Domhan Hidden de Mhóinéir Fhéarair Wakatobi

WakatobiTá cáil tuillte ag 's House Reef mar cheann de na tumadóirí cladaigh is fearr ar domhan. Síneann an gairdín fairsing coiréil seo, nach bhfuil ach snámh gairid ón trá, níos mó ná trí mhíle, agus cuireann sé uaireanta an chloig d'eachtraí tumadóireachta agus snorkeling ar fáil. Ach tá gné eile den suíomh seo nár cheart a chur amú, agus tá sé níos gaire don chladach fós.

Díreach amach ón trá, ag síneadh ón líne lag trá go dtí imeall na sceireacha tá blas glas. Seo réimse na bhféarach, agus cé gur cuma ar an gcéad amharc air, b’fhéidir nach mbeadh cuma air ach paiste féir gan ghearradh ar do bhfaiche tosaigh, nó ‘feamainn’. Is éiceachóras ar leith agus suimiúil é atá lán le raon leathan créatúir atá ag fanacht le fáil amach.

Cineál difriúil féir

Cé go nglactar leis go ginearálta gur ón aigéan a tháinig an bheatha agus gur bhog sé isteach ar an talamh, is cosúil go raibh cas-U ar mhara mara ag am éigin. Ag tosú thart ar 100 milliún bliain ó shin, thosaigh féara a bhí ag fás ar thalamh ag dul in oiriúint d'uisce salann, agus leathnaigh siad isteach i n-éadomhain chósta. Sa lá atá inniu ann, tá níos mó i gcoiteann fós ag na speicis mhara 60-rud éigin a fhaightear ar fud an domhain lena gcol ceathracha talún cosúil le algaí agus fásra mara eile. Cosúil le féara talún, braitheann siad ar sholas na gréine chun iad féin a bheathú trí fhótaisintéis, agus cuireann siad síos fréamhacha a tharraingíonn cothaithigh ón talamh seachas ón uisce mórthimpeall. Is plandaí bláthanna fíor iad, a scaoileann pailin agus síolta a shreabhann leis na sruthanna. Gné amháin a cailleadh san imirce ar ais isteach san fharraige ná an gá le gas tiubh chun fórsaí an domhantarraingthe a chomhrac, mar go bhfuil lanna féir farraige gar do neodrach ó thaobh buacacht. Cruthaíonn cumas na lanna dul leis an sreabhadh na droimneachtaí uafásacha a bhíonn againn go minic agus muid ag snámh thar mhóinéar féir.

Snorcallú thar an bhfarraige ag Wakatobi

Teastaíonn solas na gréine flúirseach ó mhara mara agus urlár na farraige bog go leor chun fréamhacha a chur síos, agus is é sin an fáth in áiteanna mar Wakatobi, ní bhfaighidh tú iad ag fás ach ar na hárasáin éadomhain dríodair idir an cladach agus an sceir. Anseo, is minic a fhoirmíonn siad móinéir ollmhóra a shíneann ón líne lag trá go dtí an tsubstráit chrua a mharcálann tús na sceir, nó go doimhneacht uisce síos go 3m-4m. Go ró-mhinic, breathnaíonn snorclóirí agus tumadóirí ar na leapacha féir seo agus iad eite a mbealach amach go dtí an reef. Iad siúd ar a bhfuil eolas, áfach, tabharfaidh siad aird níos mó ar an mbanna féir sin idir an cladach agus an sceir, mar is éiceachóras saibhir agus éagsúil iad na móinéir seo, atá chomh tábhachtach céanna d'éiceachóras muirí Wakatobi agus atá i bhforaoisí mangrove cósta agus sceireacha coiréil an limistéir.

In aice le Naíolann Shore

Is mó i bhfad ná seastán fiailí faoi uisce é féar mara. Is bunchloch éiceachórais shaibhir iad na plandaí seo a sholáthraíonn bia agus foscadh do réimse flóra agus fána uisceach. Cruthaíonn féar mara Wakatobi gréasán bia éagsúil ar roinnt bealaí éagsúla. Beathaíonn roinnt ainmhithe cosúil le turtair mhara glasa, a fheictear go minic sna huiscí éadoimhne timpeall an ionaid saoire, go díreach ar na duilleoga beo. Ach fiú nuair nach n-itheann siad go hiomlán iad, baineann duilleoga féar mara leas as an éiceachóras. Scaoiltear go leor de na cothaithigh a ionsúitear ón urlár farraige isteach sa cholún uisce, áit a mbíonn siad ar fáil do bheathaitheoirí scagaire beaga. Tacaíonn na féara mara le saol plandaí tánaisteach breise freisin, lena n-áirítear go leor speiceas algaí, baictéar agus planctóin a fhásann go díreach ar na plandaí beo nó a thógann cothú ó na duilleoga marbha agus lofa a thiteann ar urlár na farraige. Ina theannta sin, nuair a iompraítear lanna féar mara beo nó marbh ar shiúl le sruthanna, beathaíonn siad créatúir in éiceachórais ó na sceireacha agus uisce oscailte go dtí urlár na farraige domhain.

Turtar ag sealgaireacht san fhéarach

Cruthaíonn duilleoga beo ceannbhrat cosúil le foraoise freisin a sholáthraíonn clúdach d’orgánaigh bheaga mar iasc óg agus raon inveirteabraigh. Tarraingíonn a láithreacht ar a seal raon creachadóirí. Agus nuair a bhíonn dlúthbhaint ag na leapacha féir le sceireacha, mar atá sa chás ar ár House Reef, bíonn siad ina bplandlanna tábhachtacha do go leor speiceas a bhfuil cónaí orthu i sceireacha. D'aithin staidéir eolaíocha níos mó ná 180 speiceas éisc a ghlaonn leapacha féir Wakatobi abhaile, nó a thugann cuairt ar bhonn rialta. Cuir isteach na mílte ainmhithe inveirteabracha is dóichí a bheidh le fáil anseo, agus tá príomhfhearas seilge agat le haghaidh critters a fheiceáil.

Ard-Am

Is é an t-am is fearr le cuairt a thabhairt ar leapacha féaraigh Wakatobi ag lán mara nó gar dó. Ní hamháin go gcinntíonn sé seo go mbeidh go leor doimhneachta laistigh den murlach le feidhmiú eite a thosaíonn gan sioltachán nó dochar a dhéanamh don fhéar, is é an t-am freisin a bhogann formhór na speiceas díomuan isteach ón sceir. Is dócha gur turtar farraige glas a bheidh agat ar dtús, agus na glúine de na reiptílí uisceacha seo ag gorlann ar an trá ag Ionad Saoire Wakatobi; thar na blianta tá an rogha ina tearmann do turtair chun cónaí agus pórú. Feicfidh tú iasc ag sileadh thart freisin, cosúil le biddys airgid agus iasc impire ordóg, chomh maith le cineálacha éagsúla de choinín dath-hued.

Píbiasc taibhse san fhéarach

Cé nach ráthaítear go bhfeicfidh tú, tá seans níos fearr ná an meán go dtiocfaidh tú trasna ar sceana mara nó squid, ag patról ina n-aonar nó i bpacáistí fánaíochta, a gcorp ag tarraingt ar thaispeántais iontacha. Féach níos dlúithe i measc na bhféar agus b'fhéidir go bhfeicfidh tú eascann óg ag sleamhnú i measc na ngas, nó go bhfaighidh tú stingray óg le spotaí gorma ag foluain gar don bhun. Tá ochtapas ag lurking sna móinéir chomh maith, ach is féidir súil ghéar chun na máistrí duaithníochta seo a fháil amach. Súmáil isteach arís agus gheobhaidh tú leibhéal iomlán nua den saol, le ribí róibéis agus portáin ag bogadh thart. Breathnaigh níos géire ar cad a d’fhéadfadh a bheith cosúil le smionagar randamach ar dtús agus d’fhéadfá tú féin a aimsiú duine-le-snout le píbiasc nó capall mara. Leanann an liosta ar aghaidh, agus tá radharcanna teoranta ach amháin ag d'fhoighne, agus an méid ama a chaitheamh tú ag iniúchadh an crios trasdula idir trá agus sceireacha.

An chéad uair eile a thugann tú cuairt Saoire Wakatobi, déan cinnte roinnt ama a chaitheamh sna héadomhain, ag fáil amach gné eile fós le ceann de na héiceachórais mhuirí is saibhre ar domhan.