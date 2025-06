Ar ais sa bhfilleadh: Ju-88 a aimsiú san Aeigéach

Nochtann beirt thumadóirí Gréagacha píosa staire i bhfolach, longbhriseadh eitleáin Junkers Ju-88 a cailleadh le fada – insíonn ROSS J ROBERTSON an scéal bunaithe ar thaighde le NIKOLAOS SIDIROPOULIS a sholáthraíonn na híomhánna, i gcomhar leis an DR KIMON PAPADIMITRIOU.

"Agus mé ag dul síos i ndoimhneacht na Mara Aeigéach, tháinig imlíne shoiléir an Junkers Ju-88 chun solais, ar foluain fúm. Bhí a fhiúsáiste agus a réise sciatháin sínte go galánta trasna leaba ghainmheach, faoi bhrú paistí féar mara ag luascadh. Rith sceitimíní corraitheacha tríom - ba mise agus Kimon na chéad daoine a d'fhéach ar an longbhriste seo go dlúth le breis agus 80 bliain!"

Tá Nikolaos Sidiropoulos ag cur síos ar an bhfionnachtain iontach ar an seachtú haerárthach den chineál seo a fuarthas in uiscí na Gréige, an ceann seo suite amach ó oileán Psara ag doimhneacht 25m amháin.

Le linn an Dara Cogadh Domhanda, ba eitleán comhraic rathúil dé-inneallach é an Junkers Ju-88 Gearmánach a raibh rólanna éagsúla aige. Mar gheall ar iarrachtaí Manolis Roxanas, bhí stair an eitleáin seo ar eolas cheana féin, lena n-áirítear cuntas ón bpíolóta a fuarthas i leabhar le Peter Taghon – ach bhí an longbhriseadh féin gan teacht air le fada.

An Junkers Ju-88 mar atá sé inniu

Caora caillte

Is cinnte go raibh imní an Leifteanant Gert Winterfeld soiléir agus é ag tiomáint a Ju-88 A4 L1+CK tríd an spéir suaiteach san oíche ar an 13 Nollaig, 1943. Bhí an misean – ruathar buamála íseal-leibhéil ar chalafort Bari san Iodáil – tar éis éirí ina chíor thuathail go gasta.

De réir mar a d’éirigh an aimsir níos measa agus de réir mar a mhéadaigh an tine frith-aerárthaí, d’éirigh leis an bhfoireann aerárthaí a gcuid buamaí a scaoileadh, cé nárbh fhéidir a dheimhniú go raibh aon bhuille ann. Lámhachadh dhá cheann de na haerárthaí Gearmánacha sa chaos sular tháinig an chuid eile de Ghrúpaí I agus III den 1ú Scuadrún Oiliúna Oibríochta. sciathán D’fhéadfadh 1 éalú.

Bhí na ruathair scaipthe ag an ionsaí agus iad ag seoladh abhaile. Cé gur thuirling cuid mhór de na haerárthaí san Albáin, lean Winterfeld agus a chriú orduithe agus d’fhill siad ar a mbunáit in Elefsina, in aice leis an Aithin.

Chuir scamaill throma agus droch-radharc bac ar a ndul chun cinn, áfach. Thuairiscigh an t-oibreoir gan sreang Unteroffizier Erwin Kielhorn go luath go raibh gach teagmháil raidió caillte acu, agus go raibh siad fágtha ag brath ar a gcompás agus ar an dóchas go bhfeicfidís sainchomharthaí aitheanta.

Gan a fhios acu, bhí siad tar éis eitilt rófhada soir, ag trasnú Mhuir Aeigéach gan radharc ar thalamh. De réir mar a bhí a mbreosla ag dul i laghad agus an tuiscint a bhí ag teacht orthu ar an rud dosheachanta, tháinig oileán beag chun solais go míorúilteach ar an léaslíne. Gan aon rogha eile aige, shocraigh Winterfeld an t-eitleán a thréigean.

Trí Junkers Ju-88s thar Chréit i 1943 (Bundesarchiv)

Duine aonair Ju-88 (Bundesarchiv)

D’eitil siad thar an oileán, ag seoladh lasracha dearga chun comhartha cabhrach a lorg, sular thosaigh Winterfeld ag druidim leis. Le solas na gealaí go tréimhsiúil, throid sé chun an Ju-88 a choinneáil cothrom. Ag 80m, d’ordaigh sé do Kielhorn an ceannbhrat a scaoileadh, ach stróic sé leis go foréigneach, ag bualadh isteach san eireaball-eite agus an t-aerárthach ag titim isteach san fharraige.

Ar an drochuair, níor gortaíodh an criú go mór, ach bhuail tonnta orthu agus iad ag streachailt leis an eitleán a fhágáil. Theip ar an rafta tarrthála a imscaradh, rud a d’fhág iad ar strae sna huiscí dorcha.

Shnámh Winterfeld i dtreo charraig, ag cloí le dóchas. “Mo shaol-seaicéad “níor bholg sé suas rud a bhí ina bheannacht sa deireadh,” a mheabhraigh sé. Tar éis dó teacht i dtír, threoraigh fear áitiúil chuig méara an oileáin é, áit ar aimsigh sé a ghunnadóir Alfred Raidt slán sábháilte ach fuair sé amach go raibh an bheirt eile den chriú ar iarraidh.

“Mhair an ceathrar ball den chriú an timpiste,” a mheabhraigh an t-oileánach Manolis Agapousis, a raibh a athair ina fhinné ar na himeachtaí. “Shnámh beirt soir, cé go raibh siad gar don chladach agus gur cheart dóibh an sliabh, Mavri Rachi, a fheiceáil fiú san oíche. Ar an drochuair, bádh siad,” a dúirt sé go gruama. “Shroich an bheirt eile an t-oileán.”

Ní raibh a fhios ag na haerfhir cá raibh siad ach, dar le Manolis, chonaic siad lóchrann eaglaise agus lean siad a sholas. Chuidigh a athair, a raibh roinnt teangacha líofa aige, leo cúnamh a fháil ón ngarastún Gearmánach áitiúil.

Tar éis coirp a gcomrádaithe a fháil, d’fhreastail Winterfeld agus Raidt ar a n-adhlacadh ar oileán comharsanachta Chios sular fhill siad ar a n-aonad.

Tumadh taiscéalaíochta

Bhí Nikolaos agus Kimon ón bhFo-Underwater Survey Team (UST), grúpa taighdeoirí agus díograiseoirí longbhriste deonacha atá lonnaithe sa Ghréig, ar oileán Psara níos luaithe i mbliana le haghaidh clár faisnéise teilifíse dar teideal Thalatta – Rúin na Mara Aeigéach nuair a chuala siad ráflaí faoi thimpiste eitleáin áitiúil.

Bhí léargais ó Manolis, mar aon le faisnéis luachmhar ón iascaire áitiúil Spiros Louloudias, ríthábhachtach. Chuimhnigh Spiros ar stad a chur lena thurais iascaireachta i gceantar ar leith sna 1970idí tar éis dá threalamh a bheith gafa. Chuidigh sé seo le Nikolaos agus Kimon comhordanáidí a aimsiú a bhí ailínithe leis an talamh salach marcáilte ar chairteacha loingseoireachta.

Agus an t-eolas seo acu, d’ullmhaigh siad le haghaidh tumadóireacht taiscéalaíochta, agus iad ag súil leis an longbhriste a dhoiciméadú agus samhail 3T fótagraiméadrach mhionsonraithe a chruthú.

“Tá an t-aerárthach caomhnaithe go han-mhaith, cé gur baineadh an chuid eireabaill díláithrithe,” a mheabhraíonn Nikolaos. “Tá sé anois ina luí bun os cionn agus os comhair an treo mícheart ar bharr an fhiúsaeig, gan amhras tarraingthe ann ag líonta iascaireachta.”

“Tá blúirí de na líonta seo greamaithe de na cobhsaitheoirí cothrománacha beagnach slán, fianaise shoiléir ar chur isteach neamhbheartaithe ar an longbhriste.”

Roinn eireabaill

"Shiúil mise agus Kimon timpeall an chuid eireabaill damáistithe, agus muid araon ag breathnú isteach ar an radharc scanrúil. D’fhéach mé tríd an haiste oscailte agus chonaic mé an roth eireabaill tarraingthe siar agus a mheicníocht. Níos faide anonn, spreag iarsmaí phointe ceangail an stiúir mo chuid fiosrachta, mar aon leis na poill breosla scaoilte atá leabaithe i sciorrtha athneartaithe."

"Nocht an radharc isteach sa fhiúsáiste ón bpointe briste, ag breathnú chun cinn, easnacha struchtúracha a bhí i bhfolach anois faoi thaipéis bheoga fáis mhuirí. Taobh istigh, bhí buidéil ocsaigine sféarúla - faoi bhrú fós is dócha - ceangailte go daingean ina n-áit, radharc neamhchoitianta do Ju-88, a raibh buidéil sorcóireacha de ghnáth air."

“Bhí an doras oscailte a bhí ag dul isteach sa bhá buama cúil le feiceáil freisin, agus a ualach lasta tite thar an Iodáil le fada an lá.”

Taobh istigh den fhiúsáil

Tá an dá inneall Jumo 211 fós suite, cé go bhfuil na liáin adhmaid imithe as a chéile le fada an lá. “Bhí tomhsairí brú ola agus teochta nochta ag inneall amháin, agus a chochall ar iarraidh, a bhí ríthábhachtach don chriú tráth ach atá teimhneach anois.

“Ní raibh mé in ann gan a shamhlú an píolóta ag féachaint thar a ghualainn ar na dhiailiú céanna sin ón gcábán, ag brath orthu le fanacht beo.

Inneall calafoirt an Junkers Ju-88

Radharc taobh den inneall a chaill a chochall

Inneall calafoirt

"De réir mar a bhog muid níos gaire, thug mé faoi deara an fearas tuirlingthe calafoirt a bhí tite faoin sciathán, a bhoinn slán ar bhealach aisteach, amhail is dá mbeadh aer fós ann.

“Nochtadh suíochán an phíolóta, a raibh a cheannbhrat imithe le fada, lena mhuineál fada sainiúil atá deartha chun cosaint ó urchair a thabhairt. Is féidir suíomhanna na dtrí bhall foirne eile a aithint fós, cé go bhfuil cuid mhór den phíobán tar éis titim as a chéile, agus ní fágadh ach blúirí d’ionstraimí agus de thomhasairí.”

An cóicphíobán

Radharc taobh den chócphit

“Shamhlaigh mé an criú plódaithe sa spás teoranta seo, faoi gheasa éadóchais agus iad ag eitilt thar an Muir Aeigéach, caillte agus gan breosla ag rith amach.”

Nóiméad uafáis

Agus iad ag eitilt os cionn an raic, roinn Nikolaos agus Kimon nóiméad ciúin uafáis. “Anois, faoi chlúdach sraith tanaí algaí glasa agus ina bhaile do shaol mara bríomhar, d’eitil an t-aerárthach seo go bródúil trí na spéartha tráth, a criú i mbun catha in aghaidh na gComhghuaillithe - ach bhí a gcairde, a dteaghlaigh, a mbrionglóidí agus a n-aislingí féin acu freisin.

"Cé go raibh a gcinniúint ar eolas, bhí a scéal neamhiomlán – go dtí seo. Tar éis blianta fada a bheith caillte don stair, bhí a n-aerárthaí os ár gcomhair agus, faoi dheireadh, d'fhéadfaí an scéal iomlán a insint, ag fanacht linn filleadh ar an dromchla amháin."

Tar éis an tsaoil, is fiú gach caora caillte a fháil.

An Foireann Suirbhé Faoi Uisce Gabhaim buíochas le Manolis Agapousis as cuntas a athar a roinnt, le Manolis Roxanas as aitheantas an aerárthaigh agus an chriú a sholáthar, le Spyros Louloudias as an suíomh a léiriú, agus le Thomas Panagiotopoulos, captaen an tsoithigh tacaíochta. Artach. Fuarthas fianaise an phíolóta sa leabhar La Lehrgeschwader 1, an Escadre au Griffon. Tuaim 2 le Peadar Taghon. Is tumadóir paiseanta é NIKOLAOS SIDIROPOULOS agus comhbhunaitheoir UST. Thosaigh sé ag tumadóireacht in 2002, agus bhain sé amach deimhnithe éagsúla lena n-áirítear TecRec 50, agus déanann sé taighde cartlainne ar longbhriseadh, scríobhann sé ailt, léachtaí agus cruthaíonn sé cláir faisnéise chun stair agus tábhacht na hoidhreachta muirí a chur chun cinn. Is údar agus oideachasóir é ROSS J ROBERTSON, Tumadóir Uisce Oscailte agus Nitrox Ardleibhéil, a bhfuil spéis mhór aige i longbhriste Aeigéach agus i stair an Dara Cogadh Domhanda sa Ghréig. Ag tabhairt na n-eilimintí seo le chéile i go leor... iris agus ailt nuachtáin, is é coimeádaí an tsuímh é freisin Scéalta WW2

