Laochra, villain agus miracle rompu longbhriste

at 8: am 30

Níor éirigh le SELCUK KOLAY a bheith ina sheilg longbhriste gan buanseasmhacht agus beart dea-ádh, agus baineann sé leas as an mbeirt agus é ag cuardach galtán Aeigéach ón 19ú haois a chuaigh long eile óna cuideachta féin.

Bhí sé ar intinn agam leabhar a scríobh faoi na longa báite in uiscí na Tuirce sa Mhuir Aeigéach, agus mar sin bhí sé ag iarraidh eolas a bhailiú ó fhoinsí éagsúla faoi chaillteanais long san am atá caite – cé is moite de na raiceanna sin a bhí aimsithe agus doiciméadaithe agam cheana féin.

Is iad raiceanna ó Ré na Gaile mo mhór-réimse spéise agus mar sin bhí mé ag obair sa chartlann, ag díriú go príomha ar ghaltáin caillte.

Tar éis cúpla seachtain bhí mé ag brabhsáil trí roinnt sean-nuachtáin áitiúla a foilsíodh in Istanbul agus Izmir (Smyrna) nuair a tháinig mé trasna ar chuntas suimiúil. Bhain sé le himbhualadh in aice le Izmir ina ndeachaigh ceann de na longa a bhí i gceist le bás mór siar go déanach sa bhliain 1868.

Ba é seo an t-am a raibh longa ag aistriú ó sheol go gal, ag coinneáil a gcuid seolta ach ag baint úsáide as innill ghaile ag tiomáint rothaí paddle nó scriúnna mar phríomhfhoinse tiomána.

Nocht staidéir bhreise i gcartlann eachtracha nuachtáin a foilsíodh thart ar an dáta céanna níos mó sonraí faoin timpiste agus faoin dul faoi, bunaithe ar chuntais mharthanóra.

Teagmhála marfach

An galtán doomed Kalioub

An 1,125-ton Caoilub Thóg Pile Spence & Co as Hartlepool í sa bhliain 1864. Cé nach bhfuil sí ar cheann de na cinn is mó, bhí an long iarainn seo ar cheann de na soithí is fearr de Chuideachta Azizieh na hÉigipte, tír a bhí faoi riail na nOtamánach ag an am sin.

Chuaigh an long idir Alexandria agus Iostanbúl. D’fhág sí an iar-chalafort faoi cheannas Djezairli Mohammad le criú 80 lámh agus 85 paisinéir tráthnóna an 15 Nollaig, 1868.

De bharr na haimsire, rinne sí rith sciobtha thart ar chósta na Siria agus go gairid tar éis meán oíche an 17 Nollaig – roinnt uaireanta roimh a gnáth-am – shroich sí Cainéal Cesme (Tschesme) idir oileán Chios agus mórthír na Tuirce.

Bhí an oíche an-soiléir, le gaoth éadrom agus gan farraige ar siúl. Ag thart ar 1am an Caoilub Bhí an pasáiste glanta agus bhí sé ag slánú Rinn Karaburun nuair a chonacthas solas dearg an chalafoirt ar ghaltán eile i bhfad chun tosaigh ar bhogha an chalafoirt.

CaoilubBhí na soilse loingseoireachta ar lasadh go geal ag an am agus caithfidh go raibh a solas dearg ar thaobh an chalafoirt feicthe ag an long a bhí ag druidim linn freisin. Toisc go raibh an dara ceann fós achar áirithe ar shiúl, an Caoilub brúite ar.

Tar éis tamaill bhig tháinig an dá long i gcóngar go tapaidh, agus tháinig an strainséir - a bhí aitheanta faoin am seo mar ghaltán eile de chuid Chuideachta Azizieh, Siorcanna – stiúradh go tobann chuig an gcalafort agus rith sé gas-ar isteach sa Caoilub sula bhféadfadh sí an t-imbhualadh a sheachaint.

Screadann marthanóir

Siorcanna bhuail an Caoilub beagán chun tosaigh de mheánlong ar thaobh an phoirt, ag tuairteáil tríd an buncair ghuail agus isteach sa choire tosaigh. Bhuail a bowsprit freisin thar an tonnadóir tosaigh. Caoilubbhí an t-imbhualadh chomh mór sin ar an bhfód, gur chuaigh sé thar fóir tar éis tamaill bhig.

Bhí paisinéirí ar Caoilub's, agus ní foláir gur maraíodh roinnt eile ar an láthair, agus d'ardaigh screams na marthanóirí go hard os cionn torann na gaile a bhí ag éalú agus scairteanna contrártha oifigeach agus foirne an dá long.

Ba léir go raibh an Caoilub a bhí ag dul síos, mar sin implored a captaen Siorcannagan cúl a thabhairt don cheannasaí - ach d'iompaigh sé a innill ar ais agus chuaigh sé ar aghaidh, ag fágáil Caoilub a chinniúint.

D'iompair an Captaen Mohammad, go háirithe, agus an chuid is mó dá oifigigh go hiontach ach bhí an chuma ar an scéal go raibh an scaoll ginearálta ag an gcriú agus cailleadh go leor ama ag ísliú na mbád isteach san uisce.

Bhíothas in ann cúig cinn de na sé bhád a bhí á n-iompar ag an long a ísliú ach arís de bharr an scramble a chuaigh isteach iontu cailleadh roinnt daoine.

Is ann anois a thit an foraois damáiste, ag bualadh agus ag briseadh bád a líonadh le grúpa measctha criú agus paisinéirí, innealtóir na Breataine san áireamh.

Agus iad ag streachailt san uisce - beagnach 45 nóiméad tar éis an imbhuailte - chuaigh an galtán anonn agus chuaigh sé síos, ag tarraing léi na blúirí den bhád agus an chuid ba mhó díobh sin a bhí ann. D’éirigh le bád eile nach raibh ach cúpla méadar uaidh cúig cinn acu a iascach – gan an t-innealtóir Briotanach sin san áireamh.

As na daoine eile a chuaigh síos leis an long, creidtear nár sábháladh aon duine. Bhí an Captaen Mohammad agus an dara oifigeach i measc an 50+ duine a cailleadh.

Tháinig na ceithre bhád leis na marthanóirí i dtír le cúnamh ó mhuintir na Tuirce in aice le sráidbhaile Karaburun go luath agus tugadh go Urla (Vourla) iad sular tugadh ar aghaidh go Izmir iad.

D'eisigh Lloyds List fógra níos sober ná an Nua-Eabhrac Irish Times

Cearrbhachas an cheannasaí

Laochra na Caoilub's captaen i gcodarsnacht leis an gealtachta de cheannasaí an Siorcanna a d'fhéadfadh, dá bhfanfadh sé ag an long tóin poill, gach anam ar bord a shábháil.

Ina áit sin, chuaigh sé ó dheas go Cesme sna huaireanta i ndiaidh na timpiste agus rith sé ar an gcladach, ag maíomh gur bhuail sé carraigeacha. Tar éis roinnt deisiúcháin a dhéanamh, cuireadh an long ar snámh agus sheol sí go Alexandria.

Bhí an scéal suimiúil go leor le go bhféadfaí é a chríochnú trí longbhriseadh an Caoilub, breis is 150 bliain ar aghaidh óna dul go tóin poill.

Cuardach casta a bhí anseo, mar níor cuireadh aon chreat ama ar fáil. Dar leis na taifid nuachtáin Caoilub Bhí Sliocht Cesme glanta ag 1am agus bhí sé ag slánú Rinn Karaburun, atá i ndáiríre ar leithinis ollmhór 20 míle ag díriú ó thuaidh, a shíneann comhthreomhar le Chios agus an fharraige roinnte idir uiscí na Tuirce agus na Gréige.

Ba é an t-aon dóchas a bhí agam ná go n-aimseofaí an raic in uiscí na Tuirce, dá mbeadh sé ann ar chor ar bith – agus chiallaigh sé sin scanadh a dhéanamh ar achar timpeall 130 km cearnach!

Taispeánann íomhá sonar damáiste imbhuailte ar thaobh an chalafoirt idir tonnadóirí (Selcuk Kolay)

Radharc níos dlúithe ar an bpointe imbhuailte (Selcuk Kolay)

Damáiste imbhuailte (Selcuk Kolay)

Achar an droichid idir na tonnadóirí (píosaí scannáin ROV curtha in eagar ag Selcuk Kolay)

Thóg sé sé mhí sula bhfaca mé cruth raic ar mo scáileán sonóra taobhscanta. Luaigh sé ag doimhneacht de thart ar 80m. Ba chosúil go raibh na toisí ag teacht leis na sonraíochtaí a bhí bailithe agam ó na cartlanna ach ní raibh aon phictiúir ná pleananna den long ar fáil.

Ní leor an pictiúr sonar amháin chun céannacht an longbhriseadh a fhíorú, mar sin bheadh ​​ar m'fhoireann agus mé féin roinnt tumthaí a dhéanamh. Mar sin féin, b'éigean dúinn ar dtús greim a fháil ar íomhá den long chun comparáid a dhéanamh leis an méid a d'fheicfinn ag an long briste.

An miracle

Chuaigh cúpla mí eile thart agus mé ag iarraidh íomhá nó plean a fháil den Caoilub. Ansin tharla míorúilt. Bhí mé ag tabhairt cuairte ar mo chara ceantálaí in Iostanbúl nuair a thug mé faoi deara go tobann ar an mballa ceithre liotagraf frámaithe de na longa gaile a bhaineann leis an gCuideachta Azizieh. Bhí ceann acu an Caoilub – galtán galánta le brablach, trí chrann agus dhá thonnadóir!

Feisteas Selcuk Kolay suas (Ahmet Tasci)

Ghlac mé an chéad tumadóireacht le mo chara Kaya Yarar ar chuaird oscailte, ag baint úsáide as héiliam trimix 18/45 mar ár meascán bun. Bhí an infheictheacht iontach - d'fhéadfaimis an raic a fheiceáil cheana féin agus muid ag doimhneacht 50m!

Tháinig an líne urchar i dtír díreach in aice leis an bowsprit agus chuireamar tús lenár dturas feadh thaobh an chalafoirt i dtreo an deireadh, ag fanacht timpeall 3m os cionn an longbhriseadh.

An bogha (Selcuk Kolay)

Bhí ionadh orm faoina riocht. Bhí mé ag súil le raic a thit den chuid is mó ach bhí sé ina shuí ina seasamh ag pointeáil soir ó thuaidh, agus a bhogha i riocht chomh fónta sin go raibh cuma ar an long nach raibh sí imithe ach cúpla bliain ó shin!

Ba é an sprioc a bhí agam ná an damáiste imbhuailte agus na tonnadóirí a fheiceáil mar chruthúnas daingean eile ar chéannacht na loinge. Agus sea, agus muid ag dul in aice leis an gcuid lár loinge d'fhéadfaimis an damáiste mór imbhuailte agus an tonnadóir tite a fheiceáil go soiléir, fós ag claonadh in aghaidh an droichid.

Kaya Yarar os cionn an foredeck (Selcuk Kolay)

Amadáin deic ag pointe an imbhuailte, leis an tonnadóir tite (píosaí scannáin ROV curtha in eagar ag Selcuk Kolay)

Porthole sa limistéar itheacháin go hamidships starboard (Ali Hakan Egilmez)

Plátaí agus buidéil sa limistéar itheacháin (Ali Hakan Egilmez)

Os cionn an tseomra coire (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin ag cigireacht ar an ngabháltas lasta (Ali Hakan Egilmez)

Plátaí agus prócaí sa bholg (Ali Hakan Egilmez)

Bhí sé amhail is dá mbeadh am reoite. Raibh mé in ann na chuimhneacháin tar éis an imbhuailte a shamhlú, agus bhí mé ag smaoineamh conas a d'éirigh leis an long fanacht ar snámh ar feadh trí cheathrú uair an chloig tar éis na timpiste uafásach seo, tar éis an damáiste mór sin a dhéanamh.

Ag snámh níos faide siar thar phóirse an tseomra innill agus na hataí coinneála, shroicheamar iarsmaí an trealaimh stiúrtha ar dheis ag deireadh an deireadh agus chríochnaíomar ár dturas timpeall na longbhriste. Bhí gach rud a theastaigh uaim a fheiceáil ar an tumadóireacht aonair seo feicthe agam…

Iarsmaí an trealaimh stiúrtha ar an deic siar (píosaí scannáin ROV curtha in eagar ag Selcuk Kolay)

Léimeanna Rebreather

Rinne baill m'fhoireann Ali Ethem Keskin agus Ali Hakan Egilmez tuilleadh tumadóireachta chun críocha scannánaíochta agus tomhais chun céannacht an longbhriseadh a fhíorú. Bhain siad úsáid as ath-análaithe ciorcad dúnta rEvo le triix héiliam 18/45 mar chaolaitheoir agus EAN 50/50 mar mheascáin mhaisiúcháin.

Bhí long eile a cailleadh agus a ndearnadh dearmad déanta uirthi le fada a aimsiú agus a dhoiciméadú in uiscí na Tuirce - long le saolré gearr a tháinig chun críche tragóideach. Long a tháinig uair amháin ó Hartlepool agus chríochnaigh suas i ndoimhneacht na Mara Aeigéach.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

