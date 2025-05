Laghdaíonn iasc clown le linn tonnta teasa mara

Ní hamháin go mbíonn na héisc anemone seo ag caolú meáchain le déileáil leis an ngalar – faigheann siad meáchan. níos giorra, a deir THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD agus MELUSSA VERSTEEG ó Ollscoil Newcastle, a d’fhoilsigh staidéar nua ar an bhfeiniméan le déanaí

Agus an domhan ag machnamh ar dhul i ngleic le teochtaí níos foircní, tá bealach nuálach aimsithe ag iasc amháin atá ar sceireacha coiréil chun an teas a shárú: ag crapadh.

Agus muid ag iarraidh a fháil amach conas a dhéileálann iasc clown le hathruithe ar a dtimpeallacht, rinneamar tomhas arís agus arís eile ar 134 iasc fiáin i mBá Kimbe, Nua-Ghuine Phapua, le linn tonn teasa mara a thosaigh i mí an Mhárta 2023 agus atá mar chuid de thionscadal leanúnach. imeacht domhanda mais-bhánú coiréilTá marcanna uathúla ar iasc clown, rud a fhágann go bhfuil sé éasca iad a aithint agus a thomhas faoin uisce.

Chuir sé iontas orainn go hiomlán gur chrapadh 100 de na héisc a thomhaiseamar le linn ár staidéir ó mhí Feabhra go mí Lúnasa 2023. Bhí seans níos fearr ag na héisc a chrapadh maireachtáil an tonn teasa.

Iasc Clown (amfaprin percula) ina gcónaí i ngrúpaí beaga sóisialta laistigh de n-anemóin ar sceireacha coiréil. De réir mar a léirítear sa scannán Finding Nemo léirithe, is annamh a fhágann iasc clown a n-anemone óstach, más ann dó riamh, toisc go cosaint a thairiscint dóibh ó chreachadóirí.

Ní féidir le clownfish fánaíocht a dhéanamh go ceantair níos fuaire (Morgan Bennett-Smith)

Ar an drochuair, ciallaíonn sé seo freisin nach féidir le clownfish bogadh go ceantair níos fuaire mar gheall ar thonnta teasa mara éirí níos coitianta ar sceireacha coiréil mar gheall ar theocht an domhain atá ag ardú. Teastaíonn straitéisí eile ó iasc clown chun an teas a shárú.

Seo an chéad uair a léiríodh go gcrapann iasc sceireacha coiréil mar fhreagairt ar strus teasa. Agus nuair a deirimid crapadh, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil siad ag dul níos tanaí - ciallaíonn sé sin go bhfuil siad ag dul níos giorra.

Is ionadh é seo, mar go meastar go ginearálta gur sráid aontreo í fás veirteabraigh (ainmhithe a bhfuil cnámh droma acu, cosúil linne). Éiríonn tú níos mó le himeacht ama agus d'fhéadfá stop a chur le fás má bhíonn strus ort nó de réir mar a shroicheann tú d'uasfhad, ach is annamh a fheictear veirteabraigh ag crapadh, go háirithe thar thréimhsí chomh gearr le mí, agus mar fhreagairt ar dhálaí comhshaoil.

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé contrártha freisin crapadh. Tar éis an tsaoil, bíonn daoine níos lú níos so-ghabhálaí i leith a n-ithe agus bíonn siad níos lú pórú.

Anseo, áfach, mhéadaigh an méid beag seansanna maireachtála d’éisc clown, b’fhéidir mar gheall ar na héisc níos lú. níos lú bia ag teastáil agus is gnách go mbíonn siad níos éifeachtaí ag cuardach bia agus ag baint úsáide as ocsaigin, atá níos gann in uisce te.

Clownfish oráiste i n-anemone bánaithe le linn tonn teasa 2023 i mBá Kimbe, Nua-Ghuine Phapua (Morgan Bennett-Smith)

Má chrapadh tú, crapadh mé.

Fuaireamar amach go bhfuil gné shóisialta ag baint le crapadh agus le maireachtáil tonn teasa.

Gné shuntasach de ghrúpaí sóisialta iasc clown ná go gcoinníonn siad ordlathais dhian bunaithe ar mhéid. Ciallaíonn sé seo nach mbíonn tionchar ag fás – agus crapadh – ar an duine aonair atá i gceist amháin, ach go mbíonn baol ann freisin go mbeidh coimhlint laistigh den ghrúpa ann a d’fhéadfadh iasc a dhíbirt, rud a mbíonn bás mar thoradh air de ghnáth. Mar sin, is togra contúirteach é crapadh.

Ar gach anemone is í an baineannach an clownfish is mó, an fireannach an dara ceann is mó, agus le chéile cruthaíonn siad péire pórúcháin. Chun troideanna sa phéire a sheachaint, rialaíonn na fireannaigh a bhfás chun cóimheas méide seasta a choinneáil eatarthu.

Inár staidéar féin, bhí seans níos mó ann go mairfeadh péirí pórúcháin inar chrap an dá iasc an tonn teasa ná mar a bheadh ​​dá mba rud é nach raibh ach iasc amháin nó ceachtar iasc ag crapadh.

Fuaireamar amach freisin gur éirigh leis na héisc sin a chrapadh go mór teacht suas agus fás go tapa nuair a fheabhsaigh na coinníollacha. Ciallaíonn sé sin nach é an crapadh amháin a chuidíonn, ach an cumas crapadh agus fás go solúbtha chun freastal ar do riachtanais.

Péire pórúcháin d'éisc clown. Tá an baineannach mhór ar dheis agus an fireannach níos lú ar chlé (Theresa Rueger)

Cé nár sháraigh gach iasc an teas agus nár mhair siad, níor bhásaigh aon cheann de na héisc a chrapadh arís agus arís inár staidéar, agus fiú amháin má chrapadh uair amháin mhéadaigh sé dóchúlacht marthanais éisc clown le linn na tonn teasa faoi 78%.

Ní dhearna ár dtaighde imscrúdú ar an gcaoi a ndéanann iasc clown é seo, ach d’fhéadfadh staidéir ar veirteabraigh eile leideanna a thabhairt dúinn. Iguánaí mara ar Oileáin Galápagos, mar shampla, crapadh le linn blianta El Niño, nuair a théann teocht an uisce san Aigéan Ciúin trópaiceach thoir agus lár níos airde.

Laghdaíonn sé seo an méid bia agus spreagann sé na reiptílí chun crapadh trí chuid dá gcnámha a ionsú.

Is é meánmhéid go leor speiceas éisc mhara ar fud an domhain ná ag éirí níos lú, de réir suirbhéanna fadtéarmacha. D’fhéadfadh sé seo a bheith mar thoradh páirteach ar iascaireacht ag baint iasc níos mó ó dhaonraí, chomh maith leis an aeráid atá ag téamh athrú ar an bhfás nó ar na huasmhéideanna na n-iasc.

Más rud é go bhfuil ár bhfionnachtain maidir le héisc fásta ag crapadh mar fhreagairt ar strus comhshaoil ​​níos forleithne, d'fhéadfadh gur cúis eile é sin go bhfuil iasc in aigéan an domhain ag dul i laghad.

An tá staidéar nua foilsithe san iris Eolaíocht airleacain.

Theresa Rueger Léachtóir Sinsearach i mBitheolaíocht Mhuirí Thrópaiceach, Seansaigh MacDhomhnaill is Comhalta Taighde Neamhspleách NERC in Éiceolaíocht Sceireacha Coiréil é agus Melissa Versteeg is iarrthóir PhD in Eolaíochtaí Mara é, ar fad ag Ollscoil Newcastle. Athfhoilsítear an t-alt seo ó An Comhrá faoi ​​cheadúnas Creative Commons. Léigh an airteagal bunaidh.

