann a chur leis - is féidir na praghsanna Aquaholics go léir a fháil anseo.

Oileáin Mhaildíve Kandima freisin tá tairiscint áirithinte nóiméad deireanach le suas le 40% de thalamh tréimhsí roimh 23 Nollaig má dhéantar an áirithint roimh dheireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Tiomáin, tumadh agus sábháil £400 in Bonaire

Iasc aingeal na Fraince

Más mian leat fanacht ag an cáiliúil Saoire Buddy Dive ar Bonaire an Samhain seo, Léim ar fud an domhain ag tairiscint coigiltis de £400 an lánúin in aghaidh na seachtaine.

Áiríonn an pacáiste foráil don stíl tumadóireachta “tiomáint agus tumadóireachta” a rinne cáil ar Bonaire, le fruiliú gluaisteán agus umair curtha ar fáil chun tumadóireacht gan teorainn ón gcladach suas agus síos cósta thiar an oileáin a chumasú, le rogha suas le 60 marcáilte. suímh tumadóireachta. Tá sé tumadóireacht bád san áireamh freisin.

Is páirc mhara ainmnithe é an cósta ar fad, agus tá níos mó ná 470 speiceas éisc taifeadta ann, mar aon le turtair seabhac, iasc frog ollmhór, gathanna iolair chonaic agus capaill mara.

Níl an sceir imeallach ach 10m ón gcladach, tá meánteocht an uisce thart ar 29°C, is minic a sháraíonn an infheictheacht 30m agus, gar do mhórthír Mheiriceá Theas, tá Bonaire i bhfad ó dheas den chrios hairicín.

Tumadóireacht chladaigh i Bonaire

Tá a sceireacha tí féin ag an ionad saoire, a thairgeann lóistín neamhfhoirmiúil agus suaimhneach ar nós árasán. Seachas Ionad Tumadóireachta PADI 5* ar an láthair tá linn snámha, club páistí Buddy Rangers agus rogha bialann.

Cuimsíonn an praghas tairisceana speisialta ó £2,595pp eitiltí fillte ón RA, aistrithe, lóistín seacht n-oíche (dhá chomhroinnt), carr ar cíos, sé tumadóireacht báid agus ranníocaíocht don chiste caomhantais.

Turas níos mó do Liveaboards Meicsiceo

Cláir beo Meicsiceo ag fáil soitheach nua, Quino Del Mar, a chuirfear in ionad Caomhnóir Quino Del nuair a seolann sé mí Iúil seo chugainn. Tá an t-oibreoir ag glacadh áirithintí cheana féin le haghaidh turais amach go Socorro agus Muir Cortez.

An cruach-cabhail Quino Del Mar níos mó ná a réamhtheachtaí ag 36m le léas 8m, agus freisin níos mó ná an bád eile sa chabhlach, Rocio del Mar, agus geallann an t-oibreoir níos mó spáis, cobhsaíochta agus compord ar thrasrianta fada an Aigéin Chiúin.

Fós á thógáil: Quino Del Mar (Meicsiceo Liveaboards)

Tá 10 dúbailte aige en suite cábáin, dhá cheann ag íochtair agus ocht gcinn ag leibhéal an deic uachtair. Tá salon mór, stáisiún ríomhairí, seomra bia agus cistin ar an bpríomh-deic, agus tá bord ceamara lántrealmhaithe ar an deic tumadóireachta; tá deic gréine scáthaithe ann freisin. Tá aerchóiriú ar fud, agus tá tumadóireacht ó dhá 8m inséidte Aichill Pangas.

Tá costas 10 lá ar thuras go Socorro ó US $4,195 (£3,200); ocht lá go hoileáin Midriff i Muir Cortez ó $3,095 (£2,360); 13 lá ag iniúchadh Baja California ó $4,895 (£3,730) agus safari theas ocht lá de Mhuir Cortez ó $2,500 (£1,900).

Leanann an samhradh sa Spáinn

Les Illes bád tumadóireachta

Ná tabhair suas an samhradh san Eoraip go fóill - go dtí deireadh mhí na Samhna tá teocht an uisce oiriúnach chun grinneall na farraige Costa del Montgrí, páirc nádúrtha Oileáin Medes, a iniúchadh. Óstán & Tumadóireacht Les Illes in L'Estartit, ar chósta na Meánmhara sa Spáinn.

Bunaíodh ionad tumadóireachta Les Illes i 1985 agus ní thógann sé ach 10 nóiméad ar a bhád tumadóireachta an cúlchiste muirí faoi chosaint a bhaint amach, áit ar féidir leat tumadóireacht a dhéanamh i móinéir posidonia agus go leor speiceas iontach éisc, beatha neamhdhíobhálach agus crústaigh a fheiceáil.

Cosnaíonn fanacht ocht lá, seacht n-oíche ar bord iomlán le 12 tumadóireacht bád ó 774 euro (£650) agus tá eitiltí buiséid ar fáil do Girona ón RA.

Tá clár beo Infiniti ceangailte le Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, a oibríonn ionaid saoire i Dumaguete agus Puerto Galera agus a d'fheidhmigh a chlár beo féin le fada, an 32m Atlantis Azores, tá comhpháirtíocht déanta anois aige leis an rud a dtugann sé síos air mar “luamh fíor-uisce gorm”, an Infiniti beochlár.

Deir sé go bhfuil tar éis blianta de bhreithniú Infiniti bhí sé ar cheann den bheagán árthach a shásaigh a chaighdeáin dhian maidir le cáilíocht seirbhíse agus luach d'aíonna. “Ní hé an gnáthárthach tarrthála nó an t-árthach cósta adhmaid a dhíoltar go coitianta mar bháid tumadóireachta sna hOileáin Fhilipíneacha é,” is é a fhíorasc géar.

Infiniti Tógadh “ag tumadóirí do thumadóirí” sa Téalainn in 2013 agus is bád uile-chruach 39m é le ceithre dheic agus 11 chábán. Tá dhá RIB 5m aige freisin. Mhéadaigh an t-aistriú seo cumas Atlantis níos mó ná dúbailt, tuairiscíonn an oibríocht, agus b'fhéidir go mbeadh ort dul isteach go tapa mar go dtuairiscíonn sé go bhfuil sé curtha in áirithe cheana féin go maith i 2026.

Tá Atlantis ag tairiscint seachtainí “Saor in Aisce do Pháistí” do theaghlaigh tumadóireachta freisin, áit ar féidir le daoine fásta tumadóireacht a dhéanamh lena sliocht faoi 18 gan aon táille bhreise – is é sin: íocann duine, téann duine saor in aisce, ionas gur féidir le leanaí fanacht, ithe agus tumadóireacht a dhéanamh. saor in aisce le linn na seachtainí speisialta seo.

Téann sé níos faide, le baill teaghlaigh níos sine idir 18-30 bliain d’aois ag cáiliú do rátaí leathphraghas tumadóir nó neamh-tumadóir, agus thairg an dara ceann acu Bain triail as Scuba saor in aisce. Faigheann teaghlaigh a bhfuil níos mó ná beirt leanaí acu lascaine 50% ar a gcuid tumadóireachta freisin. Tabhair faoi deara nach soláthraíonn Atlantis seirbhísí feighlíochta leanaí.

Is iad na seachtainí KDF eile ag Puerto Galera ná 21 Nollaig go 11 Eanáir agus ag Dumaguete 30 Samhain go 8 Nollaig agus 14 Nollaig go 11 Eanáir. An bhliain seo chugainn beidh an dá ionad saoire ag rith na seachtainí speisialta ó 1 go 12 Iúil agus 23 Lúnasa go 6 Meán Fómhair.

I measc na mantas ollmhór

Turais Manta ag glacadh áirithintí le haghaidh turas tumadóireachta talamh-bhunaithe Eacuadór an bhliain seo chugainn. Tá an manta gha aigéanach is mó ar domhan taifeadta ag tír Mheiriceá Theas (Mobula birostris) daonra agus tá sé ar an mbealach imirce droimneach, le 400-2,000 de na míolta móra ag teacht chun breith agus cúplála thart ar an turas.

Is é an bunáit Isla de la Plata amach ó Mhanabi, cuid de Pháirc Náisiúnta Machalilla, agus ritheann an turas naoi n-oíche ó 15-24 Lúnasa 2025. Ag an am seo tugann an mantas aigéanach cuairt ar an líon sin gur féidir 30-40 duine a thaifeadadh le linn a. tumadóireacht an lae. Ní hiad na huimhreacha amháin atá mór – is amhlaidh atá na gathanna aonair.

Manta birostris (Proyecto Mantas Eacuadór)

Tá daonra mór turtair ghlasa, iasc sceireacha, eascanna moray, gathanna neamhghnácha móra agus uaireanta iasc gréine ar na láithreáin tumadóireachta freisin.

Gealltar go mbeidh deis ag aíonna taithí a fháil agus a bheith rannpháirteach i dtaighde caomhnaithe ceannródaíoch chun na gathanna a chosaint, ag obair in éineacht le carthanacht atá bunaithe sa RA. Iontaobhas Manta agus eolaithe cleamhnaithe Projecto Mantas Eacuadór. Beidh siad ag imscaradh clibeanna, ag bailiú samplaí bithóipse agus ag tógáil grianghraif aitheantais.

Tá lóistín ag óstán Victor Hugo agus ag tumadóireacht leis an ionad tumadóireachta Exploramar 5* PADI. Áirítear leis an bpraghas US $2,750 (£2,100) lóistín B&B (dhá chomhroinnt), aistrithe idir Aerfort Guayaquil agus Puerto Lopez, sé thuras báid phríobháideach lae iomlán go Isla de la Plata le lón, dhá thumadóireacht treoraithe in aghaidh an lae, cáin bhardas, turas treoraithe timpeall an oileáin agus turas treoraithe dufair. Is é an t-uaslíon aíonna ná ochtar. Seol ríomhphost chuig Niv ag info@mantaexpeditions.com

Chomh maith leis sin ar Divernet: Á Áirithint ANOIS: 6 BHEALACH LE Léim, Á Áirithint ANOIS: 8 Smaointe Léim Saoire, Á Áirithint ANOIS: 6 SMAOINTE TUILLEADH FIADHÚLRA, Á ÁIRITHINT ANOIS: CUIREANN ATLANTIS AR TUAITHEOIRÍ TEAGHLAIGH, Léim cosúil le OCP: GEARAS PACÁISTIÚ DO TURAS tumadóireachta