Ag tumadóireacht aonair le siorcanna Tiger Harbour

Tá EKREM PARMAKSIZ díreach tar éis teacht ar ais ó shuíomh íocónach tumadóireachta siorcanna i ndeisceart na Oileáin Mhaildíve, áit a raibh sé ag súil, le cead chun tumadóireacht a dhéanamh lasmuigh de ghnáthshuíomh an ghrúpa, tuiscint níos doimhne a fháil ar iompar siorcanna tíogar.

Ba é an chéad uair a chuaigh mé go Fuvahmulah mí Feabhra seo chugainn, an chéad cheann de dhá thuras a bhí beartaithe agam a dhéanamh i 2024. An cuspóir atá agam? Scrúdú a dhéanamh ar thearmann siorcanna tíogair is mó daonra ar domhan agus aithne a chur ar chréatúir iontacha an oileáin iargúlta seo.

Le hocht mbliana anuas, bhí go leor ráite faoin láthair seo i ndeisceart na Oileáin Mhaildíve. Ar tugadh faillí roimhe seo mar cheann scríbe turasóireachta, taistealaíonn na mílte duine anois go Fuvahmulah gach bliain chun tumadóireacht a dhéanamh leis an speiceas íocónach seo. Bhí an-aisteach orm: bhí sé de sheal agam triail a bhaint as.

Is é lár mhí Feabhra an t-am is fearr den séasúr i Fuvahmulah, agus chuaigh gach rud go flawlessly. Faoi dheireadh an turais, bhí 14 tumadóir siorcanna tíoga ar leith déanta agam le grúpa bitheolaithe mara Iodálacha faoi stiúir Francesca Reinero. Bhí siad ag déanamh fótagraiméadracht léasair chun daoine aonair a thomhas agus a aithint.

Bhí sé thar a bheith tábhachtach domsa mar chaomhnóir siorcanna breathnú ar na tigéirí agus grianghraif a ghlacadh leo féin. Nuair a d’fhág mé an t-oileán tar éis seachtaine, bhí plean soiléir agam filleadh i mí Dheireadh Fómhair le haghaidh tuilleadh breathnadóireachta.

Theastaigh uaim féachaint go géar ar idirghníomhú na siorcanna tíogair i Fuvahmulah, mar is féidir leis an speiceas céanna siorcanna iad féin a iompar agus gníomhú go héagsúil i ngnáthóga éagsúla faoi imthosca áirithe.

Cead speisialta

Tugtar suntas do shiorcanna tíogair as a bheith ina gcreachadóirí ionsaitheacha géibhinn, gan ach na daoine geala móra i dtéarmaí líon na n-ionsaithe taifeadta ar dhaoine. Tá siad an-fhiosrach go nádúrtha, rud a chabhraíonn leo foinsí bia a aimsiú, ach ar an drochuair is cúis le cuid de na teagmhais seo.

Tá Fuvahmulah ina óstach ar chomhiomlán nach bhfacthas riamh cheana de shiorcanna tíogar ar feadh na bliana, agus aithníodh 250 duine. Is é an láthair idéalach é ar fud an domhain, ní hamháin le haghaidh tumadóireacht áineasa, ach freisin chun críocha sonracha breathnóireachta agus taighde eolaíoch.

Chun idirghníomhú dlúth agus breathnóireacht a dhéanamh, bhí cead speisialta ón ionad tumadóireachta ag teastáil uaim. Ní raibh sé éasca é a fháil, mar tá imní ar na hoileánaigh agus ar na hionaid go nádúrtha faoi aon eachtraí féideartha a d’fhéadfadh an turasóireacht a chur i mbaol.

Ceadaíonn an cead seo do shaoirse de shaghas áirithe, rud a chumasaíonn teagmhálacha an-dlúth leis na hainmhithe maorga seo. Bhain mo thuras go príomha le tumadóireacht aonair leis na siorcanna tíogair, scartha ó threoir tumadóireachta, tumadóir sábháilteachta nó tumadóirí caitheamh aimsire.

Go hiondúil le linn tumthaí tíogair i Fuvahmulah tá dualgas ar thumadóirí fanacht i ngrúpa, ag seasamh go fóill taobh thiar d’ionad titim chun breathnú ar na siorcanna ag beathú.

Laethanta ag an gCuan

Tar éis dom an tsaoirse riachtanach a fháil, rinne mé plean leis na trí threoir tumadóireachta. Nuair a bhí an beathú críochnaithe, dhéanfainn tumadh aonair ar an ngrinneall gainimh ag Tiger Harbour (ar a dtugtaí Tíogair Zú).

Nuair a tháinig na siorcanna, rachainn liom féin agus rachainn níos gaire. Ar mhaithe le sábháilteacht, chlúdódh dhá threoir tumadóireachta mo dhroim i gcónaí de réir mar a mhéadaigh an trácht siorcanna.

Rinneadh beathú i bhFuvahmulah ar dhá bhealach: blúirí éisc tuinnín a cheilt faoi chlocha beaga, agus súmáil ón mbád. Rinneadh an dá mhodh le meas agus, mar riail, ar bheathú agus chumming bheadh ​​na treoracha tumadóireachta go léir ag cúlú ón láthair mar gheall ar an mbaol a d'fhéadfadh a bheith ann.

San iomlán rinne mé 12 tumadóireacht le siorcanna tíogair (26 teagmháil logáilte lena n-áirítear tumthaí Feabhra) ag Tiger Harbour. Tá an suíomh cruth crú capaill seo, le doimhneacht 8-10m, suite díreach taobh amuigh den phríomhchuan. Mar gheall ar an iliomad siorcanna tíogair atá anseo ní mór cuairt a thabhairt ar aon tumadóir.

Bhí na tumadóirí go léir an-dian. Cé gur cuireadh an-bhéim ar na treoraithe in aice liom mar gheall ar an dóchúlacht íseal go dtarlódh greim gan iarraidh, mhothaigh mé ar mo shuaimhneas le linn gach dlúththeagmhála, a bhuí le mo thaithí 15 bliana ag tumadóireacht siorcanna agus, b’fhéidir, dea-bhéasa.

I mí Feabhra agus i mí Dheireadh Fómhair araon, cuireadh siorcanna tíogair ar fáil go laethúil, ar feadh na bliana, agus bhí an comhiomlánú faoi cheannas na mban go hiomlán. I measc an iliomad siorcanna a thug mé faoi deara, ní raibh ach duine amháin acu fireann. Agus bhí an chuid is mó de na baineannaigh ag iompar clainne.

Tá a fhios againn go soláthraíonn Fuvahmulah coinníollacha oiriúnacha don iompar, i bhfianaise an tsoláthair bia agus uiscí te ar feadh na bliana.

Sula dtabharfaidh siad breith, is fearr le siorcanna tíoga gnáthóga cósta éadomhain ar mhaithe le sábháilteacht a gcuid laonna, cé nach fios go heolaíoch an dtugann siad breith ar fud an oileáin. Tá rud amháin cinnte: le haghaidh iompair roghnaíonn siad uiscí cosanta Fuvahmulah.

Creachadóirí APEX foirfe

Thug mé faoi deara freisin roinnt mná fásta a raibh coilm cúplála an-domhain ar a gcorp. Thaispeáin roinnt baineannach créachta leighis, agus bhí gortuithe úra oscailte ag cuid eile.

Le linn na dteagmhálacha thug mé faoi deara go minic freisin, cé go raibh siorcanna torracha suaimhneach, go raibh daoine níos óige hyper-fhiosrach. Bhí daoine óga sách mór freisin, ag tacú leis an teoiric gur dócha go seachnódh ógánaigh níos lú an limistéar sula sroicheann siad méid áirithe chun an creachadóireacht ardaithe a sheachaint (is eol do shiorcanna tíoga cannibals).

Ba léir ordlathas ar leith i measc na siorcanna. Bhí na cinn bheaga i gcónaí ag géilleadh don pháirc nuair a mhothaigh siad láithreacht maorga na ndaoine fásta. I gcásanna nuair a bhí mé ag iarraidh dlúth-theagmháil a dhéanamh le daoine óga b'fhearr leo teitheadh ​​​​go tobann, agus bhí mná fásta gan eagla sa chomhthéacs céanna.

Léiríonn siorcanna tíogair iompraíochtaí ar leith freisin i gcomparáid le speicis eile. Laghdaíonn siad caiteachas fuinnimh agus méadaíonn siad a seans go n-éireoidh leo sa tóir trí chreiche gan amhras a chaitheamh, ag seachaint an dramhaíl fuinnimh ó chreiche stalcaireachta atá ar an eolas fúthu cheana féin agus ar féidir leo éalú go héasca.

Tá an iompar seo chomh bailí céanna ina n-idirghníomhaíochtaí le daoine. Aon uair a thug siad faoi deara go raibh mé ag druidim go réidh, d'athraigh siad treo go tobann agus bhog siad ar shiúl. Ní dhearna siad riamh iarracht mé a stalcaireacht nuair a bhí mé go hiomlán ar an eolas faoina láithreacht agus ag féachaint orthu.

Aon ghluaiseacht caolchúiseach, cosúil le cas cinn mall nó ardú láimhe, ba chúis leo i gcónaí sleamhnú nó imeacht uathu. Léiríonn sé seo freisin cén fáth go bhfuil siad ina n-uaschreachadóirí sármhaitheasa seilge stealth. Bhí sé mar a bheadh ​​siad in ann an t-athrú fisiceach is lú sa cholún uisce a mhothú ó chian.

Foraird níos airde

Ar roinnt ócáidí, chomhaireamh mé níos mó ná 10 siorcanna sa láthair céanna. Le linn cruinnithe áirithe, bhí cuma ró-dána agus eachtrúil ar dhaoine áirithe, rud a chuir iallach orm iad a threorú amach le mo lámha, rud a d’éiligh forairdeall níos airde agus iad níos gaire. Bhí tumadóirí sábháilteachta taobh thiar díom ag brú ar shiúl gan staonadh orthu siúd a chuaigh go stealthily.

Tharla na teagmhálacha dlúththeagmhála is fearr nuair a rug na siorcanna ar na blúirí tuinnín (cinn éisc, inní agus mar sin de) a cuireadh faoi chlocha beaga ag na treoraithe tumadóireachta. Ag an bpointe seo, d'éirigh siad i ndáiríre fíochmhar.

Ba é seo an tráth a bheith fainiciúil ar leith, mar a thosaigh siad gceannteideal díreach i dtreo dom gan aon leisce. Ach go hiondúil, nuair a bheadh ​​a líonadh faighte acu, d’fhágfaidís an suíomh, ag sleamhnú go réidh isteach sa dorchadas. Shleamhnódh daoine eile anuas le súil ghéar. Dhéanfadh cuid acu chuige go cúramach, fiosrach ach aireach.

Cosúil le daoine, tá tréithe pearsantachta éagsúla ag siorcanna tíogar. Is duine aonair gach siorc a bhfuil a roghanna agus a iompraíochtaí uathúla.

Cuidíonn breathnú ar a raon freagraí i gcásanna éagsúla le duine a thuiscint agus a thuar níos fearr conas a iompraíonn cineálacha áirithe creachadóirí timpeall daoine.

Níor mhothaigh mé ag pointe ar bith faoi bhagairt, fiú le linn an-dlúthcheangail. I bhformhór na gcásanna, bhí mé ag a n-trócaire i ndáiríre, ach níor tharla aon iarracht greim amháin. Tá siorcanna tíogair thar a bheith cliste, agus níor chreid mé riamh go raibh muid ar an mbiachlár.

Cé go meastar gurb é an comhbhailiú tíogar is mó ar a dtugtar ar domhan, le níos mó ná 250 duine, tá uiscí an oileáin iargúlta seo sábháilte agus taitneamhach le tumadóireacht a dhéanamh.

Tar éis na 26 tumadóireacht sin a logáil in dhá shéasúr laistigh den bhliain chéanna, agus labhairt le bitheolaithe muirí cónaitheacha, treoraithe áitiúla agus iascairí, creidim gur dócha go mbeidh an comhiomlánú mór seo agus an dóchúlacht íseal ionsaitheachta seo mar gheall ar fhoinsí bia íseal-iarrachtaí, beathú iascairí agus ionaid tumadóireachta, an raidhse tuinnín (thunnus albacares agus Craicne gealaí) agus speicis eile éisc pheiligeach, agus an chosaint a chuireann uiscí Fuvahmulah ar fáil.

Cé go bhfuil a fhios gur féidir le siorcanna tíogar achair mhóra a aistriú (os cionn na mílte ciliméadar), léiríonn sonraí eolaíocha dílseacht láithreáin soiléir i ndaoine fásta agus cónaitheacht in ógánaigh.

Mamaí Mór

Scéal an-suimiúil: chonacthas siorc cáiliúil fásta baineann ar a dtugtar Mamaí Mór in uiscí mórthimpeall na príomhchathrach, Malé. Tar éis fanacht ann ar feadh seachtaine, d'fhill sí ar Fuvahmulah. Tharla sé seo deich lá sular tháinig mé. Sílim go dtugann sé seo breac-chuntas ar an bpictiúr iomlán de dhinimic nádúrtha daonra siorcanna tíogair anseo.

I Fuvahmulah, b’fhéidir go mbuailfeá le siorcanna tíogar ar gach tumadóireacht mar go mbíonn siad i ngach áit, fiú ar shuíomhanna tumadóireachta iargúlta. In ainneoin gur breithníodh iad mar chreachadóirí APEX agus sealgairí stealthy, níor taifeadadh aon teagmhas in uiscí Fuvahmulah. Is é is cúis leis seo go príomha ná fachtóirí mar rogha na gcreach, úsáid gnáthóige agus leibhéil ghníomhaíochta.

Taitneamh a bhaint as tumadóirí, neamh-tumadóirí, saorthumadóirí agus fiú snorkelers láithreacht na n-ainmhithe iontacha seo gan eagla. Is créatúir shocair agus éasca iad i ndáiríre.

Ar gach tumadóireacht bhí grúpa díograiseach treoraithe tumadóireachta in éineacht liom: Safdhar, Izzu agus Asfhag, ón Club Scúba Fuvahmulah. Thug an t-ionad tumadóireachta tacaíocht agus cúnamh den scoth ag gach céim, faoi uisce agus os cionn an uisce. Chinntigh siad teagmhálacha sábháilte cuimsitheacha gan cur isteach ar phrótacail riachtanacha tumadóireachta.

Tá sé threoraí tumadóireachta san ionad tumadóireachta dea-ullmhaithe seo, dhá bhád mhóra, ionad tumadóireachta cluthar agus óstán.

Ní raibh mórán blianta ó shin, ní raibh ach ionad tumadóireachta amháin agus trí óstán. Anois, tá 11 ionad agus níos mó ná 30 óstán.

Tá borradh ag teacht ar Fuvahmulah mar cheann scríbe tumadóireachta nua ar fud an domhain, lena uiscí saibhre ag cur thar maoil ní hamháin le siorcanna tíogar ach freisin le speicis pheiligeacha eile cosúil le ceann casúir scalloped, siorcanna dresher agus míolta móra, gathanna manta aigéanacha agus míolta móra melon.

Dála an scéil, tá an-suim ag Netflix sa mhórshiúl iargúlta seo agus eitleáin chun seó réaltachta nua a lámhach ann i mí an Mheithimh 2025.

