An Pictiúr Mór a Fháil ag Wakatobi

Fíor scóip sceireacha Wakatobi a ghabháil trí íomháineachas leathan-uillinn

Níl aon séanadh ar an achomharc a bhaineann le grianghraif a ghlacadh den saol muirí do-ghlactha atá i bhfolach i cuais sceireacha. Ach go rómhinic, bíonn an baol ann go n-éireodh le grianghrafadóirí a thagann go Wakatobi chomh mór sin agus iad ag déanamh doiciméadú ar na sonraí beaga go gcaillfimid an pictiúr mór. Is iad na radhairc sceireacha lánléargais sin a thaispeánann fíorscóip agus cáilíocht ceann scríbe, agus is é an bealach is fearr chun iad a chruthú ná teicnící lámhaigh lánléargais leathan agus sár-leathan a chur leis an meascán íomháithe.

Téann lánúin tumadóirí ar chúrsáil ar thaobh an bhraiteora ag Wakatobi. Chun an íomhá a ghabháil, d'fhan mé os a gcionn ag doimhneacht 3.6m/12 troigh. Socruithe ceamara: ISO 200, luas comhla 1/125 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 10mm, Cró F/5.6, dé-Mhuir & Muir YS-250 idir leath agus ceathrú cumhachta.

Tar éis roinnt turais a dhéanamh chuig Indinéis Aisitheoir Wakatobi Divet, Is féidir liom a fhianú go bhféadfadh grianghrafadóir seachtainí a chaitheamh anseo ag líonadh cárta cuimhne i ndiaidh cárta cuimhne le portráidí iontacha de shaol na mara agus macra-seatanna, gan éirí as ábhar uathúil riamh. Ach níl ansin ach leath an scéil. Chun áilleacht iomlán an chinn scríbe seo a ghabháil, beidh ort díriú ar an bpictiúr mór.

Socrú Pictiúr-Foirfe

Tá Wakatobi Resort timpeallaithe ag cuid de na sceireacha coiréil is pristine ar domhan, agus ní timpiste ar bith é sin. Maoiníonn clár sainchomhartha caomhnaithe mara an ionaid chaomhnaithe mhuirí príobháideach a chosnaíonn timpeall 20 ciliméadar de sceireacha. Tá fianaise ar a n-iarrachtaí caomhnaithe réamhghníomhacha le feiceáil go héasca i mbeogacht na sceireacha.

Deir seatanna mar an tumadóir seo ag dul thar choiréal boird ollmhór (ag 9.1m/30 troigh.) gur áit iontach é a bheith sa lucht féachana. Chun na socruithe ceamara íomhá a ghabháil bhí: ISO 200, luas comhla 1/160 soic., le mo lionsa súl iasc Tokina 10-17mm socraithe ag 12mm, Cró F/7.1 Chun an soilsiú a choinneáil ag breathnú go nádúrtha bhí strobáin Sea & Sea YS-250 araon leagtha ag cumhacht leath.

Chomh maith le fanacht i riocht beagnach mar atá, cuimsíonn tír-raon faoi uisce Wakatobi roinnt topagrafaíocht drámatúil. Tá fánaí géara sceireacha agus ballaí ingearacha a ardaíonn go dtí laistigh de chúpla troigh ón dromchla, iomairí báite agus sliabhraonta a cruinneachán ón doimhneacht le beanna ag creathadh sna héadomhain ghréine. Cuir isteach soiléireacht uisce den scoth agus raidhse de sholas comhthimpeallach agus tá coinníollacha oiriúnacha agat chun uillinn leathan a lámhach chun na radharcanna seo a thaispeáint go mion bríomhar.

Soilsiú an Rós

Ag suíomh tumadóireachta Wakatobi Roma tá foirmiú coiréil scrollaigh ollmhór ann ar a dtugtar “an rós” mar gheall ar a chruth soiléir nuair a bhreathnaítear air ó thuas. Mhothaigh mé gurb é an rogha is fearr a bhí agam ná lionsa fisheye a roghnú agus shoot ag baint úsáide as solas comhthimpeallach amháin, mar go raibh neart ar fáil. Ní dhéanfadh úsáid stríoca ach an méid beag cáithníneach sa cholún uisce idir an coiréal agus mise a lasadh suas.

Tá foirmiú coiréil an scrolla ollmhór ar a dtugtar “an rós” ag láithreán tumadóireachta Roma Wakatobi suite ag doimhneacht 18.3m/60 troigh. Chun an nochtadh a fháil, socraíodh socruithe ceamara mar seo a leanas: ISO 200, luas comhla 1/125 soic. Lionsa, Tokina 10-17mm fisheye socraithe ag 10mm, Cró F/5.6, ag brath ar an solas atá ar fáil amháin, gan aon strobes.

Ós rud é nach bhfuil aon línte díreacha ar sceireacha, is annamh a bhíonn an saobhadh cosúil le bairille a chruthaíonn optaic an tsúil éisc ina cheist. Go deimhin, tá a mhalairt fíor, mar is féidir leis an saobhadh beagán breise drámaíochta a thabhairt don ábhar. Chun tuiscint ar scála a chur in iúl, bhí mo mhúnla faoi ainliú trí throigh os cionn an choiréil.

Beir leat an Cúlra

Úsáideann beagnach gach duine a bhfuil aithne agam air socrú dé-strobe. Cé go bhfuil sé riachtanach chun an t-ábhar a soilsiú go cothrom sa tulra, nuair a bhíonn uillinn leathan á lámhach, déanann go leor dearmad smaoineamh ar an gcúlra. Nuair a thagann sé go dtí na trópaicí, ní deir aon rud go bhfuil sé níos fearr ná an solas comhthimpeallach a chothromú le do shoilsiú féin chun an lá álainn gorm a thabhairt dó.

Creidim go daingean i lámhach de láimh, agus áirítear leis seo na strobes. Ag Wakatobi, is annamh a bhí mo aschur strobe socraithe os cionn 3/4 cumhachta, níos minice bheadh ​​​​na socruithe éagsúil idir an ceathrú agus an leathchumhacht.

Ag doimhneacht 12.2m/40 troigh. Chun an cnuasach ildaite seo de spúinsí agus coiréil bhoga a ghabháil roghnaím na socruithe ceamara seo a leanas: ISO 200, luas comhla 1/160 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 12mm, Cró F/6.3, tacar dé Sea & Sea YS-250's díreach os cionn leath na cumhachta.

Sula ndéantar aon lámhaigh a shocrú, tosaíonn mo straitéis i gcónaí le fios a bheith agat cá bhfuil an ghrian, ag breathnú ar an áit a bhfuil an solas nádúrtha ag aistriú ó gheal go dorchadas, agus ag tabhairt léamha méadair den solas comhthimpeallach tríd an lionsa ag gach pointe. Ligeann sé seo dom bonnlíne a bhunú le haghaidh luachanna cró. Is féidir liom ansin tosú ar an obair chun gormacht an uisce sa chúlra a ghabháil.

Mar shampla, ag an suíomh ar a dtugtar Lorenzo's Delight, fuair mé lucht leanúna farraige dearg an-mhór, álainn síos an balla ag 110 troigh. Ag an doimhneacht sin bhí an solas comhthimpeallach fós maith go leor, rud a thug deis dom fanacht ag 200 ISO le léamha méadair idir f4.5 agus f5.6. Buail an ISO suas go dtí 400 agus tá sé beagnach f/8 agus bí ann. Nuair a bhí luachanna ceart an chró dialáilte agam chun gorm idéalach an uisce a ghabháil, thug mé aird ar ais ar an sceir.

Ag doimhneacht 33.5m/110ft., I measc na socruithe ceamara bhí: ISO 200, luas comhla 1/80 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 10mm, Cró F/7.1, dé Sea & Sea YS-250's socraithe de láimh le stríoc ceart idir cumhacht leath agus ceathrú, strobe chlé ag cumhacht leath.

Ag an doimhneacht sin, bhí an chuma ar an lucht leanúna níos dorcha marún ná dearg, rud a theastaigh uaim a thabhairt amach, chomh maith le tumadóir a chur leis an radharc chun scála éigin a thabhairt dá mhéid. Chun solas comhthimpeallach a choinneáil, thit mé an luas cróluas beagán go 1/80 sec go luach cró f7.1 (móide lúide leath stad) chun go leor doimhneacht páirce a choinneáil don lucht leanúna agus don tumadóir araon.

Sampla eile de lámhach ar doimhneacht is ea an íomhá seo (ar chlé) de thumadóir taobh thiar de choiréil bhog an-mhór ag 36.6m/120 troigh. síos taobh balla. Socruithe ceamara: ISO 200, luas comhla 1/80 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 10mm, Cró F/7.1, dé-Mhuir & Muir YS-250's socraithe de láimh idir leath agus cumhacht iomlán. Sa phictiúr in aice leis (an tumadóir ag dul thar spúinse bairille mór ag doimhneacht 16.8m/55ft.), Bhí mé in ann torthaí den chineál céanna a bhaint amach leis an ISO 200 céanna, ach an luas cróluas a ardú go 1/125 soicind, agus ag titim an dá an Cró stad go dtí F/6.3, an t-aschur cumhachta de mo Mhuir & Muir YS-250 ar go dtí leath cumhachta.

D'fhéadfadh an próiseas iomlán seo a bheith beagán ró-mhodhúil ach cuimhnigh, murab ionann agus iasc, nach bhfuil sceir ag dul in áit ar bith. Tá go leor ama agat chun do thorthaí a athbhreithniú agus na mionathruithe is gá a dhéanamh chun do shoilsiú agus do chomhdhéanamh a dhiailiú. Toisc nach n-insíonn scáileáin LCD an scéal iomlán i gcónaí, déanaim athbhreithniú i gcónaí ar an íomhá athsheinm i gcoinne taispeáint histeagraim an cheamara.

Ábhar á Chur Leis

Cuireann ábhar de shaol na mara san áireamh scála agus tionchar le híomhánna uillinne leathan. Is é an rud is tábhachtaí ná ábhar suimiúil agus sochaideartha a fháil. Tá sé faighte amach agam gur féidir leis an lagán Broadclub ar na sceireacha ag Wakatobi a bheith an-fhulangach i leith tumadóirí. Ar choinníoll go gcoinníonn tú do ghluaiseachtaí mall agus d'aon ghnó; féadfaidh siad ligean duit a bheith sách gar do pictiúir.

Fuaireamar an sceanán comharchumann Broadclub seo le linn tumadóireachta balla ag doimhneacht 12.2m/40 troigh. Socruithe ceamara: ISO 200, luas comhla 1/125 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 13mm, Cró F/8.0, dé-Mhuir & Muir YS-250's socraithe de láimh idir leath agus cumhacht iomlán.

Ní hamháin go gcuireann ábhar daonna san áireamh i seat leathan spéise — toisc go mbíonn daoine eile suimiúil do dhaoine, — cuireann sé deis níos fearr freisin le scéal a insint. Seachas a bheith ag snámh tríd an bhfráma, iarr ar do mhúnla dul i ngleic le gné éigin den radharc.

Má tá tú i gcomhpháirtíocht le grianghrafadóir eile, cleas éasca é grianghraf a ghlacadh díobh ag tógáil grianghraf. Agus má tá siad ag lámhach le socrú leathan-uillinn chomh maith, is dócha go ndéanfaidh siad an rud céanna leatsa. Agus lionsaí fisheye á n-úsáid ar dhaoine, is féidir le saobhadh réimse an lionsa sa raon 10-11mm uaireanta beagán ró-iomarcach a bhaint amach. Braithim go bhfuil sé seo fíor go háirithe nuair a chuimsíonn na hábhair i bhfráma ainmhí mara freisin. Ag amanna den sórt sin is minic a tharraingeoidh mé siar beagán, rud a fhágann go bhfuil an raon súmáil 13-17mm i bhfabhar.

Chun an réamhrá a ardú beagán níos mó, ar choinníoll go bhfuil d'ábhar fós ag comhoibriú, is féidir leat poist a athrú agus tumadóir eile a fháil chun bogadh go mall isteach sa láthair a d'fhág tú díreach chun portráid idirghníomhaíochta mara a chruthú. Má choimeádtar do chuid gluaiseachtaí mall agus d'aon ghnó chun aláram a sheachaint i d'ábhar, gheobhaidh tú níos mó ama agus deiseanna grianghraf seachas iarracht a dhéanamh dul tríd. Íocann beagán smachta a fheidhmiú.

Doimhneacht 7.62m/25 troigh. Socruithe ceamara: ISO 200, luas comhla 1/125 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 17mm, Cró F/8. Ag cur san áireamh go mbeadh an dromchla ar na héisc sa tulra an-fhrithchaiteach, laghdaíodh an chumhacht stríoc go dtí an ceathrú cuid de chumhacht ar Muir & Muir YS-250.

Cuirfidh scoil éisc go leor beatha le do uillinneacha leathan, ach is féidir leo a bheith ina n-ábhar eitilte freisin, rud a éilíonn ort an lámhaigh a réamh-mheas i bhfad sula dtarlóidh sé. Anseo arís, molaim an straitéis chéanna a úsáidim chun seatanna muirdhreacha ginearálta a dhéanamh; tóg léamh méadair chomh luath agus atá tú ag doimhneacht. Tabharfaidh sé seo deis duit bunlíne a bhunú le haghaidh luachanna Cró bunaithe ar na leibhéil solais chomhthimpeallaigh máguaird, agus ansin a bheith réidh nuair a théann an scoil mhórshúile sin, parrotfish, barracuda nó ialtóg isteach sa láthair agus nuair a thagann siad isteach sa raon.

Fócas ar Saol na Mara

Tar éis duit cuid de na radharcanna iontacha sceireacha a ghabháil, is féidir leat d’aird a dhíriú ar shaol na mara. Le linn tumadóireachta ag Romaigh, tharla mé ar phéire ochtapas móra nuair a bhí an chuma ar an scéal gur aighneas críochach a bhí á déanamh agam, mar go raibh an bheirt ag dul i mbun staidiúir cheart dhá chos óna chéile.

Octopus Dhá Lá le chéile. Don Octopus Lae seo ag doimhneacht 9m/30 troigh., Socruithe ceamara: ISO 200, luas comhla 1/125 soic., lionsa Tokina 10-17mm socraithe ag 17mm, Cró F/8.0, dé Sea & Sea YS-250's socraithe de láimh ceathrú cumhachta.

Bhí uisce soiléir agus go leor solas comhthimpeallach ar fáil chun beogacht an ochtapas sa tulra agus an radharc níos faide amach a thaispeáint. Ní raibh ach méid beag de soilsiú stríoc ag teastáil, toisc go raibh an fad oibre idir lionsa agus ábhar níos lú ná cos.

Is áit iontach é Wakatobi's House Reef ní hamháin le haghaidh radhairc uillinn leathan ach freisin le haghaidh réimse leathan de shaol na mara idir bheag agus mhór. Ag doimhneacht 24.3m/80 troigh. Bhí ceann de thurtair ghlasa cónaithe an tsuímh agam ag cúrsáil síos an balla. Chun an ghabháil, socruithe ceamara: ISO 200, luas cróluas 1/125 soic., Nikonos R-UW 13mm, Cró F/6.7, dé-Retra Primes socraithe de láimh ag leathchumhacht.

Chomh maith le freastal ar thumadóirí áineasa ar nitrox, tá Wakatobi feistithe go maith chun tumadóirí a láimhseáil ag baint úsáide as ath-análaithe, lena n-áirítear grúpaí chomh mór le 20; rud ar fiú go mór é a mheas agus an t-uafás ábhar do-sháraithe sin le déanamh a lámhach.

Chomh maith le freastal ar thumadóirí áineasa ar nitrox, tá Wakatobi Dive Resort feistithe go maith chun tumadóirí a láimhseáil ag baint úsáide as ath-análaithe, lena n-áirítear grúpaí chomh mór le 20. Is fiú go mór é seo a bhreithniú le saibhreas ábhar do ghrianghraif dosheachanta.

Tríd is tríd, idir meascán den sórt sin iontach de sceireacha áille, titim-uaire, agus ábhair uathúla saol muirí, chomh maith le seirbhísí tumadóireachta solúbtha agus roghanna, tá Wakatobi Paradise grianghrafadóir do gach rud a dhéanamh, ó honing do scileanna nó a chur leis nua agus spreagúil. íomháineachas - bíodh uillinn leathan, macra, nó an dá cheann i do leabharlann grianghraf.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Wakatobi, tabhair cuairt ar Láithreán gréasáin Wakatobi nó Ionad Tumadóireachta Wakatobi suíomh blag, Wakatobi Sreabhadh.