Aimsíonn Baltictech longbhriseadh eile de chuid 'Hannibal' ag 90m

Tá tumadóirí Polannacha tar éis teacht ar longbhriseadh an Baltenland, long lasta Gearmánach a ndearnadh torpéadú uirthi ag fomhuireán Sóivéadach i 1944 le linn Oibríocht Hannibal, ceann de na hoibríochtaí aslonnaithe muirí ba mhó le linn an Dara Cogadh Domhanda.

Is beag atá fágtha le feiceáil de struchtúr na loinge móire 80 bliain tar éis an phléasctha mhóir a chuir go tóin poill í, ach bhí an long briste ar liosta mianta na foirne tumadóireachta le fada an lá.

Go luath in 1945, le linn Oibríocht Hannibal, iompraíodh trúpaí agus sibhialtaigh na Gearmáine ar shiúl ó cheantair chósta na Baltaí a bhí á ngearradh amach ag an Arm Dearg a bhí ag dul chun cinn.

Fuair foireann tumadóireachta Baltictech, a bhfuil roinnt longbhriseadh bainteach le Hannibal aimsithe acu cheana féin sa Mhuir Bhailt, an ceann seo ag doimhneacht 91m, ó thuaidh ó bhaile Ustka agus lasmuigh d’uiscí críochacha na Polainne. Bhí sé suite thart ar 9km ón áit a raibh sé báite mar a thugtar i dtuairiscí comhaimseartha.

Tá 'líonra gan teorainn' ar longbhriseadh an Baltenland (Baltictech)

An longbhriseadh i nóiméad soiléireachta (Baltictech)

Chuir an fhoireann, faoi cheannas an sealgaire longbhriste Tomasz Stachura, tús lena rompu in 2020, ag aimsiú an Karlsruhe an bhliain sin, an Frankfurt in 2021 agus in 2023 an Geritz Fritzen.

Ní raibh fágtha ach sin Orion agus Baltenland, sprioc mhór 103m ar fhad a tháinig ó Ríocht Aontaithe ar an bhfód, tar éis í a thógáil i Sunderland sa bhliain 1904.

Cé go bhfuil an t-ainm fós air Valdona, ghabh fórsaí Gearmánacha í i Rotterdam sa bhliain 1940, athainmníodh í Baltenland agus cuireadh i mbun oibre idir Kiel agus Gdynia sa Pholainn – áit a bhfuil Baltictech lonnaithe – ag iompar soláthairtí do thosach thoir na nGearmánach agus ag tabhairt dídeanaithe ar ais ón bPrúis.

An long roimh 1940, nuair a ainmníodh í Valdona (Baltictech)

Bhí lastas mór soláthairtí á iompar aici soir in éineacht le dhá long cheannaíochta eile agus trí thionlacan nuair a chonaic an fomhuireán Sóivéadach an conbhua ar an 25 Nollaig. K-56.

Díreach roimh 2am ar Lá an Dreoilín, K-56 scaoil an dá thoirpéadó a chuir go tóin poill an Baltenland, cé gur éirigh leis na soithí coimhdeachta foireann iomlán na loinge a tharrtháil, de réir tuairiscí Gearmánacha.

An bád tumadóireachta (Baltictech)

“Ba chúis le scrios mór ar an smionagar an dá thoirpéad seo, agus pléascadh ollmhór armlóin a bhí á iompar,,” a dúirt Baltictech tar éis dóibh cuairt a thabhairt ar an smionagar. Ní raibh le fáil acu ar ghrinneall na farraige ach “coirceog bla bla, millte ag méid gan teorainn líonta”.

Is annamh a bhí an radharc níos mó ná leathmhéadar ar an tumadh, ach bhí an fhoireann in ann trealamh míleata a aithint, lena n-áirítear armlón agus gás-masks chomh maith le páirteanna breise, bróga, boinn agus liáin.

Ag plé an tumtha: Tá Tomasz Stachura ar chlé (Baltictech)

“Is mór an trua go bhfuil an smionagar chomh fada agus chomh domhain sin, mar is dócha go bhfuil níos mó rúin i bhfolach ann,” a dúirt Stachura, atá ina ghrianghrafadóir ar longa briste domhain agus ina bhunaitheoir agus ina POF ar mhonaróir culaith tumadóireachta. Cluiche Tumadóireacht Santi.

