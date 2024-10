Dearbhaíonn na hAsóir an líonra MPA is mó san Eoraip

Agus roinneann National Geographic Pristine Seas, a ghlac páirt sna hiniúchtaí eolaíocha chun na limistéir is tábhachtaí le cosaint a bhunú, a thuairimí – mar aon le hocht speiceas muirí atá mar thréith ag an tarraingt lár-Atlantach seo do thumadóirí. Grianghraf le Manu San Félix

Tá an gréasán Limistéir faoi Chosaint Muirí (MPA) is mó san Eoraip á bhunú i lár an Atlantaigh thart ar na hAsóir, cinneadh a rinneadh roimh Chomhdháil Bithéagsúlachta na NA faoi láthair. Tá sé mar aidhm ag cruinniú mullaigh COP16 dul chun cinn a mheas maidir leis an sprioc domhanda ‘30×30’ chun 30% den phláinéid a chosaint faoi 2030.

Tá reachtaíocht ceadaithe ag na hAsóir, naoi n-oileán atá mar réigiún sa Phortaingéil, chun RAMPA, Líonra Limistéir Chosanta Mhuirí na nAsór, a bhunú thar achar 287,000 km cearnach.

Tá cúig faoin gcéad déag dá uiscí á n-ainmniú mar uiscí lánchosanta agus 15% mar uiscí ardchosanta, agus tá srian nó toirmeasc ar iascaireacht agus ar ghníomhaíochtaí eastóscacha eile.

Tá na hAsóir ar cheann den bheagán áiteanna ar domhan ina mbailíonn gathanna diabhail na Sile (Mobula tarapacana) i ngrúpaí móra. Is ionann na hoileáin agus an teorainn dáilte is faide ó thuaidh do ghhathanna soghluaiste san Atlantach agus go domhanda (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

I measc na beatha muirí a deirtear a bheith cosanta beidh coiréil domhainfharraige, míolta móra, deilfeanna, siorcanna, gathanna manta, speicis éisc agus éiceachórais gaotha hidrothermala.

“Is éacht é seo do na hAsóir, agus an réigiún chun tosaigh ar an leibhéal náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta i gcosaint agus i mbainistiú cuid ríthábhachtach dár bplainéad: an fharraige,” a dúirt Uachtarán na hAsóir, José Manuel Bolieiro, faoin aistriú.

Tá an comar eireaball dubh (Serranus atricauda) ina chónaí ar íochtair carraigeacha, ón bhfothaoideach éadomhain síos go dtí thart ar 150m ar dhoimhneacht agus is speiceas tábhachtach tráchtála é le tuirlingtí méadaithe i gcalafoirt na Portaingéile (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

“Tá súil againn go spreagfaidh ár gcinneadh réigiúin eile, a chaithfidh gníomhú chun sláinte an phláinéid amach anseo a chinntiú.”

Leag na toscairí chuig an gcruinniú mullaigh idirnáisiúnta deiridh in 30 an sprioc chun 2030 % den talamh agus den aigéan a chosaint faoi 2022, ach dhá bhliain ina dhiaidh sin ní bhíonn ach 8 % den aigéan ag aon leibhéal cosanta, cé go bhfuil níos lú ná 3 % faoi chosaint iomlán nó ardchosaint. .

Tá Sabella spallanzanii, ar a dtugtar freisin an Mheánmhuir nó an phéist fean Eorpach, cleití nó péist phionóil, dúchasach d'uiscí éadomhain san Atlantach Thoir thuaidh agus sa Mheánmhuir ( Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

Múnla cosanta aigéin

“Agus idirbheartaithe ag bailiú i Cali, an Cholóim chun staid chosaint an dúlra a mheas, soláthraíonn cás na nAsóir múnla cosanta aigéin don domhan le leanúint,” a dúirt bunaitheoir National Geographic Pristine Seas Enric Sala.

“Is é an rud atá iontach mar gheall ar an ngréasán limistéar cosanta nua ná a mhéid ollmhór, ach freisin gur oibrigh an oiread sin grúpaí áitiúla le chéile chun é a chur i gcrích.

“Tháinig oifigigh an Rialtais, eolaithe, ionadaithe tionscail agus saoránaigh áitiúla le chéile chun córas cosanta a cheapadh a oibríonn do chách.

Breathnaíodh siorcanna mako shortfin (Isurus oxyrinchus) ag 23% de stáisiúin samplála peiligeach na nAsór, ach tá siad rangaithe mar IUCN i mBaol (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

“Le taighde nua ag tabhairt le fios go bhfuil thart ar 190,000 MPA beag ag teastáil uainn i réigiúin chósta agus 300 MPA mór i gceantair iargúlta amach ón gcósta faoi dheireadh 2030 chun an sprioc 30 × 30 a bhaint amach, is ábhar misnigh é na hAsóir a fheiceáil ag bogadh an domhain i gceart. treo.

“Tá sé in am anois do réigiúin eile ar fud an domhain a dtreoir a leanúint,” a dúirt Sala. “Mar sin féin, tá sé tábhachtach nach ndéanaimid cosaint ar aon 30% ach ar an 30% ceart chun na buntáistí bithéagsúlachta, aeráide agus soláthair bia is mó is féidir a thairiscint do MPAs a bhaint amach.”

Nudibranch peiligeach é an seadragon gorm (Glaucus atlanticus) a shnámhann ag baint úsáide as teannas dromchla an uisce chun fanacht bun os cionn. Cloíonn sé ar orgánaigh pheiligeacha eile níos mó – fiú fear cogaidh na Portaingéile (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

Réimse tosaíochta

In 2018, i gcomhpháirtíocht leis an rialtas réigiúnach, eolaithe áitiúla, Institiúid Waitt, Fondúireacht Oceano Azul agus comhpháirtithe eile, ghlac Pristine Seas páirt in turais eolaíocha sna hAsóir chun cabhrú le réimsí tosaíochta cosanta a aithint.

Déanann a fhoireann eolaithe agus scannánóirí idirnáisiúnta agus áitiúla taighde ar iarratas ó rialtais atá ag iarraidh a dtiomantais do chosaint aigéin a chomhlíonadh.

Ag baint úsáide as uirlisí ardteicneolaíochta cosúil le ceamaraí faoi uisce chun limistéir chósta, farraige oscailte agus domhainfharraige a mheas, chuir na turais faisnéis nua faoina mbithéagsúlacht, chomh maith le tionchar na gníomhaíochta daonna.

Agus iad ag fiach, beidh míolta móra sperm (Physeter macrocephalus) ag tumadh ar feadh 40-50 nóiméad ag an am, le eatraimh dromchla 10-20min. Níl siad ach sa dara háit le míol mór gob Cuvier mar an t-ainmhí aer-análú is doimhne ar domhan, tar éis é a thaifeadadh ag 2,250m (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

“Chonaiceamar go bhfuil éiceachórais mhuirí na nAsór ar cheann de na cinn is éagsúla agus is dinimiciúla san Atlantach Thuaidh,” a dúirt príomh-eolaí Pristine Seas Alan Friedlander a ghlac páirt, cosúil le Sala, i dtaiscéalaíocht eolaíoch an cheantair.

“Áirítear ar shuíomh geografach uathúil an oileánra, mar aon lena thopagrafaíocht chasta faoi uisce, sléibhte mara, gaothairí hidreaiteirmeacha, agus gnáthóga domhainfharraige a thacaíonn le pobail bhitheolaíocha uathúla agus éagsúla a bhfuil ardluach caomhantais acu.

Scoil truiceariasc (Balistes carolinensis) ag oileán Flores (Manu San Félix / National Geographic Farraigí Pristine)

“Tá sláinte agus inbhuanaitheacht thimpeallacht mhuirí na nAsór ríthábhachtach ní hamháin do phobail áitiúla ach freisin do bhithéagsúlacht mhuirí dhomhanda, do chobhsaíocht aeráide, agus do shláinte aigéanach. Tá sé ríthábhachtach an t-éiceachóras seo a chosaint chun a luachanna éiceolaíocha, eacnamaíocha agus cultúrtha a chaomhnú.”

Ós rud é 2008, National Geographic Farraigí Pristine deir go ndearna sé níos mó ná 45 turas ar fud an domhain agus chabhraigh sé le 29 cúlchiste mara a bhunú a chlúdóidh níos mó ná 6.8 milliún km cearnach aigéin.

