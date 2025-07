Aitheantas de facto na dtumadóirí: An longbhriseadh bradach £100m

Creideann seandálaithe tumadóireachta gur bunaíodh acu faoi dheireadh cé hé longbhriste a fuarthas san Aigéan Indiach – agus is cosúil gurbh í íospartach ceann de na creachadóireachta foghlaithe mara ba shaibhre riamh.

Ar an 8 Aibreán, 1721, rinne an galeon armtha Portaingéalach an Nossa Senhora do Cabo, a thosaigh mar long chogaidh Ollannach, gabhadh í in aice le hoileán Réunion. D’fhág stoirm throm í sáinnithe agus i mbaol ionsaithe, agus cailleadh a cranna crann agus thart ar dhá thrian dá 72 gunna.

Longthógáil na hÍsiltíre timpeall 1700 (CHSP)

Na daoine deireanacha a mbeadh a criú ag iarraidh bualadh leo ag an bpointe sin ná an foghlaí mara Francach clúiteach Olivier “An Buzzard” Levasseur agus a chomhghleacaí Sasanach John Taylor.

Bhí an long ag seoladh timpeall na hAfraice abhaile go Liospóin ó chalafort Portaingéalach Goa san India, agus barraí agus boinn óir agus airgid, clocha lómhara, poirceallán Síneach, teicstílí agus ealaín reiligiúnach á n-iompar aici – ar fiú níos mó ná £100 milliún iad de réir phraghsanna an lae inniu.

Dearmadta ag na foghlaithe mara: Boinn óir a bhuaileadh timpeall chasadh an 17ú/18ú haois a fuarthas ag suíomh longbhriste Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Bhí 200 sclábhaí de chuid Mhósaimbíc ar bord freisin – 60 díobh a fuair bás nuair a tógadh an long – an leas-rí Portaingéalach a bhí ag imeacht as oifig, a scaoilfí saor níos déanaí ar ais ar airgead fuascailte, agus Ardeaspag Goa, nach bhfuil a chinniúint ar eolas.

Sheol na foghlaithe mara níos mó ná 600km ó dheas go Madagascar leis an Nossa Senhora do Cabo leo chun a gcreach a roinnt ag oileán foghlaithe mara iargúlta Sainte-Marie, ar a dtugtar Nosy Boraha anois, amach ó chósta thoir Madagascar.

Rinne Levasseur athchóiriú ar an long ansin, ag athainmniú í Victeoiriach, ach scar sé féin agus Taylor a mbealach níos déanaí i ndiaidh achrainn, agus dhóigh an Buzzard an long agus chuir sí í chun báire gar don oileán.

Deacrachtaí tumadóireachta

Tá an tIonad um Chaomhnú Longbhriste Stairiúla (CHSP), atá lonnaithe i Massachusetts, ag fiosrú an láithreáin bhriste seo agus láithreáin bhriste eile amach ó Nosy Boraha ó 1999 i leith, cé go bhfuil bac curtha ar a gcuid oibre tochailte ag na sraitheanna tiubha gainimh agus siolta atá beagnach timpeall an láithreáin bhriste anois.

Neamhrialtachtaí mapáilte sa cheantar ag baint úsáide as sonar scanadh taobh (CHSP)

An chéad íomhá phróifíleora fo-bhun den Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

“Tar éis blianta a chaitheamh ag tumadóireacht sna suíomhanna seo, ba é iargúltacht na ceantair an dúshlán ba mhó ar dtús,” a dúirt comhbhunaitheoir agus stiúrthóir CHSP, Brandon Clifford. Divernet“B’éigean dúinn gach rud a sheoladh isteach, ó chomhbhrúiteoirí agus luaidhe go sorcóirí agus trealamh eile.

“Is suimiúil an rud é gur chabhraigh cuid dár sean-threalamh a d’fhágamar inár ndiaidh le hionad tumadóireachta áitiúil a bhunú.”

“Is féidir le tosca comhshaoil a bheith deacair freisin. Mar atá i go leor calafoirt, titeann an radharc go tapa tar éis báistí. Tá an bun láibe, mar sin tá sé tábhachtach an colún uisce a choinneáil glan agus tú ag obair.

Coinníollacha tumadóireachta doiléire ag Sainte Marie (CHSP)

"Tá go leor tráchta lastais ag taisteal idir mórthír Mhadagascar agus Sainte Marie chomh maith. Tá longa nua-aimseartha fós ag duga san áit chéanna inar chuir foghlaithe mara a gcuid soithí faoi chois tráth."

Creideann Clifford agus Mark Agostini, comhúdair tuarascála nua ar an longbhriseadh, anois go bhfuil cás láidir tógtha ag an méid fianaise seandálaíochta mara atá bailithe acu, lena n-áirítear anailís struchtúrach agus thart ar 3,300 déantán agus blúire a aisghabhadh, in éineacht le cuntais ó fhoinsí príomhúla ar ghníomhaíocht bradach, gurbh í an long an... Nossa Senhora do Cabo.

Blúirí criadóireachta a aimsíodh ón suíomh (CHSP)

Fuarthas cupáin poircealláin agus blúirí earraí in situ ag láthair na loinge briste (CHSP)

Ag luí leis an tuairisc

Oireann gnéithe sainiúla de chuid longa Indiach Thoir na Portaingéala ar nós futocks dúbailte (adhmad cuartha a chruthaíonn cuid íochtarach d’easnacha loinge), trasbhíomaí agus hailt adhmaid do thuairisc na loinge, mar a dhéanann toisí 30 x 10m na briste.

Tógadh an soitheach ag baint úsáide as meascán d’adhmad crua ar nós téice agus darach, agus é daingnithe le tairní cóimhiotal copair le cinn chruinne agus seaftaí cearnacha, rud a bhí ar fad ag teacht le ceardaíocht farraige na Portaingéile ag an tréimhse sin.

Bheadh formhór na seoda scaipthe, rud a d’fhágfadh na foghlaithe mara ina bhfear saibhre, ach fuair na tumadóirí roinnt earraí naofa adhmaid Chaitlicigh agus eabhair, chomh maith le criadóireacht, boinn agus earraí beaga nár luacháladh ag an am.

Plaic eabhair greanta leis na litreacha 'INRI' (Íosa ó Nazarat, Rí na nGiúdach) (CHSP)

Dealbhóg Madonna (CHSP)

Níor aimsigh na tumadóirí inscríbhinní cinntitheacha ar an gcorp, greanta gunna ná plátaí ainm ach tá sé beartaithe acu fós dul i mbun dátaithe adhmaid, rud atá dúshlánach leis na cineálacha adhmaid a úsáideadh. Tá siad fonnmhar freisin aon fhianaise a fháil ar an droichead ar a bhfuil a fhios againn gur athraíodh é ag Levasseur nuair a rinne sé athchóiriú ar an long.

Creideann Clifford agus Agostini gur cuireadh i leataobh nó gur scriosadh suas le 10 long bradach nó longa a gabhadh in aice le Sainte Marie le linn “Ré Órga na Píoráideachta” (1650–1725), agus ceithre shuíomh inrochtana eile ar a laghad ag fanacht le taiscéaladh.

Figiúr Chríost Eabhair ar shuíomh Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Deir siad freisin má bhíonn a n-aitheantas ar an Nossa Senhora do Cabo deir, “tá na himpleachtaí suntasach”.

“Léireodh sé seo long taisce uathúil a gabhadh ag foghlaithe mara ó Ré Órga na Foghlaíochta, agus cás neamhchoitianta inar chuidigh lasta reiligiúnach ó impireacht na Portaingéile atá doiciméadaithe go fisiciúil san Aigéan Indiach le sainaithint den sórt sin,” a deir na tumadóirí seandálaíochta ina staidéar, atá le fáil ar shuíomh Gréasáin an Ionaid um Chaomhnú Longbhriste Stairiúla. láithreán gréasáin.

