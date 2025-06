Céad radharc ar longbhriseadh polach Terra Nova atá 300m ar doimhne

An chéad suirbhé amhairc ar longbhriseadh na loinge stairiúla atá 300m ar doimhne Terra Nova, a d’iompair an Captaen RF Scott agus a fhoireann ar a n-eachtra marfach chuig an Mol Theas, arna sheoladh ag foireann seandálaithe mara, staraithe agus saineolaithe teicniúla.

Ag baint úsáide as an soitheach taiscéalaíochta Finscéal, thug siad cuairt ar an suíomh iargúlta san Atlantach Thuaidh amach ó chósta na Graonlainne áit a Terra Nova bhuail sí lena deireadh le linn an Dara Cogadh Domhanda – blianta fada i ndiaidh thuras deireanach Scott.

"Finscéalsuirbhé ar Terra Nova “an cur i gcéill ar thionscadal atá beagnach dhá scór bliain ar siúl,” a dúirt ceannaire an tionscadail Leighton Rolley.

“Rud a thosaigh mar choincheap in 2005, mar thoradh air sin, thángthas ar an long bhriste go rathúil in 2012 agus anois, a bhuíochas leis an turas taiscéalaíochta is déanaí seo, táimid in ann suirbhé amhairc mionsonraithe a dhéanamh ar cheann de na soithí is íocónaí i stair na bpolairí.”

D'oibrigh Leighton Rolley ar thuras taiscéalaíochta Terra Nova 2012 chomh maith.

"FinscéalTá freagra tugtha ag saothar [ainm an leabhair] ar go leor de na ceisteanna fadbhunaithe a bhaineann le riocht agus chuimhneacháin dheireanacha an [ainm an leabhair]. Terra Nova agus, trína dhéanamh sin, tugann sé clabhsúr ar scéal a bhfuil spéis mhór ag staraithe polacha ann le breis agus céad bliain.”

Iarsmaí roth na loinge, le feiceáil in úsáid thíos freisin (Matthew Innes / MY Legend)

Tógtha in Albain sa bhliain 1884 do chabhlach míolta móra agus rónta Dhún Dé, Terra Nova báirc adhmaid 57m a bhí deartha chun seasamh in aghaidh fiú dálaí crua polacha.

Chruthaigh sí a fiúntas don Chaptaen Scott ar a chéad turas taiscéalaíochta Antartaigh sa bhliain 1903 nuair a chuir sí soláthairtí ar fáil agus chabhraigh sí lena long RRS a shaoradh mar shoitheach faoisimh. Discovery ón oighear i gCuan McMurdo.

Dhá bhliain ina dhiaidh sin, Terra Nova neartaigh sí a clú le hoibríocht tarrthála Artach, ag cabhrú le taiscéalaithe a bhí sáinnithe i dTalamh Franz Josef a aisghabháil tar éis theip ar thuras polar Fiala.

Le linn Thuras Antartaigh na Breataine 1910-1913 Terra Nova ba í an phríomhlong taiscéalaíochta í, ag iompar foireann Scott sular iarraigh siad an Pol Theas a bhaint amach de shiúl na gcos – rud a rinne siad, ach theip orthu filleadh ar ais, rud atá cáiliúil.

Terra Nova san Antartaice sa bhliain 1911 (Herbert Ponting)

Criú Terra Nova (Cool Antartica)

Terra Nova Chuaigh sí ag obair in iascaigh rónta Thalamh an Éisc sular sheirbheáil sí sa Dara Cogadh Domhanda. Sa deireadh, rinneadh damáiste don oighear di agus chuaigh sí go tóin poill amach ó chósta na Graonlainne i 2, tar éis 1943 bliain de sheirbhís dhian.

Sa bhliain 2012, an soitheach taighde Falkor, á oibriú ag SAM Institiúid Aigéan Schmidt, rinne scanadh ar an méid a measadh a bheith ina longbhriste ar chomóradh céad bliain bhás an Chaptaein Scott.

Íomhá il-bhíoma den Terra Nova ó 2012 (Institiúid Aigéin Schmidt)

An Finscéal Go bunúsach, ba é an taiscéalaíocht an misean leantach chun suirbhé amhairc mionsonraithe a dhéanamh ar an suíomh, ag baint úsáide as teicneolaíocht faoi uisce chun cinn agus bád fomhuireánach nua-aimseartha.

Dúirt Rolley, bhí na híomhánna ardtaifigh a gabhadh in ann céannacht an long bhriste a dhearbhú trí ghnéithe struchtúracha tábhachtacha a nochtadh, chomh maith le “éiceachóras mara bríomhar a dhoiciméadú, le coiréil uisce fuar, bundúin agus iasc ag fás go maith ar an long bhriste”.

“Ba é an tumadóireacht seo buaicphointe blianta pleanála, comhordaithe agus foighne,” a dúirt an t-oifigeach fomhuirí Aldo Kuhn. “A bheith ar an gcéad duine a chonaic an Terra Nova ó chuaigh sé go tóin poill 80 bliain ó shin, bhí sé umhal agus spreagúil araon.

Thug Lawrence Oates aire do na capaillíní a bhí ag tarraingt sled ar thuras polar deireanach Scott. Feictear é ina sheasamh in aice leis an lastas atá le feiceáil thíos, agus a chuid vinsí le feiceáil (MO Finscéal)

"Rinneamar suirbhé ar an oiread agus ab fhéidir den long bhriste, ón mbogha scoilte suntasach go dtí na hiarsmaí scaipthe dá trealamh deic. Ceann de na chuimhneacháin is cumhachtaí ná stáisiún na stiúrtha a aimsiú in aice leis an deireadh - fionnachtain shiombalach agus chorraitheach."

An Terra NovaBhí criú na loinge tarrtháilte ach dheimhnigh an suirbhé an méid damáiste a rinneadh don long tar éis í a chur trí thine agus í a dhíbirt sa deireadh le gunnaí soithí tarrthála armtha an Gharda Cósta, chun í a chosc ó bheith ina guais loingseoireachta ar snámh. Cé gur scoilt an tosach, is cosúil gur bhuail an chuid deiridh grinneall na farraige ar dtús.

“Léiríonn an turas seo freisin an cumas eisceachtúil atá ag Finscéal agus a criú chun oibriú i dtimpeallachtaí iargúlta agus dúshlánacha, ag comhcheangal teicneolaíochta nua-aimseartha le forghníomhú beacht chun toradh stairiúil a bhaint amach,” a dúirt Rolley.

