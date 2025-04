Rónta fionnaidh? Níl a leithéid ann!

Bíonn fabht ar PIERRE CONSTANT ag daoine a leanann orthu a chreidiúint gur rónta iad rónta fionnaidh, in aon chiall. Lig dó an taifead a shocrú díreach, le cabhair óna ghrianghraif

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s oiliúint in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Tar éis an chúrsa acadúil, le ranganna faoi stiúir na n-údarás eolaíochta, agus uaireanta féin-staidéir sa leabharlann eolaíochta, socraíodh scrúdú deiridh ceithre huaire chun ár n-eolas faighte a thástáil.

Bhí sé i gceist leis an dul thar an gceadúnas a fháil ón treoraí nádúraí a bhí á lorg, rud a chuir ar ár gcumas oibriú go hoifigiúil ar chúrsáil agus ar bháid seoltóireachta sa pháirc, atá ina Láithreán Oidhreachta Domhanda ó 1978 i leith.

Ag brath ar an áit a ndeachaigh tú san oileánra, agus na hoileáin agus na suíomhanna ar thug tú cuairt orthu, bhí sé draíochtúil i gcónaí coilíneachtaí de leoin mhara endemic Galapagos a fheiceáil (Zalophus wollebaeki) ag bascadh go leisciúil sa ghrian ar thránna gainimh bána, glasa, dearga nó dubha.

Lions mara Galapagos (Zalophus wollebaeki) ar an trá, Espanola Is

Dúnann leoin mhara Galapagos, Isabela Is

In áiteanna áirithe, siar ó Santiago nó Oileán Isabela agus faoi lé sruth fuar Chromail, thiocfadh leat teacht ar speiceas eile freisin: an leon farraige fionnaidh Galapagos (Arctocephalus galapagoensis). A sinsear Arctocephalus australis a chuaigh ar imirce ón Antartaice feadh chósta na Sile agus Peiriú ar an Reatha Humboldt a bhfuil aithne air.

Galapagos fionnaidh farraige-leon (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Laonna leon farraige Galapagos fionnaidh, Santiago Is

Gach uair a chuala mé daoine ag tagairt do na mamaigh seo mar 'rónta' nó fiú 'rónta fionnaidh', mhothaigh mé corraithe agus i bponc is measa. Rinne mé pointe é a mhíniú go córasach do chuairteoirí ar na difríochtaí idir róin agus leon farraige.

Bhí roinnt turasóirí crua, cinnte go raibh a fhios acu níos fearr, dhiúltaigh siad é a fháil, nó chinn siad go gcaithfidh na hainmhithe a bheith ina rónta toisc “gur tugadh é sin orthu i gcónaí”.

An teaghlach pionta

Is pionipéid iad na rónta agus na leoin mhara araon, grúpa ilghnéitheach de mhamaigh mhara leathuisceacha ar a dtugtaí rónta gan chluas (nó rónta fíor) agus rónta fionnaidh.

Baineann na rónta fíor leis an Phocidae teaghlach, ach baineann na leoin mhara leis an Otariidae teaghlach, a bhfuil dhá fhotheaghlach ar leith acu: Arctocephalinae, lena dhá ghlúin agus Otarnaigh, a bhfuil cúig. Baineann walrus an Artaigh le teaghlach eile fós, an Odobenidae.

Walrus (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the California sea-lion (Zalophus californianus), sinsear an leon farraige Galapagos, agus an leon farraige Steller (Eumetopias jubatus) den Artach.

Ar an láimh eile, is ón Leathsféar Thuaidh is mó a thagann na rónta – seachas an tséala eilifint theas (Mirounga leonina), séala crabeater (Lobodon carcinophaga), séala Weddell (Leptonychotes weddellii) agus séala liopard (Leptony Hydrurga), a bhfuil cáil air san Antartaice agus creachadóir fíochmhar penguins.

Dhá leon farraige ón Nua-Shéalainn (Phocarctos hookeri), leithinis Otago

Na príomhdhifríochtaí idir rónta agus leoin mhara? Bíonn súile cruinne agus srón pointeáilte ag rónta, gan aon chluasa sofheicthe agus iompaíonn siad ar a gcuid boilg le haghaidh gluaiseachta.

Tá súile almond-chruthach ag leoin mhara, muzzle cearnach, cluasa seachtracha (cosúil le feadán) agus is féidir leo dul ar aghaidh ar a gcuid smeach tosaigh. Cuidíonn na smeacháin seo leo freisin seasamh in airde ón bolg aníos, amhail is dá mba rud é go n-úsáideann siad péire crutches.

Dá bhrí sin is earráideach é an rud a dtugann daoine orthu go coitianta róin fionnaidh, toisc gur “leoin mhara fionnaidh” iad seo. Tá fionnaidh dúbailte tiubh acu mar a thugtar air, ach freisin tréithe uile an leon farraige, cé go bhfuil siad níos lú agus go bhfuil srón níos suntasaí acu.

Lions mara fionnaidh

An Otariidae leoin mhara' Arctocephalinae cuimsíonn fotheaghlach dhá ghlúin: Arctocephalus, nó an leon farraige fionnaidh theas (tá ocht speiceas ann) agus Callairín, an leon farraige fionnaidh thuaidh. speiceas amháin an dara ceann, Míol Feasógach, le fáil san Aigéan Artach.

Gach ocht Arctocephalus tháinig speiceas ón Antartach, ón am nach raibh na dálaí maireachtála chomh foircneacha agus chomh polar is atá siad anois.

Spreag sé seo speciation nuair a bhíonn grúpaí éagsúla de na leoin farraige fionnaidh bunaidh Mheiriceá Theas (Arctocephalus australis) chuaigh ar imirce ó thuaidh ar thóir timpeallacht níos fearr.

Bhain siad úsáid as sruthanna muirí a bhí ag sileadh ó thuaidh: an Humboldt don Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) agus na leoin mhara Galapagos, nó an Benguella do na leoin mhara fionnadh (Arctocephalus pusillus).

Leoin mhara fionnadh (Arctocephalus pusillus), coilíneacht Rinn Cross sa Namaib

Leoin mhara fionnadh ar thrá sa Namaib.

na hAstráile (Arctocephalus pusillus doriferus) agus leoin mhara fionnaidh na Nua-Shéalainne (Arctocephalus forsteri(c) lean siad bealaí comhchosúla chun na cinn scríbe deiridh arna gcur in iúl lena n-ainmneacha a bhaint amach.

Coilíneacht leon farraige fionnaidh na Nua-Shéalainne, Kaikoura, South Is

Mar sin, an chéad uair eile a chloiseann tú duine ag caint faoi rónta fionnaidh, déan cinnte iad a chur ar an eolas faoin ainmníocht cheart, toisc go bhfuil an seancheann imithe i léig agus míthreorach. Déanfaidh tú mo lá!

Tá trí leabhar tagartha Galapagos scríofa ag Pierre Constant: Na hOileáin Galapagos - Treoir ar Stair an Dúlra (2010, 9ú eagrán, Airphoto International, Hong Cong) Saol Mara na nGalapagos - Treoir don Tumadóir do na hIascaigh, na Míolta Móra, na Deilfeanna agus na Inveirteabraigh Mara (2007, 3ú eagrán, Calao Life, Páras) L'Archipel Des Galapagos (1994, 3ú eagrán, Páras) i bhFraincis. Tabhair cuairt ar a shuíomh nó ordú trí ríomhphost ó calaolife@yahoo.com nó .

