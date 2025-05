An bhfuair tumadóirí stiúir neamhchoitianta eile – ag marcáil longbhriseadh taisce curtha?

at 9: am 37

Tar éis fionnachtain a stiúir atá brataithe le miotal ó long chogaidh ón 18ú haois a ndearnadh damáiste di amach ó chósta na Sicile sa bhliain 1718, tuairiscithe ar Divernet An mhí seo caite, bhí foireann tumadóireachta Éireannach i dteagmháil liom faoina bhfionnachtain féin ar stiúir a raibh baint aici leis an Iodáil an samhradh seo caite.

Tá nasc idir an stiúir neamhchoitianta atá clúdaithe le copar a fuair na tumadóirí agus long cheannaíochta Briotanach ar a dtugtar an AisghabháilTuairiscítear go raibh an soitheach 30m ar fhad lán le dealbha luachmhara Iodálacha agus seoda eile nuair a scuabadh den chúrsa í agus a chuaigh go tóin poill í i stoirm amach ó Cheann Chairn Sóir, Loch Garman ar chósta thoir theas na hÉireann sa bhliain 1787.

Fuair ​​seisear den chriú bás sa tóin poill, beirt mhac an chaptaein ina measc.

Tá an stiúir beagnach 7m ar fhad (Foireann Endeavour)

The divers found the rudder at a depth of about 20m in a relatively featureless area of seabed. It lay some 200m from where earlier magnetometer surveys had led them to believe that the AisghabháilTá corp adhmaid an tseirbhíse curtha i 2-3m de ghaineamh. Meastar go bhfuil réimse déantán marmair, cloiche agus cré-umha eile fós ar bord.

Bhí suíomh soitheach anaithnid deimhnithe ag sraith suirbhéanna sonáir il-bhíoma a rinneadh ón soitheach taighde. Cairéad mar chuid den INFOMAR mapáil fhadtéarmach ghrinneall farraige na hÉireann arna reáchtáil ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus a chomhpháirtithe.

An stiúir le lúibín cré-umha (Foireann Endeavour)

Fuarthas an lann stiúir 6.8m ar fhad ina hiomláine lena bioráin chré-umha (boltaí ceangail) agus cuid den phost deiridh fós ceangailte – rud a thugann le fios gur bhuail deireadh tobann, foréigneach leis an long.

Meastar nach bhfuil mórán samplaí de stiúirí den sórt sin fágtha, agus tá an fhoireann tumadóireachta i dteagmháil le músaeim mhuirí ar fud an domhain le súil go bhfaighidh siad amach cé chomh hannamh is atá a bhfionnachtain.

Roimh ré na long iarainn agus cruach, bhíodh soithí ceannaíochta adhmaid brataithe le copar uaireanta chun a gcuid cabhail a chosaint. Ghlacfadh an Cabhlach Ríoga leis an gcleachtas chun a longa cogaidh a dhéanamh níos tapúla - cé nach raibh sé sin go dtí na 1850idí.

Aisghabháil Tógadh i gCathair Chester é sa bhliain 1773 agus timpeall an ama sin, mar a fuair an fhoireann tumadóireachta amach, ní raibh ach thart ar 200 de na 10,000 long i gcabhlach ceannaíochta na Breataine clúdaithe le copar.

Lastas gan árachas

Bhí an long ag dul ó Londain go Baile Átha Cliath agus saothair ealaíne inti, lena n-áirítear dealbha marmair agus cloiche eile a cheannaigh Iarla Charlemont san Iodáil le linn camchuairte mór naoi mbliana san Eoraip. Bhí na dealbha faighte aige chun Teach an Chustaim a bhí á thógáil i bpríomhchathair na hÉireann ag an am a mhaisiú, ach meastar nach raibh árachas ar a lasta luachmhar.

Aisghabháil Deirtear freisin go raibh “cainníocht d’earraí ealaíne agus nádúir saibhre agus neamhchoitianta” á iompar aige a bhailigh an baincéir Éireannach John La Touche san Eoraip, a raibh cáil air, cosúil le hIarla Charlemont, mar dhuine de na fir is saibhre san Eoraip.

Cé nach bhfuarthas aon liosta oifigiúil, i measc na seoda eile a chreidtear a bheith ar an long bhí ábhar iomlán tí Daniel Corneille, Gobharnóir St Helena a bhí ag filleadh.

The dive-team of five is led by local maritime researcher Edmond O’Byrne, who also runs a culaith thirim repair and sales business. He has spent some 40 years searching for the Aisghabháil, ó ghabh scéalta faoin long a shamhlaíocht den chéad uair.

“Bhíomar i measc na chéad tumadóirí uisce-lung sa chúinne seo d’Éirinn,” a dúirt O’Byrne. Divernet“Fuaireamar longbhriste den chuid is mó ó na cogaí domhanda ach ansin chuala mé faoi Aisghabháil i 1985. Ceapadh le fada gur chuaigh an long go tóin poill sna huiscí éadoimhne, ach fuaireamar tuairisc nuachtáin ón am sin a léirigh gur cailleadh í in uiscí níos doimhne.

“Ar ndóigh, ní raibh aon GPS againn agus an rud ab fhearr a d’fhéadfaimis a dhéanamh ag an am sin ná maighnéadaiméadair a úsáid.”

Ancairí agus potaí tae

Meastar anois gur scaradh an long a bhí curtha faoi thalamh lena hancairí, rud a chuirfeadh aon chomharthaí maighnéadaiméadair lag ar a mhéad. D'aimsigh an fhoireann ceann de na cinn a chreideann siad a bheith ann. Aisghabháilancairí agus slabhra sa chomharsanacht anuraidh.

Meastar gur tháinig ancaire seo ón Aisghabháil (Foireann Endeavour) freisin.

Slabhra ancaire (Foireann Endeavour)

Glúin agus planc deic na loinge (Foireann Endeavour)

Níor tháinig an fhoireann ar shuíomh inar shín adhmad amach as grinneall na farraige gainmheach go dtí 2021. Aisghabh siad píosa adhmaid amháin le haghaidh anailíse, thuairiscigh siad a bhfionnachtain, agus lean siad orthu ag fáil earraí lena n-áirítear pota tae copair ornáideach, tobar dúigh agus píosaí de shorn iarainn teilgthe sa cheantar.

Thuas agus ar dheis: An pota tae copair (Foireann Endeavour)

Fuarthas dúch ag láthair na loinge briste (Foireann Endeavour)

'Fionnachtain shuntasach'

"Táim 99% cinnte gurb é an Aisghabháil,” a dúirt O’Byrne le Ireland’s Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, ach go dtí seo níor chuir an NMS isteach ar an smaoineamh an suíomh a thochailt. Dúirt sé nach bhfuil aon phlean aige iarracht a dhéanamh an long bhriste a aithint fad is atá sé faoi chosaint nádúrtha gainimh, agus níor gheall sé níos mó ná a rá go “coimeádfadh sé an scéal faoi athbhreithniú”.

Chuirfeadh na tumadóirí, a oibríonn faoi cheadúnas gan cur isteach, fáilte roimh an deis a bheith in ann oibriú le seandálaithe muirí ar thochailt an tsuímh loinge briste – mar sin thug aimsiú na stiúire an samhradh seo caite spreagadh úr dá gcúis. “Bhí sé an-spreagúil – ní raibh súil againn leis sin riamh,” a deir O’Byrne.

Seachas plé ar an músaem, tá súil aige go Divernet B’fhéidir go mbeadh faisnéis ag léitheoirí a chabhródh leis an bhfionnachtain a chur i gcomhthéacs. Má féidir a chruthú gur fionnachtain chomh hannamh agus a chreideann an fhoireann í stiúir atá brataithe le copar ón 18ú haois, d’fhéadfadh sé seo na húdaráis a spreagadh chun athmhachnamh a dhéanamh ar na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le tochailt longbhriste a údarú.

Institiúid Mhuirí na hÉireann Tá an t-uachtarán Joe Varley tar éis ómós a thabhairt don fhoireann tumadóireachta agus dúirt sé go raibh a bhfionnachtain stiúir “an-suntasach”, agus tá súil ag na tumadóirí go bhféadfaí an mhír a ardú lá éigin le haghaidh caomhnaithe agus taispeántais.

Is féidir le duine ar bith a bhfuil eolas aige faoi thearcthacht nó neamhchoitianta fhionnachtain na foirne tumadóireachta teagmháil a dhéanamh le Edmond O'Byrne ag edmondobyrne@gmail.com, nó glaoch ar 0868 173477.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Fuair ​​tumadóir ón tSicil stiúir éadomhain agus gunna domhain, Ba chúis le scoilt idir an Bhreatain agus Éirinn gur ghabhadh gunnaí Tudor ag tumadóirí, TURRAING AN LUSITANIA, CEANN MHÁLAINN, MHAIGHÉAD TUMBÁLA RAIBH NA HÉIREANN