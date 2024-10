Díol flash Dive Worldwide ar anois

Teastaíonn ó thionscnóir turas Dive Worldwide go mbeadh a fhios ag tumadóirí go bhfuil a flash díola beo as seo go deireadh mhí Dheireadh Fómhair, ag tairiscint coigiltis de £150pp ar gach ceann scríbe nuair a dhéantar áirithint dhíreach nua do shaoire 2025.

I measc na samplaí atá deartha chun tempt tá an Best of Oileáin Mhaildíve Liveaboard clár taistil, rud a fhágann go mbeidh am ag tumadóirí idir seo agus an bhliain seo chugainn a bheith ag súil le hiniúchadh a dhéanamh ar atoll Thuaidh agus Theas Malé agus Ari, áit a áiríonn na buaicphointí stáisiúin ghlantacháin manta, teagmháil fhéideartha le siorcanna míolta móra agus tumadóirí srutha.

Ansin tá an Insamhlóir Iarthar Komodo pacáiste, ag soláthar rochtain ar tumadóireacht Indinéisis i Sumbawa agus an limistéar Komodo thiar. “Cuireann an ionad tumadóireachta tiomnaithe i Kalimaya turais tumadóireachta laethúil ar fáil chuig trí shuíomh a bhfuil cáil dhomhanda orthu, chomh maith leis an sceireacha tí dochreidte lena raidhse de shaol mara neamhchoitianta agus neamhghnách,” a deir an t-oibreoir.

I rogha Mhuir Chairib tá an rogha fanacht ag an Golden Rock Resort ar oileán St Eustatius, ag tumadóireacht le Cluiche Léim Statia chun iniúchadh a dhéanamh ar raon na láithreán tumadóireachta atá ar fáil, lena n-áirítear longbhriseadh le déantáin, sceireacha coiréil agus sreafaí laibhe crústaithe coiréil.

Níl iontu seo ach blaiseadh de shaoire saoire féideartha agus de shaoire ar bord agus Léim ar fud an domhain deir gur féidir go leor roghanna saincheaptha a sholáthar freisin. Baineann an lascaine £150pp le háirithintí díreacha nua le haghaidh taistil in 2025 suas go dtí an 31 Deireadh Fómhair, 2024, agus an 2,000 Deireadh Fómhair, 24 san áireamh, ach teastaíonn íoschaiteachas de £XNUMX in aghaidh an duine. Luaigh ‘DWOCTXNUMX’ agus fiosrúchán á dhéanamh agat.

