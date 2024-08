Páirc deilfeanna Mhálta: an zú nó sorcas é? 

Míníonn bealach éalaithe sa reachtaíocht um leas ainmhithe 10 mbliana d’aois Mhálta an fáth a bhfuil cead fós ag an deilf ach amháin ag ceann scríbe scúba-tumadóireachta móréilimh na Meánmhara táille a ghearradh ar chuairteoirí chun deilfeanna faoi chuing a fheiceáil ag feidhmiú ar a son.

Is é an fíoras go bhfuil Páirc Mhuirí Mediterraneo cláraithe mar zú a cheadaigh dó leanúint ar aghaidh lena ghníomhaíochtaí in aghaidh agóidí leanúnacha ó fheachtasóirí leasa ainmhithe - agus b’fhéidir a mhíníonn cén fáth a bhfuil na húdaráis an-docht nuair a thagann na feachtóirí sin chucu chun tuairimí a fháil. agus Divernet.

Tá na deilfeanna bolgshrónacha ag Mediterraneo, an t-ainm trádála do Marineland Ltd ar chósta thoir thuaidh Mhálta, ann le breis agus 20 bliain anuas chun feidhmiú agus idirghníomhú leis an bpobal.

Deilf ag seinnt ag páirc mhara Mháltais (Marine Connection)

Dhá bhliain ó shin tháinig bás triúr deilfeanna baineanna na páirce chun solais ag eagraíochtaí comhoibríoch Marine Connection, Málta Fuascailte Ainmhithe agus Tionscadal deilf.

Chuir Mediterraneo an milleán ar na básanna ar chonraitheoir tumadóireachta scúba tar éis dó pouch meáchain líonta luaidhe a fhágáil i linn na deilfeanna, rud a d’fhág laistigh de mhí ina básanna trí nimhiú, mar a tuairiscíodh ar Divernet.

Mhair cúigear deilfeanna na páirce tar éis trí mhí de chóireáil a dhéanamh. Bhí an duine ba shine, Sol, gafa as Cúba sa bhliain 2000, agus rugadh na cinn eile sa pháirc – beirt mhac Sol Rohan (5) agus Luqa (4), agus Ninu (14) agus Cha (13).

'Aistríodh go dtí an Spáinn'

Dúirt lucht feachtais ag an am gur theip ar an dolphinarium an pobal a chur ar an eolas faoi na básanna agus nár tugadh aon mhíniú dóibh faoi na meáchain luaidhe go dtí bliain ina dhiaidh sin, tar éis don fhoireann a rá le cuairteoir fiosrach gur aistríodh na mná go dtí an Spáinn – a éileamh nochtaithe mar rud bréagach.

An samhradh seo, agus imní orthu go bhféadfadh an cúigear deilfeanna fireann atá fágtha a bheith ag fulaingt ó bheith ina gcónaí i linnte a deirtear a bheith “in olcas go mór” tar éis dóibh a bheith róchaiteachais le algaí, chuaigh an eagraíocht Marine Connection atá bunaithe sa RA i dteagmháil le Coimisinéir um leas ainmhithe Mhálta, Alison Bezzina.

Ceangal Mara bhunaigh Liz Sandeman agus Margaux Dodds breis agus 30 bliain ó shin, tar éis dóibh a bheith rathúil i mbun feachtais chun na dolphinariums deiridh sa RA a dhúnadh. D’iarr siad ar Bezzina tástáil neamhspleách rialta a dhéanamh ar an uisce sna linnte ag Roinn Rialaithe Tréidliachta (VRD) Mhálta mar ábhar práinne.

Tá na coinníollacha maireachtála sna linnte deilf imithe in olcas (thuas agus thíos), abair lucht feachtais (Marine Connection)

“Measaimid freisin, toisc go bhfuil Mediterraneo ag feidhmiú faoi cheadúnas zú faoi láthair, gur cheart é seo a athbhreithniú agus, faoi na himthosca, a chúlghairm,” a dúirt Dodds le Bezzina.

“Tá na deilfeanna seo á n-úsáid i seónna agus seisiúin idirghníomhaíochta poiblí; sáraíonn an fhíric seo ann féin cuspóir zú, níl siad á n-úsáid le haghaidh aon iarrachtaí caomhantais agus, mar sin, tá amhras ar bhailíocht an cheadúnais.”

Sainmhíniú ar sorcas

Ar an gcéad amharc d’fhéadfadh go mbeadh an chuma ar na seónna sorcais seo go sáraíonn an pháirc a ceadúnas reatha mar zú agus dlí Mháltais. Faoin Acht um Leas Ainmhithe 2014, saoráidí ina n-úsáidtear ainmhithe le haghaidh “léirithe, taispeántais, seónna nó oiliúint den cheadúnas sin i sorcais” a cheadúnas a chúlghairm, áitribh a dhúnadh agus ainmhithe a athlonnú.

Sainmhíníonn an reachtaíocht seo sorcas mar “aon taispeántas a chuireann taispeántóirí ar siúl ar mhaithe le brabús, agus a fheiceann an pobal le haghaidh siamsaíochta a thairgeann siamsa agus taispeáint, agus ina ndéantar ainmhithe cleasanna nó ainlithe a dhéanamh, nach léiríonn a n-iompraíocht nádúrtha nó nach léiríonn. aon luach oideachais a thairiscint”.

Mar sin féin, deir díolúine (31E) nach mbeidh feidhm ag na téarmaí “maidir le zúnna ceadúnaithe faoin Acht seo, ar an bhforas nach gcuireann an díolúine cuspóirí fhorálacha an Achta seo i gcontúirt”.

I mí an Mheithimh dúirt Bezzina le Marine Connection go raibh sí i dteagmháil le VRD chun sonraí a gcigireachtaí ag Mediterraneo a shoiléiriú, ach deir an eagraíocht, in ainneoin pléadálacha leanúnacha le haghaidh aiseolais, nach bhfuil aon sonraí breise curtha ar fáil ag an gcoimisinéir ón am sin.

Divernet Rinne sí teagmháil freisin le Bezzina chun an scéal a shoiléiriú, ach níor fhreagair sí ach go raibh ceadúnú agus rialáil eintiteas ar nós Mediterraneo mar fhreagracht ar an VRD, ag cur an fiosrúcháin faoi bhráid oifigeach tréidliachta na stiúrthóireachta, an Dr Duncan Chetcuti Ganado. Níor fhreagair sé fiosrúcháin.

'Anailís más gá'

Páirc Mara na Meánmhara, áfach, tá níos mó le teacht. “Déantar anailís laethúil ar ár n-umair ar pharaiméadair fhisiceacha agus cheimiceacha,” a dúirt an bainisteoir Pietro Pecchioni Divernet.

“Uair sa mhí déantar anailís mhicribhitheolaíoch ó (tríú) saotharlann sheachtrach. Tá na paraiméadair go léir ag teacht leis na caighdeáin agus na treoirlínte. Tá an rialtas i dteagmháil linn le haghaidh iniúchta agus anailíse ar bith eile más gá.”

Nuair a cuireadh ceist air faoi chomhlíonadh an dlí leasa ainmhithe, dúirt Pecchioni: “Tabharfaidh mé cuireadh duit an dlí céanna a léamh go haireach. Is zú creidiúnaithe ár n-institiúid.”

Tá sé ráite ag an bpáirc cheana go n-úsáidtear foireann tumadóirí chun na linnte a ghlanadh agus chun fás algach a bhainistiú agus, cé go bhféadfadh an fás a bheith mímhaiseach, deirtear nach ndéanann sé dochar do na deilfeanna.

Deilfeanna ina linn snámha i bPáirc na Mara Mediterraneo (Ceangal na Mara)

“Is cosúil go ndearnadh tástálacha uisce, ach is é seo an pháirc atá á rialú féin, mar a dhéanann an fhoireann ann,” a deir Sandeman. “Cén fáth nach bhfoilseoidh siad torthaí na dtástálacha seo, nó nach gceadóidh siad cigireacht neamhspleách ar an tsaoráid agus ar a gcuid deilfeanna?”

“Is é an misean atá againn caomhnú na mara a chur chun cinn agus eolas luachmhar a chur ar fáil don phobal faoin tábhacht ríthábhachtach a bhaineann le caomhnú ár n-aigéan agus na créatúir iontacha a bhfuil cónaí orthu iontu,” a deir Páirc na Mara Mediterraneo.

Ina dhiaidh sin, deir Marine Connection ar a láithreán gréasáin: “Tugann an fhíric go leanann Páirc Mara Mediterraneo ag feidhmiú go bhfuil na húdaráis ag casadh súil dall ar na saincheisteanna leasa ainmhithe seo, nach féidir linn a fhulaingt.”

