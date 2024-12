Freediver: Níos doimhne isteach i ndomhan Molchanov

Tá an-tóir ag an bpobal féachana ar scannáin faoi shaoirse, cibé acu scannáin faisnéise nó scannáin, le blianta beaga anuas. Bhain Netflix taitneamh as roinnt figiúirí féachana fiúntacha - gan trácht ar chás dlí.

Is gnách go mbíonn ainmneacha neamhshamhla orthu – An anáil is doimhne, anáil amháin, gan teorainn, coinnigh d’anáil – mar sin is féidir mearbhall a chur ar an gcuimhne go héasca. Ach is cosúil go bhfuil spéis ag daoine ag tairiscintí aon-intinn na lúthchleasaithe uisceacha chun teorainneacha an chorp daonna a shíneadh, agus iad ar an eolas go lurks tragóid féideartha ag deireadh gach downline.

Tá an breisiú is déanaí ar tí a bheith eisithe ar cheann de na hardáin dhigiteacha nach bhfuil chomh suibscríofa, Paramount+, ach táthar ag súil go mór leis toisc go ndéileálann sé le rí reatha an spóirt, an tumadóir Rúiseach Alexey Molchanov.

Póstaer (Pictiúir ríthábhachtach)

Nuair is gnách go mbíonn scannáin shaoirsithe ag druidim leis an iarracht taifead domhanda a bhriseadh – agus ní shamhlóinn gur mhó an cúram atá ag an ngnáth-lucht féachana, bíodh sé sin i nDé-Eirea Meáchan Athróg nó i Saor-Thumoideachas nó in aon disciplín eile – is é an casadh leis an scannán seo ná Tá sé mar aidhm ag Molchanov gach doimhneacht dhomhanda a choinneáil i gceann bliana.

Beidh a fhios ag saoirseoirí agus lucht leanúna an spóirt cé acu ar éirigh leis nó nach ea, ach ní bheidh an chuid is mó den lucht féachana, mar sin is socrú deas néata é.

Molchanov tar éis tumadóireachta (pictiúir ríthábhachtach)

B’fhéidir nach mbeadh a fhios acu fiú go bhfanann Molchanov beo agus go maith, ach tá an ghné thragóideach sáinnithe ar aon nós, agus níl duaiseanna ar bith as buille faoi thuairim gurb é sin atá i gcaidreamh Alexey lena mháthair iontach. Rialaigh Natalya Molchanova saoradh ban go dtí gur bhásaigh sí in 2015 ar cad ba cheart di a bheith ina tumadóireacht spraíúil 40m.

Bíonn claonadh ag an tsaoirseacht a bheith ag faire idir an praiticiúla agus an spioradálta, agus chuir an t-ionad socraithe suas eagla orm go bhféadfaí tús a chur leis an léiriú seo ar iniúchadh a dhéanamh ar rúndiamhra na doimhneachta mar a léirítear i psyche an duine srl.

Ní fhéadfadh aon rud a bheith níos faide ón bhfírinne - is clár faisnéise fíorasach é seo atá deartha chun léargas a thabhairt ar shaol lúthchleasaí den scoth. Ní hamháin go bhfuil aghaidh ag Molchanov ar na dúshláin fhisiceacha agus mheabhracha a thagann leis an spórt ach freisin ar na gnéithe praiticiúla a bhaineann le bac a chur ar léiriú ar an stáitse domhanda mar Rúiseach mar gheall ar ionradh mídhleathach na tíre ar an Úcráin.

Fear sa chulaith órga (Paramount Pictures)

tumadóir éiríonn leis a réalta a dhéanamh níos inrochtana. Buailimid leis anuraidh, 36 bliain d’aois, lena cheann in umar agus déanann fiseolaí monatóireacht air. Bíonn sí aireach agus teastaíonn uaithi go ligfeadh sé a scíth, cé go bhfuil sé meáite ar níos mó a dhéanamh agus tá a fhios aige gur féidir leis sult agus diongbháilteacht a úsáid le bheith i réim. Is é an lá roimh iarracht taifead i Bonaire.

Buailimid lena bhean chéile Elena: “Bíonn faitíos orm i gcónaí,” a deir sí faoina post. Faighimid amach go raibh sé ina ghreann snámha ó cheithre bliana d'aois. Ba í an Mháthair Natalia, a bhris 41 taifead domhanda ina cuid ama, a cóitseálaí ón tús agus rith a banna chomh domhain agus a d’fhéadfadh sé dul.

Natalia Molchanova (Pictiúir ríthábhachtacha)

Bhí scoilt idir í féin agus a hathair i bhfad ó shin – ba é an tráma sin a chuir isteach sa tsaoirse í. Tá an tAthair Oleg i láthair chun a thuairimí a thabhairt.

Déanann Alexey, a chuireann in iúl go bhfuil fonn air oidhreacht a mháthar a bhuanú, a bhuanna a cheiliúradh le císte agus uachtar reoite agus é ag taisteal ar fud an domhain, ag taispeáint a chumais thar na bearta arís agus arís eile.

Athair agus mac (Paramount Pictures)

Ag comórtas Vertical Blue William Trubridge sna Bahámaí is é taifead No-Fins 102m atá cosanta le fada an eagraí féin atá i radharc Molchanov.

Ní raibh fáilte roimh rannpháirtithe na Rúise an bhliain roimhe sin, rud a d’oir go pearsanta do Trubridge, tá sé intuigthe, ach anois tá cead ag Molchanov a bheith rannpháirteach, faoi bhratach neodrach – ba mhaith liom níos mó eolais a fháil faoi cad a chiallaigh sé sin. Deirtear go dteastaíonn díoltas uaidh.

Léiríonn nóiméad drámatúil a bhaineann leis seo níos déanaí sa scannán go bhféadfaí, fiú agus a chumhachtaí ar airde, na tinte a spreag socrú na dtaifead aige a shocrú chun tosaíochtaí eile a bhaint amach sa saol.

Mar a deir an stiúrthóir agus an scríbhneoir Michael John Warren: “Is é an chothromaíocht idir an intinn, an corp agus eilimintí an Domhain croílár na saoirse. Ní thuigeann duine ar bith an nasc seo níos fearr ná an tumadóir a bhfuil taithí aige. Ach uaireanta, déanann siad dearmad. "

Is clár faisnéise fíor-sciliúil é seo ina bhfuil píosaí scannáin faoi uisce atá lámhaigh go hálainn ach nach bhfuil cead a ghlacadh ar láimh ó bhreathnóireacht an duine. Le neart píosaí scannáin stairiúla spéisiúla freisin, tugann sé fócas níos géire do Molchanov, agus é ag fágáil ar bhealach éigin fós le tuiscint fear atá scoite amach ag a scileanna eisceachtúla.

Rí an domhain (Pictiúir ríthábhachtach)

Tá mé cinnte nach insíonn sé an scéal iomlán, agus ní scannán é chun do shaol a chroitheadh ​​go croí, ach má tá rochtain agat ar Fíorthábhachtach + beidh tú infheicthe thar cuimse. Tá sé amach ar an 7 Nollaig.

