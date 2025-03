D'fhéadfadh níos mó turtair a bheith ina mná ag athrú aeráide

…ach tá cuid acu ag tosú ar oiriúnú don réaltacht nua, tuairiscigh na bitheolaithe mara MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK agus ROBIN SNAPE de chuid Ollscoil Exeter

Is bagairt ghéar ar leith do thurtair mhara an domhain iad teochtaí domhanda atá ag ardú. Sin mar gheall ar an teocht nead turtar rialaíonn gnéas an sliocht.

Ag teacht i dtír ar an trá (go minic ar an trá ónar gor siad), úsáideann turtair mhara a gcuid smeach chun an gaineamh a bhaint amach go cúramach agus neadacha fleascach a chruthú sa ghaineamh ina leagann siad a gcuid uibheacha. Ní thugtar cúram máithreacha ar bith do na neadacha seo – braitheann a rathúlacht ar an timpeallacht amháin.

Cruthóidh neadacha níos teo níos mó gor ban, ach mairfidh níos lú leanaí agus iad ina ndaoine fásta nuair a ardóidh an teocht os cionn tairsí criticiúla.

Mura n-aimsíonn turtair mhara bealach chun dul i ngleic le teochtaí neadacha atá ag ardú, d’fhéadfadh méadú ar líon na mban agus níos lú sliocht a bheith ag baint le hathrú aeráide – cás scanrúil do bhitheolaithe turtar farraige cosúil linne.

Ar ámharaí an tsaoil, bhí áthas orainn é sin a fháil amach glas agus turtair loggerhead go bhfuil an cine sin sa Chipir Thuaidh ag teacht níos luaithe sa bhliain chun cuid de na tionchair a bhíonn ag ardú teochta goir a fhritháireamh.

gor turtar glas (Stefan Hunt)

Ós rud é go luath 1990s, an An Cumann um Chosaint Turtar agus tá ár bhfoireann in Ollscoil Exeter ag obair le chéile chun faireachán agus cosaint a dhéanamh ar na turtair ghlasa agus na cinn lomaire a neadaíonn ar thránna na Cipire Thuaidh.

Gach samhradh, téann foireann oibrithe deonacha ar patról ar thránna neadaithe chun gach nead a leagadh a thaifeadadh. Cuireann siad logálaithe sonraí teochta isteach sna neadacha seo agus clibíonn siad gach baineannach a dtagann siad orthu.

Is é an toradh atá air ná bunachar sonraí uathúil de níos mó ná 1,300 turtar baineann aonair a bhfuil dáta, suíomh agus rath goir a gcuid neadacha ar eolas ina leith.

Trí úsáid a bhaint as an mbunachar sonraí seo, bhíomar in ann a thaispeáint, ó 1992 i leith, go bhfuil turtair ghlasa agus thurtair ghoirt sa Chipir Thuaidh ag neadú níos mó ná leath lá níos luaithe gach bliain (glas 0.61 lá, cinn lomaire 0.78 lá). Roimh lár na 2000idí, níor taifeadadh aon turtair ag neadú roimh mhí an Mheithimh, ach anois táimid ag súil le cúpla nead a fheiceáil ó thús mhí na Bealtaine.

An mothaíonn na séasúir níos aisteach duit? Níl tú i d’aonar. Tá athrú aeráide ag saobhadh féilire an dúlra, rud a fhágann go mbíonn plandaí ag bláthú go luath agus go dtagann ainmhithe chun cinn ag an am mícheart.

Tá an t-alt seo mar chuid de shraith, Séasúir Fiáin, ar an gcaoi a bhfuil na séasúir ag athrú – agus an chuma a bheidh orthu sa deireadh.

Má choinníonn an teocht ag ardú ag na rátaí reatha, mheasamar go gcaithfeadh na turtair ceann logger a bheith ag neadú leath lá níos luaithe gach bliain chun na cóimheasa gnéis reatha a choinneáil. Chun laghdú ar rátaí goir a chosc, beidh orthu neadú 0.7 lá níos luaithe gach bliain.

Ciallaíonn sé seo, faoi láthair, go bhfuil ár loggerheads ag aistriú a ndátaí neadaithe luath go leor chun an teocht goir reatha a choinneáil agus, mar sin, cóimheasa gnéis agus rath goir. Dea-scéala.

Cé go dtugann ár staidéar ar lomairí cúis dóchais, níl aon ráthaíocht ann go leanfaidh na baineannaigh ag neadú níos luaithe agus níos luaithe gach bliain. Chun iarracht a dhéanamh a thuiscint an bhféadfadh sé seo a bheith amhlaidh, theastaigh uainn a thuiscint cé acu an teocht an príomhfhachtóir a bhí ag tiomáint an neadaithe seo níos luaithe.

Ní hé an teocht gach rud

Maidir le turtair glasa aonair, dheimhnigh muid go bhfuil an teocht ina fhachtóir tábhachtach chun iad a neadú níos luaithe. Go deimhin, fuaireamar amach go neadóidh baineannaigh aonair 6.47 lá roimhe sin le haghaidh gach ardú céime celsius i dteocht na farraige.

Mar sin féin, thaispeáin muid freisin go míníonn cé mhéad uair a phóraíonn baineannach roimhe seo agus an líon uaireanta a leagann sí uibheacha i séasúr póraithe méid comhionann den éagsúlacht ina dátaí breithe. Bíonn éifeachtaí tábhachtacha ag na breathnuithe seo nuair a smaoinímid ar cad atá ag tarlú don daonra turtar glas ina iomláine.

Turtar Ceann Logger (Pixabay)

Mar thoradh ar bhearta caomhnaithe amhail na neadacha a chosaint ó chreachadóireacht agus na neadacha atá leagtha ró-ghar don líne arduisce a athlonnú, tá méadú mór tagtha ar an daonra sna turtair ghlasa ag ár láithreán staidéir sa Chipir Thuaidh. Ó 1992, tá méadú tagtha ar na huimhreacha ó 55 nead in aghaidh na bliana go dtí níos mó ná 400.

Tá sé casta an treocht reatha maidir le neadú níos luaithe a thuiscint. Ach, faoi láthair, is féidir linn a bheith cinnte go bhfuil turtair mhara ag déanamh a ndóthain chun dul i ngleic le héifeachtaí diúltacha an athraithe aeráide – rud is nuacht iontach.

Tá na turtair ag déanamh a gcuid. Anois, is fúinn féin atá sé caomhnú leanúnach agus monatóireacht fhadtéarmach a chinntiú ar an ambasadóir aigéin charismataigh seo chun an seans is fearr a thabhairt dóibh maireachtáil inár ndomhan atá ag athrú.

Mollie Rickwood is taighdeoir PhD é i gcaomhnú mara; Annette Broderick is ollamh le caomhnú mara agus Robin Snape ina thaighdeoir comhlach ag an Centre for Ecology & Conservation, all at the Ollscoil Exeter. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

