Tugadh cuireadh do thumadóirí páirt a ghlacadh i Seachtain Longbhriseadh BVI

Is féidir le tumadóirí cuairt a thabhairt ar láithreáin longbhriste in Oileáin Bhriotanacha na Maighdean i rith na bliana, ach gach Meitheamh anois bíonn an rud ar a dtugtar Seachtain na Longbhriste ar an oileán Cairibeach, “ceiliúradh seacht lá ar stair mhuirí shaibhir na críche agus an domhan bríomhar faoi uisce a thugann beatha dó”.

Beidh imeacht na bliana seo ar siúl ón 15-21 Meitheamh. Is í an long bhriste stairiúil an long cáiliúil Royal Mail ón 19ú haois. Rhône ag Oileán na Salainn, mar a léirítear sa scannán beagnach 50 bliain d'aois An DeepAn 90m Rhône Iompar post agus paisinéirí ó Shasana ag baint úsáide as seol agus gaile araon, ach cailleadh í i hairicín inar cailleadh 123 duine sa bhliain 1867.

RMS Rhône

Cuireadh nithe is díol spéise faoi uisce eile i mBVI, a raibh rochtain éasca orthu agus atá slán, go tóin poill d'aon ghnó, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile. Ina measc seo tá na “sceireacha ealaíne” Sharkplaneo ag Virgin Gorda – trí aerárthach tréigthe a ndearnadh leath-eitleán/leath-siorc orthu go cruthaitheach ag an ngrúpa Beyond The Reef – agus Banríon Kodiak, báirse breosla Cabhlach an Dara Cogadh Domhanda faoi léigear ag dealbh 2m de kraken.

Eitleán siorcanna

Banríon Kodiak réamh-bháite in 2017

Willy T & Sráid na mBriste

I mbliana, d’fhreastail Willy T, iar-bheár snámhach “long bhradáin”, le bádh ag Oileán Pheadair mar bhreis ar an mbailiúchán éagsúil seo de nithe is díol spéise faoi uisce.

Ansin tá ceathairéad Wreck Alley de shoithí atá i ndán dóibh a bheith buailte, ina bhfuil an Séala an Oileáin long lastais bháite ó 2006, a tarraingíodh go dtí suíomh Oileán Cooper chun dul isteach i mbád lastais eile, Marie L, agus na báid tarraingthe Pat agus BeataIs féidir cuairt a thabhairt orthu uile le linn aon tumadóireacht amháin.

Gathán bioráin i Wreck Alley

Beata i Sráid na Loiscthe

Ag Tortola is féidir le tumadóirí iniúchadh a dhéanamh ar an Chikuzen, soitheach cuisniúcháin Cóiréach 74m ar fhad a ndearnadh damáiste dó i hairicín i 1981, agus ina dhiaidh sin chuir a húinéirí tine é in iarracht theipithe fáil réidh leis. Chikuzen agus is féidir le longa briste eile de chuid BVI a fheidhmíonn mar sceireacha saorga réimse leathan beatha mhuirí a mhealladh, lena n-áirítear siorcanna, roic, turtair, barracuda agus iasc sceireacha.

Idir thumthaí, bíonn féastaí, cóisirí trá tine chnámh, damhsaí agus ceol beo, léirithe cultúrtha agus glanadh trá ar siúl i rith Sheachtain na Longbhriste. Chomh maith leis sin, tá pacáistí príobháideacha tumadóireachta agus seoltóireachta ar fáil le linn na seachtaine. Cairteacha Luamh Horizon ón 14-22 Meitheamh. Faigh sonraí de Sheachtain Longbhriste BVI ag suíomh an bhoird turasóireachta.

