Conas billiúin a dhéanamh – trí áiteanna scúba a chosaint

Tarlaíonn 33 milliún tumadóireacht dochreidte san aigéan gach bliain, ach níl ach 15% de na láithreáin a ndéantar scúba-tumadh orthu cosanta go hiomlán ón iascaireacht agus ó ghníomhaíochtaí millteach eile, de réir taighde nua piarmheasúnaithe le National Geographic Farraigí Pristine. Ach dá ndéanfaí na réimsí seo a athbheochan, bhainfí amach acmhainneacht na tumadóireachta mar inneall eacnamaíoch luachmhar, a deir sé.

Thabharfadh cosaint láithreacha tumadóireachta áineasa go leor buntáistí do thurasóirí, do phobail áitiúla agus do shaol na mara ach, go háirithe, ghinfí US$2 billiún breise in ioncam, díorthaithe go príomha ó tháillí úsáideoirí a íocann tumadóirí go díreach le pobail áitiúla.

Déanann éiceolaí mara suirbhé ar sceir sna hOileáin Líne, Ciribeas (Jon Betz / National Geographic)

Déanann pobail dhomhanda cois cósta Theas óstáil ar thart ar 62% de thumadóirí áineasa agus tá siad réidh chun an tairbhe is mó a bhaint as a leithéid de ghluaiseacht, de réir an staidéir, a rinne saineolaithe aigéin ón Astráil, Meicsiceo, SAM agus Ceanada.

Chuir siad le chéile bunachar sonraí de lárionaid tumadóireachta, láithreáin tumadóireachta agus praghsanna ó na mílte ionad ar fud an domhain chun meastachán a dhéanamh ar líon na tumadóirí gach bliain, an méid a mhéadódh an chosaint bithmhais agus bithéagsúlacht i gceantar, agus toilteanas tumadóirí táillí rochtana a íoc as tumadóireacht i Limistéar faoi Chosaint Mara (MPA).

Tumadóir Farraige Pristine ar leithinis Osa de Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Fuair ​​siad amach cé go raibh 67% de na láithreacha tumadóireachta go léir suite laistigh de MPAanna, nach raibh ach 15% laistigh de limistéir ardchosanta nó iomlán.

Chinn siad ansin go méadófaí an t-éileamh ar thumadóireacht agus líon na tumadóireacht 32% (10.5 milliún tumadóireacht bhreise in aghaidh na bliana) agus go gcuirfí le $616 milliún in aghaidh na bliana ar ioncam ó thionscal tumadóireachta trí MPAanna lánchosanta a fhorfheidhmiú laistigh de láithreacha tumadóireachta áineasa atá ann cheana féin.

Ba é an barrachas tomhaltóra – an méid atá duine sásta a íoc as taithí scúba-tumadóireachta i gcomparáid lena chostas iarbhír – ag $2.7 billiún in aghaidh na bliana. Bheadh ​​tumadóirí sásta níos mó a íoc as an taithí, a deir an tuarascáil, ag cur le brabúsacht na hearnála.

Náisiún réidh le gnóthú

“Má chosnaíonn tú limistéar muirí, taispeánfar níos mó tumadóirí áineasa - agus íocfaidh siad níos mó as an phribhléid a bhaineann le saol iontach faoi uisce a fheiceáil,” a deir an t-údar luaidhe Reniel Cabral, léachtóir sinsearach in Ollscoil James Cook san Astráil. “Tá airgead á fhágáil ag pobail agus gnólachtaí ar an mbord agus iad ag breathnú amach ar na buntáistí a bhaineann le tearmainn mhuirí.”

Sampláil ar sceireacha iargúlta sa réigiún is faide ó thuaidh de Thearmann Bithsféar Lus na Mara, amach ón gColóim (Manu San Félix / National Geographic)

“I Meicsiceo amháin, gineann an tionscal tumadóireachta ioncam bliantúil atá inchomparáide le hearnáil iascaigh iomlán na tíre, rud a fhágann ní hamháin gur riachtanas comhshaoil ​​ach riachtanas eacnamaíoch caomhnú na mara,” is é tuairim an chomhúdar staidéir Octavio Aburto-Oropeza, ollamh le Scripps Institution of Oceanography.

“Ó sceireacha bríomhara Cozumel go dtí cúlchiste mara lánchosanta Cabo Pulmo, cuireann an tionscal seo fáilte roimh suas le 1.7 milliún tumadóir gach bliain.

“Ní hamháin go n-ardófar an taithí tumadóireachta trí iarrachtaí caomhnaithe a neartú agus trí éiceathurasóireacht ar scála beag a chothú faoi stiúir an phobail, ach cinnteoidh sé freisin inbhuanaitheacht fhadtéarmach na turasóireachta mara ar fud an domhain.”

Enric Sala ag tumadóireacht i Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Fuarthas amach go raibh an Éigipt, an Téalainn agus SAM ina óstach ar na tumadóirí scúba is mó ag beagnach 3 mhilliún in aghaidh na bliana i ngach láthair, agus an Indinéis, an Éigipt agus an Astráil ina óstach ar na tumadóirí is mó i MPAanna atá cosanta go hiomlán nó go mór.

Tá na hOileáin Fhilipíneacha, SAM agus an Indinéis ina óstach ar na tumadóirí is mó in uiscí gan chosaint – agus is iad na contrártha is mó a bhainfeadh an tairbhe is mó as tearmainn a ainmniú in áiteanna tumadóireachta.

Is ionann na suíomhanna móréilimh agus níos lú ná 1% den aigéan iomlán, ach dá ndéanfaí iad a chosaint tharraingeodh saol mara níos mó agus níos mó agus dá réir sin dhéanfaí iad i bhfad níos tarraingtí do thumadóirí.

An t-iarmhairt íoc as

Tumadóireacht siorcanna sna Bahámaí (PADI)

Léiríonn taighde gur féidir le MPAanna lánchosanta cabhrú le daonraí éisc a athbhunú 500% ar an meán, níos mó éisc a tháirgeadh le himeacht ama agus cabhrú le tailte iascaireachta timpeall an limistéir a athlánú trí shaol na mara a dhoirteadh.

Le déanaí staidéar a dhéanamh ar go bhfuil méadú 12-18% ar an meán ar an ngabháil iascaireachta in aghaidh an aonaid iarrachta gar do theorainneacha MPAanna móra cosanta.

Tomhaiseann tumadóirí ó National Geographic Pristine Seas an choilíneacht choiréil is mó ar domhan sna hOileáin Sholamón (Manu San Félix / National Geographic)

D’fhéadfaí an costas a bhaineann le cruthú agus cothabháil na MPAanna a fhritháireamh go tapa le brabúis turasóireachta breise, a deir Pristine Seas.

Ríomh an taighde go gcosnódh feidhmiú MPAanna breise (lena n-áirítear forghníomhú) go 1% san iomlán den aigéan domhanda suas le $1.2 billiún ach go bhféadfadh táillí rochtana tumadóirí scúba níos mó ná dóthain ioncaim a ghiniúint chun na costais sin a chlúdach.

I gcodarsnacht leis sin, i dtíortha 2020 san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus náisiúin mhóra iascaireachta eile níos mó ná $10 billiún d'airgead poiblí ar thacú lena n-iascach.

Enric Sala i Loch Smugairle róin Palau (Manu San Félix / National Geographic)

“Bunlíne: Téann cosaint aigéin chun tairbhe do shaol na mara, do phobail chósta agus do ghnólachtaí,” a deir bunaitheoir Pristine Seas, Enric Sala.

“Is féidir le sruthanna nua ioncaim a ghiniúint agus dul chun tairbhe níos mó daoine má dhéantar suíomhanna tumadóireachta a chosaint ó iascaireacht agus ó ghníomhaíochtaí díobhálacha eile. Tá sé ag éirí níos soiléire go bhfuil níos mó tairbhe fós ag baint le hiarrachtaí 30% den aigéan a chosaint faoi 2030 ná mar a cheapamar.”

Tumadóirí ar sceir Mhuir Rua (PADI)

Is cuid den National Geographic Society é Pristine Seas atá tiomnaithe don eolaíocht agus don scannánaíocht ach tá sé neamhspleách ar fhoilsitheoireacht National Geographic agus ar a chuid meáin. A staidéar nua, Limistéir Chosanta Mhuirí don Turasóireacht Tumadóireachta le feiceáil i Tuarascálacha eolaíochta.

