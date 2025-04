Aimsíonn tumadóir na Sicile ruathar éadomhain, gunna domhain

D'aimsigh tumadóir scúba ag iniúchadh ghrinneall na farraige amach ó oileán Iodálach na Sicile dhá dhéantán céad bliain d'aois a bhaineann le cath cabhlaigh stairiúil go luath san 18ú haois.

Meastar gur iarsmaí de Chath Capo Passero, a tharla nuair a chuaigh cabhlach na Breataine agus na Spáinne i ngleic le cabhlach na Breataine agus na Spáinne ar an 11 Lúnasa, 1718, a chuid fionnachtana, mar aon le ruathar agus gunna cabhlaigh.

Bhí an tSicil faoi smacht na Spáinne agus ní raibh an dá thír i mbun cogaidh ag an am, ach chuaigh an cabhlach mór Briotanach, faoi cheannas an Aimiréil Sir George Byng i gceannas, go tóin poill líon mór longa cogaidh Spáinneacha le linn na rannpháirtíochta.

gunna iarainn 2.5m (Sicil Maoirseacht na Farraige)

Tá an Tumadóir Fabio Portella, a rinne na fionnachtana, ag obair le fada i gcomhar le seandálaithe muirí agus tá an teideal aige mar chigire oinigh do shócmhainní cultúrtha báite do chúige Syracuse.

Bhí Portella ag déanamh suirbhé ar ghrinneall na farraige in aice le Fontane Bianche ar chósta thoir theas an oileáin, dar le Maoirseacht na Mara ón tSicil (SopMare). Bhí an rudder suite in uiscí éadoimhne agus b’fhéidir gur thángthas air de bharr athruithe ar ghrinneall na farraige le déanaí. Beagnach 5m ar fad, bhí leathánmhiotal le tairneáil ar an adhmad.

Bheadh ​​meáchan measta 800kg aige, agus is ó long mhór a tháinig an rud. Toisc gur mheas SopMare go raibh sé i mbaol cur isteach, damáiste nó baint a bheith aige, d’iarr sé go n-aisghabhfadh foireann an earra, rud atá á láimhseáil anois ag coimeádaithe.

D’aimsigh Portella an bairille gunna iarainn 2.5m ag doimhneacht i bhfad níos mó de 49m, áit a bhfuil sé fós, agus le tamall anuas níl dáta cúramach déanta air ach ó bhí sé idir na 1500idí agus na 1700idí.

Cath Capo Passero

Bhain fionnachtana roimhe seo beagán níos faide ó dheas feadh chósta Avola ag Gallina agus Cicirata le Cath Capo Passero freisin. De réir taifid mhíleata, bhí roinnt galún Spáinneach tar éis imeacht ón bpríomhghníomhaíocht agus chuaigh siad i dteagmháil le cósta Avola le hiarracht a dhéanamh ar longa gasta na Breataine a imghabháil.

Measadh gur cailleadh thart ar 25 soitheach Spáinneach ansin agus ag an bpríomhláthair catha.

