Áirithint Anois: 6 bhealach chun tumadóireacht a dhéanamh

Tairiscint mafia

Tá coigilteas de £200 in aghaidh na seachtaine á thairiscint do thumadóirí ag ionad saoire ar Mafia, oileán Tansáin a bhfuil cáil air as na deiseanna tumadóireachta atá ann. Is réadmhaoin “boutique” le 10 í Pole Pole Lodge en suite bungalónna a ardaíodh ar stilts os cionn na trá, chomh maith le beár bia agus spá.

Bíonn an tumadóireacht ar siúl ó chomh-áitreabh Mafia Island Lodge, ionad tumadóireachta PADI 5* a thairgeann tumadóireacht báid laethúil ó thraidisiúnta. dhos, tumadóireacht chladaigh agus raon cúrsaí.

An dhow-deirtear go síneann an tumadóireacht ó dhídean agus ó Chuan Chloe éadomhain lena sceireacha coiréil amach go ballaí Dindini agus Juani lena siorcanna cúrsála agus turtair.

Lóiste Poll ar Mafia

Seomraí Leapa ag Pole Lodge (Dive Worldwide)

Áiríonn an praghas tairisceana speisialta £2,275pp, laghdaithe ó £2,474, eitiltí idirnáisiúnta agus intíre, L&B seacht n-oíche, aistrithe aerfoirt, 10 dtumadóireacht báid, cánacha áitiúla agus turas laethúil saor in aisce. Tá sé bailí ar feadh Mheán Fómhair agus ó 16 Samhain go 19 Nollaig i mbliana, agus tá sé ar fáil tríd Léim ar fud an domhain.

Ionad saoire amháin oileán-amháin i Zanzibar

Ní i bhfad rófhada uaidh san Aigéan Indiach agus sa Tansáin freisin, d’oscail an Bailiúchán Cocún le déanaí maoin “aon oileán-amháin amháin” réadmhaoin a bhfuil bille mar “an só Zanzibar deiridh”.

Is turas bád luais 15 nóiméad é Oileán Bawe amach ó Bhaile na gCloch (nó má tá an giúmar d’fhéadfá an héileacaptar a thógáil i gcónaí) agus tá 70 Villas ann, gach ceann acu le linn snámha príobháideach agus seirbhís buitléir.

Tumadóireacht ag Bawe Island (The Cocoon Collection)

Níl níos lú ná cúig bhialann ann chun freastal ar an “fhealsúnacht gourmet” agus spá ach tá “an tumadóireacht agus an spórt uisce is iomláine agus is iomláine i Zanzibar” ag Bawe freisin, agus na hoibríochtaí scúba á reáchtáil ag a ionad SSI Dive Mission.

“Ceaptar go bhfuil Bawe's Reef ar cheann de na cinn is suntasaí i Zanzibar, ina bhfuil láthair tumadóireachta uathúil: tá raon neamhghnách iasc trópaiceach agus saol muirí ina chuid uiscí, agus is furasta iad a iniúchadh fiú do thumadóirí bunleibhéal,” a deir an t-ionad. ag tabhairt an iomarca ar an méid a d'fhéadfadh tumadóirí a bheith ag súil.

Tosaíonn rátaí seomra i Villa Sunrise d’aíonna ar leathchlár ó US$1,700 in aghaidh na hoíche (dhá chomhroinnt) – sonraí ó An Bailiúchán Cocún.

Leabhar amach romhainn le haghaidh Komodo mantas

Tá Manta Expeditions ag tnúth leis an 22 Iúil, 2026 agus aistear beo 10 n-oíche go dtí Páirc Náisiúnta Komodo san Indinéis, nuair a bheartaíonn sé tumadóireacht a dhéanamh ar shuímh lena n-áirítear stáisiúin glanta manta clúiteach mar Karang Makassar agus Manta Alley, áit a gcomhiomlánaíonn gathanna go minic i líon mór chun sóisialú agus le chéile.

Déanann an chuideachta idirchaidreamh le carthanacht RA an Manta Trust chun turais a reáchtáil le cuspóir eolaíoch, agus tá ceann de na daonraí is mó ar domhan de ghhathanna manta sceireacha ar fud an domhain ag an bpáirc, lena n-áirítear an éagsúlacht moirf dubh. Beidh na heolaithe ag bailiú íomhánna fóta-aitheantais agus spreagtar aíonna páirt a ghlacadh chun mantas nua a lorg agus iad a ainmniú.

Gills manta ray sceireacha (Guy Stevens / Manta Trust)

Táthar ag súil go dtairgfidh suíomhanna eile cosúil le Batu Bolong, Crystal Rock agus Shotgun nithe is díol spéise do thumadóirí mar scoileanna móra trevally, siorcanna sceireacha bána agus barracuda agus gairdíní coiréil, le critters go leor cosúil le frogfish, ghostfish pipefish, mimic ochtapas agus nudibranchs ag a leithéidí. de Pink Beach, Wainilu agus Tiga Dara.

Is é an bád an Máistir Ind atá mór ag 47m agus a fhreastalaíonn ar suas le 18 n-aíonna i naonúr aer-oiriúnaithe, en suite cábáin.

Cé go mbeidh an cúrsa taistil thart ar theagmhálacha manta, beidh dragain Komodo faoi cheangal féachaint isteach ar an turas oileánach den ainm atá san áireamh.

Tosaíonn praghsanna ó US $5,150pp (thart ar £3,925) le haghaidh cábáin (dhá roinnt) le haistrithe aerfoirt nó óstáin, suas le ceithre tumadóireacht in aghaidh an lae agus turas Komodo. Cuairt Turais Manta nó seol ríomhphost chuig treoirleabhar Manta Trust, Niv Froman ag info@mantaexpeditions.com.

Oileáin Mhaildíve 'is lú?

Rogha beag ach tá cuma sách mór ar an ionad tumadóireachta (Trá Boutique)

Más bealach eile é “boutique” le “ar an taobh níos lú” a rá, measann Dive Worldwide go bhféadfadh Boutique Beach a bheith mar rogha is lú ag Oileáin Mhaildíve. Deir an tionscnóir turas go bhfuil sé suite go foirfe chun na deiseanna tumadóireachta a chuireann South Ari Atoll ar fáil a thuiscint, agus tá a achomharc feabhsaithe anois ag coigilteas 30% atá ar fáil.

Tá an rogha sé sheomra suite ar oileán Dhigurah ar an taobh thoir theas den atoll agus dhear agus tógadh é do thumadóirí ag tumadóirí, a deir sé. Tá bialann agus tolglann ann ach tabhair faoi deara gur saoire ‘tirim’ é seo (gan alcól).

Dhónaí Tumadóireachta (Boutique Beach)

Ón ionad tumadóireachta is féidir leis na haíonna soiléire suas le trí tumadóireacht a dhéanamh in aghaidh an lae le níos mó ná 50 láithreán le roghnú astu, lena n-áirítear Kuda Rah Thila in aice láimhe agus, a éilíonn safari lae iomlán, Manta Point.

Réimsíonn saol na mara ó nudibranchs trí scoileanna snapper go siorcanna sceireacha liath agus trevally ollmhór, le siorcanna míolta móra “i gcónaí i láthair” san atoll.

Má thaistealaíonn tú roimh 31 Deireadh Fómhair agus má chuireann tú in áirithe níos mó ná seacht lá roimh ré Léim ar fud an domhain, is féidir leat an 30% sin a shábháil ar chóiríocht uilechuimsitheach. Laghdaítear mar sin seacht n-oíche i seomra Deluxe go £2,495, lena n-áirítear eitiltí ón RA, aistrithe luasbháid agus suas le dhá thumadh in aghaidh an lae.

Do lucht leanúna na n-iasc

Thuas agus thíos: An tearc Cavicapum trimma goby (Safari Gorm Na Séiséil)

Iasc nua-aitheanta is ea an t-iasc annamh gorm-stiallach piocach atá sainiúil do ghrúpa Alphonse na n-oileán seachtrach sna Séiséil. Fuarthas é i St François Atoll.

Tá 880 speiceas éisc sna Séiséil agus ceapadh ar dtús gur gob eile a bhí sa cheann seo, Trimma dalerocheila, go dtí dhá eiseamal den dath difriúil agus marcáilte Cavicapum trimma fuarthas agus scrúdaíodh é.

Measann oibríocht tumadóireachta áitiúil Blue Safari Na Séiséil go mb’fhéidir nach bhfaighfí an ‘nua’ ach ar Alphonse agus, níos faide ó dheas, ar Astove, áit ar tógadh grianghraf le déanaí. Tugtar cuireadh do chuairteoirí tumadóireachta “eispéireas a fháil ar an mbithéagsúlacht urghnách agus a bheith i measc na gcéad dreamanna a bhfaca an speiceas nua de spréacharnach ina ngnáthóg nádúrtha”.

De réir an ionaid, ciallaíonn uiscí te saibhir an atoll go dtugann Alphonse cuid de na tumadóireacht is fearr san Aigéan Indiach.

Tá ionad tumadóireachta PADI 5* ar an oileán le 24 láithreán taobh istigh de leathuair an chloig de thiomáint báid, agus deirtear go bhfuil iasc coimhthíocha agus ildaite iontu chomh maith le turtair, fleasc Napoleon agus gathanna manta. Tugtar cuairt freisin ar thití doimhne agus ardchláir éadomhain amach ó Naomh François.

Blue Safari Na Séiséil deir go bhfuil ról gníomhach aige i dtaighde agus i gcaomhnú aigéin sa chuid seo den domhan. Tugtar cuireadh do thumadóirí páirt a ghlacadh ar Alphonse le pacáiste tumadóireachta seacht n-oíche le gach béile a chosnaíonn US$9,710pp (thart ar £7,350), lena n-áirítear cúig umar dé agus tumadóireacht aon-umar amháin an ceann agus aistrithe aerfoirt.

Orca agus Briste ag Somabay

Tumadóireacht na Mara Rua ó Somabay

Le haghaidh praghsanna saoire b’fhéidir níos soláimhsithe, le aimsir iontaofa agus eitiltí ón RA nach faide ná cúig huaire an chloig, geall iontaofa is ea ionad saoire cúig réadmhaoin na Mara Rua. Somabay in aice le Hurghada.

Tá sceireacha tí ann atá inrochtana óna lamairne 420m chomh maith le rochtain réidh ar thart ar 20 láithreán tumadóireachta báid mar an Salem Express raic agus colúin choiréil iontacha Tubya Arbaa, ar fad trí Orca Dive Club.

Gné na sceireacha tí gairdíní coiréil, turtair, barracudas, gathanna agus uaireanta Wally an siorc míol mór, agus is féidir Orca láimhseáil gach rud ó tumthaí fionnachtana go oiliúint rebreather.

Cúinne de choimpléasc Somabay (Steve Weinman)

Clúdaíonn na cúig óstán, atá suite ar leithinis scoite 1,000 heicteár, raon leathan praghsanna agus stíleanna, cé go roghnaíonn go leor tumadóirí scúba an réadmhaoin réidh is gaire d’Orca, Lóiste Tumadóireachta & Surfála Scoradáin, a athchóiriú go hiomlán anuraidh.

Tosaíonn na rátaí do sheomra dúbailte le radharc na farraige ag £73pp in aghaidh na hoíche, agus íocann tú ó £41 as lá tumadóireacht sceireacha tí agus féadann tú é sin a dhúbailt le haghaidh lá tumadóireachta báid.

