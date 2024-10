Ustica: Seoda tumadóireachta na Sicile

Bhí aithne ag PENELOPE GRANGYCOME ar an tSicil ach níor bhain sí triail as a scúba-tumadóireacht riamh – thug turas go dtí an t-oileán beag amach ón gcósta thuaidh deis di fáil amach cén fáth a raibh an ráta chomh hard sin aici.

B’fhéidir nach bhfuil aithne mhaith ag tumadóirí ar oileán Ustica ag tumadóirí na RA ach bhí tumadóireacht a dhéanamh ar a uiscí le déanaí cosúil le teacht ar sheod nár aimsíodh, muirdhreach de topaz gorm glioscarnach in éineacht le topagrafaíocht dhrámatúil, uaimheanna, sníomhanna agus raidhse iasc – toradh an Oidhreacht bholcánach Ustica agus a stádas mar an chéad chúlchiste muirí cosanta Iodálach ó 1986 i leith.

Teacht go dtí an calafort (Penelope Granycome)

Mar leannán don tSicil ba mhinic a thug mé faoi deara an t-oileán ar shliocht Palermo, agus bhí áthas orm nuair a léigh mé faoina bhithéagsúlacht agus na féidearthachtaí tumadóireachta a thug sé. Cuireann an tSicil raiceanna dúshlánacha, phluais agus fothracha faoi uisce ar fáil agus ba chosúil gur áit iontach é Ustica, lena draíocht, a éascaíocht agus a fáilteachas te, chun tús a chur lena saol faoi uisce a fhiosrú.

Tá an t-am eitilte ó Londain go Palermo díreach faoi bhun trí huaire an chloig, agus trasrian hidreafoil 90 nóiméad ina dhiaidh sin óna chalafort le Liberty Lines, agus ní ghearrtar ach 5 euro sa bhreis ar thumadh mór-mála.

Ag an bpointe tuirlingthe pictiúrtha bhuail Claire liom, duine d'úinéirí Orca Diving Ustica, ionad tumadóireachta 5* PADI, agus Salvo, úinéir an óstáin Sogni Nel Blu áit a raibh mé le fanacht.

Eitiltí milis céimeanna sa bhaile… (Penelope Granycome)

…ag dul i dtreo an lárionad tumadóireachta (Penelope Granycome)

Tar éis seiceáil isteach sciobtha, siúlóid ghairid a bhí ann síos ar cheann de go leor céimeanna deasa chuig an ionad tumadóireachta le haghaidh réamhrá agus trealamh a ullmhú. D'inis an comhúinéir Davide dom faoi Limistéar faoi Chosaint na Mara (MPA) an oileáin, a chlúdaíonn thart ar 15km de chósta agus atá roinnte i dtrí chrios.

Is é an Crios A 60 heicteár measartha beag ná an crios gan ghlacadh agus is cúlchiste ginearálta agus limistéar cúltaiscí páirteach iad Criosanna B agus C, a chlúdaíonn thart ar 8,000 heicteár i ngach ceann díobh.

Is fo-ráiteas é cur síos a dhéanamh ar an mbaile beag bídeach uatha mar rud a fheictear. Leagann an chuid is mó de na bialanna nóiméad ón óstán agus leagadh cosáin amach chun an t-oileán ar fad a iniúchadh.

Grúpáilte chun tumadóireacht a dhéanamh

An mhaidin dár gcionn, tar éis dúiseacht chuig radharc iontach ar an gcalafort agus caife agus croissant blasta ag caifé Salvo, bhuail mé leis na treoraithe agus tumadóirí eile ag Orca. Rinneadh gach duine a ghrúpáil le haghaidh tumadóireachta 8rn agus 11rn lena dtreoracha, agus clúdaíodh na teangacha Béarla, Fraincis, Gearmáinis agus Iodáilis.

Ag ullmhú le dul ag tumadóireacht (Penelope Granycome)

Bhí an eagraíocht gan uaim, lena n-áirítear do chupán féin ar ais ag an mbunáit le haghaidh uisce roimh agus idir tumthaí, agus sneaiceanna blasta. Tógadh ár bhfearas agus ár n-oireann fliucha síos go dtí na RIBs, siúlóid ghearr ar shiúl, agus mar sin ba é an t-aon jab a bhí ann ná an BC a nascadh agus cláraigh chuig an umar cruach 15-lítear (tá aonaid 12-lítear ar fáil freisin).

Chuamar isteach in uisce 29°C agus infheictheacht criostalach, agus ní raibh díomá ar an gcéad tumadóireacht sin ag Punta Galera.

Cruthaíodh Ustica milliún bliain ó shin de bharr brúchtaí leanúnacha faoi uisce agus sraith leanúnach próiseas (lena n-áirítear brúchtadh mór deireanach 130,000 bliain ó shin chomh maith le báite ó leá polach) a mhúnlaigh an topagrafaíocht.

Is gné í carraig aonfhoirmeach basaltach a foirmíodh trí laibhe a fhuaraíonn go tapa, agus shnámh muid amach agus ar ais feadh crios carraige le bheith beannaithe le radharc barracuda, ómra, moray agus rud iontach. Aplysiida giorria farraige, drúchtín mara ollmhór a eitlíonn go galánta tríd an uisce agus a fhaigheann a ainm óna srónbheannach gleoite cosúil le cluas coinín.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Tá nósanna cúplála na ngiorriacha farraige thar a bheith suimiúil freisin – toisc gur hermaphrodite iad, nascann siad in aon líne fhada nó i ngrúpa amháin. Luaigh Davide piseog sean-iascairí na Meánmhara go mbíonn maol ann de bharr teagmháil a dhéanamh le giorria farraige de thaisme. An t-ainm Laidine ar an Aplysia depilans ciallaíonn éagsúlacht giorria farraige depilatory.

Tar éis athrú tapa umar agus eatramh dromchla le neart uisce, tae iced agus sneaiceanna, chuaigh muid go dtí tuaisceart an oileáin agus an suíomh Secca della Colombara, a d'fhéadfadh go maith a aistriú ón Sicileach mar "éadomhain na colúir", áit a bhfuil an tuairteanna tonnta thar an sluasaid na Carraige Dove.

Thíos an teach solais ag Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Nuair a scaoiltear isteach i bpunc agus síos balla fána go 30m tháinig an Ustica Wreck, radharc drámatúil de long tráchtála a chuaigh go tóin poill i 2005 tar éis di an sluasaid a bhualadh. Ina luí ar a thaobh, chuir sé cúlra ar fáil do roinnt iasc ollmhór a chuimsigh grúpaire dusky agus grúpálaí buidéil araon. Chonaic Davide scáth fearthainne agus scairpéisc ann freisin.

Iontach Astroides sheas coiréil oráiste amach i gcoinne an ghorm, agus bhí an suíomh ar fad ina thearmann do lucht féachana speiceas.

Tar éis maidin iontach agus dhá thumadh measartha domhain bhí sé in am dul an staighre, ansin caife agus milseáin Sicileach sa chearnóg, agus ina dhiaidh sin chuaigh mé isteach leis na tumadóirí agus treoraithe eile le haghaidh aperitivo luí na gréine.

Gorgonians dearga

Thug lá nua tumadóireacht luath ag Punta dell'Arpa i ndeisceart an oileáin. Suíomh álainn a bhí ann, a thug deis do dhoimhneacht áirithe a ghabháil agus na gorgonians a fheiceáil ag thart ar 34m.

Ba mhór an t-áthas é gorgonians dearga a chlúdaigh bolláin agus snámh tríd na madrepores coiréil chlocha. Tógann Orca mic léinn AOWD agus Deep Specialty anseo le haghaidh an doimhneacht foscadh agus an radharcra taibhseach.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Bhí Sutta a Za Lisa in airde ina dhiaidh sin, clós súgartha tollán agus bealaí snámha daingean, ceann acu ag 27m. Tá sé ríthábhachtach a bheith compordach, mar ní túisce a d'fhág tú ceann amháin ná mar atá ceann eile le dul isteach.

Thug ár dtreoraí Alex roinnt bealaí snámha dúinn sula ndeachaigh sé ar aghaidh chuig canyon. Tá an suíomh ar fad saibhir i mbithéagsúlacht, le uaimh ina bhfuil madrepores agus a Peitráis spúinse a dhorchaíonn faoi nochtadh na gréine. D’fhéadfaí gliomaigh slipéir agus eascanna moray a fháil ann, agus chonaiceamar grúpaire ollmhór eile.

Topagrafaíocht faoi uisce creagach (Fanny Floirat-Lohyer)

Lá deiridh

Bhí an lá deiridh chomh speisialta, agus thit cileagram chun mo bhuacacht a mhionchoigeartú a rinneadh do thumadóireacht luath diaga ag Grotta della Pastizza, a ainm a thagann ón gcarraig atá i gcruth taosráin ar an dromchla.

Rinneadh an tumadóireacht seo ar dtús trí thrí cinn de cheithre phluais éadomhain, ag teacht chun cinn i gceann amháin ina raibh solas breac ag breacadh síos. Maisithe le dealbh de phátrún an oileáin, San Bartolicchio, chuir calma an tseomra in aimhréidh chiúin sinn.

Ansin thiteamar síos balla saibhir i saol agus grúpa mór donn eile go dtí thart ar 25m. Baintear úsáid as an suíomh seo freisin le haghaidh tumadóirí oíche chun a eascanna agus a chrústaigh a fheiceáil chomh maith le giorriacha mara, sceana mara, ochtapas agus nudis.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Ar deireadh, ach ní hamhlaidh a bhí, turas corraitheach RIB chuig an suíomh is cáiliúla de chuid Ustica, Scoglio del Medico, nó Rock of the Doctor.

Chun é a chlúdach thógfadh sé roinnt tumthaí. Shliocht muid isteach i cuas ar a dtugtar Grotta della Balena, mar go bhfuil oscailt amháin cosúil le béal míol mór, agus uair amháin taobh istigh chuaigh isteach i cuas níos lú a fheiceáil ceithre grouper lined suas cosúil le coiste fáiltithe.

Líne grúpairí dusky (Fanny Floirat-Lohyer)

Ba thearmann eile é seo do shaol na mara, lena n-áirítear portáin, scorpionfish agus nudibranchs, le neart le fáil má tá am agat.

Tar éis dó tollán a ghearradh go dtí thart ar 30m bhí sé suas go gorm le haghaidh seó iasc draíochta ar an binneog, iontach le barracuda, ómra, grúpairí stríocach agus giorriacha farraige.

Penelope le criú Orca Diving Ustica

Fanfaidh na sé thumadh seo, a bhfuil a n-áilleacht mar gheall ar an gcosaint a thugann an cúlchiste agus oidhreacht bholcánach Ustica, liom i gcónaí. Tar éis slán a fhágáil bhí sé ar ais go Palermo, leis an lúcháir iar-tumadóireachta sin nach gá aon mhíniú do thumadóirí eile.

COMHAD FÍRICÍ Praghsanna ag Orca Tumadóireacht Ustica tosú ag € 50 in aghaidh an tumadóireachta, scálú síos le haghaidh pacáistí tumadóireachta. Cúrsaí PADI ó DSD go Máistir Dive agus trealamh ar cíos ar fáil. An Sogni Nel Blu Cuireann óstán seomraí ar fáil ó 2-30 oíche - cosnaíonn fanacht dhá oíche ó € 160 in aghaidh an tseomra (dhá roinnt) lena n-áirítear aistrithe chuig agus ón gcalafort. Tá eitiltí go Palermo ar fáil ón gcuid is mó d’aerfoirt Londain agus tógann siad níos lú ná trí huaire an chloig, ó £56 ar ais (Ryanair). Línte na Saoirse ritheann hidreafoil ó Calafort Palermo go Ustica ó 24-37 euro in aghaidh an chrosaire.

